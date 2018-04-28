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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Альберто Пиччи
26' Желтая карточкаКанини Микеле
31' Желтая карточкаТерци Клаудио
46' Желтая карточкаПеше Симоне
|
26'
31'
46'
Состав команд
16
Мора
Лука
27
Уйкани
Самир
15
Ivan
Marconi
18
Пеше
Симоне
31
Мацек
Роман
Специя 4-3-1-2
- Основной состав
- 43 Манфредини Никколо Вратарь
- 28 Мази Альберто Защитник
- 19 Терци Клаудио Защитник
- 5 Nicolas Devis Giani Защитник
- 3 Lopez Walter II Защитник
- 16 Мора Лука Полузащитник
- 8 Хуанде Хуан Полузащитник
- 21 Пессина Маттео Полузащитник
- 18 Alberto De Francesco Полузащитник
- 10 Джилардино Альберто Нападающий
- 39 Марилунго Гуидо Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Ди Дженнаро Раффаэле Вратарь
- 6 Pietro Ceccaroni Защитник
- 13 Tommaso Augello Защитник
- 4 Капелли Даниэле Защитник
- 25 Giulio Maggiore Полузащитник
- 42 Аммари Нажиб Полузащитник
- 7 Больцони Франческо Полузащитник
- 29 Граноче Пабло Нападающий
- 32 Samuele Mulattieri
- 15 Gabriele Corbo
- 9 Francesco Forte I
- Главный тренер: Ди Карло Доменико
Кремонезе 4-3-3
- Основной состав
- 27 Уйкани Самир Вратарь
- 23 Чиналья Давиде Защитник
- 21 Канини Микеле Защитник
- 15 Ivan Marconi Защитник
- 33 Ренцетти Франческо Защитник
- 34 Арини Мариано Полузащитник
- 18 Пеше Симоне Полузащитник
- 35 Чинелли Антонио Полузащитник
- 31 Мацек Роман Нападающий
- 32 Хуанито Гомес Нападающий
- 6 Gaetano Castrovilli Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Nicola Ravaglia Вратарь
- 40 Гарсия Пол Защитник
- 8 Michele Cavion Полузащитник
- 4 Сбрисса Джованни Полузащитник
- 20 Giampietro Perrulli Полузащитник
- 30 Камара Абел Нападающий
- 9 Andrea Brighenti Нападающий
- 19 Stefano Scappini Нападающий
- 11 Скамачча Джанлука Нападающий
- 16 Eduardo D'Avino
Предыдущие игры
Специя (последние 20 матчей: +6 =9 -5)
- 22.04.2018 Пескара 3:2 Специя СB
- 17.04.2018 Специя 0:1 Брешия СB
- 14.04.2018 Фрозиноне 1:1 Специя СB
- 07.04.2018 Специя 1:1 Эмполи СB
- 29.03.2018 Читтаделла 1:2 Специя СB
- 24.03.2018 Специя 1:1 Асколи СB
- 17.03.2018 Перуджа 3:0 Специя СB
- 13.03.2018 Бари 1:1 Специя СB
- 10.03.2018 Специя 1:1 Тернана СB
- 03.03.2018 Специя 1:2 Чезена СB
- 23.02.2018 Специя 3:0 Салернитана СB
- 17.02.2018 Новара 1:1 Специя СB
- 10.02.2018 Специя 1:1 Венеция СB
- 05.02.2018 Виртус Энтелла 0:1 Специя СB
- 27.01.2018 Карпи 2:1 Специя СB
- 20.01.2018 Специя 0:0 Палермо СB
- 27.12.2017 Парма 0:0 Специя СB
- 21.12.2017 Специя 1:0 Авеллино СB
- 16.12.2017 Про Верчелли 0:2 Специя СB
- 08.12.2017 Специя 1:0 Фоджа СB
Кремонезе (последние 20 матчей: +2 =11 -7)
- 21.04.2018 Кремонезе 1:2 Асколи СB
- 17.04.2018 Кремонезе 1:1 Салернитана СB
- 14.04.2018 Палермо 1:1 Кремонезе СB
- 07.04.2018 Кремонезе 0:4 Фоджа СB
- 30.03.2018 Перуджа 1:0 Кремонезе СB
- 25.03.2018 Кремонезе 0:1 Виртус Энтелла СB
- 17.03.2018 Брешия 1:1 Кремонезе СB
- 10.03.2018 Кремонезе 1:1 Читтаделла СB
- 03.03.2018 Тернана 2:1 Кремонезе СB
- 27.02.2018 Кремонезе 2:2 Фрозиноне СB
- 24.02.2018 Пескара 0:0 Кремонезе СB
- 16.02.2018 Кремонезе 0:1 Бари СB
- 10.02.2018 Карпи 1:1 Кремонезе СB
- 03.02.2018 Кремонезе 2:3 Про Верчелли СB
- 27.01.2018 Авеллино 0:0 Кремонезе СB
- 20.01.2018 Кремонезе 1:0 Парма СB
- 28.12.2017 Кремонезе 1:0 Чезена СB
- 20.12.2017 Венеция 1:1 Кремонезе СB
- 16.12.2017 Кремонезе 1:1 Эмполи СB
- 08.12.2017 Новара 1:1 Кремонезе СB
Последние игры между собой
Специя
Кремонезе
-
0 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|1:1
|38
|22
|11
|5
|83 - 47
|77
|2.
|Парма
|0:0
|38
|18
|10
|10
|51 - 34
|64
|3.
|Палермо
|38
|16
|15
|7
|53 - 36
|63
|4.
|Фрозиноне
|0:0
|38
|16
|15
|7
|59 - 43
|63
|5.
|Бари
|38
|16
|12
|10
|53 - 45
|60
|6.
|Венеция
|38
|15
|15
|8
|51 - 36
|60
|7.
|Перуджа
|1:1
|38
|16
|10
|12
|62 - 50
|58
|8.
|Читтаделла
|0:0
|38
|15
|11
|12
|51 - 44
|56
|9.
|Фоджа
|0:0
|38
|14
|10
|14
|59 - 60
|52
|10.
|Карпи
|0:0
|38
|12
|14
|12
|31 - 42
|50
|11.
|Специя
|0:0
|38
|11
|15
|12
|39 - 39
|48
|12.
|Салернитана
|1:0
|38
|10
|17
|11
|46 - 52
|47
|13.
|Брешия
|0:1
|38
|11
|13
|14
|36 - 43
|46
|14.
|Пескара
|2:0
|38
|11
|12
|15
|48 - 62
|45
|15.
|Кремонезе
|0:0
|38
|8
|20
|10
|41 - 42
|44
|16.
|Новара
|1:1
|38
|10
|11
|17
|39 - 48
|41
|17.
|Авеллино
|0:0
|38
|9
|14
|15
|45 - 56
|41
|18.
|Асколи
|1:1
|38
|10
|10
|18
|36 - 57
|40
|19.
|Виртус Энтелла
|38
|9
|13
|16
|39 - 51
|40
|20.
|Чезена
|0:0
|38
|8
|16
|14
|51 - 60
|40
|21.
|Тернана
|0:2
|38
|7
|16
|15
|58 - 67
|37
|22.
|Про Верчелли
|0:0
|38
|7
|14
|17
|43 - 60
|35
Второй тайм
46'
Пеше Симоне получил желтую карточку от судьи
46'
Кремонезе делает замену. Хуанито Гомес уходит с поля, а Стефано Скаппини выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
31'
Терци Клаудио получил желтую карточку от судьи
26'
Канини Микеле получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Alberto Picco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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