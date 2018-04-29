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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион:
Кротоне
3:1
Второй тайм: 72'
Сассуоло
0'
1:0
4' Гол
Тротта Марселло
2:0
16' Гол
Сими Нванкво
3:0
31' Гол
Тротта Марселло
44' Желтая карточка
Мандрагора Роландо
3:1
45' Пенальти
Берарди Доменико
72'
Второй тайм
72'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
72'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
70'
Удар от ворот произведет Кротоне
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
69'
Чеккерини Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Rogerio из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
69'
Игрок клуба "Сассуоло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
69'
Сими Нванкво наказан за толчок Ачерби Франческо
Фол, нарушение
68'
Миссироли Симоне из команды Сассуоло играет слишком грубо. Стоян Адриан оказался на газоне.
67'
Удар от ворот произведет Кротоне
67'
ШАНС! Дункан Альфред нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
66'
Маццители Лука из команды Сассуоло делает навес прямо в штрафную.
66'
Игрок клуба "Сассуоло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
Удар от ворот произведет Кротоне
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
65'
Дункан Альфред из команды Сассуоло плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
65'
Миссироли Симоне из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
64'
Тактическая замена. Маньянелли Франческо уходит с поля и его заменяет Маццители Лука
Фол, нарушение
64'
Дункан Альфред наказан за толчок Фараони Марко
64'
Лемос Маурисио из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
63'
Игрок клуба "Сассуоло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
63'
Кордац Алекс взял и забрал мяч на выходе
63'
Лемос Маурисио нанес удар, но тот был заблокирован.
62'
Тротта Марселло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
62'
Маньянелли Франческо из команды Сассуоло подал угловой справа.
62'
Мартелла Бруно предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
62'
Дункан Альфред из команды Сассуоло навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
61'
Мартелла Бруно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Дункан Альфред из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
60'
Барберис Андреа из команды Кротоне играет слишком грубо. Rogerio оказался на газоне.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
59'
Удар от ворот произведет Сассуоло
59'
Сими Нванкво из команды Кротоне плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
59'
Налини Андреа из команды Кротоне делает передачу одноклубнику.
Угловой
59'
Барберис Андреа из команды Кротоне подал угловой справа.
59'
Пелузо Федерико предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
58'
Игрок из команды Кротоне делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
58'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
Берарди Доменико пробует нанести удар издали, но Кордац Алекс держит все под контролем
57'
Хорошую попытку сделал Ачерби Франческо. Удар в створ, но вратарь начеку
57'
Стоян Адриан из команды Кротоне делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
56'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
Мартелла Бруно нанес удар, но тот был заблокирован.
55'
О, нет. Из многообещающей позиции Тротта Марселло из команды Кротоне наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
55'
Сими Нванкво из команды Кротоне делает пас партнеру.
55'
Стоян Адриан из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
55'
Мартелла Бруно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Политано Маттео из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
54'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
54'
Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Барберис Андреа из команды Кротоне навешивает в штрафную с рикошетом.
53'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Тактическая замена. Рагуза Антонио уходит с поля и его заменяет Бабакар Хоума
51'
Удар от ворот произведет Кротоне
51'
Маньянелли Франческо из команды Сассуоло навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
49'
Игрок клуба "Сассуоло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Лемос Маурисио из команды Сассуоло делает неудачный навес.
48'
Rogerio из команды Сассуоло делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
48'
Игрок клуба "Сассуоло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
46'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
Политано Маттео нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Рагуза Антонио из команды Сассуоло делает пас партнеру.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Налини Андреа из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
49'
Команда Кротоне играла лучше в этом тайме.
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
49'
Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Описание гола
47'
Г О О О О Л - Берарди Доменико из команды Сассуоло забивает с точки!
47'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Фол, нарушение
47'
ПЕНАЛЬТИ - Фараони Марко из команды Кротоне привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Политано Маттео.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
45'
Матч остановлен
45'
Дункан Альфред нанес удар издали, а Кордац Алекс отбил его обратно в игру!
45'
Тротта Марселло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Политано Маттео из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
44'
Мандрагора Роландо тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
Фол, нарушение
44'
Мандрагора Роландо из команды Кротоне играет слишком грубо. Политано Маттео оказался на газоне.
44'
Лемос Маурисио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Фараони Марко нанес удар издали, а Консильи Андреа отбил его обратно в игру!
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
40'
Лемос Маурисио пробует нанести удар издали, но Кордац Алекс держит все под контролем
40'
Берарди Доменико нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
40'
Дункан Альфред из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
40'
Игрок клуба "Сассуоло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
37'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
37'
Безумный фол. Стоян Адриан грубо играет против соперника. Пострадал Миссироли Симоне
36'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Удар от ворот произведет Сассуоло
36'
Какой промах! Сими Нванкво имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
Угловой
35'
Барберис Андреа из команды Кротоне подал угловой слева.
35'
Рагуза Антонио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
35'
Сими Нванкво из команды Кротоне делает пас партнеру.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
34'
Тротта Марселло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
34'
Дункан Альфред из команды Сассуоло подал угловой слева.
34'
Фараони Марко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
34'
Маньянелли Франческо из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Тротта Марселло из команды Кротоне поставил подножку. Пострадал Рагуза Антонио
31'
Налини Андреа сделал результативную передачу.
Описание гола
31'
Г О О О О Л - Тротта Марселло из команды Кротоне забил гол! Легко это для такого игрока, как Тротта Марселло
31'
Налини Андреа из команды Кротоне делает навес прямо в штрафную.
31'
Стоян Адриан выбил мяч подальше от ворот.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
30'
Удар от ворот произведет Кротоне
Офсайд
29'
Чеккерини Федерико из команды Кротоне в офсайде
29'
Фараони Марко из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
29'
Миссироли Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
29'
Барберис Андреа из команды Кротоне подал угловой слева.
28'
Мартелла Бруно из команды Кротоне делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
28'
Берарди Доменико из команды Сассуоло вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Барберис Андреа не пострадал и надо продолжать игру!
26'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
23'
Фараони Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Рагуза Антонио из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
23'
Налини Андреа из команды Кротоне толкнул локтем оппонента. Это Рагуза Антонио заработал фол
22'
Хорошую попытку сделал Политано Маттео. Удар в створ, но вратарь начеку
22'
Берарди Доменико из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
22'
Фараони Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Рагуза Антонио из команды Сассуоло делает пас партнеру.
21'
Удар от ворот произведет Сассуоло
21'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
21'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
21'
Мандрагора Роландо не смог попасть в створ ударом издали
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
20'
Лемос Маурисио нанес удар головой, но Кордац Алекс спокойно отбил мяч.
20'
Маньянелли Франческо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
19'
Барберис Андреа наказан за толчок Берарди Доменико
18'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Rogerio из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Тротта Марселло
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Налини Андреа из команды Кротоне поставил подножку. Пострадал Рагуза Антонио
17'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
17'
Матч остановлен
Описание гола
16'
Г О О О О Л - Сими Нванкво первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
16'
Плохо сыграл Консильи Андреа - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
16'
Мартелла Бруно из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
14'
Удар от ворот произведет Сассуоло
14'
ШАНС! Сими Нванкво нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
13'
Удар от ворот произведет Кротоне
13'
Берарди Доменико нанес удар, но промахнулся очень сильно.
13'
Фараони Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
13'
Дункан Альфред из команды Сассуоло подал угловой слева.
13'
Rogerio из команды Сассуоло делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Угловой
11'
Дункан Альфред из команды Сассуоло подал угловой слева.
11'
Дункан Альфред мяч отрикошетил от ворот
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
9'
Налини Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Маньянелли Франческо из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
9'
Налини Андреа из команды Кротоне вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Берарди Доменико не пострадал и надо продолжать игру!
Фол, нарушение
8'
Стоян Адриан из команды Кротоне играет слишком грубо. Политано Маттео оказался на газоне.
Фол, нарушение
8'
Маньянелли Франческо из команды Сассуоло вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Тротта Марселло не пострадал и надо продолжать игру!
8'
Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе
8'
Налини Андреа из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
Угловой
8'
Барберис Андреа из команды Кротоне подал угловой слева.
7'
Тротта Марселло из команды Кротоне отдал передачу, которая была заблокирована.
7'
Отличные скиллы показывает Тротта Марселло, обводя своих соперников
7'
Мартелла Бруно из команды Кротоне делает пас партнеру.
Фол, нарушение
6'
Лемос Маурисио из команды Сассуоло играет слишком грубо. Сими Нванкво оказался на газоне.
5'
Берарди Доменико из команды Сассуоло делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
5'
Игрок клуба "Сассуоло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
4'
Фараони Марко сделал результативную передачу.
Описание гола
4'
Г О О О О Л - Тротта Марселло из команды Кротоне переиграл вратаря дальним ударом!
3'
Налини Андреа из команды Кротоне делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
2'
Игрок клуба "Сассуоло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Стоян Адриан из команды Кротоне делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Кротоне". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ezio Scida. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Кротоне 3:1 Сассуоло
Кротоне
40.3% (73)
Ничья:
43.1% (78)
Сассуоло
16.6% (30)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
37.6% (68)
Кротоне:
23.8% (43)
Кротоне:
12.7% (23)
Сассуоло:
7.7% (14)
Сассуоло:
6.6% (12)
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