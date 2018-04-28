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  5. Серия B
Стадион:
Читтаделла
1:0
Второй тайм: 51'
Фоджа
0'
12' Желтая карточка
Никастро Франческо
23' Желтая карточка
Адорни Давиде
30' Желтая карточка
Cristian Agnelli
1:0
47' Гол
Куаме Кристиан
51'
Второй тайм
Описание гола
47'
Г О О О О Л - Куаме Кристиан бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
30'
Кристиан Аньелли получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
23'
Адорни Давиде получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
12'
Никастро Франческо получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio P.C. Tombolato. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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