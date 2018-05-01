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Стадион: Эннио Тардини
1:0
19' ГолЧераволо Фабио
34' Желтая карточкаСиньори Франческо
2:0
39' ГолДи Гаудио Антонио
71' Желтая карточкаЧичиретти Амато
83' Желтая карточкаДи Чезаре Валерио
88' Желтая карточкаСиньорини Андреа
|
19'
1:0
39'
2:0
71'
88'
Состав команд
33
Дези
Якопо
Парма 4-3-3
- Основной состав
- 1 Фраттали Пьерлуиджи Вратарь
- 23 Гаццола Марчелло Защитник
- 2 Якопони Симоне Защитник
- 5 Ди Чезаре Валерио Защитник
- 16 Armando Anastasio Защитник
- 33 Дези Якопо Полузащитник
- 29 Скавоне Мануэль Полузащитник
- 17 Барилла Антонио Полузащитник
- 8 Чичиретти Амато Нападающий
- 30 Чераволо Фабио Нападающий
- 20 Ди Гаудио Антонио Нападающий
- Запасные игроки
- 31 Francisco Sierralta Защитник
- 21 Скоццарелла Маттео Полузащитник
- 19 Инсинье Роберто Нападающий
- 10 Bertrand Yves Baraye Нападающий
- 9 Калайо Эмануэле Нападающий
- 14 Marco Frediani
- 22 Michele Nardi
- 35 Andrea Dini
- Главный тренер: Донадони Роберто
Тернана 4-3-3
- Основной состав
- 22 Сала Андреа Вратарь
- 2 Витиелло Роберто Защитник
- 4 Вальент Мартин Защитник
- 5 Синьорини Андреа Защитник
- 3 Alessandro Favalli Защитник
- 16 Тремолада Лука Полузащитник
- 23 Andrea Paolucci Полузащитник
- 21 Синьори Франческо Полузащитник
- 25 Дефенди Марино Нападающий
- 20 Mirko Carretta Нападающий
- 7 Giuseppe Statella Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Marco Bleve Вратарь
- 1 Плиццари Алессандро Вратарь
- 15 Риджионе Микеле Защитник
- 13 Johad Ferretti Полузащитник
- 8 Ivan Varone Полузащитник
- 6 Federico Angiulli Полузащитник
- 27 Бордин Алессандро Полузащитник
- 9 Пьовакари Федерико Нападающий
- 10 Mattia Finotto Нападающий
- 14 Andrea Repossi
- Главный тренер: Бреда Роберто
Предыдущие игры
Парма (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 28.04.2018 Про Верчелли 1:0 Парма СB
- 21.04.2018 Парма 2:1 Карпи СB
- 16.04.2018 Асколи 0:1 Парма СB
- 13.04.2018 Парма 0:0 Читтаделла СB
- 07.04.2018 Парма 2:0 Фрозиноне СB
- 02.04.2018 Парма 3:2 Палермо СB
- 29.03.2018 Авеллино 1:2 Парма СB
- 25.03.2018 Парма 3:1 Фоджа СB
- 17.03.2018 Виртус Энтелла 2:0 Парма СB
- 10.03.2018 Пескара 1:4 Парма СB
- 26.02.2018 Салернитана 0:1 Парма СB
- 23.02.2018 Парма 1:1 Венеция СB
- 17.02.2018 Эмполи 4:0 Парма СB
- 11.02.2018 Парма 1:1 Перуджа СB
- 03.02.2018 Брешия 2:1 Парма СB
- 27.01.2018 Парма 3:0 Новара СB
- 20.01.2018 Кремонезе 1:0 Парма СB
- 27.12.2017 Парма 0:0 Специя СB
- 21.12.2017 Бари 0:0 Парма СB
- 16.12.2017 Парма 0:0 Чезена СB
Тернана (последние 20 матчей: +5 =4 -11)
- 28.04.2018 Тернана 0:3 Пескара СB
- 22.04.2018 Перуджа 2:3 Тернана СB
- 17.04.2018 Тернана 2:2 Фоджа СB
- 14.04.2018 Новара 0:3 Тернана СB
- 07.04.2018 Тернана 5:1 Читтаделла СB
- 29.03.2018 Карпи 2:1 Тернана СB
- 25.03.2018 Тернана 0:0 Фрозиноне СB
- 17.03.2018 Асколи 2:1 Тернана СB
- 10.03.2018 Специя 1:1 Тернана СB
- 03.03.2018 Тернана 2:1 Кремонезе СB
- 27.02.2018 Венеция 2:0 Тернана СB
- 24.02.2018 Тернана 1:2 Бари СB
- 18.02.2018 Брешия 3:1 Тернана СB
- 10.02.2018 Тернана 0:1 Виртус Энтелла СB
- 04.02.2018 Чезена 4:3 Тернана СB
- 29.01.2018 Тернана 2:2 Салернитана СB
- 20.01.2018 Эмполи 2:1 Тернана СB
- 28.12.2017 Авеллино 2:1 Тернана СB
- 21.12.2017 Тернана 4:3 Про Верчелли СB
- 16.12.2017 Палермо 1:0 Тернана СB
Последние игры между собой
Парма: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Тернана: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
- 08.12.2017 Тернана 1:1 Парма Серия B
Парма
Тернана
-
5 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|39
|22
|12
|5
|83 - 47
|78
|2.
|Парма
|39
|19
|9
|11
|53 - 35
|66
|3.
|Фрозиноне
|39
|17
|14
|8
|61 - 45
|65
|4.
|Палермо
|39
|16
|16
|7
|54 - 37
|64
|5.
|Венеция
|39
|16
|15
|8
|53 - 36
|63
|6.
|Читтаделла
|39
|17
|10
|12
|56 - 45
|61
|7.
|Бари
|39
|16
|13
|10
|54 - 46
|61
|8.
|Перуджа
|38
|16
|10
|12
|63 - 51
|58
|9.
|Фоджа
|39
|15
|9
|15
|62 - 64
|54
|10.
|Карпи
|39
|12
|15
|12
|31 - 42
|51
|11.
|Специя
|39
|12
|14
|13
|41 - 41
|50
|12.
|Салернитана
|38
|10
|17
|11
|49 - 54
|47
|13.
|Брешия
|39
|11
|13
|15
|39 - 48
|46
|14.
|Пескара
|39
|11
|13
|15
|49 - 62
|46
|15.
|Кремонезе
|39
|8
|20
|11
|42 - 44
|44
|16.
|Чезена
|39
|9
|16
|14
|52 - 60
|43
|17.
|Новара
|39
|10
|12
|17
|40 - 49
|42
|18.
|Асколи
|39
|10
|11
|18
|38 - 59
|41
|19.
|Виртус Энтелла
|39
|9
|14
|16
|40 - 52
|41
|20.
|Авеллино
|39
|9
|14
|16
|45 - 58
|41
|21.
|Про Верчелли
|39
|8
|13
|18
|44 - 62
|37
|22.
|Тернана
|39
|7
|16
|16
|58 - 70
|37
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Синьорини Андреа получил желтую карточку от судьи
83'
Парма делает замену. Ди Чезаре Валерио уходит с поля, а Francisco Sierralta выходит на его замену.
83'
Ди Чезаре Валерио получил желтую карточку от судьи
80'
Тернана делает замену. Витиелло Роберто уходит с поля, а Риджионе Микеле выходит на его замену.
78'
Парма делает замену. Чичиретти Амато уходит с поля, а Инсинье Роберто выходит на его замену.
71'
Чичиретти Амато получил желтую карточку от судьи
69'
Парма делает замену. Чераволо Фабио уходит с поля, а Калайо Эмануэле выходит на его замену.
65'
Тернана делает замену. Андреа Паолуччи уходит с поля, а Mattia Finotto выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
39'
Г О О О О Л - Ди Гаудио Антонио бьет в цель!
34'
Синьори Франческо получил желтую карточку от судьи
32'
Тернана делает замену. Джузеппе Стателла уходит с поля, а Пьовакари Федерико выходит на его замену.
19'
Г О О О О Л - Чераволо Фабио бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ennio Tardini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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