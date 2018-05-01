  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Италия
  5. Серия B
Стадион:
Парма
2:0
Конец матча
Тернана
0'
1:0
19' Гол
Чераволо Фабио
34' Желтая карточка
Синьори Франческо
2:0
39' Гол
Ди Гаудио Антонио
71' Желтая карточка
Чичиретти Амато
83' Желтая карточка
Ди Чезаре Валерио
88' Желтая карточка
Синьорини Андреа
90'+7
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
88'
Синьорини Андреа получил желтую карточку от судьи
83'
Парма делает замену. Ди Чезаре Валерио уходит с поля, а Francisco Sierralta выходит на его замену.
Желтая карточка
83'
Ди Чезаре Валерио получил желтую карточку от судьи
80'
Тернана делает замену. Витиелло Роберто уходит с поля, а Риджионе Микеле выходит на его замену.
78'
Парма делает замену. Чичиретти Амато уходит с поля, а Инсинье Роберто выходит на его замену.

Желтая карточка
71'
Чичиретти Амато получил желтую карточку от судьи
69'
Парма делает замену. Чераволо Фабио уходит с поля, а Калайо Эмануэле выходит на его замену.
65'
Тернана делает замену. Андреа Паолуччи уходит с поля, а Mattia Finotto выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
39'
Г О О О О Л - Ди Гаудио Антонио бьет в цель!
Желтая карточка
34'
Синьори Франческо получил желтую карточку от судьи
32'
Тернана делает замену. Джузеппе Стателла уходит с поля, а Пьовакари Федерико выходит на его замену.
Описание гола
19'
Г О О О О Л - Чераволо Фабио бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ennio Tardini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация