Стадион: Луиджи Феррарис
1:0
7' ГолПрает Деннис
19' Желтая карточкаЧигарини Лука
2:0
26' ГолКвальярелла Фабио
31' Желтая карточкаПизакане Фабио
37' Желтая карточкаФариас Диего
39' Желтая карточкаЛинетти Кароль
2:0
42' Не забитый пенальтиКвальярелла Фабио
45' Желтая карточкаКастан Леандро
3:0
45' ГолКовнацки Давид
3:1
49' ГолПаволетти Леонардо
56' Желтая карточкаИонице Артур
77' Вторая желтая карточкаЧигарини Лука
82' Желтая карточкаПадоин Симоне
4:1
87' ГолРамирес Гастон
Второй тайм
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
94'
ШТАНГА! Пробил головой Чеппители Лука прямо в каркас ворот!
94'
94'
Сампдория заслуженно побеждает в отличном матче
93'
Фараго Паоло из команды Кальяри разыграл угловой с правого угла.
93'
Сала Джакопо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
91'
Вивиано Эмильяно взял и забрал мяч на выходе
91'
Фараго Паоло из команды Кальяри делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
88'
Тактическая замена. Торрейра Лукас уходит с поля и его заменяет Капецци Леонардо
87'
Г О О О О Л - Рамирес Гастон первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
87'
ПЕРЕКЛАДИНА! Линетти Кароль упустил отличный момент, он пробил в перекладину, хотя должен был забивать!
87'
87'
Игроки ФК "Сампдория" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
85'
ШАНС! Берешиньски Бартош нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
85'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
85'
Судья сигнализирует, что Андреолли Марко из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Ковнацки Давид
84'
Сау Марко наказан за толчок Сала Джакопо
83'
Верре Валерио из команды Сампдория опасно и грубо сыграл. Фараго Паоло пострадал.
82'
Глупую желтую получил Падоин Симоне за то, что отбил ногой мяч после свистка
81'
Андреолли Марко получил желтую карточку от судьи
81'
Судья свистит. Андреолли Марко атаковал сзади соперника. Это Ковнацки Давид заработал своей команде штрафной
81'
Рамирес Гастон возвращается на поле, всё в порядке.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
80'
Тактическая замена. Ионице Артур уходит с поля и его заменяет Дейола Алессандро
80'
Тактическая замена. Баррето Эдгар уходит с поля и его заменяет Верре Валерио
79'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
79'
Ох, нехорошо это выглядит. Рамирес Гастон получил травму и медбригада забирает его с поля.
78'
Рамирес Гастон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
78'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
77'
Это УДАЛЕНИЕ! После того, как Чигарини Лука грубейшим образом нарушил правила, арбитр показал ему второй "горчичник".
77'
Чигарини Лука из команды Кальяри толкнул локтем оппонента. Это Рамирес Гастон заработал фол
77'
Чигарини Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Рамирес Гастон из команды Сампдория подал угловой слева.
76'
Должен был быть гол! Линетти Кароль имел отличный шанс, но Краньо Алессио не дал голу состоятся!
76'
Прает Деннис из команды Сампдория сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
75'
75'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
74'
Судья сигнализирует, что Падоин Симоне из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Торрейра Лукас
73'
73'
Шанс! Паволетти Леонардо из команды Кальяри пробил головой, но мимо
73'
Чигарини Лука из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
73'
Опасность предотвращена - Берешиньски Бартош из команды Сампдория вступил в отбор удачно
73'
Фариас Диего из команды Кальяри идет с мячом вперед на обострение...
73'
Игроки ФК "Кальяри" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
72'
Прает Деннис нанес удар, но тот был заблокирован.
72'
Рамирес Гастон из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
72'
Прает Деннис нанес удар издали, а Краньо Алессио отбил его обратно в игру!
72'
Краньо Алессио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Рамирес Гастон из команды Сампдория подал угловой справа.
71'
Ковнацки Давид из команды Сампдория отдал передачу, которая была заблокирована.
71'
71'
71'
Ковнацки Давид возвращается на поле, всё в порядке.
70'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
70'
Ох, нехорошо это выглядит. Ковнацки Давид получил травму и медбригада забирает его с поля.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
70'
Ковнацки Давид на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
70'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
69'
Торрейра Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
67'
66'
Прает Деннис нанес удар, но тот был заблокирован.
66'
Рамирес Гастон из команды Сампдория делает пас партнеру.
66'
Ковнацки Давид из команды Сампдория отдал передачу, которая была заблокирована.
66'
Прает Деннис из команды Сампдория сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
64'
63'
Сала Джакопо нанес удар, но промахнулся очень сильно.
62'
Фариас Диего из команды Кальяри опасно и грубо сыграл. Торрейра Лукас пострадал.
61'
61'
Фариас Диего из команды Кальяри делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
59'
59'
Фариас Диего из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
59'
Рамирес Гастон из команды Сампдория делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
58'
56'
Ионице Артур получил желтую карточку от судьи
56'
Безумный фол. Ионице Артур грубо играет против соперника. Пострадал Торрейра Лукас
56'
Фариас Диего нанес удар, но тот был заблокирован.
55'
Торрейра Лукас коснулся мяча рукой.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
54'
Безумный фол. Паволетти Леонардо грубо играет против соперника. Пострадал Берешиньски Бартош
53'
Назначен штрафной. Пострадал Падоин Симоне, его свалил Баррето Эдгар.
51'
Судья сигнализирует, что Ионице Артур из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Берешиньски Бартош
51'
51'
Фариас Диего из команды Кальяри сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
51'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
50'
Матч остановлен
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
49'
Фараго Паоло сделал результативную передачу.
49'
Г О О О О Л - Паволетти Леонардо из команды Кальяри забил гол! Легко это для такого игрока, как Паволетти Леонардо
49'
Фараго Паоло из команды Кальяри делает навес прямо в штрафную.
49'
Ковнацки Давид из команды Сампдория делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
48'
Чигарини Лука из команды Кальяри опасно и грубо сыграл. Прает Деннис пострадал.
48'
47'
47'
47'
Квальярелла Фабио получил травму и заменен. Рамирес Гастон выходит на поле.
46'
ШАНС! Паволетти Леонардо нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
46'
Тактическая замена. Кастан Леандро уходит с поля и его заменяет Андреолли Марко
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
51'
Команда Сампдория играла лучше в этом тайме.
51'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
51'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
51'
Барелла Николо из команды Кальяри подал угловой справа.
51'
Фараго Паоло из команды Кальяри отдал передачу, которая была заблокирована.
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
49'
Берешиньски Бартош сделал результативную передачу.
49'
Г О О О О Л - Ковнацки Давид изменил счет на табло!
49'
49'
Паволетти Леонардо из команды Кальяри в офсайде
48'
Линетти Кароль из команды Сампдория делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
47'
46'
Судья подбегает и показывает Кастан Леандро из команды Кальяри отложенную желтую карточку за фол.
46'
Кастан Леандро из команды Кальяри вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Квальярелла Фабио не пострадал и надо продолжать игру!
46'
[4] - столько добавил арбитр времени.
45'
Вивиано Эмильяно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Фариас Диего из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
45'
Краньо Алессио взял и забрал мяч на выходе
45'
Ковнацки Давид из команды Сампдория делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
44'
Ковнацки Давид из команды Сампдория играет слишком грубо. Падоин Симоне оказался на газоне.
43'
Паволетти Леонардо наказан за толчок Андерсен Йоаким
42'
42'
ОН ПОПАДАЕТ В ШТАНГУ - Квальярелла Фабио наносит удар в каркас ворот!
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
40'
ПЕНАЛЬТИ - Барелла Николо из команды Кальяри привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Торрейра Лукас.
40'
Игроки ФК "Сампдория" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
40'
Чигарини Лука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
39'
Линетти Кароль получил желтую карточку от судьи
39'
Безумный фол. Линетти Кароль грубо играет против соперника. Пострадал Фараго Паоло
38'
38'
Сала Джакопо возвращается на поле, всё в порядке.
38'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
38'
Ох, нехорошо это выглядит. Сала Джакопо получил травму и медбригада забирает его с поля.
38'
Сала Джакопо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
38'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
37'
Фариас Диего получил желтую карточку от судьи
37'
Безумный фол. Фариас Диего грубо играет против соперника. Пострадал Сала Джакопо
36'
Фариас Диего нанес удар, мяч был парирован, но Вивиано Эмильяно не удержал его в руках.
36'
Ионице Артур из команды Кальяри делает навес прямо в штрафную.
36'
36'
Фараго Паоло из команды Кальяри забрасывает мяч в штрафную.
36'
Берешиньски Бартош из команды Сампдория делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
35'
Паволетти Леонардо из команды Кальяри в офсайде
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
34'
Чеппители Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Баррето Эдгар из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
33'
33'
Пизакане Фабио получил травму и заменен. Фариас Диего выходит на поле.
33'
ШАНС! Квальярелла Фабио нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
31'
Кастан Леандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
31'
Судья подбегает и показывает Пизакане Фабио из команды Кальяри отложенную желтую карточку за фол.
31'
Падоин Симоне предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
30'
Ковнацки Давид из команды Сампдория сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Квальярелла Фабио мяча так и не получил
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
28'
Судья свистит. Барелла Николо атаковал сзади соперника. Это Торрейра Лукас заработал своей команде штрафной
28'
Линетти Кароль из команды Сампдория делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
26'
Линетти Кароль сделал результативную передачу.
26'
Г О О О О Л - Квальярелла Фабио из команды Сампдория забил гол! Легко это для такого игрока, как Квальярелла Фабио
26'
Линетти Кароль из команды Сампдория делает навес прямо в штрафную.
26'
Баррето Эдгар из команды Сампдория сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
25'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
24'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
24'
Барелла Николо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Торрейра Лукас из команды Сампдория подал угловой слева.
24'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
23'
Краньо Алессио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
22'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
22'
Пизакане Фабио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
22'
Квальярелла Фабио нанес удар, мяч был парирован, но Краньо Алессио не удержал его в руках.
22'
Ковнацки Давид из команды Сампдория сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
22'
Пизакане Фабио ошибается в защите.
21'
21'
Баррето Эдгар не смог попасть в створ ударом издали
21'
21'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
19'
Рефери не любит споров - именно за это Чигарини Лука сейчас получил желтую
19'
Пизакане Фабио из команды Кальяри толкнул локтем оппонента. Это Ковнацки Давид заработал фол
18'
Фараго Паоло коснулся мяча рукой.
18'
17'
Краньо Алессио ошибается в защите.
17'
17'
Падоин Симоне из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
16'
Чеппители Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
14'
Андерсен Йоаким из команды Сампдория опасно и грубо сыграл. Фараго Паоло пострадал.
14'
14'
Кастан Леандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
13'
11'
Судья сигнализирует, что Ковнацки Давид из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Чеппители Лука
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 76% времени, а гости – 24%.
9'
9'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
8'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
8'
Падоин Симоне из команды Кальяри делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
8'
7'
Квальярелла Фабио сделал результативную передачу.
7'
ГО-О-О-О-ОЛ! Команда "Сампдория" забила мяч!
7'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
6'
Вивиано Эмильяно взял и забрал мяч на выходе
6'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 78% времени, а гости – 22%.
5'
5'
Отличный пас сделал Сала Джакопо из команды Сампдория. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
4'
4'
ШАНС! Ковнацки Давид нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
4'
Прает Деннис из команды Сампдория делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
3'
1'
Судья свистит. Сала Джакопо атаковал сзади соперника. Это Барелла Николо заработал своей команде штрафной
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Сампдория". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Сампдория 4:1 Кальяри
Сампдория
87.5% (161)
Ничья:
10.3% (19)
Кальяри
2.2% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Сампдория:
37.5% (69)
1:0 Сампдория:
22.3% (41)
2:0 Сампдория:
17.9% (33)
1:1 Ничья:
8.7% (16)
3:1 Сампдория:
4.3% (8)
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