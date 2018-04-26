Текстовая онлайн трансляция матча Фиорентина - Наполи

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Стадион: Артемио Франки
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Фиорентина (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 26.04.2018 Фиорентина 13:0 Signa 1914 ТМК
- 21.04.2018 Сассуоло 1:0 Фиорентина СA
- 18.04.2018 Фиорентина 3:4 Лацио СA
- 15.04.2018 Фиорентина 0:0 СПАЛ 2013 СA
- 07.04.2018 Рома 0:2 Фиорентина СA
- 03.04.2018 Удинезе 0:2 Фиорентина СA
- 31.03.2018 Фиорентина 2:0 Кротоне СA
- 18.03.2018 Торино 1:2 Фиорентина СA
- 11.03.2018 Фиорентина 1:0 Беневенто СA
- 25.02.2018 Фиорентина 1:0 Кьево СA
- 18.02.2018 Аталанта 1:1 Фиорентина СA
- 09.02.2018 Фиорентина 0:2 Ювентус СA
- 04.02.2018 Болонья 1:2 Фиорентина СA
- 28.01.2018 Фиорентина 1:4 Верона СA
- 21.01.2018 Сампдория 3:1 Фиорентина СA
- 05.01.2018 Фиорентина 1:1 Интер Милан СA
- 30.12.2017 Фиорентина 1:1 Милан СA
- 26.12.2017 Лацио 1:0 Фиорентина КИ
- 22.12.2017 Кальяри 0:1 Фиорентина СA
- 17.12.2017 Фиорентина 0:0 Дженоа СA
Наполи (последние 20 матчей: +14 =3 -3)
- 22.04.2018 Ювентус 0:1 Наполи СA
- 18.04.2018 Наполи 4:2 Удинезе СA
- 15.04.2018 Милан 0:0 Наполи СA
- 08.04.2018 Наполи 2:1 Кьево СA
- 31.03.2018 Сассуоло 1:1 Наполи СA
- 18.03.2018 Наполи 1:0 Дженоа СA
- 11.03.2018 Интер Милан 0:0 Наполи СA
- 03.03.2018 Наполи 2:4 Рома СA
- 26.02.2018 Кальяри 0:5 Наполи СA
- 22.02.2018 РБ Лейпциг 0:2 Наполи ЛЕ
- 18.02.2018 Наполи 1:0 СПАЛ 2013 СA
- 15.02.2018 Наполи 1:3 РБ Лейпциг ЛЕ
- 10.02.2018 Наполи 4:1 Лацио СA
- 04.02.2018 Беневенто 0:2 Наполи СA
- 28.01.2018 Наполи 3:1 Болонья СA
- 21.01.2018 Аталанта 0:1 Наполи СA
- 06.01.2018 Наполи 2:0 Верона СA
- 02.01.2018 Наполи 1:2 Аталанта КИ
- 29.12.2017 Кротоне 0:1 Наполи СA
- 23.12.2017 Наполи 3:2 Сампдория СA
Последние игры между собой
Фиорентина: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 10
Наполи: победы: 10, ничьи: 7, поражения: 3
- 10.12.2017 Наполи 0:0 Фиорентина Серия A
- 20.05.2017 Наполи 4:1 Фиорентина Серия A
- 24.01.2017 Наполи 1:0 Фиорентина Кубок Италии
- 22.12.2016 Фиорентина 3:3 Наполи Серия A
- 29.02.2016 Фиорентина 1:1 Наполи Серия A
- 18.10.2015 Наполи 2:1 Фиорентина Серия A
- 12.04.2015 Наполи 3:0 Фиорентина Серия A
- 09.11.2014 Фиорентина 0:1 Наполи Серия A
- 03.05.2014 Фиорентина 1:3 Наполи Кубок Италии
- 23.03.2014 Наполи 0:1 Фиорентина Серия A
- 30.10.2013 Фиорентина 1:2 Наполи Серия A
- 20.01.2013 Фиорентина 1:1 Наполи Серия A
- 02.09.2012 Наполи 2:1 Фиорентина Серия A
- 17.02.2012 Фиорентина 0:3 Наполи Серия A
- 24.09.2011 Наполи 0:0 Фиорентина Серия A
- 15.01.2011 Наполи 0:0 Фиорентина Серия A
- 29.08.2010 Фиорентина 1:1 Наполи Серия A
- 13.03.2010 Наполи 1:3 Фиорентина Серия A
- 25.10.2009 Фиорентина 0:1 Наполи Серия A
- 28.01.2009 Фиорентина 2:1 Наполи Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|34
|27
|4
|3
|78 - 20
|85
|2.
|Наполи
|Заявка
|34
|26
|6
|2
|71 - 23
|84
|3.
|Лацио
|Заявка
|34
|20
|7
|7
|83 - 43
|67
|4.
|Рома
|Заявка
|34
|20
|7
|7
|55 - 27
|67
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|34
|18
|12
|4
|56 - 23
|66
|6.
|Аталанта
|Заявка
|34
|15
|10
|9
|52 - 35
|55
|7.
|Милан
|Заявка
|34
|15
|9
|10
|44 - 38
|54
|8.
|Сампдория
|Заявка
|34
|15
|6
|13
|51 - 53
|51
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|34
|14
|9
|11
|47 - 38
|51
|10.
|Торино
|Заявка
|34
|11
|14
|9
|48 - 41
|47
|11.
|Дженоа
|Заявка
|34
|11
|8
|15
|29 - 34
|41
|12.
|Болонья
|Заявка
|34
|11
|6
|17
|37 - 44
|39
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|34
|9
|10
|15
|25 - 53
|37
|14.
|Удинезе
|Заявка
|34
|10
|3
|21
|43 - 56
|33
|15.
|Кальяри
|Заявка
|34
|9
|6
|19
|30 - 56
|33
|16.
|Кротоне
|Заявка
|34
|8
|7
|19
|32 - 59
|31
|17.
|Кьево
|Заявка
|34
|7
|10
|17
|30 - 53
|31
|18.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|34
|5
|14
|15
|30 - 55
|29
|19.
|Верона
|Заявка
|34
|7
|4
|23
|27 - 68
|25
|20.
|Беневенто
|Заявка
|34
|5
|2
|27
|29 - 78
|17
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Текстовая онлайн трансляция матча Фиорентина - НаполиДо начала игры осталось 2 дня 13 часов 39 минут, которая состоится 29.04.2018.
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Прогнозы на матч Фиорентина - Наполи
Фиорентина
9.2% (8)
Ничья:
14.9% (13)
Наполи
75.9% (66)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Наполи:
42.5% (37)
0:1 Наполи:
14.9% (13)
1:3 Наполи:
9.2% (8)
1:1 Ничья:
9.2% (8)
2:1 Фиорентина:
6.9% (6)
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