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Стадион:
Салернитана
1:0
Второй тайм: 53'
Брешия
0'
1:0
27' Гол
Спрокати Маттиа
40' Желтая карточка
Matteo Ricci II
53'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
27'
Г О О О О Л - Спрокати Маттиа бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Arechi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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