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Стадион:
Про Верчелли
1:0
Второй тайм: 53'
Парма
0'
1:0
50' Гол
Кастилья Лука
53'
Второй тайм
Описание гола
50'
Г О О О О Л - Кастилья Лука бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
17'
Парма делает замену. Pasquale Mazzochi уходит с поля, а Дези Якопо выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Silvio Piola, Vercelli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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