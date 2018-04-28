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  5. Серия B
Стадион:
Эмполи
1:1
Второй тайм: 50'
Новара
0'
24' Желтая карточка
Капуто Франческо
1:0
36' Гол
Капуто Франческо
42' Желтая карточка
Шаудоне Даниэле
1:1
45' Гол
Пушкаш Георге
50'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Пушкаш Георге бьет в цель!
Желтая карточка
42'
Шаудоне Даниэле получил желтую карточку от судьи
Описание гола
36'
Г О О О О Л - Капуто Франческо бьет в цель!
Желтая карточка
24'
Капуто Франческо получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Carlo Castellani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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