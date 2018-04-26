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Стадион:
Фиорентина
 
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Наполи
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Текстовая онлайн трансляция матча Фиорентина - Наполи

До начала игры осталось 2 дня 13 часов 39 минут, которая состоится 29.04.2018.
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:
Прогнозы на матч Фиорентина - Наполи
Фиорентина
9.2% (8)
Ничья:
14.9% (13)
Наполи
75.9% (66)

Вы не участвовали в прогнозе

Наполи:
42.5% (37)
Наполи:
14.9% (13)
Наполи:
9.2% (8)
Ничья:
9.2% (8)
Фиорентина:
6.9% (6)
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