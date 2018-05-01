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Стадион:
Авеллино
0:1
Второй тайм: 65'
Читтаделла
0'
22' Желтая карточка
Паза Симоне
28' Желтая карточка
Адорни Давиде
0:1
52' Гол
Бартоломей Паоло
65'
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Второй тайм
58'
Авеллино делает замену. Морозини Леонардо уходит с поля, а Асенсио Рауль выходит на его замену.
Описание гола
52'
Г О О О О Л - Бартоломей Паоло бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
28'
Адорни Давиде получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
22'
Паза Симоне получил желтую карточку от судьи
12'
Авеллино делает замену. Carlo De Risio уходит с поля, а Моретти Федерико выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Partenio-Adriano Lombardi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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