- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Чино э Лилло Дель Дука
0:1
17' ГолЧерри Альберто
1:1
33' ГолАддэ Брайт
35' Желтая карточкаБьянко Раффаэле
|
17'
0:1
33'
1:1
35'
Состав команд
14
Vasile
Mogos
19
Аддэ
Брайт
Асколи 3-5-2
- Основной состав
- 22 Агацци Микаэль Вратарь
- 24 Emanuele Padella Защитник
- 13 Guillame Gigliotti Защитник
- 34 Черубин Николо Защитник
- 14 Vasile Mogos Полузащитник
- 19 Аддэ Брайт Полузащитник
- 28 Д'Урсо Кристиан Полузащитник
- 32 Franck Kanoute Полузащитник
- 33 Daniele Mignanelli Полузащитник
- 10 Ignacio Lores Нападающий
- 45 Моначелло Гаетано Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Ланни Иван Вратарь
- 4 Де Сантис Иван Защитник
- 18 Samuele Parlati Полузащитник
- 25 Filippo Florio Полузащитник
- 21 Fabio Castellano Полузащитник
- 11 Gianmarco De Feo Полузащитник
- 29 Бальдини Энрико Нападающий
- 27 Клеменца Лука Нападающий
- 9 Роззети Лоренцо Нападающий
- 23 Ганц Симоне Нападающий
- 31 Matteo Perri
- Главный тренер: Манджа Дэвис
Перуджа 3-4-1-2
- Основной состав
- 3 Леали Никола Вратарь
- 14 Вольта Массимо Защитник
- 17 Бельмонте Никола Защитник
- 6 Giangiacomo Magnani Защитник
- 9 Мустаккьо Маттиа Полузащитник
- 15 Santiago Colombatto Полузащитник
- 23 Бьянко Раффаэле Полузащитник
- 4 Паяч Марко Полузащитник
- 21 Диаманти Алессандро Полузащитник
- 27 Черри Альберто Нападающий
- 10 Ди Кармине Самуэль Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Timothy Nocchi Вратарь
- 18 Дель Прете Лоренцо Защитник
- 2 Дзанон Дамиано Защитник
- 29 Джермони Лука Полузащитник
- 26 Террани Джованни Полузащитник
- 11 Cristian Buonaiuto Полузащитник
- 8 Густафссон Самуэль Полузащитник
- 12 Alessandro Santopadre
- 28 Christian Kouan
- 5 Алехандро Гонсалес V
- 13 Emmanuel Achy
- Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
Предыдущие игры
Асколи (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 21.04.2018 Кремонезе 1:2 Асколи СB
- 16.04.2018 Асколи 0:1 Парма СB
- 13.04.2018 Фоджа 3:0 Асколи СB
- 07.04.2018 Асколи 2:0 Карпи СB
- 28.03.2018 Асколи 1:0 Бари СB
- 24.03.2018 Специя 1:1 Асколи СB
- 17.03.2018 Асколи 2:1 Тернана СB
- 10.03.2018 Венеция 1:0 Асколи СB
- 03.03.2018 Асколи 1:3 Салернитана СB
- 27.02.2018 Палермо 4:1 Асколи СB
- 24.02.2018 Асколи 2:1 Чезена СB
- 18.02.2018 Фрозиноне 2:0 Асколи СB
- 10.02.2018 Асколи 1:2 Эмполи СB
- 03.02.2018 Новара 1:2 Асколи СB
- 27.01.2018 Про Верчелли 2:0 Асколи СB
- 20.01.2018 Асколи 1:2 Читтаделла СB
- 28.12.2017 Брешия 0:1 Асколи СB
- 21.12.2017 Асколи 1:1 Пескара СB
- 16.12.2017 Авеллино 1:1 Асколи СB
- 09.12.2017 Асколи 1:1 Виртус Энтелла СB
Перуджа (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 22.04.2018 Перуджа 2:3 Тернана СB
- 17.04.2018 Карпи 1:2 Перуджа СB
- 14.04.2018 Перуджа 1:1 Венеция СB
- 09.04.2018 Авеллино 2:0 Перуджа СB
- 03.04.2018 Про Верчелли 0:2 Перуджа СB
- 30.03.2018 Перуджа 1:0 Кремонезе СB
- 25.03.2018 Чезена 1:1 Перуджа СB
- 17.03.2018 Перуджа 3:0 Специя СB
- 10.03.2018 Перуджа 2:0 Фоджа СB
- 06.03.2018 Перуджа 2:0 Брешия СB
- 24.02.2018 Фрозиноне 1:3 Перуджа СB
- 17.02.2018 Перуджа 1:0 Палермо СB
- 11.02.2018 Парма 1:1 Перуджа СB
- 03.02.2018 Перуджа 1:3 Читтаделла СB
- 26.01.2018 Пескара 0:2 Перуджа СB
- 20.01.2018 Перуджа 2:0 Виртус Энтелла СB
- 28.12.2017 Перуджа 2:4 Эмполи СB
- 21.12.2017 Новара 1:1 Перуджа СB
- 16.12.2017 Перуджа 1:3 Бари СB
- 09.12.2017 Салернитана 1:1 Перуджа СB
Последние игры между собой
Асколи: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
Перуджа: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
- 04.12.2017 Перуджа 1:0 Асколи Серия B
- 17.04.2017 Перуджа 0:0 Асколи Серия B
- 20.11.2016 Асколи 2:2 Перуджа Серия B
- 02.04.2016 Перуджа 0:2 Асколи Серия B
- 15.11.2015 Асколи 1:0 Перуджа Серия B
- 30.03.2014 Асколи 0:1 Перуджа Про Прима Дивизионе
- 24.11.2013 Перуджа 3:2 Асколи Про Прима Дивизионе
- 17.08.2008 Асколи 3:1 Перуджа Кубок Италии
Асколи
Перуджа
-
0 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|1:1
|38
|22
|11
|5
|83 - 47
|77
|2.
|Парма
|0:0
|38
|18
|10
|10
|51 - 34
|64
|3.
|Палермо
|38
|16
|15
|7
|53 - 36
|63
|4.
|Фрозиноне
|0:0
|38
|16
|15
|7
|59 - 43
|63
|5.
|Бари
|38
|16
|12
|10
|53 - 45
|60
|6.
|Венеция
|38
|15
|15
|8
|51 - 36
|60
|7.
|Перуджа
|1:1
|38
|16
|10
|12
|62 - 50
|58
|8.
|Читтаделла
|0:0
|38
|15
|11
|12
|51 - 44
|56
|9.
|Фоджа
|0:0
|38
|14
|10
|14
|59 - 60
|52
|10.
|Карпи
|0:0
|38
|12
|14
|12
|31 - 42
|50
|11.
|Специя
|0:0
|38
|11
|15
|12
|39 - 39
|48
|12.
|Салернитана
|1:0
|38
|10
|17
|11
|46 - 52
|47
|13.
|Брешия
|0:1
|38
|11
|13
|14
|36 - 43
|46
|14.
|Пескара
|2:0
|38
|11
|12
|15
|48 - 62
|45
|15.
|Кремонезе
|0:0
|38
|8
|20
|10
|41 - 42
|44
|16.
|Новара
|1:1
|38
|10
|11
|17
|39 - 48
|41
|17.
|Авеллино
|0:0
|38
|9
|14
|15
|45 - 56
|41
|18.
|Асколи
|1:1
|38
|10
|10
|18
|36 - 57
|40
|19.
|Виртус Энтелла
|38
|9
|13
|16
|39 - 51
|40
|20.
|Чезена
|0:0
|38
|8
|16
|14
|51 - 60
|40
|21.
|Тернана
|0:2
|38
|7
|16
|15
|58 - 67
|37
|22.
|Про Верчелли
|0:0
|38
|7
|14
|17
|43 - 60
|35
Второй тайм
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
35'
Бьянко Раффаэле получил желтую карточку от судьи
33'
Г О О О О Л - Аддэ Брайт бьет в цель!
17'
Г О О О О Л - Черри Альберто бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cino e Lillo Del Duca. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
|© 2001- 2018 LiveResult.Ru - прямые спортивные трансляции и результаты матчей онлайн. Электронное СМИ № ФС77-69866.
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация