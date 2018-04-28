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  5. Серия B
Стадион:
Чезена
0:0
Второй тайм: 51'
Фрозиноне
0'
42' Желтая карточка
Майелло Раффаэле
45' Желтая карточка
Пертиконе Романо
51'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Пертиконе Романо получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
42'
Майелло Раффаэле получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Dino Manuzzi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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