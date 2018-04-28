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  5. Серия B
Стадион:
Тернана
0:2
Второй тайм: 52'
Пескара
0'
3' Желтая карточка
Монтальто Адриано
0:1
24' Гол
Jose Machin
37' Желтая карточка
Marco Perrotta
0:2
43' Гол
Leonardo Mancuso
52'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Тернана делает замену. Federico Angiulli уходит с поля, а Витиелло Роберто выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
43'
Г О О О О Л - Leonardo Mancuso бьет в цель!
41'
Пескара делает замену. Бальцано Антонио уходит с поля, а Фьямоцци Риккардо выходит на его замену.
37'
Тернана делает замену. Монтальто Адриано уходит с поля, а Пьовакари Федерико выходит на его замену.
Желтая карточка
37'
Marco Perrotta получил желтую карточку от судьи
Описание гола
24'
Г О О О О Л - Jose Machin бьет в цель!
Желтая карточка
3'
Монтальто Адриано получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Libero Liberati. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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