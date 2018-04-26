Текстовая онлайн трансляция матча Рома - Кьево

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Стадион: Олимпийский (Рим)
Предыдущие игры
Рома (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 24.04.2018 Ливерпуль 5:2 Рома ЛЧ
- 21.04.2018 СПАЛ 2013 0:3 Рома СA
- 18.04.2018 Рома 2:1 Дженоа СA
- 15.04.2018 Лацио 0:0 Рома СA
- 10.04.2018 Рома 3:0 Барселона ЛЧ
- 07.04.2018 Рома 0:2 Фиорентина СA
- 04.04.2018 Барселона 4:1 Рома ЛЧ
- 31.03.2018 Болонья 1:1 Рома СA
- 18.03.2018 Кротоне 0:2 Рома СA
- 13.03.2018 Рома 1:0 Шахтёр Дн ЛЧ
- 09.03.2018 Рома 3:0 Торино СA
- 03.03.2018 Наполи 2:4 Рома СA
- 25.02.2018 Рома 0:2 Милан СA
- 21.02.2018 Шахтёр Дн 2:1 Рома ЛЧ
- 17.02.2018 Удинезе 0:2 Рома СA
- 11.02.2018 Рома 5:2 Беневенто СA
- 04.02.2018 Верона 0:1 Рома СA
- 28.01.2018 Рома 0:1 Сампдория СA
- 24.01.2018 Сампдория 1:1 Рома СA
- 21.01.2018 Интер Милан 1:1 Рома СA
Кьево (последние 20 матчей: +2 =5 -13)
- 22.04.2018 Кьево 1:2 Интер Милан СA
- 18.04.2018 СПАЛ 2013 0:0 Кьево СA
- 14.04.2018 Кьево 0:0 Торино СA
- 08.04.2018 Наполи 2:1 Кьево СA
- 04.04.2018 Кьево 1:1 Сассуоло СA
- 31.03.2018 Кьево 2:1 Сампдория СA
- 18.03.2018 Милан 3:2 Кьево СA
- 10.03.2018 Верона 1:0 Кьево СA
- 25.02.2018 Фиорентина 1:0 Кьево СA
- 17.02.2018 Кьево 2:1 Кальяри СA
- 11.02.2018 Кьево 0:1 Дженоа СA
- 04.02.2018 Аталанта 1:0 Кьево СA
- 27.01.2018 Кьево 0:2 Ювентус СA
- 21.01.2018 Лацио 5:1 Кьево СA
- 05.01.2018 Кьево 1:1 Удинезе СA
- 30.12.2017 Беневенто 1:0 Кьево СA
- 22.12.2017 Кьево 2:3 Болонья СA
- 17.12.2017 Кротоне 1:0 Кьево СA
- 10.12.2017 Кьево 0:0 Рома СA
- 03.12.2017 Интер Милан 5:0 Кьево СA
Последние игры между собой
Рома: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 2
Кьево: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 11
- 10.12.2017 Кьево 0:0 Рома Серия A
- 20.05.2017 Кьево 3:5 Рома Серия A
- 22.12.2016 Рома 3:1 Кьево Серия A
- 08.05.2016 Рома 3:0 Кьево Серия A
- 06.01.2016 Кьево 3:3 Рома Серия A
- 08.03.2015 Кьево 0:0 Рома Серия A
- 18.10.2014 Рома 3:0 Кьево Серия A
- 22.03.2014 Кьево 0:2 Рома Серия A
- 31.10.2013 Рома 1:0 Кьево Серия A
- 07.05.2013 Рома 0:1 Кьево Серия A
- 16.12.2012 Кьево 1:0 Рома Серия A
- 01.05.2012 Кьево 0:0 Рома Серия A
- 08.01.2012 Рома 2:0 Кьево Серия A
- 23.04.2011 Рома 1:0 Кьево Серия A
- 04.12.2010 Кьево 2:2 Рома Серия A
- 16.05.2010 Кьево 0:2 Рома Серия A
- 09.01.2010 Рома 1:0 Кьево Серия A
- 03.05.2009 Рома 0:0 Кьево Серия A
- 06.12.2008 Кьево 0:1 Рома Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|34
|27
|4
|3
|78 - 20
|85
|2.
|Наполи
|Заявка
|34
|26
|6
|2
|71 - 23
|84
|3.
|Лацио
|Заявка
|34
|20
|7
|7
|83 - 43
|67
|4.
|Рома
|Заявка
|34
|20
|7
|7
|55 - 27
|67
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|34
|18
|12
|4
|56 - 23
|66
|6.
|Аталанта
|Заявка
|34
|15
|10
|9
|52 - 35
|55
|7.
|Милан
|Заявка
|34
|15
|9
|10
|44 - 38
|54
|8.
|Сампдория
|Заявка
|34
|15
|6
|13
|51 - 53
|51
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|34
|14
|9
|11
|47 - 38
|51
|10.
|Торино
|Заявка
|34
|11
|14
|9
|48 - 41
|47
|11.
|Дженоа
|Заявка
|34
|11
|8
|15
|29 - 34
|41
|12.
|Болонья
|Заявка
|34
|11
|6
|17
|37 - 44
|39
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|34
|9
|10
|15
|25 - 53
|37
|14.
|Удинезе
|Заявка
|34
|10
|3
|21
|43 - 56
|33
|15.
|Кальяри
|Заявка
|34
|9
|6
|19
|30 - 56
|33
|16.
|Кротоне
|Заявка
|34
|8
|7
|19
|32 - 59
|31
|17.
|Кьево
|Заявка
|34
|7
|10
|17
|30 - 53
|31
|18.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|34
|5
|14
|15
|30 - 55
|29
|19.
|Верона
|Заявка
|34
|7
|4
|23
|27 - 68
|25
|20.
|Беневенто
|Заявка
|34
|5
|2
|27
|29 - 78
|17
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Текстовая онлайн трансляция матча Рома - КьевоДо начала игры осталось 1 день 13 часов 40 минут, которая состоится 28.04.2018.
Новости матча
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Прогнозы на матч Рома - Кьево
Рома
99.1% (106)
Ничья:
0.9% (1)
Кьево
0% (0)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Рома:
51.4% (55)
2:1 Рома:
14% (15)
3:0 Рома:
10.3% (11)
1:0 Рома:
8.4% (9)
3:1 Рома:
6.5% (7)
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