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Стадион: Партенио-Адриано Ломбарди
0:1
Второй тайм: 65'
22' Желтая карточкаПаза Симоне
28' Желтая карточкаАдорни Давиде
0:1
52' ГолБартоломей Паоло
|
22'
28'
52'
0:1
Состав команд
14
Пецци
Энрико
20
Паза
Симоне
Авеллино 4-4-1-1
- Основной состав
- 1 Раду Йонуц Вратарь
- 11 Гавацци Давиде Защитник
- 16 Мореро Сантьяго Защитник
- 6 Мильорини Марко Защитник
- 27 Лавероне Лоренцо Защитник
- 7 Ваюши Армандо Полузащитник
- 23 Carlo De Risio Полузащитник
- 14 Francesco Di Tacchio Полузащитник
- 17 Молина Сальваторе Полузащитник
- 21 Морозини Леонардо Полузащитник
- 10 Luigi Castaldo I Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Леццерини Лука Вратарь
- 5 Крешич Антон Защитник
- 13 Nicola Falasco Защитник
- 4 Моретти Федерико Полузащитник
- 8 Д'Анджело Анджело Полузащитник
- 33 Reno Wilmots Полузащитник
- 19 Асенсио Рауль Нападающий
- 9 Ардеманьи Маттео Нападающий
- 20 Angelo Casadei
- Главный тренер: Тессер Аттилио
Читтаделла 4-3-1-2
- Основной состав
- 12 Палеари Альберто Вратарь
- 19 Пелагатти Карло Защитник
- 24 Адорни Давиде Защитник
- 6 Скалья Филиппо Защитник
- 14 Пецци Энрико Защитник
- 16 Бартоломей Паоло Полузащитник
- 20 Паза Симоне Полузащитник
- 27 Сеттембрини Андреа Полузащитник
- 10 Кьяретти Лукас Полузащитник
- 17 Luca Strizzolo Нападающий
- 18 Арригини Андреа Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Альфонсо Энрико Вратарь
- 13 Варньер Марко Защитник
- 3 Amedeo Benedetti Защитник
- 2 Сальви Алессандро Защитник
- 25 Маньеро Лука IV Полузащитник
- 7 Скенетти Андреа Полузащитник
- 4 Йори Мануэль Полузащитник
- 29 Видо Лука Нападающий
- 11 Куаме Кристиан Нападающий
- Главный тренер: Вентурато Роберто
Предыдущие игры
Авеллино (последние 20 матчей: +4 =8 -8)
- 28.04.2018 Карпи 0:0 Авеллино СB
- 21.04.2018 Палермо 3:0 Авеллино СB
- 17.04.2018 Авеллино 0:2 Фрозиноне СB
- 14.04.2018 Виртус Энтелла 1:1 Авеллино СB
- 09.04.2018 Авеллино 2:0 Перуджа СB
- 02.04.2018 Авеллино 1:2 Бари СB
- 29.03.2018 Авеллино 1:2 Парма СB
- 25.03.2018 Про Верчелли 0:0 Авеллино СB
- 18.03.2018 Авеллино 2:2 Пескара СB
- 11.03.2018 Салернитана 2:0 Авеллино СB
- 27.02.2018 Эмполи 1:1 Авеллино СB
- 24.02.2018 Авеллино 2:1 Новара СB
- 17.02.2018 Венеция 3:1 Авеллино СB
- 10.02.2018 Авеллино 1:1 Чезена СB
- 03.02.2018 Фоджа 2:1 Авеллино СB
- 27.01.2018 Авеллино 0:0 Кремонезе СB
- 21.01.2018 Брешия 2:3 Авеллино СB
- 28.12.2017 Авеллино 2:1 Тернана СB
- 21.12.2017 Специя 1:0 Авеллино СB
- 16.12.2017 Авеллино 1:1 Асколи СB
Читтаделла (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 28.04.2018 Читтаделла 3:1 Фоджа СB
- 21.04.2018 Салернитана 1:3 Читтаделла СB
- 17.04.2018 Читтаделла 0:0 Палермо СB
- 13.04.2018 Парма 0:0 Читтаделла СB
- 07.04.2018 Тернана 5:1 Читтаделла СB
- 29.03.2018 Читтаделла 1:2 Специя СB
- 25.03.2018 Венеция 2:1 Читтаделла СB
- 17.03.2018 Читтаделла 0:0 Бари СB
- 10.03.2018 Кремонезе 1:1 Читтаделла СB
- 03.03.2018 Читтаделла 2:0 Пескара СB
- 27.02.2018 Виртус Энтелла 0:1 Читтаделла СB
- 24.02.2018 Читтаделла 1:1 Эмполи СB
- 17.02.2018 Чезена 0:1 Читтаделла СB
- 11.02.2018 Читтаделла 1:3 Новара СB
- 03.02.2018 Перуджа 1:3 Читтаделла СB
- 28.01.2018 Читтаделла 1:2 Фрозиноне СB
- 20.01.2018 Асколи 1:2 Читтаделла СB
- 28.12.2017 Про Верчелли 1:2 Читтаделла СB
- 21.12.2017 Читтаделла 0:1 Карпи СB
- 17.12.2017 Брешия 1:1 Читтаделла СB
Последние игры между собой
Авеллино: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 4
Читтаделла: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 3
- 09.12.2017 Читтаделла 2:2 Авеллино Серия B
- 18.02.2017 Читтаделла 1:3 Авеллино Серия B
- 20.09.2016 Авеллино 0:1 Читтаделла Серия B
- 24.01.2015 Авеллино 1:2 Читтаделла Серия B
- 07.09.2014 Читтаделла 3:1 Авеллино Серия B
- 29.03.2014 Авеллино 1:0 Читтаделла Серия B
- 29.10.2013 Читтаделла 1:2 Авеллино Серия B
- 09.02.2009 Читтаделла 4:0 Авеллино Серия B
- 13.09.2008 Авеллино 0:0 Читтаделла Серия B
Авеллино
Читтаделла
-
1 Офсайды 6
-
9 Нарушения правил 21
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|38
|22
|11
|5
|83 - 47
|77
|2.
|Палермо
|39
|16
|16
|7
|54 - 37
|64
|3.
|Парма
|38
|18
|9
|11
|51 - 35
|63
|4.
|Фрозиноне
|38
|16
|14
|8
|59 - 44
|62
|5.
|Читтаделла
|1:0
|39
|17
|10
|12
|55 - 45
|61
|6.
|Бари
|39
|16
|13
|10
|54 - 46
|61
|7.
|Венеция
|38
|15
|15
|8
|51 - 36
|60
|8.
|Перуджа
|38
|16
|10
|12
|63 - 51
|58
|9.
|Фоджа
|38
|14
|9
|15
|60 - 63
|51
|10.
|Специя
|38
|12
|14
|12
|40 - 39
|50
|11.
|Карпи
|38
|12
|14
|12
|31 - 42
|50
|12.
|Салернитана
|38
|10
|17
|11
|49 - 54
|47
|13.
|Брешия
|38
|11
|13
|14
|38 - 46
|46
|14.
|Пескара
|38
|11
|12
|15
|49 - 62
|45
|15.
|Кремонезе
|38
|8
|19
|11
|41 - 43
|43
|16.
|Чезена
|38
|9
|15
|14
|52 - 60
|42
|17.
|Новара
|38
|10
|11
|17
|39 - 48
|41
|18.
|Авеллино
|0:1
|39
|9
|14
|16
|45 - 57
|41
|19.
|Асколи
|38
|10
|10
|18
|37 - 58
|40
|20.
|Виртус Энтелла
|38
|9
|13
|16
|39 - 51
|40
|21.
|Про Верчелли
|38
|8
|13
|17
|44 - 60
|37
|22.
|Тернана
|38
|7
|16
|15
|58 - 68
|37
Второй тайм
58'
Авеллино делает замену. Морозини Леонардо уходит с поля, а Асенсио Рауль выходит на его замену.
52'
Г О О О О Л - Бартоломей Паоло бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
28'
Адорни Давиде получил желтую карточку от судьи
22'
Паза Симоне получил желтую карточку от судьи
12'
Авеллино делает замену. Carlo De Risio уходит с поля, а Моретти Федерико выходит на его замену.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Partenio-Adriano Lombardi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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