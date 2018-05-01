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Стадион: Стадио Адриатико
81' Желтая карточкаСуагер Эмануэле
|
81'
Состав команд
26
Jose
Machin
18
Донкор
Исаак
24
Вита
Алессио
Пескара 4-3-3
- Основной состав
- 1 Фиорилло Винченцо Вратарь
- 24 Фьямоцци Риккардо Защитник
- 28 Гравильон Эндрю Защитник
- 23 Marco Perrotta Защитник
- 2 Крешенци Алессандро Защитник
- 26 Jose Machin Полузащитник
- 16 Бругман Гастон Полузащитник
- 14 Вальцания Лука Полузащитник
- 7 Leonardo Mancuso Нападающий
- 17 Петтинари Стефано Нападающий
- 29 Капоне Кристиан Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Кода Андреа Защитник
- 27 Маццотта Антонио Защитник
- 18 Форнасьер Микеле Защитник
- 33 Кулибали Мамаду Полузащитник
- 9 Ямга Кевин Полузащитник
- 11 Cristian Bunino Нападающий
- 32 Каппеллуццо Пьерлуиджи Нападающий
- 19 Кокко Андреа Нападающий
- 35 Баэс Хайме Нападающий
- 12 Paolo Baiocco
- 15 Edgar Elizalde
- 30 Marco Carraro
- Главный тренер: Земан Зденек
Чезена 4-3-3
- Основной состав
- 33 Фулиньяти Андреа Вратарь
- 18 Донкор Исаак Защитник
- 13 Суагер Эмануэле Защитник
- 29 Сконьямильо Дженнаро Защитник
- 7 Фацци Николо Защитник
- 17 Феделе Маттео Полузащитник
- 32 Simone Emmanuello Полузащитник
- 8 Скьявоне Андреа Полузащитник
- 24 Вита Алессио Нападающий
- 30 Джаллоу Ламин Нападающий
- 14 Даль Монте Никола Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Мельграти Рикардо Вратарь
- 1 Альярди Федерико Вратарь
- 16 Эспозито Андреа Защитник
- 4 Кашоне Эммануэль Защитник
- 2 Пертиконе Романо Защитник
- 6 Fabio Eguelfi Полузащитник
- 9 Cosimo Chirico Нападающий
- 5 Лариби Карим Нападающий
- 20 Купиш Томаш Нападающий
- 11 Мончини Габриэле Нападающий
- 23 Moussa Ndiaye
- Главный тренер: Драго Массимо
Предыдущие игры
Пескара (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 28.04.2018 Тернана 0:3 Пескара СB
- 22.04.2018 Пескара 3:2 Специя СB
- 17.04.2018 Про Верчелли 3:1 Пескара СB
- 14.04.2018 Пескара 2:2 Бари СB
- 07.04.2018 Палермо 1:1 Пескара СB
- 29.03.2018 Брешия 2:1 Пескара СB
- 25.03.2018 Пескара 0:1 Эмполи СB
- 18.03.2018 Авеллино 2:2 Пескара СB
- 13.03.2018 Пескара 0:1 Карпи СB
- 10.03.2018 Пескара 1:4 Парма СB
- 03.03.2018 Читтаделла 2:0 Пескара СB
- 24.02.2018 Пескара 0:0 Кремонезе СB
- 17.02.2018 Виртус Энтелла 0:0 Пескара СB
- 10.02.2018 Пескара 1:0 Салернитана СB
- 03.02.2018 Фрозиноне 3:0 Пескара СB
- 26.01.2018 Пескара 0:2 Перуджа СB
- 20.01.2018 Фоджа 0:1 Пескара СB
- 17.01.2018 Пескара 3:1 Лугано ТМК
- 28.12.2017 Пескара 1:0 Венеция СB
- 21.12.2017 Асколи 1:1 Пескара СB
Чезена (последние 20 матчей: +4 =9 -7)
- 28.04.2018 Чезена 1:0 Фрозиноне СB
- 21.04.2018 Брешия 0:0 Чезена СB
- 17.04.2018 Чезена 2:3 Эмполи СB
- 14.04.2018 Салернитана 1:1 Чезена СB
- 08.04.2018 Чезена 3:0 Виртус Энтелла СB
- 30.03.2018 Новара 1:0 Чезена СB
- 25.03.2018 Чезена 1:1 Перуджа СB
- 16.03.2018 Фоджа 2:1 Чезена СB
- 10.03.2018 Чезена 0:0 Карпи СB
- 06.03.2018 Чезена 2:2 Про Верчелли СB
- 03.03.2018 Специя 1:2 Чезена СB
- 24.02.2018 Асколи 2:1 Чезена СB
- 17.02.2018 Чезена 0:1 Читтаделла СB
- 10.02.2018 Авеллино 1:1 Чезена СB
- 04.02.2018 Чезена 4:3 Тернана СB
- 27.01.2018 Венеция 1:0 Чезена СB
- 20.01.2018 Чезена 1:1 Бари СB
- 28.12.2017 Кремонезе 1:0 Чезена СB
- 21.12.2017 Чезена 1:1 Палермо СB
- 16.12.2017 Парма 0:0 Чезена СB
Последние игры между собой
Пескара
Чезена
-
1 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|39
|22
|12
|5
|83 - 47
|78
|2.
|Парма
|39
|19
|9
|11
|53 - 35
|66
|3.
|Фрозиноне
|39
|17
|14
|8
|61 - 45
|65
|4.
|Палермо
|39
|16
|16
|7
|54 - 37
|64
|5.
|Венеция
|39
|16
|15
|8
|53 - 36
|63
|6.
|Читтаделла
|39
|17
|10
|12
|56 - 45
|61
|7.
|Бари
|39
|16
|13
|10
|54 - 46
|61
|8.
|Перуджа
|38
|16
|10
|12
|63 - 51
|58
|9.
|Фоджа
|2:1
|39
|15
|9
|15
|62 - 64
|54
|10.
|Карпи
|39
|12
|15
|12
|31 - 42
|51
|11.
|Специя
|1:2
|39
|12
|14
|13
|41 - 41
|50
|12.
|Салернитана
|38
|10
|17
|11
|49 - 54
|47
|13.
|Брешия
|39
|11
|13
|15
|39 - 48
|46
|14.
|Пескара
|0:0
|39
|11
|13
|15
|49 - 62
|46
|15.
|Кремонезе
|39
|8
|20
|11
|42 - 44
|44
|16.
|Чезена
|0:0
|39
|9
|16
|14
|52 - 60
|43
|17.
|Новара
|39
|10
|12
|17
|40 - 49
|42
|18.
|Асколи
|1:1
|39
|10
|11
|18
|38 - 59
|41
|19.
|Виртус Энтелла
|1:1
|39
|9
|14
|16
|40 - 52
|41
|20.
|Авеллино
|39
|9
|14
|16
|45 - 58
|41
|21.
|Про Верчелли
|39
|8
|13
|18
|44 - 62
|37
|22.
|Тернана
|39
|7
|16
|16
|58 - 70
|37
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Пескара делает замену. Фьямоцци Риккардо уходит с поля, а Кода Андреа выходит на его замену.
84'
Чезена делает замену. Скьявоне Андреа уходит с поля, а Cosimo Chirico выходит на его замену.
81'
Суагер Эмануэле получил желтую карточку от судьи
78'
Пескара делает замену. Leonardo Mancuso уходит с поля, а Баэс Хайме выходит на его замену.
72'
Пескара делает замену. Петтинари Стефано уходит с поля, а Cristian Bunino выходит на его замену.
61'
Чезена делает замену. Даль Монте Никола уходит с поля, а Лариби Карим выходит на его замену.
61'
Чезена делает замену. Феделе Маттео уходит с поля, а Кашоне Эммануэль выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Adriatico. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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