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Рома
 
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Кьево
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Текстовая онлайн трансляция матча Рома - Кьево

До начала игры осталось 1 день 13 часов 40 минут, которая состоится 28.04.2018.
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Прогнозы на матч Рома - Кьево
Рома
99.1% (106)
Ничья:
0.9% (1)
Кьево
0% (0)

Вы не участвовали в прогнозе

Рома:
51.4% (55)
Рома:
14% (15)
Рома:
10.3% (11)
Рома:
8.4% (9)
Рома:
6.5% (7)
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