Текстовая онлайн трансляция матча Болонья - Милан

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Стадион: Ренато Далл'Ара
Предыдущие игры
Болонья (последние 20 матчей: +5 =4 -11)
- 22.04.2018 Кальяри 0:0 Болонья СA
- 18.04.2018 Сампдория 1:0 Болонья СA
- 15.04.2018 Болонья 2:0 Верона СA
- 08.04.2018 Кротоне 1:0 Болонья СA
- 31.03.2018 Болонья 1:1 Рома СA
- 18.03.2018 Лацио 1:1 Болонья СA
- 11.03.2018 Болонья 0:1 Аталанта СA
- 03.03.2018 СПАЛ 2013 1:0 Болонья СA
- 24.02.2018 Болонья 2:0 Дженоа СA
- 18.02.2018 Болонья 2:1 Сассуоло СA
- 11.02.2018 Интер Милан 2:1 Болонья СA
- 04.02.2018 Болонья 1:2 Фиорентина СA
- 28.01.2018 Наполи 3:1 Болонья СA
- 21.01.2018 Болонья 3:0 Беневенто СA
- 06.01.2018 Торино 3:0 Болонья СA
- 30.12.2017 Болонья 1:2 Удинезе СA
- 22.12.2017 Кьево 2:3 Болонья СA
- 17.12.2017 Болонья 0:3 Ювентус СA
- 10.12.2017 Милан 2:1 Болонья СA
- 03.12.2017 Болонья 1:1 Кальяри СA
Милан (последние 20 матчей: +10 =6 -4)
- 21.04.2018 Милан 0:1 Беневенто СA
- 18.04.2018 Торино 1:1 Милан СA
- 15.04.2018 Милан 0:0 Наполи СA
- 08.04.2018 Милан 1:1 Сассуоло СA
- 04.04.2018 Милан 0:0 Интер Милан СA
- 31.03.2018 Ювентус 3:1 Милан СA
- 18.03.2018 Милан 3:2 Кьево СA
- 15.03.2018 Арсенал 3:1 Милан ЛЕ
- 11.03.2018 Дженоа 0:1 Милан СA
- 08.03.2018 Милан 0:2 Арсенал ЛЕ
- 28.02.2018 Лацио 0:0 Милан КИ
- 25.02.2018 Рома 0:2 Милан СA
- 22.02.2018 Милан 1:0 Лудогорец ЛЕ
- 18.02.2018 Милан 1:0 Сампдория СA
- 15.02.2018 Лудогорец 0:3 Милан ЛЕ
- 10.02.2018 СПАЛ 2013 0:4 Милан СA
- 04.02.2018 Удинезе 1:1 Милан СA
- 31.01.2018 Милан 0:0 Лацио КИ
- 28.01.2018 Милан 2:1 Лацио СA
- 21.01.2018 Кальяри 1:2 Милан СA
Последние игры между собой
Болонья: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 11
Милан: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 2
- 10.12.2017 Милан 2:1 Болонья Серия A
- 21.05.2017 Милан 3:0 Болонья Серия A
- 08.02.2017 Болонья 0:1 Милан Серия A
- 07.05.2016 Болонья 0:1 Милан Серия A
- 06.01.2016 Милан 0:1 Болонья Серия A
- 14.02.2014 Милан 1:0 Болонья Серия A
- 25.09.2013 Болонья 3:3 Милан Серия A
- 20.01.2013 Милан 2:1 Болонья Серия A
- 01.09.2012 Болонья 1:3 Милан Серия A
- 22.04.2012 Милан 1:1 Болонья Серия A
- 11.12.2011 Болонья 2:2 Милан Серия A
- 01.05.2011 Милан 1:0 Болонья Серия A
- 12.12.2010 Болонья 0:3 Милан Серия A
- 07.02.2010 Болонья 0:0 Милан Серия A
- 20.09.2009 Милан 1:0 Болонья Серия A
- 25.01.2009 Болонья 1:4 Милан Серия A
- 31.08.2008 Милан 1:2 Болонья Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|34
|27
|4
|3
|78 - 20
|85
|2.
|Наполи
|Заявка
|34
|26
|6
|2
|71 - 23
|84
|3.
|Лацио
|Заявка
|34
|20
|7
|7
|83 - 43
|67
|4.
|Рома
|Заявка
|34
|20
|7
|7
|55 - 27
|67
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|34
|18
|12
|4
|56 - 23
|66
|6.
|Аталанта
|Заявка
|34
|15
|10
|9
|52 - 35
|55
|7.
|Милан
|Заявка
|34
|15
|9
|10
|44 - 38
|54
|8.
|Сампдория
|Заявка
|34
|15
|6
|13
|51 - 53
|51
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|34
|14
|9
|11
|47 - 38
|51
|10.
|Торино
|Заявка
|34
|11
|14
|9
|48 - 41
|47
|11.
|Дженоа
|Заявка
|34
|11
|8
|15
|29 - 34
|41
|12.
|Болонья
|Заявка
|34
|11
|6
|17
|37 - 44
|39
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|34
|9
|10
|15
|25 - 53
|37
|14.
|Удинезе
|Заявка
|34
|10
|3
|21
|43 - 56
|33
|15.
|Кальяри
|Заявка
|34
|9
|6
|19
|30 - 56
|33
|16.
|Кротоне
|Заявка
|34
|8
|7
|19
|32 - 59
|31
|17.
|Кьево
|Заявка
|34
|7
|10
|17
|30 - 53
|31
|18.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|34
|5
|14
|15
|30 - 55
|29
|19.
|Верона
|Заявка
|34
|7
|4
|23
|27 - 68
|25
|20.
|Беневенто
|Заявка
|34
|5
|2
|27
|29 - 78
|17
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Текстовая онлайн трансляция матча Болонья - МиланДо начала игры осталось 2 дня 10 часов 40 минут, которая состоится 29.04.2018.
Новости матча
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Новая форма "Милана" — 15:14
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Прогнозы на матч Болонья - Милан
Болонья
7.9% (7)
Ничья:
19.1% (17)
Милан
73% (65)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Милан:
38.2% (34)
0:1 Милан:
23.6% (21)
1:1 Ничья:
18% (16)
1:0 Болонья:
4.5% (4)
1:3 Милан:
3.4% (3)
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