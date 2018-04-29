Стадион: Атлети Адзурри д'Италия
9' Желтая карточкаРоссеттини Лука
1:0
16' ГолБарроу Муса
2:0
22' ГолКристанте Бриан
42' Желтая карточкаКастань Тимоти
71' Желтая карточкаФройлер Ремо
3:0
74' ГолИличич Йосип
80' Желтая карточкаКальдара Маттиа
3:1
81' ГолВелозу Мигель
Новости после матча
Второй тайм
94'
Аталанта заслуженно побеждает в отличном матче
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
93'
Отличные скиллы показывает Гомес Алехандро, обводя своих соперников
93'
Госенс Робин из команды Аталанта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
93'
Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой слева.
93'
Гомес Алехандро из команды Аталанта отдал передачу, которая была заблокирована.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
90'
Матч остановлен
90'
ПЕНАЛЬТИ! - Кальдара Маттиа играет рукой в штрафной! Кальдара Маттиа вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
90'
Росси Джузеппе нанес удар, но тот был заблокирован.
89'
89'
Хильемарк Оскар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
89'
Назначен штрафной. Пострадал Лазович Дарко, его свалил Паломино Хосе.
88'
87'
Тактическая замена. Кристанте Бриан уходит с поля и его заменяет Паломино Хосе
86'
Мазиелло Андреа из команды Аталанта толкнул локтем оппонента. Это Пандев Горан заработал фол
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
85'
Де Рон Мартен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
85'
Мазиелло Андреа предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
85'
Лазович Дарко из команды Дженоа делает отличный кросс...
84'
84'
ШАНС! Росси Джузеппе нанес удар с лета, но не попал по воротам!
84'
Хильемарк Оскар из команды Дженоа делает отличный кросс...
83'
83'
Какой промах! Лападула Джанлука имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
83'
Хильемарк Оскар из команды Дженоа делает пас партнеру.
82'
Толой Рафаэл из команды Аталанта направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
82'
Отличный гол забил Велозу Мигель
81'
Г О О О О Л Велозу Мигель закручивает штрафной в сетку! Великолепно
80'
Кальдара Маттиа получает желтую карточку за игру рукой
80'
Кальдара Маттиа коснулся мяча рукой.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
80'
Перин Маттиа не дал случится голу! Гомес Алехандро должен был забивать, но Перин Маттиа сделал отличный сейв
80'
ШАНС! Гомес Алехандро вышел один-на-один с голкипером...
80'
Игроки ФК "Аталанта" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
79'
О, нет. Из многообещающей позиции Росси Джузеппе из команды Дженоа наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
79'
79'
79'
Лазович Дарко из команды Дженоа делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
79'
Пандев Горан из команды Дженоа сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
77'
Росси Джузеппе из команды Дженоа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
77'
76'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
75'
Отличный гол забил Иличич Йосип
74'
Хатебур Ханс сделал результативную передачу.
74'
Г О О О О Л - Иличич Йосип изменил счет на табло!
74'
Отличные скиллы показывает Иличич Йосип, обводя своих соперников
73'
Толой Рафаэл наказан за толчок Пандев Горан
72'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
71'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
71'
Фройлер Ремо сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
71'
Фройлер Ремо из команды Аталанта толкнул локтем оппонента. Это Хильемарк Оскар заработал фол
71'
Лападула Джанлука коснулся мяча рукой.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
67'
67'
Бертолаччи Андреа не смог попасть в створ ударом издали
66'
66'
Иличич Йосип нанес удар издали, а Перин Маттиа отбил его обратно в игру!
66'
Де Рон Мартен из команды Аталанта играет слишком грубо. Велозу Мигель оказался на газоне.
65'
Опасность предотвращена - Жуканович Эрвин из команды Дженоа вступил в отбор удачно
65'
Отличные скиллы показывает Иличич Йосип, обводя своих соперников
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
64'
Жуканович Эрвин из команды Дженоа сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
64'
64'
Лападула Джанлука мяч отрикошетил от ворот
64'
Лападула Джанлука из команды Дженоа идет с мячом вперед на обострение...
64'
Перин Маттиа выбил мяч подальше от ворот.
63'
Иличич Йосип из команды Аталанта направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
63'
Россеттини Лука нанес удар головой, но Бериша Этрит спокойно отбил мяч.
63'
62'
Мазиелло Андреа из команды Аталанта хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
62'
Отличные скиллы показывает Лазович Дарко, обводя своих соперников
62'
60'
Тактическая замена. Musa Barrow уходит с поля и его заменяет Иличич Йосип
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
60'
Кристанте Бриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
59'
Лападула Джанлука из команды Дженоа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
59'
Бертолаччи Андреа из команды Дженоа в офсайде
59'
Росси Джузеппе из команды Дженоа сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
58'
Бертолаччи Андреа из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
58'
58'
Гомес Алехандро выбил мяч подальше от ворот.
57'
56'
Россеттини Лука из команды Дженоа сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
56'
56'
Пандев Горан мяч отрикошетил от ворот
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
54'
Тактическая замена. Кастань Тимоти уходит с поля и его заменяет Хатебур Ханс
54'
Тактическая замена. Медейруш Юри уходит с поля и его заменяет Росси Джузеппе
53'
Кастань Тимоти наказан за толчок Бертолаччи Андреа
52'
Судья сигнализирует, что Бертолаччи Андреа из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Гомес Алехандро
51'
Бертолаччи Андреа из команды Дженоа направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
50'
Musa Barrow наказан за толчок Бертолаччи Андреа
48'
48'
Гомес Алехандро не смог попасть в створ ударом издали
48'
Отличные скиллы показывает Гомес Алехандро, обводя своих соперников
47'
Пандев Горан из команды Дженоа направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
46'
46'
Госенс Робин из команды Аталанта делает неудачный навес.
46'
Тактическая замена. Бесса Даниэль уходит с поля и его заменяет Пандев Горан
46'
Тактическая замена. Мильоре Франческо уходит с поля и его заменяет Велозу Мигель
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Команда Аталанта играла лучше в этом тайме.
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
46'
Должен был быть гол! Musa Barrow имел отличный шанс, но Перин Маттиа не дал голу состоятся!
46'
Толой Рафаэл из команды Аталанта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
45'
Толой Рафаэл из команды Аталанта идет с мячом вперед на обострение...
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
45'
Кастань Тимоти выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
44'
42'
Кастань Тимоти сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
42'
Безумный фол. Кастань Тимоти грубо играет против соперника. Пострадал Бертолаччи Андреа
41'
Лападула Джанлука из команды Дженоа в офсайде
41'
Игроки ФК "Дженоа" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
40'
Толой Рафаэл из команды Аталанта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
40'
39'
Кристанте Бриан нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
Судья сигнализирует, что Кристанте Бриан из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Бертолаччи Андреа
37'
37'
Бираски Давиде из команды Дженоа хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
37'
Гомес Алехандро из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
34'
34'
Гомес Алехандро из команды Аталанта сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Musa Barrow не смог удачно сыграть.
33'
33'
Жуканович Эрвин из команды Дженоа хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
33'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Кастань Тимоти и Кристанте Бриан из команды Аталанта.
32'
Судья сигнализирует, что Бесса Даниэль из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Кальдара Маттиа
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
30'
29'
28'
Судья сигнализирует, что Кристанте Бриан из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Бертолаччи Андреа
28'
Аталанта нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
27'
Госенс Робин наказан за толчок Бираски Давиде
26'
26'
ШАНС! Толой Рафаэл нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
26'
Musa Barrow имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
25'
Кастань Тимоти из команды Аталанта делает пас партнеру.
25'
Кастань Тимоти из команды Аталанта идет с мячом вперед на обострение...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
22'
Гомес Алехандро сделал результативную передачу.
22'
Г О О О О Л - Кристанте Бриан изменил счет на табло!
22'
Гомес Алехандро разрезает оборону соперника отличным пасом
22'
Судья сигнализирует, что Бертолаччи Андреа из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Фройлер Ремо
22'
Судья сигнализирует, что Де Рон Мартен из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Бертолаччи Андреа
21'
Musa Barrow из команды Аталанта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
21'
Отличные скиллы показывает Musa Barrow, обводя своих соперников
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
20'
Бериша Этрит взял и забрал мяч на выходе
20'
Лазович Дарко из команды Дженоа навешивает в штрафную с рикошетом.
20'
Игроки ФК "Дженоа" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
20'
Кастань Тимоти из команды Аталанта сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
20'
Кастань Тимоти из команды Аталанта идет с мячом вперед на обострение...
19'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
19'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
18'
Бесса Даниэль из команды Дженоа направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
18'
16'
Кристанте Бриан сделал результативную передачу.
16'
Г О О О О Л - Musa Barrow изменил счет на табло!
16'
Россеттини Лука ошибается в защите.
16'
Musa Barrow из команды Аталанта идет с мячом вперед на обострение...
16'
Кристанте Бриан из команды Аталанта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
14'
Игрок команды Аталанта наказывается за толчок соперника
12'
Мазиелло Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
11'
11'
Фройлер Ремо нанес удар, но промахнулся очень сильно.
11'
Musa Barrow нанес удар, но тот был заблокирован.
11'
Фройлер Ремо из команды Аталанта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
10'
Россеттини Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Гомес Алехандро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
9'
Россеттини Лука получает желтую карточку за игру рукой
9'
Россеттини Лука коснулся мяча рукой.
9'
9'
9'
9'
8'
Хороший удар издали нанес Медейруш Юри, но отличный сейв сделал Бериша Этрит. Угловой.
8'
Жуканович Эрвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Гомес Алехандро из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
7'
Де Рон Мартен нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
Musa Barrow из команды Аталанта находит одноклубника четким пасом пяткой.
6'
Кастань Тимоти из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
6'
Судья сигнализирует, что Бертолаччи Андреа из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Де Рон Мартен
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
5'
5'
Кастань Тимоти из команды Аталанта сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
3'
Перин Маттиа взял и забрал мяч на выходе
3'
Толой Рафаэл из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
3'
2'
2'
2'
Россеттини Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Кастань Тимоти из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
1'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Аталанта". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Atleti Azzurri d'Italia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Аталанта 3:1 Дженоа
Аталанта
90.6% (164)
Ничья:
5% (9)
Дженоа
4.4% (8)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Аталанта:
36.5% (66)
1:0 Аталанта:
26.5% (48)
2:0 Аталанта:
19.9% (36)
1:1 Ничья:
3.9% (7)
1:2 Дженоа:
3.3% (6)
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