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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Либеро Либерати
3' Желтая карточкаМонтальто Адриано
0:1
24' ГолJose Machin
37' Желтая карточкаMarco Perrotta
0:2
43' ГолLeonardo Mancuso
|
24'
0:1
37'
43'
0:2
Состав команд
22
Сала
Андреа
Тернана 3-4-1-2
- Основной состав
- 22 Сала Андреа Вратарь
- 25 Дефенди Марино Защитник
- 26 Гаспаретто Даниэле Защитник
- 4 Вальент Мартин Защитник
- 3 Alessandro Favalli Полузащитник
- 7 Giuseppe Statella Полузащитник
- 23 Andrea Paolucci Полузащитник
- 6 Federico Angiulli Полузащитник
- 16 Тремолада Лука Полузащитник
- 20 Mirko Carretta Нападающий
- 32 Монтальто Адриано Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Плиццари Алессандро Вратарь
- 12 Marco Bleve Вратарь
- 19 Дзанон Лука Защитник
- 2 Витиелло Роберто Защитник
- 5 Синьорини Андреа Защитник
- 15 Риджионе Микеле Защитник
- 21 Синьори Франческо Полузащитник
- 8 Ivan Varone Полузащитник
- 27 Бордин Алессандро Полузащитник
- 10 Mattia Finotto Нападающий
- 9 Пьовакари Федерико Нападающий
- 14 Andrea Repossi
- Главный тренер: Бреда Роберто
Пескара 4-3-3
- Основной состав
- 1 Фиорилло Винченцо Вратарь
- 3 Бальцано Антонио Защитник
- 28 Гравильон Эндрю Защитник
- 23 Marco Perrotta Защитник
- 2 Крешенци Алессандро Защитник
- 26 Jose Machin Полузащитник
- 16 Бругман Гастон Полузащитник
- 14 Вальцания Лука Полузащитник
- 7 Leonardo Mancuso Нападающий
- 17 Петтинари Стефано Нападающий
- 29 Капоне Кристиан Нападающий
- Запасные игроки
- 36 Савеллони Лука Вратарь
- 24 Фьямоцци Риккардо Защитник
- 18 Форнасьер Микеле Защитник
- 9 Ямга Кевин Полузащитник
- 33 Кулибали Мамаду Полузащитник
- 35 Баэс Хайме Нападающий
- 19 Кокко Андреа Нападающий
- 11 Cristian Bunino Нападающий
- 32 Каппеллуццо Пьерлуиджи Нападающий
- 15 Edgar Elizalde
- 30 Marco Carraro
- 12 Paolo Baiocco
- Главный тренер: Земан Зденек
Предыдущие игры
Тернана (последние 20 матчей: +5 =5 -10)
- 22.04.2018 Перуджа 2:3 Тернана СB
- 17.04.2018 Тернана 2:2 Фоджа СB
- 14.04.2018 Новара 0:3 Тернана СB
- 07.04.2018 Тернана 5:1 Читтаделла СB
- 29.03.2018 Карпи 2:1 Тернана СB
- 25.03.2018 Тернана 0:0 Фрозиноне СB
- 17.03.2018 Асколи 2:1 Тернана СB
- 10.03.2018 Специя 1:1 Тернана СB
- 03.03.2018 Тернана 2:1 Кремонезе СB
- 27.02.2018 Венеция 2:0 Тернана СB
- 24.02.2018 Тернана 1:2 Бари СB
- 18.02.2018 Брешия 3:1 Тернана СB
- 10.02.2018 Тернана 0:1 Виртус Энтелла СB
- 04.02.2018 Чезена 4:3 Тернана СB
- 29.01.2018 Тернана 2:2 Салернитана СB
- 20.01.2018 Эмполи 2:1 Тернана СB
- 28.12.2017 Авеллино 2:1 Тернана СB
- 21.12.2017 Тернана 4:3 Про Верчелли СB
- 16.12.2017 Палермо 1:0 Тернана СB
- 08.12.2017 Тернана 1:1 Парма СB
Пескара (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 22.04.2018 Пескара 3:2 Специя СB
- 17.04.2018 Про Верчелли 3:1 Пескара СB
- 14.04.2018 Пескара 2:2 Бари СB
- 07.04.2018 Палермо 1:1 Пескара СB
- 29.03.2018 Брешия 2:1 Пескара СB
- 25.03.2018 Пескара 0:1 Эмполи СB
- 18.03.2018 Авеллино 2:2 Пескара СB
- 13.03.2018 Пескара 0:1 Карпи СB
- 10.03.2018 Пескара 1:4 Парма СB
- 03.03.2018 Читтаделла 2:0 Пескара СB
- 24.02.2018 Пескара 0:0 Кремонезе СB
- 17.02.2018 Виртус Энтелла 0:0 Пескара СB
- 10.02.2018 Пескара 1:0 Салернитана СB
- 03.02.2018 Фрозиноне 3:0 Пескара СB
- 26.01.2018 Пескара 0:2 Перуджа СB
- 20.01.2018 Фоджа 0:1 Пескара СB
- 17.01.2018 Пескара 3:1 Лугано ТМК
- 28.12.2017 Пескара 1:0 Венеция СB
- 21.12.2017 Асколи 1:1 Пескара СB
- 17.12.2017 Пескара 1:0 Новара СB
Последние игры между собой
Тернана: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 2
Пескара: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 5
- 02.12.2017 Пескара 3:3 Тернана Серия B
- 26.03.2016 Тернана 1:0 Пескара Серия B
- 07.11.2015 Пескара 1:2 Тернана Серия B
- 24.01.2015 Пескара 1:2 Тернана Серия B
- 07.09.2014 Тернана 1:1 Пескара Серия B
- 17.04.2014 Тернана 1:0 Пескара Серия B
- 17.11.2013 Пескара 2:1 Тернана Серия B
- 04.10.2009 Пескара 2:1 Тернана Серия C1 B
- 25.01.2009 Пескара 2:2 Тернана Серия C1 B
- 14.09.2008 Тернана 4:0 Пескара Серия C1 B
Тернана
Пескара
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|1:1
|38
|22
|11
|5
|83 - 47
|77
|2.
|Парма
|0:0
|38
|18
|10
|10
|51 - 34
|64
|3.
|Палермо
|38
|16
|15
|7
|53 - 36
|63
|4.
|Фрозиноне
|0:0
|38
|16
|15
|7
|59 - 43
|63
|5.
|Бари
|38
|16
|12
|10
|53 - 45
|60
|6.
|Венеция
|38
|15
|15
|8
|51 - 36
|60
|7.
|Перуджа
|1:1
|38
|16
|10
|12
|62 - 50
|58
|8.
|Читтаделла
|0:0
|38
|15
|11
|12
|51 - 44
|56
|9.
|Фоджа
|0:0
|38
|14
|10
|14
|59 - 60
|52
|10.
|Карпи
|0:0
|38
|12
|14
|12
|31 - 42
|50
|11.
|Специя
|0:0
|38
|11
|15
|12
|39 - 39
|48
|12.
|Салернитана
|1:0
|38
|10
|17
|11
|46 - 52
|47
|13.
|Брешия
|0:1
|38
|11
|13
|14
|36 - 43
|46
|14.
|Пескара
|2:0
|38
|11
|12
|15
|48 - 62
|45
|15.
|Кремонезе
|0:0
|38
|8
|20
|10
|41 - 42
|44
|16.
|Новара
|1:1
|38
|10
|11
|17
|39 - 48
|41
|17.
|Авеллино
|0:0
|38
|9
|14
|15
|45 - 56
|41
|18.
|Асколи
|1:1
|38
|10
|10
|18
|36 - 57
|40
|19.
|Виртус Энтелла
|38
|9
|13
|16
|39 - 51
|40
|20.
|Чезена
|0:0
|38
|8
|16
|14
|51 - 60
|40
|21.
|Тернана
|0:2
|38
|7
|16
|15
|58 - 67
|37
|22.
|Про Верчелли
|0:0
|38
|7
|14
|17
|43 - 60
|35
Второй тайм
46'
Начался второй тайм!
46'
Тернана делает замену. Federico Angiulli уходит с поля, а Витиелло Роберто выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
Г О О О О Л - Leonardo Mancuso бьет в цель!
41'
Пескара делает замену. Бальцано Антонио уходит с поля, а Фьямоцци Риккардо выходит на его замену.
37'
Тернана делает замену. Монтальто Адриано уходит с поля, а Пьовакари Федерико выходит на его замену.
37'
Marco Perrotta получил желтую карточку от судьи
24'
Г О О О О Л - Jose Machin бьет в цель!
3'
Монтальто Адриано получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Libero Liberati. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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