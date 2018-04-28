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Стадион: Stadio P.C. Tombolato
1:0
Второй тайм: 51'
12' Желтая карточкаНикастро Франческо
23' Желтая карточкаАдорни Давиде
30' Желтая карточкаCristian Agnelli
1:0
47' ГолКуаме Кристиан
|
23'
30'
47'
1:0
Состав команд
29
Видо
Лука
Читтаделла 4-3-1-2
- Основной состав
- 1 Альфонсо Энрико Вратарь
- 2 Сальви Алессандро Защитник
- 24 Адорни Давиде Защитник
- 13 Варньер Марко Защитник
- 3 Amedeo Benedetti Защитник
- 16 Бартоломей Паоло Полузащитник
- 4 Йори Мануэль Полузащитник
- 5 Лора Филиппо Полузащитник
- 7 Скенетти Андреа Полузащитник
- 29 Видо Лука Нападающий
- 11 Куаме Кристиан Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Палеари Альберто Вратарь
- 14 Пецци Энрико Защитник
- 19 Пелагатти Карло Защитник
- 6 Скалья Филиппо Защитник
- 10 Кьяретти Лукас Полузащитник
- 20 Паза Симоне Полузащитник
- 27 Сеттембрини Андреа Полузащитник
- 17 Luca Strizzolo Нападающий
- 18 Арригини Андреа Нападающий
- Главный тренер: Вентурато Роберто
Фоджа 3-5-2
- Основной состав
- 22 Andries Noppert Вратарь
- 33 Калабрези Артуро Защитник
- 31 Кампорезе Микеле Защитник
- 6 Giuseppe Loiacono Защитник
- 13 Замбелли Марко Полузащитник
- 4 Cristian Agnelli Полузащитник
- 7 Греко Леандро Полузащитник
- 18 Francesco Deli Полузащитник
- 23 Рубин Маттео Полузащитник
- 19 Fabio Mazzeo Нападающий
- 17 Никастро Франческо Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Гуарна Энрико Вратарь
- 5 Тонуччи Денис Защитник
- 14 Мартинелли Лука Защитник
- 26 Davide Agazzi Полузащитник
- 25 Alberto Gerbo Полузащитник
- 32 Скалья Луиджи Альберто Полузащитник
- 9 Беретта Джакомо Нападающий
- 27 Roberto Floriano Нападающий
- 29 Kyllan Rame
- 34 Giuseppe Lanzetta
- 3 Giuseppe Figliomeni
- 28 Alessandro Celli I
Предыдущие игры
Читтаделла (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 21.04.2018 Салернитана 1:3 Читтаделла СB
- 17.04.2018 Читтаделла 0:0 Палермо СB
- 13.04.2018 Парма 0:0 Читтаделла СB
- 07.04.2018 Тернана 5:1 Читтаделла СB
- 29.03.2018 Читтаделла 1:2 Специя СB
- 25.03.2018 Венеция 2:1 Читтаделла СB
- 17.03.2018 Читтаделла 0:0 Бари СB
- 10.03.2018 Кремонезе 1:1 Читтаделла СB
- 03.03.2018 Читтаделла 2:0 Пескара СB
- 27.02.2018 Виртус Энтелла 0:1 Читтаделла СB
- 24.02.2018 Читтаделла 1:1 Эмполи СB
- 17.02.2018 Чезена 0:1 Читтаделла СB
- 11.02.2018 Читтаделла 1:3 Новара СB
- 03.02.2018 Перуджа 1:3 Читтаделла СB
- 28.01.2018 Читтаделла 1:2 Фрозиноне СB
- 20.01.2018 Асколи 1:2 Читтаделла СB
- 28.12.2017 Про Верчелли 1:2 Читтаделла СB
- 21.12.2017 Читтаделла 0:1 Карпи СB
- 17.12.2017 Брешия 1:1 Читтаделла СB
- 14.12.2017 Лацио 4:1 Читтаделла КИ
Фоджа (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 21.04.2018 Фоджа 1:1 Бари СB
- 17.04.2018 Тернана 2:2 Фоджа СB
- 13.04.2018 Фоджа 3:0 Асколи СB
- 07.04.2018 Кремонезе 0:4 Фоджа СB
- 02.04.2018 Фоджа 0:3 Эмполи СB
- 29.03.2018 Фоджа 2:1 Про Верчелли СB
- 25.03.2018 Парма 3:1 Фоджа СB
- 16.03.2018 Фоджа 2:1 Чезена СB
- 10.03.2018 Перуджа 2:0 Фоджа СB
- 27.02.2018 Новара 0:1 Фоджа СB
- 24.02.2018 Фоджа 1:2 Брешия СB
- 17.02.2018 Фоджа 3:0 Карпи СB
- 12.02.2018 Палермо 1:2 Фоджа СB
- 03.02.2018 Фоджа 2:1 Авеллино СB
- 27.01.2018 Виртус Энтелла 1:2 Фоджа СB
- 20.01.2018 Фоджа 0:1 Пескара СB
- 28.12.2017 Фоджа 1:2 Фрозиноне СB
- 21.12.2017 Салернитана 0:3 Фоджа СB
- 15.12.2017 Фоджа 2:2 Венеция СB
- 08.12.2017 Специя 1:0 Фоджа СB
Последние игры между собой
Читтаделла
Фоджа
-
2 Офсайды 5
-
11 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|1:1
|38
|22
|11
|5
|83 - 47
|77
|2.
|Парма
|0:0
|38
|18
|10
|10
|51 - 34
|64
|3.
|Палермо
|38
|16
|15
|7
|53 - 36
|63
|4.
|Фрозиноне
|0:0
|38
|16
|15
|7
|59 - 43
|63
|5.
|Бари
|38
|16
|12
|10
|53 - 45
|60
|6.
|Венеция
|38
|15
|15
|8
|51 - 36
|60
|7.
|Перуджа
|1:1
|38
|16
|10
|12
|62 - 50
|58
|8.
|Читтаделла
|0:0
|38
|15
|11
|12
|51 - 44
|56
|9.
|Фоджа
|0:0
|38
|14
|10
|14
|59 - 60
|52
|10.
|Карпи
|0:0
|38
|12
|14
|12
|31 - 42
|50
|11.
|Специя
|0:0
|38
|11
|15
|12
|39 - 39
|48
|12.
|Салернитана
|1:0
|38
|10
|17
|11
|46 - 52
|47
|13.
|Брешия
|0:1
|38
|11
|13
|14
|36 - 43
|46
|14.
|Пескара
|2:0
|38
|11
|12
|15
|48 - 62
|45
|15.
|Кремонезе
|0:0
|38
|8
|20
|10
|41 - 42
|44
|16.
|Новара
|1:1
|38
|10
|11
|17
|39 - 48
|41
|17.
|Авеллино
|0:0
|38
|9
|14
|15
|45 - 56
|41
|18.
|Асколи
|1:1
|38
|10
|10
|18
|36 - 57
|40
|19.
|Виртус Энтелла
|38
|9
|13
|16
|39 - 51
|40
|20.
|Чезена
|0:0
|38
|8
|16
|14
|51 - 60
|40
|21.
|Тернана
|0:2
|38
|7
|16
|15
|58 - 67
|37
|22.
|Про Верчелли
|0:0
|38
|7
|14
|17
|43 - 60
|35
Второй тайм
47'
Г О О О О Л - Куаме Кристиан бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
30'
Кристиан Аньелли получил желтую карточку от судьи
23'
Адорни Давиде получил желтую карточку от судьи
12'
Никастро Франческо получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio P.C. Tombolato. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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