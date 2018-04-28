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  5. Серия B
Стадион:
Специя
0:0
Второй тайм: 50'
Кремонезе
0'
26' Желтая карточка
Канини Микеле
31' Желтая карточка
Терци Клаудио
46' Желтая карточка
Пеше Симоне
50'
Второй тайм
Желтая карточка
46'
Пеше Симоне получил желтую карточку от судьи
46'
Кремонезе делает замену. Хуанито Гомес уходит с поля, а Стефано Скаппини выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
31'
Терци Клаудио получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
26'
Канини Микеле получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Alberto Picco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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