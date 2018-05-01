- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Комунале ди Кьявари
1:1
Конец матча
2' Желтая карточкаGuillame Gigliotti
6' Желтая карточкаSimone Icardi
0:1
16' ГолМоначелло Гаетано
1:1
48' ГолTomi Petrovic
54' Желтая карточкаTomi Petrovic
58' Вторая желтая карточкаSimone Icardi
64' Желтая карточкаПеллиццер Микеле
68' Желтая карточкаГатто Леонардо
70' Желтая карточкаFranck Kanoute
|
16'
0:1
48'
1:1
54'
58'
64'
68'
70'
Состав команд
23
Крими
Марко
14
Vasile
Mogos
19
Аддэ
Брайт
Виртус Энтелла 3-5-2
- Основной состав
- 22 Якобуччи Алессандро Вратарь
- 13 Бенедетти Симоне Защитник
- 5 Чеккарелли Лука II Защитник
- 15 Пеллиццер Микеле Защитник
- 4 Белли Франческо Полузащитник
- 23 Крими Марко Полузащитник
- 16 Гатто Леонардо Полузащитник
- 25 Акампора Дженнаро Полузащитник
- 11 Simone Icardi Полузащитник
- 10 Де Лука Джузеппе Нападающий
- 24 Tomi Petrovic Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Andrea Paroni Вратарь
- 2 Де Сантис Эрос Защитник
- 29 Бривио Давиде Защитник
- 18 Ллуллаку Аздрен Полузащитник
- 17 Ардиццоне Франческо Полузащитник
- 3 Алийи Насер Полузащитник
- 21 Manuel Di Paola Полузащитник
- 8 Трояно Микеле Полузащитник
- 14 Эрамо Мирко Полузащитник
- 30 Араму Маттиа Нападающий
- 7 Ниццетто Лука Нападающий
- 26 Michele Currarino
- Главный тренер: Альетти Альфредо
Асколи 3-5-2
- Основной состав
- 22 Агацци Микаэль Вратарь
- 24 Emanuele Padella Защитник
- 13 Guillame Gigliotti Защитник
- 34 Черубин Николо Защитник
- 14 Vasile Mogos Полузащитник
- 19 Аддэ Брайт Полузащитник
- 20 Буццеголи Даниэле Полузащитник
- 32 Franck Kanoute Полузащитник
- 29 Бальдини Энрико Полузащитник
- 45 Моначелло Гаетано Нападающий
- 10 Ignacio Lores Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Ланни Иван Вратарь
- 4 Де Сантис Иван Защитник
- 25 Filippo Florio Полузащитник
- 28 Д'Урсо Кристиан Полузащитник
- 21 Fabio Castellano Полузащитник
- 26 Giovanni Pinto Полузащитник
- 18 Samuele Parlati Полузащитник
- 11 Gianmarco De Feo Полузащитник
- 33 Daniele Mignanelli Полузащитник
- 9 Роззети Лоренцо Нападающий
- 27 Клеменца Лука Нападающий
- 23 Ганц Симоне Нападающий
- Главный тренер: Манджа Дэвис
Предыдущие игры
Виртус Энтелла (последние 20 матчей: +5 =4 -11)
- 27.04.2018 Бари 1:0 Виртус Энтелла СB
- 21.04.2018 Виртус Энтелла 3:2 Про Верчелли СB
- 17.04.2018 Венеция 2:0 Виртус Энтелла СB
- 14.04.2018 Виртус Энтелла 1:1 Авеллино СB
- 08.04.2018 Чезена 3:0 Виртус Энтелла СB
- 03.04.2018 Брешия 0:0 Виртус Энтелла СB
- 29.03.2018 Виртус Энтелла 1:2 Палермо СB
- 25.03.2018 Кремонезе 0:1 Виртус Энтелла СB
- 17.03.2018 Виртус Энтелла 2:0 Парма СB
- 11.03.2018 Эмполи 2:1 Виртус Энтелла СB
- 27.02.2018 Виртус Энтелла 0:1 Читтаделла СB
- 24.02.2018 Карпи 0:0 Виртус Энтелла СB
- 17.02.2018 Виртус Энтелла 0:0 Пескара СB
- 10.02.2018 Тернана 0:1 Виртус Энтелла СB
- 05.02.2018 Виртус Энтелла 0:1 Специя СB
- 27.01.2018 Виртус Энтелла 1:2 Фоджа СB
- 20.01.2018 Перуджа 2:0 Виртус Энтелла СB
- 28.12.2017 Виртус Энтелла 2:1 Новара СB
- 21.12.2017 Фрозиноне 4:3 Виртус Энтелла СB
- 16.12.2017 Виртус Энтелла 0:2 Салернитана СB
Асколи (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 28.04.2018 Асколи 2:2 Перуджа СB
- 21.04.2018 Кремонезе 1:2 Асколи СB
- 16.04.2018 Асколи 0:1 Парма СB
- 13.04.2018 Фоджа 3:0 Асколи СB
- 07.04.2018 Асколи 2:0 Карпи СB
- 28.03.2018 Асколи 1:0 Бари СB
- 24.03.2018 Специя 1:1 Асколи СB
- 17.03.2018 Асколи 2:1 Тернана СB
- 10.03.2018 Венеция 1:0 Асколи СB
- 03.03.2018 Асколи 1:3 Салернитана СB
- 27.02.2018 Палермо 4:1 Асколи СB
- 24.02.2018 Асколи 2:1 Чезена СB
- 18.02.2018 Фрозиноне 2:0 Асколи СB
- 10.02.2018 Асколи 1:2 Эмполи СB
- 03.02.2018 Новара 1:2 Асколи СB
- 27.01.2018 Про Верчелли 2:0 Асколи СB
- 20.01.2018 Асколи 1:2 Читтаделла СB
- 28.12.2017 Брешия 0:1 Асколи СB
- 21.12.2017 Асколи 1:1 Пескара СB
- 16.12.2017 Авеллино 1:1 Асколи СB
Последние игры между собой
Виртус Энтелла: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Асколи: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Виртус Энтелла
Асколи
-
2 Офсайды 2
-
24 Нарушения правил 17
-
4 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|39
|22
|12
|5
|83 - 47
|78
|2.
|Парма
|39
|19
|9
|11
|53 - 35
|66
|3.
|Фрозиноне
|39
|17
|14
|8
|61 - 45
|65
|4.
|Палермо
|39
|16
|16
|7
|54 - 37
|64
|5.
|Венеция
|39
|16
|15
|8
|53 - 36
|63
|6.
|Читтаделла
|39
|17
|10
|12
|56 - 45
|61
|7.
|Бари
|39
|16
|13
|10
|54 - 46
|61
|8.
|Перуджа
|38
|16
|10
|12
|63 - 51
|58
|9.
|Фоджа
|39
|15
|9
|15
|62 - 64
|54
|10.
|Карпи
|39
|12
|15
|12
|31 - 42
|51
|11.
|Специя
|39
|12
|14
|13
|41 - 41
|50
|12.
|Салернитана
|38
|10
|17
|11
|49 - 54
|47
|13.
|Брешия
|39
|11
|13
|15
|39 - 48
|46
|14.
|Пескара
|39
|11
|13
|15
|49 - 62
|46
|15.
|Кремонезе
|39
|8
|20
|11
|42 - 44
|44
|16.
|Чезена
|39
|9
|16
|14
|52 - 60
|43
|17.
|Новара
|39
|10
|12
|17
|40 - 49
|42
|18.
|Асколи
|39
|10
|11
|18
|38 - 59
|41
|19.
|Виртус Энтелла
|39
|9
|14
|16
|40 - 52
|41
|20.
|Авеллино
|39
|9
|14
|16
|45 - 58
|41
|21.
|Про Верчелли
|39
|8
|13
|18
|44 - 62
|37
|22.
|Тернана
|39
|7
|16
|16
|58 - 70
|37
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
81'
Виртус Энтелла делает замену. Гатто Леонардо уходит с поля, а Michele Currarino выходит на его замену.
80'
Асколи делает замену. Ignacio Lores уходит с поля, а Ганц Симоне выходит на его замену.
73'
Асколи делает замену. Franck Kanoute уходит с поля, а Клеменца Лука выходит на его замену.
71'
Виртус Энтелла делает замену. Де Лука Джузеппе уходит с поля, а Ардиццоне Франческо выходит на его замену.
70'
Franck Kanoute получил желтую карточку от судьи
70'
[player1] получил желтую карточку от судьи
68'
Гатто Леонардо получил желтую карточку от судьи
65'
Виртус Энтелла делает замену. Бенедетти Симоне уходит с поля, а Алийи Насер выходит на его замену.
64'
Пеллиццер Микеле получил желтую карточку от судьи
61'
Асколи делает замену. Агацци Микаэль уходит с поля, а Ланни Иван выходит на его замену.
58'
Simone Icardi получает вторую желтую карточку. Удаление.
54'
Tomi Petrovic получил желтую карточку от судьи
48'
Г О О О О Л - Tomi Petrovic бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
16'
Г О О О О Л - Моначелло Гаетано бьет в цель!
6'
Simone Icardi получил желтую карточку от судьи
2'
Guillaume Gigliotti получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Comunale di Chiavari. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация