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  5. Серия B
Стадион:
Кремонезе
1:1
Конец матча
Новара
0'
22' Желтая карточка
Michele Cavion
30' Желтая карточка
Пушкаш Георге
37' Желтая карточка
Орланди Андреа
39' Желтая карточка
Giampietro Perrulli
44' Желтая карточка
Трост Магнус
0:1
52' Гол
Македа Федерико
61' Красная карточка
Македа Федерико
61' Желтая карточка
Клейтон Машадо
64' Желтая карточка
Кальдерони Марко
1:1
69' Гол
Клейтон Машадо
70' Желтая карточка
Lorenzo Dickman
72' Желтая карточка
Пеше Симоне
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Кремонезе делает замену. Арини Мариано уходит с поля, а Стефано Скаппини выходит на его замену.
84'
Новара делает замену. Пушкаш Георге уходит с поля, а Маньеро Риккардо выходит на его замену.
80'
Кремонезе делает замену. Джампетро Перрулли уходит с поля, а Скамачча Джанлука выходит на его замену.
74'
Новара делает замену. Marco Moscati уходит с поля, а Сек Мустафа выходит на его замену.
Желтая карточка
72'
Пеше Симоне получил желтую карточку от судьи

Желтая карточка
70'
Lorenzo Dickman получил желтую карточку от судьи
Описание гола
69'
Г О О О О Л - Клейтон Машадо бьет в цель!
Желтая карточка
64'
Кальдерони Марко получил желтую карточку от судьи
61'
УДАЛЕНИЕ! - Македа Федерико увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Желтая карточка
61'
Клейтон Машадо получил желтую карточку от судьи
57'
Кремонезе делает замену. Michele Cavion уходит с поля, а Кроче Даниэле выходит на его замену.
Описание гола
52'
Г О О О О Л - Македа Федерико бьет в цель!
50'
Новара делает замену. Petar Golubovic уходит с поля, а Lorenzo Dickman выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
44'
Трост Магнус получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
39'
Джампетро Перрулли получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
37'
Орланди Андреа получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
30'
Пушкаш Георге получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
22'
Michele Cavion получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Giovanni Zini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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