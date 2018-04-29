Стадион: Эцио Шида
1:0
4' ГолТротта Марселло
2:0
16' ГолСими Нванкво
3:0
31' ГолТротта Марселло
44' Желтая карточкаМандрагора Роландо
3:1
45' ПенальтиБерарди Доменико
Второй тайм
72'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
72'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
70'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
69'
Чеккерини Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Rogerio из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
69'
69'
Сими Нванкво наказан за толчок Ачерби Франческо
68'
Миссироли Симоне из команды Сассуоло играет слишком грубо. Стоян Адриан оказался на газоне.
67'
67'
ШАНС! Дункан Альфред нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
66'
Маццители Лука из команды Сассуоло делает навес прямо в штрафную.
66'
65'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
65'
Дункан Альфред из команды Сассуоло плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
65'
Миссироли Симоне из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
64'
Тактическая замена. Маньянелли Франческо уходит с поля и его заменяет Маццители Лука
64'
Дункан Альфред наказан за толчок Фараони Марко
64'
Лемос Маурисио из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
63'
63'
Кордац Алекс взял и забрал мяч на выходе
63'
Лемос Маурисио нанес удар, но тот был заблокирован.
62'
62'
Маньянелли Франческо из команды Сассуоло подал угловой справа.
62'
Мартелла Бруно предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
62'
Дункан Альфред из команды Сассуоло навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
61'
Мартелла Бруно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Дункан Альфред из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
60'
Барберис Андреа из команды Кротоне играет слишком грубо. Rogerio оказался на газоне.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
59'
59'
Сими Нванкво из команды Кротоне плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
59'
Налини Андреа из команды Кротоне делает передачу одноклубнику.
59'
Барберис Андреа из команды Кротоне подал угловой справа.
59'
Пелузо Федерико предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
58'
Игрок из команды Кротоне делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
58'
58'
Берарди Доменико пробует нанести удар издали, но Кордац Алекс держит все под контролем
57'
Хорошую попытку сделал Ачерби Франческо. Удар в створ, но вратарь начеку
57'
Стоян Адриан из команды Кротоне делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
56'
55'
Мартелла Бруно нанес удар, но тот был заблокирован.
55'
О, нет. Из многообещающей позиции Тротта Марселло из команды Кротоне наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
55'
Сими Нванкво из команды Кротоне делает пас партнеру.
55'
Стоян Адриан из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
55'
Мартелла Бруно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Политано Маттео из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
54'
54'
Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Барберис Андреа из команды Кротоне навешивает в штрафную с рикошетом.
53'
53'
Тактическая замена. Рагуза Антонио уходит с поля и его заменяет Бабакар Хоума
51'
51'
Маньянелли Франческо из команды Сассуоло навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
49'
48'
Лемос Маурисио из команды Сассуоло делает неудачный навес.
48'
Rogerio из команды Сассуоло делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
48'
46'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
46'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
Политано Маттео нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Рагуза Антонио из команды Сассуоло делает пас партнеру.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Налини Андреа из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
49'
Команда Кротоне играла лучше в этом тайме.
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
49'
Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
47'
Г О О О О Л - Берарди Доменико из команды Сассуоло забивает с точки!
47'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
47'
ПЕНАЛЬТИ - Фараони Марко из команды Кротоне привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Политано Маттео.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
45'
Матч остановлен
45'
Дункан Альфред нанес удар издали, а Кордац Алекс отбил его обратно в игру!
45'
44'
Политано Маттео из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
44'
Мандрагора Роландо тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
44'
Мандрагора Роландо из команды Кротоне играет слишком грубо. Политано Маттео оказался на газоне.
44'
Лемос Маурисио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Фараони Марко нанес удар издали, а Консильи Андреа отбил его обратно в игру!
43'
Дункан Альфред наказан за толчок Чеккерини Федерико
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
40'
Лемос Маурисио пробует нанести удар издали, но Кордац Алекс держит все под контролем
40'
Берарди Доменико нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
40'
Дункан Альфред из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
40'
40'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
37'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
37'
Безумный фол. Стоян Адриан грубо играет против соперника. Пострадал Миссироли Симоне
36'
36'
36'
Какой промах! Сими Нванкво имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
35'
35'
Рагуза Антонио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
35'
Сими Нванкво из команды Кротоне делает пас партнеру.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
34'
34'
34'
Фараони Марко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
34'
Маньянелли Франческо из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
33'
Судья сигнализирует, что Тротта Марселло из команды Кротоне поставил подножку. Пострадал Рагуза Антонио
31'
Налини Андреа сделал результативную передачу.
31'
Г О О О О Л - Тротта Марселло из команды Кротоне забил гол! Легко это для такого игрока, как Тротта Марселло
31'
Налини Андреа из команды Кротоне делает навес прямо в штрафную.
31'
Стоян Адриан выбил мяч подальше от ворот.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
30'
29'
Чеккерини Федерико из команды Кротоне в офсайде
29'
Фараони Марко из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
29'
Миссироли Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
28'
Мартелла Бруно из команды Кротоне делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
28'
Берарди Доменико из команды Сассуоло вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Барберис Андреа не пострадал и надо продолжать игру!
26'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
23'
23'
Рагуза Антонио из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
23'
Налини Андреа из команды Кротоне толкнул локтем оппонента. Это Рагуза Антонио заработал фол
22'
Хорошую попытку сделал Политано Маттео. Удар в створ, но вратарь начеку
22'
Берарди Доменико из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
22'
22'
Рагуза Антонио из команды Сассуоло делает пас партнеру.
21'
21'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
21'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
21'
Мандрагора Роландо не смог попасть в створ ударом издали
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
20'
Лемос Маурисио нанес удар головой, но Кордац Алекс спокойно отбил мяч.
20'
Маньянелли Франческо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
19'
Барберис Андреа наказан за толчок Берарди Доменико
18'
18'
Судья сигнализирует, что Rogerio из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Тротта Марселло
17'
Судья сигнализирует, что Налини Андреа из команды Кротоне поставил подножку. Пострадал Рагуза Антонио
17'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
17'
Матч остановлен
16'
Г О О О О Л - Сими Нванкво первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
16'
Плохо сыграл Консильи Андреа - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
16'
Мартелла Бруно из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
14'
14'
ШАНС! Сими Нванкво нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
13'
13'
Берарди Доменико нанес удар, но промахнулся очень сильно.
13'
13'
13'
Rogerio из команды Сассуоло делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
11'
11'
Дункан Альфред мяч отрикошетил от ворот
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
9'
Налини Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Маньянелли Франческо из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
9'
Налини Андреа из команды Кротоне вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Берарди Доменико не пострадал и надо продолжать игру!
8'
Стоян Адриан из команды Кротоне играет слишком грубо. Политано Маттео оказался на газоне.
8'
Маньянелли Франческо из команды Сассуоло вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Тротта Марселло не пострадал и надо продолжать игру!
8'
Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе
8'
Налини Андреа из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
8'
7'
Тротта Марселло из команды Кротоне отдал передачу, которая была заблокирована.
7'
Отличные скиллы показывает Тротта Марселло, обводя своих соперников
7'
Мартелла Бруно из команды Кротоне делает пас партнеру.
6'
Лемос Маурисио из команды Сассуоло играет слишком грубо. Сими Нванкво оказался на газоне.
5'
Берарди Доменико из команды Сассуоло делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
4'
Фараони Марко сделал результативную передачу.
4'
Г О О О О Л - Тротта Марселло из команды Кротоне переиграл вратаря дальним ударом!
3'
Налини Андреа из команды Кротоне делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
2'
1'
Мандрагора Роландо наказан за толчок Берарди Доменико
1'
1'
Стоян Адриан из команды Кротоне делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Кротоне". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ezio Scida. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Кротоне 3:1 Сассуоло
Кротоне
40.3% (73)
Ничья:
43.1% (78)
Сассуоло
16.6% (30)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
37.6% (68)
1:0 Кротоне:
23.8% (43)
2:1 Кротоне:
12.7% (23)
1:2 Сассуоло:
7.7% (14)
0:1 Сассуоло:
6.6% (12)
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