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Стадион: Сан-Сиро
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Предыдущие игры
Интер Милан (последние 20 матчей: +7 =8 -5)
- 22.04.2018 Кьево 1:2 Интер Милан СA
- 17.04.2018 Интер Милан 4:0 Кальяри СA
- 14.04.2018 Аталанта 0:0 Интер Милан СA
- 08.04.2018 Торино 1:0 Интер Милан СA
- 04.04.2018 Милан 0:0 Интер Милан СA
- 31.03.2018 Интер Милан 3:0 Верона СA
- 18.03.2018 Сампдория 0:5 Интер Милан СA
- 11.03.2018 Интер Милан 0:0 Наполи СA
- 24.02.2018 Интер Милан 2:0 Беневенто СA
- 17.02.2018 Дженоа 2:0 Интер Милан СA
- 11.02.2018 Интер Милан 2:1 Болонья СA
- 03.02.2018 Интер Милан 1:1 Кротоне СA
- 28.01.2018 СПАЛ 2013 1:1 Интер Милан СA
- 21.01.2018 Интер Милан 1:1 Рома СA
- 05.01.2018 Фиорентина 1:1 Интер Милан СA
- 30.12.2017 Интер Милан 0:0 Лацио СA
- 27.12.2017 Милан 1:0 Интер Милан КИ
- 23.12.2017 Сассуоло 1:0 Интер Милан СA
- 16.12.2017 Интер Милан 1:3 Удинезе СA
- 12.12.2017 Интер Милан 0:0 Порденоне КИ
Ювентус (последние 20 матчей: +15 =3 -2)
- 22.04.2018 Ювентус 0:1 Наполи СA
- 18.04.2018 Кротоне 1:1 Ювентус СA
- 15.04.2018 Ювентус 3:0 Сампдория СA
- 11.04.2018 Реал Мадрид 1:3 Ювентус ЛЧ
- 07.04.2018 Беневенто 2:4 Ювентус СA
- 03.04.2018 Ювентус 0:3 Реал Мадрид ЛЧ
- 31.03.2018 Ювентус 3:1 Милан СA
- 17.03.2018 СПАЛ 2013 0:0 Ювентус СA
- 14.03.2018 Ювентус 2:0 Аталанта СA
- 11.03.2018 Ювентус 2:0 Удинезе СA
- 07.03.2018 Тоттенхэм 1:2 Ювентус ЛЧ
- 03.03.2018 Лацио 0:1 Ювентус СA
- 28.02.2018 Ювентус 1:0 Аталанта КИ
- 18.02.2018 Торино 0:1 Ювентус СA
- 13.02.2018 Ювентус 2:2 Тоттенхэм ЛЧ
- 09.02.2018 Фиорентина 0:2 Ювентус СA
- 04.02.2018 Ювентус 7:0 Сассуоло СA
- 30.01.2018 Аталанта 0:1 Ювентус КИ
- 27.01.2018 Кьево 0:2 Ювентус СA
- 22.01.2018 Ювентус 1:0 Дженоа СA
Последние игры между собой
Интер Милан: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Ювентус: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
- 09.12.2017 Ювентус 0:0 Интер Милан Серия A
- 05.02.2017 Ювентус 1:0 Интер Милан Серия A
- 18.09.2016 Интер Милан 2:1 Ювентус Серия A
- 02.03.2016 Интер Милан 3:0 Ювентус Кубок Италии
- 28.02.2016 Ювентус 2:0 Интер Милан Серия A
- 27.01.2016 Ювентус 3:0 Интер Милан Кубок Италии
- 18.10.2015 Интер Милан 0:0 Ювентус Серия A
- 16.05.2015 Интер Милан 1:2 Ювентус Серия A
- 06.01.2015 Ювентус 1:1 Интер Милан Серия A
- 02.02.2014 Ювентус 3:1 Интер Милан Серия A
- 14.09.2013 Интер Милан 1:1 Ювентус Серия A
- 07.08.2013 Ювентус 1:1 Интер Милан Международный кубок чемпионов
- 30.03.2013 Интер Милан 1:2 Ювентус Серия A
- 03.11.2012 Ювентус 1:3 Интер Милан Серия A
- 21.07.2012 Ювентус 0:1 Интер Милан TIM Трофи
- 25.03.2012 Ювентус 2:0 Интер Милан Серия A
- 29.10.2011 Интер Милан 1:2 Ювентус Серия A
- 13.02.2011 Ювентус 1:0 Интер Милан Серия A
- 03.10.2010 Интер Милан 0:0 Ювентус Серия A
- 13.08.2010 Интер Милан 1:0 Ювентус Товарищеские матчи. Сборные
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|34
|27
|4
|3
|78 - 20
|85
|2.
|Наполи
|Заявка
|34
|26
|6
|2
|71 - 23
|84
|3.
|Лацио
|Заявка
|34
|20
|7
|7
|83 - 43
|67
|4.
|Рома
|Заявка
|34
|20
|7
|7
|55 - 27
|67
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|34
|18
|12
|4
|56 - 23
|66
|6.
|Аталанта
|Заявка
|34
|15
|10
|9
|52 - 35
|55
|7.
|Милан
|Заявка
|34
|15
|9
|10
|44 - 38
|54
|8.
|Сампдория
|Заявка
|34
|15
|6
|13
|51 - 53
|51
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|34
|14
|9
|11
|47 - 38
|51
|10.
|Торино
|Заявка
|34
|11
|14
|9
|48 - 41
|47
|11.
|Дженоа
|Заявка
|34
|11
|8
|15
|29 - 34
|41
|12.
|Болонья
|Заявка
|34
|11
|6
|17
|37 - 44
|39
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|34
|9
|10
|15
|25 - 53
|37
|14.
|Удинезе
|Заявка
|34
|10
|3
|21
|43 - 56
|33
|15.
|Кальяри
|Заявка
|34
|9
|6
|19
|30 - 56
|33
|16.
|Кротоне
|Заявка
|34
|8
|7
|19
|32 - 59
|31
|17.
|Кьево
|Заявка
|34
|7
|10
|17
|30 - 53
|31
|18.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|34
|5
|14
|15
|30 - 55
|29
|19.
|Верона
|Заявка
|34
|7
|4
|23
|27 - 68
|25
|20.
|Беневенто
|Заявка
|34
|5
|2
|27
|29 - 78
|17
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Текстовая онлайн трансляция матча Интер Милан - ЮвентусДо начала игры осталось 1 день 16 часов 25 минут, которая состоится 28.04.2018.
Новости матча
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"Ювентус" интересуется Динем — 23:01
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Прогнозы на матч Интер Милан - Ювентус
Интер Милан
10.7% (11)
Ничья:
40.8% (42)
Ювентус
48.5% (50)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
35% (36)
1:2 Ювентус:
27.2% (28)
0:1 Ювентус:
11.7% (12)
2:1 Интер Милан:
4.9% (5)
2:2 Ничья:
3.9% (4)
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