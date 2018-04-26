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Текстовая онлайн трансляция матча Болонья - Милан

До начала игры осталось 2 дня 10 часов 40 минут, которая состоится 29.04.2018.
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Прогнозы на матч Болонья - Милан
Болонья
7.9% (7)
Ничья:
19.1% (17)
Милан
73% (65)

Вы не участвовали в прогнозе

Милан:
38.2% (34)
Милан:
23.6% (21)
Ничья:
18% (16)
Болонья:
4.5% (4)
Милан:
3.4% (3)
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