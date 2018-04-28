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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Аречи
1:0
Второй тайм: 53'
1:0
27' ГолСпрокати Маттиа
40' Желтая карточкаMatteo Ricci II
|
27'
1:0
40'
Состав команд
23
Оджер
Мозес
Салернитана 4-3-3
- Основной состав
- 22 Радунович Борис Вратарь
- 15 Tiago Casasola Защитник
- 21 Скьяви Раффаэле Защитник
- 5 Мантовани Валерио Защитник
- 3 Витале Луиджи Защитник
- 23 Оджер Мозес Полузащитник
- 27 Matteo Ricci II Полузащитник
- 13 Кийине Софиан Полузащитник
- 28 Спрокати Маттиа Нападающий
- 24 Бокалон Риккардо Нападающий
- 10 Розина Алессандро Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Адамонис Марюс Вратарь
- 2 Пучино Раффаэле Защитник
- 34 Попеску Штефан Защитник
- 18 Акпа-Акпро Жан-Даниэль Полузащитник
- 14 Делла Рокка Франческо Полузащитник
- 30 Росси Алессандро Нападающий
- 19 Паломби Симоне Нападающий
- 25 Ди Роберто Нунцио Нападающий
- 7 Синьорелли Франко Нападающий
- 8 Зито Антонио Нападающий
- 90 Mattia Novella
- 26 Patrick Asmah
- Главный тренер: Торренте Винченцо
Брешия 4-3-1-2
- Основной состав
- 1 Минелли Стефано Вратарь
- 15 Копполаро Мауро Защитник
- 3 Сомма Микеле Защитник
- 19 Ланчини Эдоардо Защитник
- 16 Felipe Curcio Защитник
- 25 Dimitri Bisoli Полузащитник
- 8 Мартинелли Алессандро Полузащитник
- 20 Ндой Эмануэле Полузащитник
- 34 Sandro Tonali Полузащитник
- 7 Торрегросса Эрнесто Нападающий
- 9 Караччоло Андреа Нападающий
- Запасные игроки
- 37 Пелаготти Альберто Вратарь
- 31 Меккарьелло Бьяджо Защитник
- 33 Лонги Алессандро Защитник
- 11 Эмбало Карлос Полузащитник
- 30 Фурлан Федерико Полузащитник
- 27 Шпалек Николас Полузащитник
- 18 Оквонкво Орджи Нападающий
- 38 Ривас Ригоберто Нападающий
- Главный тренер: Боскалья Роберто
Предыдущие игры
Салернитана (последние 20 матчей: +5 =7 -8)
- 21.04.2018 Салернитана 1:3 Читтаделла СB
- 17.04.2018 Кремонезе 1:1 Салернитана СB
- 14.04.2018 Салернитана 1:1 Чезена СB
- 07.04.2018 Бари 1:1 Салернитана СB
- 29.03.2018 Эмполи 2:0 Салернитана СB
- 25.03.2018 Салернитана 1:0 Новара СB
- 17.03.2018 Фрозиноне 0:0 Салернитана СB
- 11.03.2018 Салернитана 2:0 Авеллино СB
- 03.03.2018 Асколи 1:3 Салернитана СB
- 26.02.2018 Салернитана 0:1 Парма СB
- 23.02.2018 Специя 3:0 Салернитана СB
- 17.02.2018 Салернитана 0:0 Про Верчелли СB
- 10.02.2018 Пескара 1:0 Салернитана СB
- 03.02.2018 Салернитана 1:2 Карпи СB
- 29.01.2018 Тернана 2:2 Салернитана СB
- 20.01.2018 Салернитана 3:2 Венеция СB
- 28.12.2017 Палермо 3:0 Салернитана СB
- 21.12.2017 Салернитана 0:3 Фоджа СB
- 16.12.2017 Виртус Энтелла 0:2 Салернитана СB
- 09.12.2017 Салернитана 1:1 Перуджа СB
Брешия (последние 20 матчей: +6 =7 -7)
- 21.04.2018 Брешия 0:0 Чезена СB
- 17.04.2018 Специя 0:1 Брешия СB
- 14.04.2018 Брешия 1:1 Карпи СB
- 08.04.2018 Венеция 1:2 Брешия СB
- 03.04.2018 Брешия 0:0 Виртус Энтелла СB
- 29.03.2018 Брешия 2:1 Пескара СB
- 24.03.2018 Бари 3:0 Брешия СB
- 17.03.2018 Брешия 1:1 Кремонезе СB
- 12.03.2018 Новара 2:1 Брешия СB
- 06.03.2018 Перуджа 2:0 Брешия СB
- 24.02.2018 Фоджа 1:2 Брешия СB
- 18.02.2018 Брешия 3:1 Тернана СB
- 10.02.2018 Про Верчелли 0:0 Брешия СB
- 03.02.2018 Брешия 2:1 Парма СB
- 27.01.2018 Палермо 2:0 Брешия СB
- 21.01.2018 Брешия 2:3 Авеллино СB
- 28.12.2017 Брешия 0:1 Асколи СB
- 21.12.2017 Эмполи 1:1 Брешия СB
- 17.12.2017 Брешия 1:1 Читтаделла СB
- 09.12.2017 Фрозиноне 2:0 Брешия СB
Последние игры между собой
Салернитана: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 4
Брешия: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 3
- 02.12.2017 Брешия 2:0 Салернитана Серия B
- 11.03.2017 Салернитана 2:0 Брешия Серия B
- 15.10.2016 Брешия 1:1 Салернитана Серия B
- 22.01.2016 Салернитана 3:0 Брешия Серия B
- 12.09.2015 Брешия 2:2 Салернитана Серия B
- 23.05.2010 Брешия 3:0 Салернитана Серия B
- 05.01.2010 Салернитана 1:3 Брешия Серия B
- 23.03.2009 Салернитана 3:0 Брешия Серия B
- 28.10.2008 Брешия 1:0 Салернитана Серия B
Салернитана
Брешия
-
1 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
41 Владение мячом, % 59
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|1:1
|38
|22
|11
|5
|83 - 47
|77
|2.
|Парма
|0:0
|38
|18
|10
|10
|51 - 34
|64
|3.
|Палермо
|38
|16
|15
|7
|53 - 36
|63
|4.
|Фрозиноне
|0:0
|38
|16
|15
|7
|59 - 43
|63
|5.
|Бари
|38
|16
|12
|10
|53 - 45
|60
|6.
|Венеция
|38
|15
|15
|8
|51 - 36
|60
|7.
|Перуджа
|1:1
|38
|16
|10
|12
|62 - 50
|58
|8.
|Читтаделла
|0:0
|38
|15
|11
|12
|51 - 44
|56
|9.
|Фоджа
|0:0
|38
|14
|10
|14
|59 - 60
|52
|10.
|Карпи
|0:0
|38
|12
|14
|12
|31 - 42
|50
|11.
|Специя
|0:0
|38
|11
|15
|12
|39 - 39
|48
|12.
|Салернитана
|1:0
|38
|10
|17
|11
|46 - 52
|47
|13.
|Брешия
|0:1
|38
|11
|13
|14
|36 - 43
|46
|14.
|Пескара
|2:0
|38
|11
|12
|15
|48 - 62
|45
|15.
|Кремонезе
|0:0
|38
|8
|20
|10
|41 - 42
|44
|16.
|Новара
|1:1
|38
|10
|11
|17
|39 - 48
|41
|17.
|Авеллино
|0:0
|38
|9
|14
|15
|45 - 56
|41
|18.
|Асколи
|1:1
|38
|10
|10
|18
|36 - 57
|40
|19.
|Виртус Энтелла
|38
|9
|13
|16
|39 - 51
|40
|20.
|Чезена
|0:0
|38
|8
|16
|14
|51 - 60
|40
|21.
|Тернана
|0:2
|38
|7
|16
|15
|58 - 67
|37
|22.
|Про Верчелли
|0:0
|38
|7
|14
|17
|43 - 60
|35
Второй тайм
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
27'
Г О О О О Л - Спрокати Маттиа бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Arechi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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