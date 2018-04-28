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Стадион: Сильвио Пиола
1:0
Второй тайм: 53'
1:0
50' ГолКастилья Лука
|
50'
1:0
Состав команд
13
Гоцци
Симоне
33
Reginaldo
IV
Про Верчелли 4-3-3
- Основной состав
- 22 Пильячелли Мирко Вратарь
- 18 Гильоне Паоло Защитник
- 13 Гоцци Симоне Защитник
- 27 Бергамелли Дарио Защитник
- 3 Маммарелла Карло Защитник
- 30 Джермано Умберто Полузащитник
- 5 Вивес Джузеппе Полузащитник
- 10 Кастилья Лука Полузащитник
- 19 Гатто Массимилиано Нападающий
- 33 Reginaldo IV Нападающий
- 16 Alfredo Bifulco Нападающий
- Запасные игроки
- 32 Марконе Ричард Вратарь
- 28 Джидайи Виллиам Защитник
- 2 Берра Филиппо Защитник
- 20 Давид Иван Полузащитник
- 24 Пульезе Марио Полузащитник
- 17 Алекс Энрике II Полузащитник
- 14 Пагера Фабрицио Полузащитник
- 15 Dramane Konate Полузащитник
- 7 Райчевич Филип Нападающий
- 21 Гладестони Эстеван Нападающий
- 11 Ровини Эмануэле Нападающий
- 6 Алькибиаде Раффаэле
- Главный тренер: Фоскарини Клаудио
Парма 4-3-3
- Основной состав
- 1 Фраттали Пьерлуиджи Вратарь
- 7 Pasquale Mazzochi Защитник
- 2 Якопони Симоне Защитник
- 31 Francisco Sierralta Защитник
- 28 Гальоло Риккардо Защитник
- 23 Гаццола Марчелло Полузащитник
- 4 Antonio Junior Vacca Полузащитник
- 17 Барилла Антонио Полузащитник
- 26 Силигарди Лука Нападающий
- 9 Калайо Эмануэле Нападающий
- 10 Bertrand Yves Baraye Нападающий
- Запасные игроки
- 5 Ди Чезаре Валерио Защитник
- 29 Скавоне Мануэль Полузащитник
- 33 Дези Якопо Полузащитник
- 20 Ди Гаудио Антонио Нападающий
- 19 Инсинье Роберто Нападающий
- 30 Чераволо Фабио Нападающий
- 8 Чичиретти Амато Нападающий
- 14 Marco Frediani
- 22 Michele Nardi
- 35 Andrea Dini
- 16 Armando Anastasio
- Главный тренер: Донадони Роберто
Предыдущие игры
Про Верчелли (последние 20 матчей: +3 =8 -9)
- 21.04.2018 Виртус Энтелла 3:2 Про Верчелли СB
- 17.04.2018 Про Верчелли 3:1 Пескара СB
- 14.04.2018 Эмполи 3:2 Про Верчелли СB
- 08.04.2018 Про Верчелли 0:0 Новара СB
- 03.04.2018 Про Верчелли 0:2 Перуджа СB
- 29.03.2018 Фоджа 2:1 Про Верчелли СB
- 25.03.2018 Про Верчелли 0:0 Авеллино СB
- 19.03.2018 Карпи 2:0 Про Верчелли СB
- 10.03.2018 Бари 2:2 Про Верчелли СB
- 06.03.2018 Чезена 2:2 Про Верчелли СB
- 24.02.2018 Про Верчелли 0:0 Палермо СB
- 17.02.2018 Салернитана 0:0 Про Верчелли СB
- 10.02.2018 Про Верчелли 0:0 Брешия СB
- 03.02.2018 Кремонезе 2:3 Про Верчелли СB
- 27.01.2018 Про Верчелли 2:0 Асколи СB
- 20.01.2018 Фрозиноне 4:0 Про Верчелли СB
- 28.12.2017 Про Верчелли 1:2 Читтаделла СB
- 21.12.2017 Тернана 4:3 Про Верчелли СB
- 16.12.2017 Про Верчелли 0:2 Специя СB
- 09.12.2017 Венеция 1:1 Про Верчелли СB
Парма (последние 20 матчей: +9 =7 -4)
- 21.04.2018 Парма 2:1 Карпи СB
- 16.04.2018 Асколи 0:1 Парма СB
- 13.04.2018 Парма 0:0 Читтаделла СB
- 07.04.2018 Парма 2:0 Фрозиноне СB
- 02.04.2018 Парма 3:2 Палермо СB
- 29.03.2018 Авеллино 1:2 Парма СB
- 25.03.2018 Парма 3:1 Фоджа СB
- 17.03.2018 Виртус Энтелла 2:0 Парма СB
- 10.03.2018 Пескара 1:4 Парма СB
- 26.02.2018 Салернитана 0:1 Парма СB
- 23.02.2018 Парма 1:1 Венеция СB
- 17.02.2018 Эмполи 4:0 Парма СB
- 11.02.2018 Парма 1:1 Перуджа СB
- 03.02.2018 Брешия 2:1 Парма СB
- 27.01.2018 Парма 3:0 Новара СB
- 20.01.2018 Кремонезе 1:0 Парма СB
- 27.12.2017 Парма 0:0 Специя СB
- 21.12.2017 Бари 0:0 Парма СB
- 16.12.2017 Парма 0:0 Чезена СB
- 08.12.2017 Тернана 1:1 Парма СB
Последние игры между собой
Про Верчелли: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Парма: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 02.12.2017 Парма 3:0 Про Верчелли Серия B
Про Верчелли
Парма
-
3 Офсайды 3
-
7 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|1:1
|38
|22
|11
|5
|83 - 47
|77
|2.
|Парма
|0:0
|38
|18
|10
|10
|51 - 34
|64
|3.
|Палермо
|38
|16
|15
|7
|53 - 36
|63
|4.
|Фрозиноне
|0:0
|38
|16
|15
|7
|59 - 43
|63
|5.
|Бари
|38
|16
|12
|10
|53 - 45
|60
|6.
|Венеция
|38
|15
|15
|8
|51 - 36
|60
|7.
|Перуджа
|1:1
|38
|16
|10
|12
|62 - 50
|58
|8.
|Читтаделла
|0:0
|38
|15
|11
|12
|51 - 44
|56
|9.
|Фоджа
|0:0
|38
|14
|10
|14
|59 - 60
|52
|10.
|Карпи
|0:0
|38
|12
|14
|12
|31 - 42
|50
|11.
|Специя
|0:0
|38
|11
|15
|12
|39 - 39
|48
|12.
|Салернитана
|1:0
|38
|10
|17
|11
|46 - 52
|47
|13.
|Брешия
|0:1
|38
|11
|13
|14
|36 - 43
|46
|14.
|Пескара
|2:0
|38
|11
|12
|15
|48 - 62
|45
|15.
|Кремонезе
|0:0
|38
|8
|20
|10
|41 - 42
|44
|16.
|Новара
|1:1
|38
|10
|11
|17
|39 - 48
|41
|17.
|Авеллино
|0:0
|38
|9
|14
|15
|45 - 56
|41
|18.
|Асколи
|1:1
|38
|10
|10
|18
|36 - 57
|40
|19.
|Виртус Энтелла
|38
|9
|13
|16
|39 - 51
|40
|20.
|Чезена
|0:0
|38
|8
|16
|14
|51 - 60
|40
|21.
|Тернана
|0:2
|38
|7
|16
|15
|58 - 67
|37
|22.
|Про Верчелли
|0:0
|38
|7
|14
|17
|43 - 60
|35
Второй тайм
50'
Г О О О О Л - Кастилья Лука бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
17'
Парма делает замену. Pasquale Mazzochi уходит с поля, а Дези Якопо выходит на его замену.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Silvio Piola, Vercelli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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