- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Джованни Цини
22' Желтая карточкаMichele Cavion
30' Желтая карточкаПушкаш Георге
37' Желтая карточкаОрланди Андреа
39' Желтая карточкаGiampietro Perrulli
44' Желтая карточкаТрост Магнус
0:1
52' ГолМакеда Федерико
61' Красная карточкаМакеда Федерико
61' Желтая карточкаКлейтон Машадо
64' Желтая карточкаКальдерони Марко
1:1
69' ГолКлейтон Машадо
70' Желтая карточкаLorenzo Dickman
72' Желтая карточкаПеше Симоне
|
22'
30'
37'
44'
52'
0:1
61'
61'
64'
69'
1:1
70'
72'
Состав команд
27
Уйкани
Самир
15
Ivan
Marconi
18
Пеше
Симоне
Кремонезе 4-3-3
- Основной состав
- 27 Уйкани Самир Вратарь
- 23 Чиналья Давиде Защитник
- 3 Клейтон Машадо Защитник
- 15 Ivan Marconi Защитник
- 33 Ренцетти Франческо Защитник
- 34 Арини Мариано Полузащитник
- 18 Пеше Симоне Полузащитник
- 8 Michele Cavion Полузащитник
- 20 Giampietro Perrulli Нападающий
- 9 Andrea Brighenti Нападающий
- 6 Gaetano Castrovilli Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Nicola Ravaglia Вратарь
- 40 Гарсия Пол Защитник
- 35 Чинелли Антонио Полузащитник
- 5 Кроче Даниэле Полузащитник
- 4 Сбрисса Джованни Полузащитник
- 19 Stefano Scappini Нападающий
- 11 Скамачча Джанлука Нападающий
- 30 Камара Абел Нападающий
- 24 Filippo Forni
- 16 Eduardo D'Avino
- 37 Giacomo Massari
Новара 4-4-2
- Основной состав
- 1 Lorenzo Montipo Вратарь
- 31 Petar Golubovic Защитник
- 5 Казарини Федерико Защитник
- 2 Трост Магнус Защитник
- 3 Дель Фабро Дарио Защитник
- 10 Македа Федерико Полузащитник
- 21 Орланди Андреа Полузащитник
- 23 Marco Moscati Полузащитник
- 27 Кальдерони Марко Полузащитник
- 11 Ди Мариано Франческо Нападающий
- 19 Пушкаш Георге Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Фарелли Симоне Вратарь
- 22 Бенедеттини Элиа Вратарь
- 4 Мантовани Андреа Защитник
- 8 Кьоза Марко Защитник
- 24 Lorenzo Dickman Полузащитник
- 9 Шаудоне Даниэле Полузащитник
- 20 Помпеу Роналдо Полузащитник
- 15 Federico Maracchi Полузащитник
- 17 Сек Мустафа Полузащитник
- 7 Сансоне Джанлука Нападающий
- 18 Antonio Lukanovic Нападающий
- 30 Маньеро Риккардо Нападающий
- Главный тренер: Барони Марко
Предыдущие игры
Кремонезе (последние 20 матчей: +2 =10 -8)
- 28.04.2018 Специя 1:0 Кремонезе СB
- 21.04.2018 Кремонезе 1:2 Асколи СB
- 17.04.2018 Кремонезе 1:1 Салернитана СB
- 14.04.2018 Палермо 1:1 Кремонезе СB
- 07.04.2018 Кремонезе 0:4 Фоджа СB
- 30.03.2018 Перуджа 1:0 Кремонезе СB
- 25.03.2018 Кремонезе 0:1 Виртус Энтелла СB
- 17.03.2018 Брешия 1:1 Кремонезе СB
- 10.03.2018 Кремонезе 1:1 Читтаделла СB
- 03.03.2018 Тернана 2:1 Кремонезе СB
- 27.02.2018 Кремонезе 2:2 Фрозиноне СB
- 24.02.2018 Пескара 0:0 Кремонезе СB
- 16.02.2018 Кремонезе 0:1 Бари СB
- 10.02.2018 Карпи 1:1 Кремонезе СB
- 03.02.2018 Кремонезе 2:3 Про Верчелли СB
- 27.01.2018 Авеллино 0:0 Кремонезе СB
- 20.01.2018 Кремонезе 1:0 Парма СB
- 28.12.2017 Кремонезе 1:0 Чезена СB
- 20.12.2017 Венеция 1:1 Кремонезе СB
- 16.12.2017 Кремонезе 1:1 Эмполи СB
Новара (последние 20 матчей: +4 =6 -10)
- 28.04.2018 Эмполи 1:1 Новара СB
- 21.04.2018 Новара 1:3 Венеция СB
- 17.04.2018 Бари 1:1 Новара СB
- 14.04.2018 Новара 0:3 Тернана СB
- 08.04.2018 Про Верчелли 0:0 Новара СB
- 30.03.2018 Новара 1:0 Чезена СB
- 25.03.2018 Салернитана 1:0 Новара СB
- 17.03.2018 Новара 2:2 Палермо СB
- 12.03.2018 Новара 2:1 Брешия СB
- 03.03.2018 Фрозиноне 1:0 Новара СB
- 27.02.2018 Новара 0:1 Фоджа СB
- 24.02.2018 Авеллино 2:1 Новара СB
- 17.02.2018 Новара 1:1 Специя СB
- 11.02.2018 Читтаделла 1:3 Новара СB
- 03.02.2018 Новара 1:2 Асколи СB
- 27.01.2018 Парма 3:0 Новара СB
- 20.01.2018 Новара 1:0 Карпи СB
- 28.12.2017 Виртус Энтелла 2:1 Новара СB
- 21.12.2017 Новара 1:1 Перуджа СB
- 17.12.2017 Пескара 1:0 Новара СB
Последние игры между собой
Кремонезе: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 5
Новара: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 3
- 08.12.2017 Новара 1:1 Кремонезе Серия B
- 31.01.2015 Кремонезе 0:1 Новара Лега Про
- 31.01.2015 Кремонезе 0:1 Новара Лега Про
- 14.09.2014 Новара 0:0 Кремонезе Лега Про
- 29.11.2009 Кремонезе 0:2 Новара Серия C1 A
- 17.05.2009 Кремонезе 2:0 Новара Серия C1 A
- 08.03.2009 Новара 1:0 Кремонезе Кубок Италии Серия С
- 18.02.2009 Кремонезе 1:0 Новара Кубок Италии Серия С
- 22.12.2008 Новара 1:1 Кремонезе Серия C1 A
- 06.04.2008 Новара 1:0 Кремонезе Серия C1 A
- 11.11.2007 Кремонезе 4:2 Новара Серия C1 A
Кремонезе
Новара
-
0 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 24
-
4 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 1
-
62 Владение мячом, % 38
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|39
|22
|12
|5
|83 - 47
|78
|2.
|Парма
|39
|19
|9
|11
|53 - 35
|66
|3.
|Фрозиноне
|39
|17
|14
|8
|61 - 45
|65
|4.
|Палермо
|39
|16
|16
|7
|54 - 37
|64
|5.
|Венеция
|39
|16
|15
|8
|53 - 36
|63
|6.
|Читтаделла
|39
|17
|10
|12
|56 - 45
|61
|7.
|Бари
|39
|16
|13
|10
|54 - 46
|61
|8.
|Перуджа
|38
|16
|10
|12
|63 - 51
|58
|9.
|Фоджа
|39
|15
|9
|15
|62 - 64
|54
|10.
|Карпи
|39
|12
|15
|12
|31 - 42
|51
|11.
|Специя
|39
|12
|14
|13
|41 - 41
|50
|12.
|Салернитана
|38
|10
|17
|11
|49 - 54
|47
|13.
|Брешия
|39
|11
|13
|15
|39 - 48
|46
|14.
|Пескара
|39
|11
|13
|15
|49 - 62
|46
|15.
|Кремонезе
|39
|8
|20
|11
|42 - 44
|44
|16.
|Чезена
|39
|9
|16
|14
|52 - 60
|43
|17.
|Новара
|39
|10
|12
|17
|40 - 49
|42
|18.
|Асколи
|39
|10
|11
|18
|38 - 59
|41
|19.
|Виртус Энтелла
|39
|9
|14
|16
|40 - 52
|41
|20.
|Авеллино
|39
|9
|14
|16
|45 - 58
|41
|21.
|Про Верчелли
|39
|8
|13
|18
|44 - 62
|37
|22.
|Тернана
|39
|7
|16
|16
|58 - 70
|37
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Кремонезе делает замену. Арини Мариано уходит с поля, а Стефано Скаппини выходит на его замену.
84'
Новара делает замену. Пушкаш Георге уходит с поля, а Маньеро Риккардо выходит на его замену.
80'
Кремонезе делает замену. Джампетро Перрулли уходит с поля, а Скамачча Джанлука выходит на его замену.
74'
Новара делает замену. Marco Moscati уходит с поля, а Сек Мустафа выходит на его замену.
72'
Пеше Симоне получил желтую карточку от судьи
70'
Lorenzo Dickman получил желтую карточку от судьи
69'
Г О О О О Л - Клейтон Машадо бьет в цель!
64'
Кальдерони Марко получил желтую карточку от судьи
61'
УДАЛЕНИЕ! - Македа Федерико увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
61'
Клейтон Машадо получил желтую карточку от судьи
57'
Кремонезе делает замену. Michele Cavion уходит с поля, а Кроче Даниэле выходит на его замену.
52'
Г О О О О Л - Македа Федерико бьет в цель!
50'
Новара делает замену. Petar Golubovic уходит с поля, а Lorenzo Dickman выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
44'
Трост Магнус получил желтую карточку от судьи
39'
Джампетро Перрулли получил желтую карточку от судьи
37'
Орланди Андреа получил желтую карточку от судьи
30'
Пушкаш Георге получил желтую карточку от судьи
22'
Michele Cavion получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Giovanni Zini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация