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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион:
Верона
1:3
Конец матча
СПАЛ 2013
0'
1:0
13' Гол
Валоти Матиа
23' Желтая карточка
Викари Франческо
34' Желтая карточка
Луис Эвертон
1:1
45' Гол в свои ворота
Фарес Мохамед
54' Желтая карточка
Караччоло Антонио
56' Желтая карточка
Ционек Тьяго
1:2
72' Гол
Фелипе Диас
86' Желтая карточка
Ли Сын-Ву
1:3
90' Гол
Куртич Ясмин
90'+5
Второй тайм
95'
СПАЛ 2013 заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Описание гола
93'
Г О О О О Л - Куртич Ясмин изменил счет на табло!
93'
Игроки ФК "СПАЛ 2013" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
93'
Коста Филиппо сделал результативную передачу.

92'
Гомис Альфред взял и забрал мяч на выходе
92'
Фарес Мохамед из команды Верона отправил кросс в штрафную...
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Фоссати Марко из команды Верона направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
90'
Гомис Альфред взял и забрал мяч на выходе
90'
Плохо сыграл Викари Франческо - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
90'
Фоссати Марко из команды Верона отправил кросс в штрафную...
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
89'
Хорошую попытку сделал Антенуччи Мирко. Удар в створ, но вратарь начеку
89'
Игрок клуба "СПАЛ 2013" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
88'
Николас Давид взял и забрал мяч на выходе
88'
Куртич Ясмин из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
86'
Seung-Woo Lee получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
86'
НЕТ ПЕНАЛЬТИ! Судья думает, что Seung-Woo Lee нырнул в штрафной. Спорно!
Фол, нарушение
86'
Куртич Ясмин из команды СПАЛ 2013 опасно и грубо сыграл. Феррари Алекс пострадал.
85'
Удар от ворот произведет Верона
85'
Игрок клуба "СПАЛ 2013" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
84'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
84'
Матьелло Федерико нанес удар, но тот был заблокирован.
83'
Удар от ворот произведет Верона
83'
Антенуччи Мирко не смог попасть в створ ударом издали
Угловой
83'
Грасси Альберто из команды СПАЛ 2013 подал угловой справа.
83'
Палоски Альберто из команды СПАЛ 2013 делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
83'
Палоски Альберто из команды СПАЛ 2013 идет с мячом вперед на обострение...
82'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
81'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
80'
Игрок клуба "СПАЛ 2013" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
79'
Игрок клуба "Верона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
78'
Антенуччи Мирко коснулся мяча рукой.
Офсайд
77'
Верде Даниэле из команды Верона в офсайде
77'
Удар от ворот произведет Верона
77'
Антенуччи Мирко не смог попасть в створ ударом издали
76'
Ромуло Соуза из команды Верона делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Фол, нарушение
75'
Судья сигнализирует, что Фоссати Марко из команды Верона поставил подножку. Пострадал Куртич Ясмин
74'
Игрок клуба "Верона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
74'
Верде Даниэле из команды Верона делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Фол, нарушение
73'
Черчи Алессио наказан за толчок Грасси Альберто
72'
Тактическая замена. Кальвано Симоне уходит с поля и его заменяет Seung-Woo Lee
72'
Викари Франческо сделал результативную передачу.
Описание гола
72'
Г О О О О Л - Фелипе Диас классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
71'
Викари Франческо из команды СПАЛ 2013 сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
Угловой
71'
Коста Филиппо из команды СПАЛ 2013 подал угловой слева.
70'
Коста Филиппо из команды СПАЛ 2013 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
70'
Фелипе Диас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Верде Даниэле из команды Верона отправил кросс в штрафную...
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
Офсайд
70'
Антенуччи Мирко из команды СПАЛ 2013 в офсайде
69'
Удар от ворот произведет СПАЛ 2013
69'
Тактическая замена. Флоккари Сержио уходит с поля и его заменяет Палоски Альберто
68'
Верде Даниэле из команды Верона делает неудачный навес.
68'
Матьелло Федерико нанес удар, но промахнулся очень сильно.
68'
Коста Филиппо из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
68'
Вукович Ягош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Матьелло Федерико из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
67'
Фоссати Марко из команды Верона играет слишком грубо. Флоккари Сержио оказался на газоне.
Фол, нарушение
66'
Флоккари Сержио коснулся мяча рукой.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
65'
Удар от ворот произведет СПАЛ 2013
65'
Верде Даниэле не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
64'
Верде Даниэле упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил
62'
Тактическая замена. Матос Ридер уходит с поля и его заменяет Верде Даниэле
62'
Коста Филиппо из команды СПАЛ 2013 навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
61'
Николас Давид взял и забрал мяч на выходе
61'
Коста Филиппо из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
60'
Феррари Алекс из команды Верона хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
60'
Антенуччи Мирко из команды СПАЛ 2013 делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
60'
Удар от ворот произведет Верона
59'
Гости сейчас начали активно прессинговать соперника. Придётся наладить игру в обороне.
59'
Грасси Альберто из команды СПАЛ 2013 пасует в штрафную, но Николас Давид выходит и ловит мяч.
58'
Вукович Ягош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
58'
Куртич Ясмин из команды СПАЛ 2013 подал угловой справа.
58'
Матьелло Федерико из команды СПАЛ 2013 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
57'
Удар от ворот произведет СПАЛ 2013
Желтая карточка
56'
Ционек Тьяго получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
56'
Назначен штрафной. Пострадал Николас Давид, его свалил Ционек Тьяго.
56'
Николас Давид взял и забрал мяч на выходе
Угловой
56'
Коста Филиппо из команды СПАЛ 2013 подал угловой справа.
56'
Куртич Ясмин из команды СПАЛ 2013 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
55'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
55'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
54'
Матьелло Федерико из команды СПАЛ 2013 делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Желтая карточка
54'
Караччоло Антонио получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
54'
Безумный фол. Караччоло Антонио грубо играет против соперника. Пострадал Флоккари Сержио
Фол, нарушение
53'
Судья сигнализирует, что Матьелло Федерико из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Фоссати Марко
53'
Матос Ридер пробует нанести удар издали, но Гомис Альфред держит все под контролем
53'
Викари Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
52'
Фоссати Марко из команды Верона подал угловой справа.
52'
Фарес Мохамед нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
52'
Игроки ФК "Верона" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
52'
Николас Давид взял и забрал мяч на выходе
Угловой
51'
Коста Филиппо из команды СПАЛ 2013 подал угловой справа.
51'
Феррари Алекс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
51'
Грасси Альберто из команды СПАЛ 2013 подал угловой справа.
51'
Антенуччи Мирко мяч отрикошетил от ворот
51'
Луис Эвертон из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
50'
Валоти Матиа получил травму и заменен. Фоссати Марко выходит на поле.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Фол, нарушение
48'
Матьелло Федерико нарушает правила. Матос Ридер пострадал
48'
Караччоло Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
48'
Грасси Альберто из команды СПАЛ 2013 подал угловой справа.
48'
Валоти Матиа предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
48'
Матьелло Федерико бьет, и вратарь парирует, несмотря на рикошет.
47'
Игрок клуба "СПАЛ 2013" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Куртич Ясмин из команды СПАЛ 2013 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
46'
Черчи Алессио наказан за толчок Коста Филиппо
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
51'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Описание гола
50'
Г О О О О Л - Фарес Мохамед уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
49'
Коста Филиппо из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
49'
Гомис Альфред взял и забрал мяч на выходе
49'
Ромуло Соуза из команды Верона отправил кросс в штрафную...
48'
Игрок клуба "Верона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Викари Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Матос Ридер из команды Верона отправил кросс в штрафную...
47'
Караччоло Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Коста Филиппо из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
46'
[4] - столько добавил арбитр времени.
46'
Черчи Алессио нанес удар головой, но Гомис Альфред спокойно отбил мяч.
45'
Кальвано Симоне из команды Верона отправил кросс в штрафную...
45'
Игрок клуба "Верона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
45'
Николас Давид взял и забрал мяч на выходе
44'
Грасси Альберто из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
44'
Вукович Ягош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Матьелло Федерико из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
44'
Кальвано Симоне из команды Верона опасно и грубо сыграл. Ционек Тьяго пострадал.
Фол, нарушение
42'
Судья сигнализирует, что Кальвано Симоне из команды Верона поставил подножку. Пострадал Грасси Альберто
41'
Матос Ридер нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
41'
Фелипе Диас наказан за толчок Валоти Матиа
Травма, повреждение
40'
Петкович Бруно возвращается на поле, всё в порядке.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
40'
Вукович Ягош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Игрок из команды СПАЛ 2013 делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
39'
Флоккари Сержио нанес удар, но тот был заблокирован.
39'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
39'
Ох, нехорошо это выглядит. Петкович Бруно получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
39'
Петкович Бруно на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
38'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
38'
Викари Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Ромуло Соуза из команды Верона отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
37'
Судья сигнализирует, что Матьелло Федерико из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Матос Ридер
36'
Коста Филиппо из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
36'
Флоккари Сержио из команды СПАЛ 2013 сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
36'
Матьелло Федерико из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Желтая карточка
34'
Луис Эвертон получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
34'
Луис Эвертон наказан за толчок Фарес Мохамед
34'
Игроки ФК "Верона" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
34'
Вукович Ягош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
34'
Коста Филиппо из команды СПАЛ 2013 подал угловой справа.
34'
Матьелло Федерико нанес удар головой, но Николас Давид перевел мяч на угловой!
33'
Фелипе Диас из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
33'
Фелипе Диас пробует нанести удар издали, но Николас Давид держит все под контролем
31'
Ционек Тьяго пробует нанести удар издали, но Николас Давид ловит мяч
31'
Кальвано Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Игрок из команды СПАЛ 2013 делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
31'
Караччоло Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Фелипе Диас из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
30'
Игрок клуба "СПАЛ 2013" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
29'
Удар от ворот произведет Верона
29'
Коста Филиппо из команды СПАЛ 2013 делает неудачный навес.
29'
Куртич Ясмин нанес удар, но тот был заблокирован.
29'
Куртич Ясмин из команды СПАЛ 2013 сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
29'
Игрок из команды СПАЛ 2013 делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
28'
Вукович Ягош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Куртич Ясмин из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
28'
Ромуло Соуза из команды Верона играет слишком грубо. Грасси Альберто оказался на газоне.
27'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
27'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
27'
Коста Филиппо наказан за толчок Черчи Алессио
Фол, нарушение
26'
Безумный фол. Кальвано Симоне грубо играет против соперника. Пострадал Луис Эвертон
Фол, нарушение
25'
Судья сигнализирует, что Ционек Тьяго из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Петкович Бруно
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
24'
Удар от ворот произведет СПАЛ 2013
24'
Петкович Бруно решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Желтая карточка
23'
Викари Франческо получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
23'
Назначен штрафной. Пострадал Валоти Матиа, его свалил Викари Франческо.
21'
Удар от ворот произведет СПАЛ 2013
21'
Отличный пас сделал Петкович Бруно из команды Верона. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
Офсайд
20'
Петкович Бруно из команды Верона в офсайде
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
19'
Ромуло Соуза пробует нанести удар издали, но Гомис Альфред держит все под контролем
19'
Игрок клуба "Верона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
19'
Удар от ворот произведет Верона
18'
Шанс! Флоккари Сержио из команды СПАЛ 2013 пробил головой, но мимо
18'
Матьелло Федерико из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
18'
Игрок клуба "СПАЛ 2013" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Николас Давид взял и забрал мяч на выходе
16'
Матьелло Федерико из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
16'
Петкович Бруно нарушает правила. Луис Эвертон пострадал
16'
Кальвано Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Куртич Ясмин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Валоти Матиа из команды Верона поставил подножку. Пострадал Куртич Ясмин
13'
Петкович Бруно сделал результативную передачу.
Описание гола
13'
Г О О О О Л - Валоти Матиа изменил счет на табло!
13'
Опасность! Петкович Бруно из команды Верона отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
13'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
12'
Лаццари Мануэль получил травму и заменен. Коста Филиппо выходит на поле.
Травма, повреждение
12'
Ох, нехорошо это выглядит. Лаццари Мануэль получил травму и медбригада забирает его с поля.
12'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Травма, повреждение
11'
Лаццари Мануэль возвращается на поле, всё в порядке.
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Луис Эвертон из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Ромуло Соуза
10'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
10'
Ох, нехорошо это выглядит. Лаццари Мануэль получил травму и медбригада забирает его с поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Травма, повреждение
9'
Лаццари Мануэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
9'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
8'
Викари Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Кальвано Симоне из команды Верона отправил кросс в штрафную...
8'
Викари Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Матос Ридер из команды Верона отправил кросс в штрафную...
8'
Вукович Ягош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Луис Эвертон из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
7'
Флоккари Сержио нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
Игрок клуба "СПАЛ 2013" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Кальвано Симоне из команды Верона поставил подножку. Пострадал Куртич Ясмин
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Валоти Матиа из команды Верона поставил подножку. Пострадал Лаццари Мануэль
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
4'
Удар от ворот произведет СПАЛ 2013
4'
Удар от ворот произведет СПАЛ 2013
3'
Как он промахнулся? Петкович Бруно имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
3'
Черчи Алессио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Матьелло Федерико из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Черчи Алессио
2'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Кальвано Симоне из команды Верона поставил подножку. Пострадал Грасси Альберто
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Верона". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Верона 1:3 СПАЛ 2013
Верона
48.1% (87)
Ничья:
33.1% (60)
СПАЛ 2013
18.8% (34)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
27.1% (49)
Верона:
24.9% (45)
Верона:
13.3% (24)
СПАЛ 2013:
8.8% (16)
СПАЛ 2013:
8.3% (15)
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