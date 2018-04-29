Стадион: Марк-Антонио Бентегоди
1:0
13' ГолВалоти Матиа
23' Желтая карточкаВикари Франческо
34' Желтая карточкаЛуис Эвертон
1:1
45' Гол в свои воротаФарес Мохамед
54' Желтая карточкаКараччоло Антонио
56' Желтая карточкаЦионек Тьяго
1:2
72' ГолФелипе Диас
86' Желтая карточкаЛи Сын-Ву
1:3
90' ГолКуртич Ясмин
Второй тайм
95'
СПАЛ 2013 заслуженно побеждает в отличном матче
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
93'
Г О О О О Л - Куртич Ясмин изменил счет на табло!
93'
Игроки ФК "СПАЛ 2013" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
93'
Коста Филиппо сделал результативную передачу.
92'
92'
Фарес Мохамед из команды Верона отправил кросс в штрафную...
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Фоссати Марко из команды Верона направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
90'
90'
Плохо сыграл Викари Франческо - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
90'
Фоссати Марко из команды Верона отправил кросс в штрафную...
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
89'
Хорошую попытку сделал Антенуччи Мирко. Удар в створ, но вратарь начеку
89'
88'
88'
Куртич Ясмин из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
86'
Seung-Woo Lee получил желтую карточку от судьи
86'
НЕТ ПЕНАЛЬТИ! Судья думает, что Seung-Woo Lee нырнул в штрафной. Спорно!
86'
Куртич Ясмин из команды СПАЛ 2013 опасно и грубо сыграл. Феррари Алекс пострадал.
85'
85'
85'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
84'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
84'
Матьелло Федерико нанес удар, но тот был заблокирован.
83'
83'
Антенуччи Мирко не смог попасть в створ ударом издали
83'
83'
Палоски Альберто из команды СПАЛ 2013 делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
83'
Палоски Альберто из команды СПАЛ 2013 идет с мячом вперед на обострение...
82'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
81'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
80'
79'
78'
Антенуччи Мирко коснулся мяча рукой.
77'
Верде Даниэле из команды Верона в офсайде
77'
77'
Антенуччи Мирко не смог попасть в створ ударом издали
76'
Ромуло Соуза из команды Верона делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
75'
Судья сигнализирует, что Фоссати Марко из команды Верона поставил подножку. Пострадал Куртич Ясмин
74'
74'
Верде Даниэле из команды Верона делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
73'
Черчи Алессио наказан за толчок Грасси Альберто
72'
Тактическая замена. Кальвано Симоне уходит с поля и его заменяет Seung-Woo Lee
72'
Викари Франческо сделал результативную передачу.
72'
Г О О О О Л - Фелипе Диас классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
71'
Викари Франческо из команды СПАЛ 2013 сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
71'
Коста Филиппо из команды СПАЛ 2013 подал угловой слева.
70'
Коста Филиппо из команды СПАЛ 2013 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
70'
Фелипе Диас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Верде Даниэле из команды Верона отправил кросс в штрафную...
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
70'
Антенуччи Мирко из команды СПАЛ 2013 в офсайде
69'
69'
Тактическая замена. Флоккари Сержио уходит с поля и его заменяет Палоски Альберто
68'
Верде Даниэле из команды Верона делает неудачный навес.
68'
Матьелло Федерико нанес удар, но промахнулся очень сильно.
68'
68'
67'
67'
Фоссати Марко из команды Верона играет слишком грубо. Флоккари Сержио оказался на газоне.
66'
Флоккари Сержио коснулся мяча рукой.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
65'
65'
Верде Даниэле не смог попасть в створ ударом издали
64'
Верде Даниэле упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил
62'
Тактическая замена. Матос Ридер уходит с поля и его заменяет Верде Даниэле
62'
Коста Филиппо из команды СПАЛ 2013 навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
61'
61'
60'
Феррари Алекс из команды Верона хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
60'
Антенуччи Мирко из команды СПАЛ 2013 делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
60'
59'
Гости сейчас начали активно прессинговать соперника. Придётся наладить игру в обороне.
59'
Грасси Альберто из команды СПАЛ 2013 пасует в штрафную, но Николас Давид выходит и ловит мяч.
58'
58'
Куртич Ясмин из команды СПАЛ 2013 подал угловой справа.
58'
Матьелло Федерико из команды СПАЛ 2013 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
57'
56'
Ционек Тьяго получил желтую карточку от судьи
56'
Назначен штрафной. Пострадал Николас Давид, его свалил Ционек Тьяго.
56'
56'
56'
Куртич Ясмин из команды СПАЛ 2013 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
55'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
55'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
54'
Матьелло Федерико из команды СПАЛ 2013 делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
54'
Караччоло Антонио получил желтую карточку от судьи
54'
Безумный фол. Караччоло Антонио грубо играет против соперника. Пострадал Флоккари Сержио
53'
Судья сигнализирует, что Матьелло Федерико из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Фоссати Марко
53'
Матос Ридер пробует нанести удар издали, но Гомис Альфред держит все под контролем
53'
52'
Фоссати Марко из команды Верона подал угловой справа.
52'
Фарес Мохамед нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
52'
Игроки ФК "Верона" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
52'
51'
51'
Феррари Алекс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
51'
51'
Антенуччи Мирко мяч отрикошетил от ворот
51'
Луис Эвертон из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
50'
Валоти Матиа получил травму и заменен. Фоссати Марко выходит на поле.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
48'
Матьелло Федерико нарушает правила. Матос Ридер пострадал
48'
48'
48'
Валоти Матиа предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
48'
Матьелло Федерико бьет, и вратарь парирует, несмотря на рикошет.
47'
47'
Куртич Ясмин из команды СПАЛ 2013 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
Черчи Алессио наказан за толчок Коста Филиппо
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
51'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
50'
Г О О О О Л - Фарес Мохамед уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
49'
49'
49'
Ромуло Соуза из команды Верона отправил кросс в штрафную...
48'
47'
47'
Матос Ридер из команды Верона отправил кросс в штрафную...
47'
46'
46'
[4] - столько добавил арбитр времени.
46'
Черчи Алессио нанес удар головой, но Гомис Альфред спокойно отбил мяч.
45'
Кальвано Симоне из команды Верона отправил кросс в штрафную...
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
45'
44'
Грасси Альберто из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
44'
44'
44'
Кальвано Симоне из команды Верона опасно и грубо сыграл. Ционек Тьяго пострадал.
42'
Судья сигнализирует, что Кальвано Симоне из команды Верона поставил подножку. Пострадал Грасси Альберто
41'
Матос Ридер нанес удар, но тот был заблокирован.
41'
Фелипе Диас наказан за толчок Валоти Матиа
40'
Петкович Бруно возвращается на поле, всё в порядке.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
40'
40'
39'
Флоккари Сержио нанес удар, но тот был заблокирован.
39'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
39'
Ох, нехорошо это выглядит. Петкович Бруно получил травму и медбригада забирает его с поля.
39'
Петкович Бруно на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
38'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
38'
38'
Ромуло Соуза из команды Верона отправил кросс в штрафную...
37'
Судья сигнализирует, что Матьелло Федерико из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Матос Ридер
36'
36'
Флоккари Сержио из команды СПАЛ 2013 сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
36'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
34'
Луис Эвертон получил желтую карточку от судьи
34'
Луис Эвертон наказан за толчок Фарес Мохамед
34'
Игроки ФК "Верона" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
34'
34'
34'
Матьелло Федерико нанес удар головой, но Николас Давид перевел мяч на угловой!
33'
Фелипе Диас из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
33'
Фелипе Диас пробует нанести удар издали, но Николас Давид держит все под контролем
31'
Ционек Тьяго пробует нанести удар издали, но Николас Давид ловит мяч
31'
Кальвано Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
31'
31'
Фелипе Диас из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
29'
29'
Коста Филиппо из команды СПАЛ 2013 делает неудачный навес.
29'
Куртич Ясмин нанес удар, но тот был заблокирован.
29'
Куртич Ясмин из команды СПАЛ 2013 сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
29'
28'
28'
Куртич Ясмин из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
28'
Ромуло Соуза из команды Верона играет слишком грубо. Грасси Альберто оказался на газоне.
27'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
27'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
27'
Коста Филиппо наказан за толчок Черчи Алессио
26'
Безумный фол. Кальвано Симоне грубо играет против соперника. Пострадал Луис Эвертон
25'
Судья сигнализирует, что Ционек Тьяго из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Петкович Бруно
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
24'
24'
Петкович Бруно решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
23'
Викари Франческо получил желтую карточку от судьи
23'
Назначен штрафной. Пострадал Валоти Матиа, его свалил Викари Франческо.
21'
21'
Отличный пас сделал Петкович Бруно из команды Верона. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
20'
Петкович Бруно из команды Верона в офсайде
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
19'
Ромуло Соуза пробует нанести удар издали, но Гомис Альфред держит все под контролем
19'
19'
18'
Шанс! Флоккари Сержио из команды СПАЛ 2013 пробил головой, но мимо
18'
18'
17'
16'
16'
Петкович Бруно нарушает правила. Луис Эвертон пострадал
16'
Кальвано Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Куртич Ясмин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
15'
Судья сигнализирует, что Валоти Матиа из команды Верона поставил подножку. Пострадал Куртич Ясмин
13'
Петкович Бруно сделал результативную передачу.
13'
Г О О О О Л - Валоти Матиа изменил счет на табло!
13'
Опасность! Петкович Бруно из команды Верона отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
13'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
12'
Лаццари Мануэль получил травму и заменен. Коста Филиппо выходит на поле.
12'
Ох, нехорошо это выглядит. Лаццари Мануэль получил травму и медбригада забирает его с поля.
12'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
11'
Лаццари Мануэль возвращается на поле, всё в порядке.
11'
Судья сигнализирует, что Луис Эвертон из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Ромуло Соуза
10'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
10'
Ох, нехорошо это выглядит. Лаццари Мануэль получил травму и медбригада забирает его с поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
9'
Лаццари Мануэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
9'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
8'
8'
Кальвано Симоне из команды Верона отправил кросс в штрафную...
8'
8'
Матос Ридер из команды Верона отправил кросс в штрафную...
8'
8'
Луис Эвертон из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
7'
Флоккари Сержио нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
6'
Судья сигнализирует, что Кальвано Симоне из команды Верона поставил подножку. Пострадал Куртич Ясмин
6'
Судья сигнализирует, что Валоти Матиа из команды Верона поставил подножку. Пострадал Лаццари Мануэль
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
4'
4'
3'
Как он промахнулся? Петкович Бруно имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
3'
Черчи Алессио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
3'
Судья сигнализирует, что Матьелло Федерико из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Черчи Алессио
2'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Судья сигнализирует, что Кальвано Симоне из команды Верона поставил подножку. Пострадал Грасси Альберто
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Верона". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Верона 1:3 СПАЛ 2013
Верона
48.1% (87)
Ничья:
33.1% (60)
СПАЛ 2013
18.8% (34)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
27.1% (49)
1:0 Верона:
24.9% (45)
2:1 Верона:
13.3% (24)
0:1 СПАЛ 2013:
8.8% (16)
1:2 СПАЛ 2013:
8.3% (15)
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