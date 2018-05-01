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Стадион:
Пескара
0:0
Конец матча
Чезена
0'
81' Желтая карточка
Суагер Эмануэле
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Пескара делает замену. Фьямоцци Риккардо уходит с поля, а Кода Андреа выходит на его замену.
84'
Чезена делает замену. Скьявоне Андреа уходит с поля, а Cosimo Chirico выходит на его замену.
Желтая карточка
81'
Суагер Эмануэле получил желтую карточку от судьи
78'
Пескара делает замену. Leonardo Mancuso уходит с поля, а Баэс Хайме выходит на его замену.
72'
Пескара делает замену. Петтинари Стефано уходит с поля, а Cristian Bunino выходит на его замену.

61'
Чезена делает замену. Даль Монте Никола уходит с поля, а Лариби Карим выходит на его замену.
61'
Чезена делает замену. Феделе Маттео уходит с поля, а Кашоне Эммануэль выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Adriatico. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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