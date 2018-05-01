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  5. Серия B
Стадион:
Виртус Энтелла
1:1
Конец матча
Асколи
0'
2' Желтая карточка
Guillame Gigliotti
6' Желтая карточка
Simone Icardi
0:1
16' Гол
Моначелло Гаетано
1:1
48' Гол
Tomi Petrovic
54' Желтая карточка
Tomi Petrovic
58' Вторая желтая карточка
Simone Icardi
64' Желтая карточка
Пеллиццер Микеле
68' Желтая карточка
Гатто Леонардо
70' Желтая карточка
Franck Kanoute
90'+9
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
81'
Виртус Энтелла делает замену. Гатто Леонардо уходит с поля, а Michele Currarino выходит на его замену.
80'
Асколи делает замену. Ignacio Lores уходит с поля, а Ганц Симоне выходит на его замену.
73'
Асколи делает замену. Franck Kanoute уходит с поля, а Клеменца Лука выходит на его замену.
71'
Виртус Энтелла делает замену. Де Лука Джузеппе уходит с поля, а Ардиццоне Франческо выходит на его замену.
Желтая карточка
70'
Franck Kanoute получил желтую карточку от судьи

Желтая карточка
70'
[player1] получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
68'
Гатто Леонардо получил желтую карточку от судьи
65'
Виртус Энтелла делает замену. Бенедетти Симоне уходит с поля, а Алийи Насер выходит на его замену.
Желтая карточка
64'
Пеллиццер Микеле получил желтую карточку от судьи
61'
Асколи делает замену. Агацци Микаэль уходит с поля, а Ланни Иван выходит на его замену.
58'
Simone Icardi получает вторую желтую карточку. Удаление.
Желтая карточка
54'
Tomi Petrovic получил желтую карточку от судьи
Описание гола
48'
Г О О О О Л - Tomi Petrovic бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
16'
Г О О О О Л - Моначелло Гаетано бьет в цель!
Желтая карточка
6'
Simone Icardi получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
2'
Guillaume Gigliotti получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Comunale di Chiavari. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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