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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион:
Сампдория
4:1
Конец матча
Кальяри
0'
1:0
7' Гол
Прает Деннис
19' Желтая карточка
Чигарини Лука
2:0
26' Гол
Квальярелла Фабио
31' Желтая карточка
Пизакане Фабио
37' Желтая карточка
Фариас Диего
39' Желтая карточка
Линетти Кароль
2:0
42' Не забитый пенальти
Квальярелла Фабио
45' Желтая карточка
Кастан Леандро
3:0
45' Гол
Ковнацки Давид
3:1
49' Гол
Паволетти Леонардо
56' Желтая карточка
Ионице Артур
77' Вторая желтая карточка
Чигарини Лука
82' Желтая карточка
Падоин Симоне
4:1
87' Гол
Рамирес Гастон
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
94'
ШТАНГА! Пробил головой Чеппители Лука прямо в каркас ворот!
94'
Барелла Николо из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
94'
Сампдория заслуженно побеждает в отличном матче
Угловой
93'
Фараго Паоло из команды Кальяри разыграл угловой с правого угла.

93'
Сала Джакопо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
91'
Вивиано Эмильяно взял и забрал мяч на выходе
91'
Фараго Паоло из команды Кальяри делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
88'
Тактическая замена. Торрейра Лукас уходит с поля и его заменяет Капецци Леонардо
Описание гола
87'
Г О О О О Л - Рамирес Гастон первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
87'
ПЕРЕКЛАДИНА! Линетти Кароль упустил отличный момент, он пробил в перекладину, хотя должен был забивать!
87'
Рамирес Гастон из команды Сампдория сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
87'
Игроки ФК "Сампдория" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
85'
ШАНС! Берешиньски Бартош нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
85'
Рамирес Гастон из команды Сампдория сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
Фол, нарушение
85'
Судья сигнализирует, что Андреолли Марко из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Ковнацки Давид
Фол, нарушение
84'
Сау Марко наказан за толчок Сала Джакопо
Фол, нарушение
83'
Верре Валерио из команды Сампдория опасно и грубо сыграл. Фараго Паоло пострадал.
Желтая карточка
82'
Глупую желтую получил Падоин Симоне за то, что отбил ногой мяч после свистка
Желтая карточка
81'
Андреолли Марко получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
81'
Судья свистит. Андреолли Марко атаковал сзади соперника. Это Ковнацки Давид заработал своей команде штрафной
Травма, повреждение
81'
Рамирес Гастон возвращается на поле, всё в порядке.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
80'
Тактическая замена. Ионице Артур уходит с поля и его заменяет Дейола Алессандро
80'
Тактическая замена. Баррето Эдгар уходит с поля и его заменяет Верре Валерио
79'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
79'
Ох, нехорошо это выглядит. Рамирес Гастон получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
78'
Рамирес Гастон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
78'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
77'
Это УДАЛЕНИЕ! После того, как Чигарини Лука грубейшим образом нарушил правила, арбитр показал ему второй "горчичник".
Фол, нарушение
77'
Чигарини Лука из команды Кальяри толкнул локтем оппонента. Это Рамирес Гастон заработал фол
77'
Чигарини Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
77'
Рамирес Гастон из команды Сампдория подал угловой слева.
76'
Должен был быть гол! Линетти Кароль имел отличный шанс, но Краньо Алессио не дал голу состоятся!
76'
Прает Деннис из команды Сампдория сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
75'
Сильвестре Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Барелла Николо из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
Фол, нарушение
74'
Судья сигнализирует, что Падоин Симоне из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Торрейра Лукас
73'
Удар от ворот произведет Сампдория
73'
Шанс! Паволетти Леонардо из команды Кальяри пробил головой, но мимо
73'
Чигарини Лука из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
73'
Опасность предотвращена - Берешиньски Бартош из команды Сампдория вступил в отбор удачно
73'
Фариас Диего из команды Кальяри идет с мячом вперед на обострение...
73'
Игроки ФК "Кальяри" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
72'
Прает Деннис нанес удар, но тот был заблокирован.
72'
Рамирес Гастон из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
72'
Прает Деннис нанес удар издали, а Краньо Алессио отбил его обратно в игру!
72'
Краньо Алессио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
72'
Рамирес Гастон из команды Сампдория подал угловой справа.
71'
Ковнацки Давид из команды Сампдория отдал передачу, которая была заблокирована.
71'
Рамирес Гастон из команды Сампдория сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
71'
Игрок клуба "Сампдория" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Травма, повреждение
71'
Ковнацки Давид возвращается на поле, всё в порядке.
70'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
70'
Ох, нехорошо это выглядит. Ковнацки Давид получил травму и медбригада забирает его с поля.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
Травма, повреждение
70'
Ковнацки Давид на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
70'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
69'
Торрейра Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Фараго Паоло из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
67'
Игрок клуба "Сампдория" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
66'
Прает Деннис нанес удар, но тот был заблокирован.
66'
Рамирес Гастон из команды Сампдория делает пас партнеру.
66'
Ковнацки Давид из команды Сампдория отдал передачу, которая была заблокирована.
66'
Прает Деннис из команды Сампдория сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
64'
Удар от ворот произведет Кальяри
63'
Сала Джакопо нанес удар, но промахнулся очень сильно.
Фол, нарушение
62'
Фариас Диего из команды Кальяри опасно и грубо сыграл. Торрейра Лукас пострадал.
61'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
61'
Фариас Диего из команды Кальяри делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
59'
Сильвестре Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Фариас Диего из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
59'
Рамирес Гастон из команды Сампдория делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
58'
Игрок клуба "Сампдория" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
56'
Ионице Артур получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
56'
Безумный фол. Ионице Артур грубо играет против соперника. Пострадал Торрейра Лукас
56'
Фариас Диего нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
55'
Торрейра Лукас коснулся мяча рукой.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
Фол, нарушение
54'
Безумный фол. Паволетти Леонардо грубо играет против соперника. Пострадал Берешиньски Бартош
54'
Сау Марко из команды Кальяри делает навес прямо в штрафную.
Фол, нарушение
53'
Назначен штрафной. Пострадал Падоин Симоне, его свалил Баррето Эдгар.
Офсайд
53'
Сау Марко из команды Кальяри в офсайде
Фол, нарушение
51'
Судья сигнализирует, что Ионице Артур из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Берешиньски Бартош
51'
Удар от ворот произведет Сампдория
51'
Фариас Диего из команды Кальяри сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
51'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
50'
Матч остановлен
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
49'
Фараго Паоло сделал результативную передачу.
Описание гола
49'
Г О О О О Л - Паволетти Леонардо из команды Кальяри забил гол! Легко это для такого игрока, как Паволетти Леонардо
49'
Фараго Паоло из команды Кальяри делает навес прямо в штрафную.
49'
Ковнацки Давид из команды Сампдория делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
48'
Чигарини Лука из команды Кальяри опасно и грубо сыграл. Прает Деннис пострадал.
48'
Андерсен Йоаким выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Фараго Паоло из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
47'
Удар от ворот произведет Сампдория
47'
Квальярелла Фабио получил травму и заменен. Рамирес Гастон выходит на поле.
46'
ШАНС! Паволетти Леонардо нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
46'
Тактическая замена. Кастан Леандро уходит с поля и его заменяет Андреолли Марко
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
51'
Команда Сампдория играла лучше в этом тайме.
51'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
51'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
Угловой
51'
Барелла Николо из команды Кальяри подал угловой справа.
51'
Фараго Паоло из команды Кальяри отдал передачу, которая была заблокирована.
50'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
49'
Берешиньски Бартош сделал результативную передачу.
Описание гола
49'
Г О О О О Л - Ковнацки Давид изменил счет на табло!
49'
Берешиньски Бартош из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
Офсайд
49'
Паволетти Леонардо из команды Кальяри в офсайде
48'
Линетти Кароль из команды Сампдория делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Угловой
47'
Торрейра Лукас из команды Сампдория подал угловой справа.
Желтая карточка
46'
Судья подбегает и показывает Кастан Леандро из команды Кальяри отложенную желтую карточку за фол.
Фол, нарушение
46'
Кастан Леандро из команды Кальяри вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Квальярелла Фабио не пострадал и надо продолжать игру!
46'
[4] - столько добавил арбитр времени.
45'
Вивиано Эмильяно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Фариас Диего из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
45'
Краньо Алессио взял и забрал мяч на выходе
45'
Ковнацки Давид из команды Сампдория делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Фол, нарушение
44'
Ковнацки Давид из команды Сампдория играет слишком грубо. Падоин Симоне оказался на газоне.
42'
Удар от ворот произведет Кальяри
Описание гола
42'
ОН ПОПАДАЕТ В ШТАНГУ - Квальярелла Фабио наносит удар в каркас ворот!
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
Фол, нарушение
40'
ПЕНАЛЬТИ - Барелла Николо из команды Кальяри привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Торрейра Лукас.
40'
Игроки ФК "Сампдория" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
40'
Чигарини Лука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
39'
Линетти Кароль получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
39'
Безумный фол. Линетти Кароль грубо играет против соперника. Пострадал Фараго Паоло
38'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Травма, повреждение
38'
Сала Джакопо возвращается на поле, всё в порядке.
38'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
38'
Ох, нехорошо это выглядит. Сала Джакопо получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
38'
Сала Джакопо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
38'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
37'
Фариас Диего получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
37'
Безумный фол. Фариас Диего грубо играет против соперника. Пострадал Сала Джакопо
36'
Фариас Диего нанес удар, мяч был парирован, но Вивиано Эмильяно не удержал его в руках.
36'
Ионице Артур из команды Кальяри делает навес прямо в штрафную.
36'
Андерсен Йоаким выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Фараго Паоло из команды Кальяри забрасывает мяч в штрафную.
36'
Берешиньски Бартош из команды Сампдория делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Офсайд
35'
Паволетти Леонардо из команды Кальяри в офсайде
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
34'
Чеппители Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Баррето Эдгар из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
33'
Удар от ворот произведет Кальяри
33'
Пизакане Фабио получил травму и заменен. Фариас Диего выходит на поле.
33'
ШАНС! Квальярелла Фабио нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
31'
Кастан Леандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
31'
Торрейра Лукас из команды Сампдория подал угловой справа.
Желтая карточка
31'
Судья подбегает и показывает Пизакане Фабио из команды Кальяри отложенную желтую карточку за фол.
31'
Падоин Симоне предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
30'
Ковнацки Давид из команды Сампдория сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Квальярелла Фабио мяча так и не получил
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
Фол, нарушение
28'
Судья свистит. Барелла Николо атаковал сзади соперника. Это Торрейра Лукас заработал своей команде штрафной
28'
Линетти Кароль из команды Сампдория делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
26'
Линетти Кароль сделал результативную передачу.
Описание гола
26'
Г О О О О Л - Квальярелла Фабио из команды Сампдория забил гол! Легко это для такого игрока, как Квальярелла Фабио
26'
Линетти Кароль из команды Сампдория делает навес прямо в штрафную.
26'
Баррето Эдгар из команды Сампдория сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
25'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
24'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
24'
Барелла Николо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
24'
Торрейра Лукас из команды Сампдория подал угловой слева.
24'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
23'
Краньо Алессио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
22'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
22'
Пизакане Фабио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
22'
Квальярелла Фабио нанес удар, мяч был парирован, но Краньо Алессио не удержал его в руках.
22'
Ковнацки Давид из команды Сампдория сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
22'
Пизакане Фабио ошибается в защите.
21'
Удар от ворот произведет Кальяри
21'
Баррето Эдгар не смог попасть в створ ударом издали
21'
Андерсен Йоаким выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Барелла Николо из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
Желтая карточка
19'
Рефери не любит споров - именно за это Чигарини Лука сейчас получил желтую
Фол, нарушение
19'
Пизакане Фабио из команды Кальяри толкнул локтем оппонента. Это Ковнацки Давид заработал фол
Фол, нарушение
18'
Фараго Паоло коснулся мяча рукой.
18'
Игрок клуба "Сампдория" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Краньо Алессио ошибается в защите.
17'
Сильвестре Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Падоин Симоне из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
16'
Чеппители Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Берешиньски Бартош из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
Фол, нарушение
14'
Андерсен Йоаким из команды Сампдория опасно и грубо сыграл. Фараго Паоло пострадал.
Угловой
14'
Торрейра Лукас из команды Сампдория подал угловой справа.
14'
Кастан Леандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Берешиньски Бартош из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
13'
Игрок клуба "Сампдория" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Ковнацки Давид из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Чеппители Лука
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 76% времени, а гости – 24%.
9'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
8'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
8'
Падоин Симоне из команды Кальяри делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
8'
Фараго Паоло из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
7'
Квальярелла Фабио сделал результативную передачу.
Описание гола
7'
ГО-О-О-О-ОЛ! Команда "Сампдория" забила мяч!
7'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
6'
Вивиано Эмильяно взял и забрал мяч на выходе
6'
Фараго Паоло из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 78% времени, а гости – 22%.
5'
Удар от ворот произведет Кальяри
5'
Отличный пас сделал Сала Джакопо из команды Сампдория. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
4'
Удар от ворот произведет Кальяри
4'
ШАНС! Ковнацки Давид нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
4'
Прает Деннис из команды Сампдория делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
3'
Игрок клуба "Сампдория" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
1'
Судья свистит. Сала Джакопо атаковал сзади соперника. Это Барелла Николо заработал своей команде штрафной
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Сампдория". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Сампдория 4:1 Кальяри
Сампдория
87.5% (161)
Ничья:
10.3% (19)
Кальяри
2.2% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Сампдория:
37.5% (69)
Сампдория:
22.3% (41)
Сампдория:
17.9% (33)
Ничья:
8.7% (16)
Сампдория:
4.3% (8)
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