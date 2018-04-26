Текстовая онлайн трансляция матча Торино - Лацио

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Стадион: Олимпийский стадион (Турин)
Предыдущие игры
Торино (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 22.04.2018 Аталанта 2:1 Торино СA
- 18.04.2018 Торино 1:1 Милан СA
- 14.04.2018 Кьево 0:0 Торино СA
- 08.04.2018 Торино 1:0 Интер Милан СA
- 04.04.2018 Торино 4:1 Кротоне СA
- 31.03.2018 Кальяри 0:4 Торино СA
- 18.03.2018 Торино 1:2 Фиорентина СA
- 09.03.2018 Рома 3:0 Торино СA
- 25.02.2018 Верона 2:1 Торино СA
- 18.02.2018 Торино 0:1 Ювентус СA
- 11.02.2018 Торино 2:0 Удинезе СA
- 03.02.2018 Сампдория 1:1 Торино СA
- 28.01.2018 Торино 3:0 Беневенто СA
- 21.01.2018 Сассуоло 1:1 Торино СA
- 06.01.2018 Торино 3:0 Болонья СA
- 03.01.2018 Ювентус 2:0 Торино КИ
- 30.12.2017 Торино 0:0 Дженоа СA
- 23.12.2017 СПАЛ 2013 2:2 Торино СA
- 20.12.2017 Рома 1:2 Торино КИ
- 16.12.2017 Торино 1:3 Наполи СA
Лацио (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 22.04.2018 Лацио 4:0 Сампдория СA
- 18.04.2018 Фиорентина 3:4 Лацио СA
- 15.04.2018 Лацио 0:0 Рома СA
- 12.04.2018 Ред Булл Зальцбург 4:1 Лацио ЛЕ
- 08.04.2018 Удинезе 1:2 Лацио СA
- 05.04.2018 Лацио 4:2 Ред Булл Зальцбург ЛЕ
- 31.03.2018 Лацио 6:2 Беневенто СA
- 18.03.2018 Лацио 1:1 Болонья СA
- 15.03.2018 Динамо Киев 0:2 Лацио ЛЕ
- 11.03.2018 Кальяри 2:2 Лацио СA
- 08.03.2018 Лацио 2:2 Динамо Киев ЛЕ
- 03.03.2018 Лацио 0:1 Ювентус СA
- 28.02.2018 Лацио 0:0 Милан КИ
- 25.02.2018 Сассуоло 0:3 Лацио СA
- 22.02.2018 Лацио 5:1 Стяуа ЛЕ
- 19.02.2018 Лацио 2:0 Верона СA
- 15.02.2018 Стяуа 1:0 Лацио ЛЕ
- 10.02.2018 Наполи 4:1 Лацио СA
- 05.02.2018 Лацио 1:2 Дженоа СA
- 31.01.2018 Милан 0:0 Лацио КИ
Последние игры между собой
Торино: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 7
Лацио: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 4
- 11.12.2017 Лацио 1:3 Торино Серия A
- 13.03.2017 Лацио 3:1 Торино Серия A
- 23.10.2016 Торино 2:2 Лацио Серия A
- 06.03.2016 Торино 1:1 Лацио Серия A
- 25.10.2015 Лацио 3:0 Торино Серия A
- 16.03.2015 Торино 0:2 Лацио Серия A
- 14.01.2015 Торино 1:3 Лацио Кубок Италии
- 26.10.2014 Лацио 2:1 Торино Серия A
- 19.04.2014 Лацио 3:3 Торино Серия A
- 08.12.2013 Торино 1:0 Лацио Серия A
- 17.03.2013 Торино 1:0 Лацио Серия A
- 31.10.2012 Лацио 1:1 Торино Серия A
- 26.07.2012 Лацио 0:3 Торино Международные матчи (клубы)
- 14.02.2009 Лацио 1:1 Торино Серия A
- 22.01.2009 Лацио 3:1 Торино Кубок Италии
- 28.09.2008 Торино 1:3 Лацио Серия A
- 27.01.2008 Торино 0:0 Лацио Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|34
|27
|4
|3
|78 - 20
|85
|2.
|Наполи
|Заявка
|34
|26
|6
|2
|71 - 23
|84
|3.
|Лацио
|Заявка
|34
|20
|7
|7
|83 - 43
|67
|4.
|Рома
|Заявка
|34
|20
|7
|7
|55 - 27
|67
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|34
|18
|12
|4
|56 - 23
|66
|6.
|Аталанта
|Заявка
|34
|15
|10
|9
|52 - 35
|55
|7.
|Милан
|Заявка
|34
|15
|9
|10
|44 - 38
|54
|8.
|Сампдория
|Заявка
|34
|15
|6
|13
|51 - 53
|51
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|34
|14
|9
|11
|47 - 38
|51
|10.
|Торино
|Заявка
|34
|11
|14
|9
|48 - 41
|47
|11.
|Дженоа
|Заявка
|34
|11
|8
|15
|29 - 34
|41
|12.
|Болонья
|Заявка
|34
|11
|6
|17
|37 - 44
|39
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|34
|9
|10
|15
|25 - 53
|37
|14.
|Удинезе
|Заявка
|34
|10
|3
|21
|43 - 56
|33
|15.
|Кальяри
|Заявка
|34
|9
|6
|19
|30 - 56
|33
|16.
|Кротоне
|Заявка
|34
|8
|7
|19
|32 - 59
|31
|17.
|Кьево
|Заявка
|34
|7
|10
|17
|30 - 53
|31
|18.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|34
|5
|14
|15
|30 - 55
|29
|19.
|Верона
|Заявка
|34
|7
|4
|23
|27 - 68
|25
|20.
|Беневенто
|Заявка
|34
|5
|2
|27
|29 - 78
|17
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Текстовая онлайн трансляция матча Торино - ЛациоДо начала игры осталось 2 дня 16 часов 24 минуты, которая состоится 29.04.2018.
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Прогнозы на матч Торино - Лацио
Торино
17% (15)
Ничья:
21.6% (19)
Лацио
61.4% (54)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Лацио:
45.5% (40)
1:1 Ничья:
10.2% (9)
2:1 Торино:
9.1% (8)
0:1 Лацио:
6.8% (6)
2:2 Ничья:
5.7% (5)
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