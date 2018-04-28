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  5. Серия B
Стадион:
Асколи
1:1
Второй тайм: 50'
Перуджа
0'
0:1
17' Гол
Черри Альберто
1:1
33' Гол
Аддэ Брайт
35' Желтая карточка
Бьянко Раффаэле
50'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
35'
Бьянко Раффаэле получил желтую карточку от судьи
Описание гола
33'
Г О О О О Л - Аддэ Брайт бьет в цель!
Описание гола
17'
Г О О О О Л - Черри Альберто бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cino e Lillo Del Duca. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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