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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Карло Кастеллани
24' Желтая карточкаКапуто Франческо
1:0
36' ГолКапуто Франческо
42' Желтая карточкаШаудоне Даниэле
1:1
45' ГолПушкаш Георге
|
24'
36'
1:0
42'
45'
1:1
Состав команд
17
Сек
Мустафа
Эмполи 4-3-2-1
- Основной состав
- 25 Габриэл Васконселлос Вратарь
- 28 Giovanni Di Lorenzo Защитник
- 3 Майетта Доменико Защитник
- 5 Весели Фредерик Защитник
- 13 Луперто Себастьяно Защитник
- 10 Беннасер Исмаэль Полузащитник
- 19 Michele Castagnetti Полузащитник
- 8 Крунич Раде Полузащитник
- 6 Зайц Миха Полузащитник
- 9 Доннарумма Альфредо Полузащитник
- 11 Капуто Франческо Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Террачано Пьетро Вратарь
- 22 Джакомель Алессандро Вратарь
- 18 Полвани Лоренцо Защитник
- 4 Бриги Маттео Полузащитник
- 20 Лолло Лоренцо Полузащитник
- 31 Унтерзее Жоэль Полузащитник
- 7 Пью Алессандро Нападающий
- 34 Marco Imperiale
- 15 Hamed Traore
- Главный тренер: Мартушьелло Джованни
Новара 4-4-2
- Основной состав
- 1 Lorenzo Montipo Вратарь
- 31 Petar Golubovic Защитник
- 8 Кьоза Марко Защитник
- 2 Трост Магнус Защитник
- 27 Кальдерони Марко Защитник
- 24 Lorenzo Dickman Полузащитник
- 21 Орланди Андреа Полузащитник
- 9 Шаудоне Даниэле Полузащитник
- 17 Сек Мустафа Полузащитник
- 23 Marco Moscati Нападающий
- 19 Пушкаш Георге Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Бенедеттини Элиа Вратарь
- 12 Фарелли Симоне Вратарь
- 4 Мантовани Андреа Защитник
- 3 Дель Фабро Дарио Защитник
- 11 Ди Мариано Франческо Полузащитник
- 20 Помпеу Роналдо Полузащитник
- 15 Federico Maracchi Полузащитник
- 30 Маньеро Риккардо Нападающий
- 18 Antonio Lukanovic Нападающий
- 10 Македа Федерико Нападающий
- 7 Сансоне Джанлука Нападающий
- 32 Davide Bove
- Главный тренер: Барони Марко
Предыдущие игры
Эмполи (последние 20 матчей: +15 =5 -0)
- 23.04.2018 Фрозиноне 2:4 Эмполи СB
- 17.04.2018 Чезена 2:3 Эмполи СB
- 14.04.2018 Эмполи 3:2 Про Верчелли СB
- 07.04.2018 Специя 1:1 Эмполи СB
- 02.04.2018 Фоджа 0:3 Эмполи СB
- 29.03.2018 Эмполи 2:0 Салернитана СB
- 25.03.2018 Пескара 0:1 Эмполи СB
- 17.03.2018 Эмполи 3:2 Венеция СB
- 11.03.2018 Эмполи 2:1 Виртус Энтелла СB
- 27.02.2018 Эмполи 1:1 Авеллино СB
- 24.02.2018 Читтаделла 1:1 Эмполи СB
- 17.02.2018 Эмполи 4:0 Парма СB
- 10.02.2018 Асколи 1:2 Эмполи СB
- 02.02.2018 Эмполи 4:0 Палермо СB
- 27.01.2018 Бари 0:4 Эмполи СB
- 20.01.2018 Эмполи 2:1 Тернана СB
- 28.12.2017 Перуджа 2:4 Эмполи СB
- 21.12.2017 Эмполи 1:1 Брешия СB
- 16.12.2017 Кремонезе 1:1 Эмполи СB
- 09.12.2017 Эмполи 1:0 Карпи СB
Новара (последние 20 матчей: +4 =6 -10)
- 21.04.2018 Новара 1:3 Венеция СB
- 17.04.2018 Бари 1:1 Новара СB
- 14.04.2018 Новара 0:3 Тернана СB
- 08.04.2018 Про Верчелли 0:0 Новара СB
- 30.03.2018 Новара 1:0 Чезена СB
- 25.03.2018 Салернитана 1:0 Новара СB
- 17.03.2018 Новара 2:2 Палермо СB
- 12.03.2018 Новара 2:1 Брешия СB
- 03.03.2018 Фрозиноне 1:0 Новара СB
- 27.02.2018 Новара 0:1 Фоджа СB
- 24.02.2018 Авеллино 2:1 Новара СB
- 17.02.2018 Новара 1:1 Специя СB
- 11.02.2018 Читтаделла 1:3 Новара СB
- 03.02.2018 Новара 1:2 Асколи СB
- 27.01.2018 Парма 3:0 Новара СB
- 20.01.2018 Новара 1:0 Карпи СB
- 28.12.2017 Виртус Энтелла 2:1 Новара СB
- 21.12.2017 Новара 1:1 Перуджа СB
- 17.12.2017 Пескара 1:0 Новара СB
- 08.12.2017 Новара 1:1 Кремонезе СB
Последние игры между собой
Эмполи: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 1
Новара: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 3
- 02.12.2017 Новара 1:1 Эмполи Серия B
- 17.05.2014 Эмполи 3:1 Новара Серия B
- 21.12.2013 Новара 0:1 Эмполи Серия B
- 26.05.2013 Эмполи 4:1 Новара Серия B
- 22.05.2013 Новара 1:1 Эмполи Серия B
- 26.01.2013 Эмполи 0:2 Новара Серия B
- 01.09.2012 Новара 2:2 Эмполи Серия B
- 08.04.2011 Эмполи 0:0 Новара Серия B
- 09.11.2010 Новара 1:1 Эмполи Серия B
Эмполи
Новара
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|1:1
|38
|22
|11
|5
|83 - 47
|77
|2.
|Парма
|0:0
|38
|18
|10
|10
|51 - 34
|64
|3.
|Палермо
|38
|16
|15
|7
|53 - 36
|63
|4.
|Фрозиноне
|0:0
|38
|16
|15
|7
|59 - 43
|63
|5.
|Бари
|38
|16
|12
|10
|53 - 45
|60
|6.
|Венеция
|38
|15
|15
|8
|51 - 36
|60
|7.
|Перуджа
|1:1
|38
|16
|10
|12
|62 - 50
|58
|8.
|Читтаделла
|0:0
|38
|15
|11
|12
|51 - 44
|56
|9.
|Фоджа
|0:0
|38
|14
|10
|14
|59 - 60
|52
|10.
|Карпи
|0:0
|38
|12
|14
|12
|31 - 42
|50
|11.
|Специя
|0:0
|38
|11
|15
|12
|39 - 39
|48
|12.
|Салернитана
|1:0
|38
|10
|17
|11
|46 - 52
|47
|13.
|Брешия
|0:1
|38
|11
|13
|14
|36 - 43
|46
|14.
|Пескара
|2:0
|38
|11
|12
|15
|48 - 62
|45
|15.
|Кремонезе
|0:0
|38
|8
|20
|10
|41 - 42
|44
|16.
|Новара
|1:1
|38
|10
|11
|17
|39 - 48
|41
|17.
|Авеллино
|0:0
|38
|9
|14
|15
|45 - 56
|41
|18.
|Асколи
|1:1
|38
|10
|10
|18
|36 - 57
|40
|19.
|Виртус Энтелла
|38
|9
|13
|16
|39 - 51
|40
|20.
|Чезена
|0:0
|38
|8
|16
|14
|51 - 60
|40
|21.
|Тернана
|0:2
|38
|7
|16
|15
|58 - 67
|37
|22.
|Про Верчелли
|0:0
|38
|7
|14
|17
|43 - 60
|35
Второй тайм
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Г О О О О Л - Пушкаш Георге бьет в цель!
42'
Шаудоне Даниэле получил желтую карточку от судьи
36'
Г О О О О Л - Капуто Франческо бьет в цель!
24'
Капуто Франческо получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Carlo Castellani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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