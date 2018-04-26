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Стадион:
Интер Милан
 
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Ювентус
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Прогнозы на матч Интер Милан - Ювентус
Интер Милан
10.7% (11)
Ничья:
40.8% (42)
Ювентус
48.5% (50)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
35% (36)
Ювентус:
27.2% (28)
Ювентус:
11.7% (12)
Интер Милан:
4.9% (5)
Ничья:
3.9% (4)
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