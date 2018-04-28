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Стадион: Дино Мануцци
42' Желтая карточкаМайелло Раффаэле
45' Желтая карточкаПертиконе Романо
|
42'
45'
Состав команд
20
Купиш
Томаш
32
Крайнц
Лука
37
Коне
Мусса
28
Чано
Камилло
Чезена 4-3-3
- Основной состав
- 33 Фулиньяти Андреа Вратарь
- 2 Пертиконе Романо Защитник
- 13 Суагер Эмануэле Защитник
- 29 Сконьямильо Дженнаро Защитник
- 7 Фацци Николо Защитник
- 17 Феделе Маттео Полузащитник
- 8 Скьявоне Андреа Полузащитник
- 27 Ди Ноя Джованни Полузащитник
- 20 Купиш Томаш Нападающий
- 30 Джаллоу Ламин Нападающий
- 5 Лариби Карим Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Альярди Федерико Вратарь
- 22 Мельграти Рикардо Вратарь
- 4 Кашоне Эммануэль Защитник
- 18 Донкор Исаак Защитник
- 32 Simone Emmanuello Полузащитник
- 6 Fabio Eguelfi Полузащитник
- 24 Вита Алессио Нападающий
- 14 Даль Монте Никола Нападающий
- 9 Cosimo Chirico Нападающий
- 11 Мончини Габриэле Нападающий
- 3 Tommaso Ceccacci
- 23 Moussa Ndiaye
- Главный тренер: Драго Массимо
Фрозиноне 3-5-2
- Основной состав
- 27 Вигорито Мауро Вратарь
- 23 Бригенти Николо Защитник
- 26 Терранова Эмануэле Защитник
- 32 Крайнц Лука Защитник
- 13 Чофани Маттео Полузащитник
- 37 Коне Мусса Полузащитник
- 8 Майелло Раффаэле Полузащитник
- 5 Гори Мирко Полузащитник
- 11 Бегетто Андреа Полузащитник
- 18 Дионизи Федерико Нападающий
- 28 Чано Камилло Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Дзаппино Массимо Вратарь
- 4 Руссо Адриано Защитник
- 17 Паганини Лука Полузащитник
- 21 Саммарко Паоло Полузащитник
- 35 Чибсах Юссиф Полузащитник
- 10 Соддимо Данило Полузащитник
- 6 Emmanuel Besea Полузащитник
- 7 Фрара Алессандро Полузащитник
- 20 Читро Никола Нападающий
- 12 Mattia Palombo
- 19 Luca Matarese
- Главный тренер: Стеллоне Роберто
Предыдущие игры
Чезена (последние 20 матчей: +4 =9 -7)
- 21.04.2018 Брешия 0:0 Чезена СB
- 17.04.2018 Чезена 2:3 Эмполи СB
- 14.04.2018 Салернитана 1:1 Чезена СB
- 08.04.2018 Чезена 3:0 Виртус Энтелла СB
- 30.03.2018 Новара 1:0 Чезена СB
- 25.03.2018 Чезена 1:1 Перуджа СB
- 16.03.2018 Фоджа 2:1 Чезена СB
- 10.03.2018 Чезена 0:0 Карпи СB
- 06.03.2018 Чезена 2:2 Про Верчелли СB
- 03.03.2018 Специя 1:2 Чезена СB
- 24.02.2018 Асколи 2:1 Чезена СB
- 17.02.2018 Чезена 0:1 Читтаделла СB
- 10.02.2018 Авеллино 1:1 Чезена СB
- 04.02.2018 Чезена 4:3 Тернана СB
- 27.01.2018 Венеция 1:0 Чезена СB
- 20.01.2018 Чезена 1:1 Бари СB
- 28.12.2017 Кремонезе 1:0 Чезена СB
- 21.12.2017 Чезена 1:1 Палермо СB
- 16.12.2017 Парма 0:0 Чезена СB
- 08.12.2017 Чезена 4:2 Пескара СB
Фрозиноне (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 23.04.2018 Фрозиноне 2:4 Эмполи СB
- 17.04.2018 Авеллино 0:2 Фрозиноне СB
- 14.04.2018 Фрозиноне 1:1 Специя СB
- 07.04.2018 Парма 2:0 Фрозиноне СB
- 29.03.2018 Фрозиноне 2:1 Венеция СB
- 25.03.2018 Тернана 0:0 Фрозиноне СB
- 17.03.2018 Фрозиноне 0:0 Салернитана СB
- 10.03.2018 Палермо 1:0 Фрозиноне СB
- 03.03.2018 Фрозиноне 1:0 Новара СB
- 27.02.2018 Кремонезе 2:2 Фрозиноне СB
- 24.02.2018 Фрозиноне 1:3 Перуджа СB
- 18.02.2018 Фрозиноне 2:0 Асколи СB
- 10.02.2018 Бари 1:0 Фрозиноне СB
- 03.02.2018 Фрозиноне 3:0 Пескара СB
- 28.01.2018 Читтаделла 1:2 Фрозиноне СB
- 20.01.2018 Фрозиноне 4:0 Про Верчелли СB
- 28.12.2017 Фоджа 1:2 Фрозиноне СB
- 21.12.2017 Фрозиноне 4:3 Виртус Энтелла СB
- 16.12.2017 Карпи 1:1 Фрозиноне СB
- 09.12.2017 Фрозиноне 2:0 Брешия СB
Последние игры между собой
Чезена: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
Фрозиноне: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Чезена
Фрозиноне
-
2 Офсайды 4
-
8 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|1:1
|38
|22
|11
|5
|83 - 47
|77
|2.
|Парма
|0:0
|38
|18
|10
|10
|51 - 34
|64
|3.
|Палермо
|38
|16
|15
|7
|53 - 36
|63
|4.
|Фрозиноне
|0:0
|38
|16
|15
|7
|59 - 43
|63
|5.
|Бари
|38
|16
|12
|10
|53 - 45
|60
|6.
|Венеция
|38
|15
|15
|8
|51 - 36
|60
|7.
|Перуджа
|1:1
|38
|16
|10
|12
|62 - 50
|58
|8.
|Читтаделла
|0:0
|38
|15
|11
|12
|51 - 44
|56
|9.
|Фоджа
|0:0
|38
|14
|10
|14
|59 - 60
|52
|10.
|Карпи
|0:0
|38
|12
|14
|12
|31 - 42
|50
|11.
|Специя
|0:0
|38
|11
|15
|12
|39 - 39
|48
|12.
|Салернитана
|1:0
|38
|10
|17
|11
|46 - 52
|47
|13.
|Брешия
|0:1
|38
|11
|13
|14
|36 - 43
|46
|14.
|Пескара
|2:0
|38
|11
|12
|15
|48 - 62
|45
|15.
|Кремонезе
|0:0
|38
|8
|20
|10
|41 - 42
|44
|16.
|Новара
|1:1
|38
|10
|11
|17
|39 - 48
|41
|17.
|Авеллино
|0:0
|38
|9
|14
|15
|45 - 56
|41
|18.
|Асколи
|1:1
|38
|10
|10
|18
|36 - 57
|40
|19.
|Виртус Энтелла
|38
|9
|13
|16
|39 - 51
|40
|20.
|Чезена
|0:0
|38
|8
|16
|14
|51 - 60
|40
|21.
|Тернана
|0:2
|38
|7
|16
|15
|58 - 67
|37
|22.
|Про Верчелли
|0:0
|38
|7
|14
|17
|43 - 60
|35
Второй тайм
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Пертиконе Романо получил желтую карточку от судьи
42'
Майелло Раффаэле получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Dino Manuzzi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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