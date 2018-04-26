  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Италия
  5. Серия A
Стадион:
Торино
 
Позже
Лацио
announcement
-

Текстовая онлайн трансляция матча Торино - Лацио

До начала игры осталось 2 дня 16 часов 24 минуты, которая состоится 29.04.2018.
Сделайте свой прогноз
Сделайте прогноз...

...или угадайте счет

:
Прогнозы на матч Торино - Лацио
Торино
17% (15)
Ничья:
21.6% (19)
Лацио
61.4% (54)

Вы не участвовали в прогнозе

Лацио:
45.5% (40)
Ничья:
10.2% (9)
Торино:
9.1% (8)
Лацио:
6.8% (6)
Ничья:
5.7% (5)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация