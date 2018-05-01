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Стадион: Марио Ригамонти
1:0
10' ГолНдой Эмануэле
18' Желтая карточкаНдой Эмануэле
25' Желтая карточкаПаганини Лука
1:1
38' ГолГори Мирко
50' Желтая карточкаЧофани Маттео
56' Желтая карточкаКараччоло Андреа
60' Желтая карточкаГори Мирко
73' Желтая карточкаАриаудо Лоренцо
75' Желтая карточкаШпалек Николас
79' Желтая карточкаБригенти Николо
1:2
90' ГолЧано Камилло
|
10'
1:0
18'
25'
38'
1:1
50'
56'
60'
73'
75'
79'
90'
1:2
Состав команд
35
Чибсах
Юссиф
28
Чано
Камилло
20
Читро
Никола
Брешия 4-3-1-2
- Основной состав
- 1 Минелли Стефано Вратарь
- 15 Копполаро Мауро Защитник
- 3 Сомма Микеле Защитник
- 19 Ланчини Эдоардо Защитник
- 33 Лонги Алессандро Защитник
- 20 Ндой Эмануэле Полузащитник
- 34 Sandro Tonali Полузащитник
- 8 Мартинелли Алессандро Полузащитник
- 27 Шпалек Николас Полузащитник
- 9 Караччоло Андреа Нападающий
- 11 Эмбало Карлос Нападающий
- Запасные игроки
- 37 Пелаготти Альберто Вратарь
- 31 Меккарьелло Бьяджо Защитник
- 16 Felipe Curcio Защитник
- 40 Tommaso Cancellotti Защитник
- 30 Фурлан Федерико Полузащитник
- 25 Dimitri Bisoli Полузащитник
- 18 Оквонкво Орджи Нападающий
- 38 Ривас Ригоберто Нападающий
- 7 Торрегросса Эрнесто Нападающий
- Главный тренер: Боскалья Роберто
Фрозиноне 4-2-3-1
- Основной состав
- 27 Вигорито Мауро Вратарь
- 13 Чофани Маттео Защитник
- 15 Ариаудо Лоренцо Защитник
- 26 Терранова Эмануэле Защитник
- 23 Бригенти Николо Защитник
- 35 Чибсах Юссиф Полузащитник
- 5 Гори Мирко Полузащитник
- 17 Паганини Лука Полузащитник
- 28 Чано Камилло Полузащитник
- 18 Дионизи Федерико Полузащитник
- 20 Читро Никола Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Дзаппино Массимо Вратарь
- 4 Руссо Адриано Защитник
- 32 Крайнц Лука Защитник
- 7 Фрара Алессандро Полузащитник
- 6 Emmanuel Besea Полузащитник
- 21 Саммарко Паоло Полузащитник
- 37 Коне Мусса Полузащитник
- 11 Бегетто Андреа Полузащитник
- 19 Luca Matarese
- 12 Mattia Palombo
- Главный тренер: Стеллоне Роберто
Предыдущие игры
Брешия (последние 20 матчей: +6 =7 -7)
- 28.04.2018 Салернитана 4:2 Брешия СB
- 21.04.2018 Брешия 0:0 Чезена СB
- 17.04.2018 Специя 0:1 Брешия СB
- 14.04.2018 Брешия 1:1 Карпи СB
- 08.04.2018 Венеция 1:2 Брешия СB
- 03.04.2018 Брешия 0:0 Виртус Энтелла СB
- 29.03.2018 Брешия 2:1 Пескара СB
- 24.03.2018 Бари 3:0 Брешия СB
- 17.03.2018 Брешия 1:1 Кремонезе СB
- 12.03.2018 Новара 2:1 Брешия СB
- 06.03.2018 Перуджа 2:0 Брешия СB
- 24.02.2018 Фоджа 1:2 Брешия СB
- 18.02.2018 Брешия 3:1 Тернана СB
- 10.02.2018 Про Верчелли 0:0 Брешия СB
- 03.02.2018 Брешия 2:1 Парма СB
- 27.01.2018 Палермо 2:0 Брешия СB
- 21.01.2018 Брешия 2:3 Авеллино СB
- 28.12.2017 Брешия 0:1 Асколи СB
- 21.12.2017 Эмполи 1:1 Брешия СB
- 17.12.2017 Брешия 1:1 Читтаделла СB
Фрозиноне (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 28.04.2018 Чезена 1:0 Фрозиноне СB
- 23.04.2018 Фрозиноне 2:4 Эмполи СB
- 17.04.2018 Авеллино 0:2 Фрозиноне СB
- 14.04.2018 Фрозиноне 1:1 Специя СB
- 07.04.2018 Парма 2:0 Фрозиноне СB
- 29.03.2018 Фрозиноне 2:1 Венеция СB
- 25.03.2018 Тернана 0:0 Фрозиноне СB
- 17.03.2018 Фрозиноне 0:0 Салернитана СB
- 10.03.2018 Палермо 1:0 Фрозиноне СB
- 03.03.2018 Фрозиноне 1:0 Новара СB
- 27.02.2018 Кремонезе 2:2 Фрозиноне СB
- 24.02.2018 Фрозиноне 1:3 Перуджа СB
- 18.02.2018 Фрозиноне 2:0 Асколи СB
- 10.02.2018 Бари 1:0 Фрозиноне СB
- 03.02.2018 Фрозиноне 3:0 Пескара СB
- 28.01.2018 Читтаделла 1:2 Фрозиноне СB
- 20.01.2018 Фрозиноне 4:0 Про Верчелли СB
- 28.12.2017 Фоджа 1:2 Фрозиноне СB
- 21.12.2017 Фрозиноне 4:3 Виртус Энтелла СB
- 16.12.2017 Карпи 1:1 Фрозиноне СB
Последние игры между собой
Брешия: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 4
Фрозиноне: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 5
- 09.12.2017 Фрозиноне 2:0 Брешия Серия B
- 27.01.2017 Фрозиноне 1:0 Брешия Серия B
- 03.09.2016 Брешия 2:0 Фрозиноне Серия B
- 17.01.2015 Брешия 3:1 Фрозиноне Серия B
- 30.08.2014 Фрозиноне 1:0 Брешия Серия B
- 13.04.2010 Брешия 3:1 Фрозиноне Серия B
- 08.12.2009 Фрозиноне 1:0 Брешия Серия B
- 28.02.2009 Фрозиноне 0:3 Брешия Серия B
- 04.10.2008 Брешия 2:1 Фрозиноне Серия B
- 25.05.2008 Брешия 2:2 Фрозиноне Серия B
- 12.01.2008 Фрозиноне 0:0 Брешия Серия B
Брешия
Фрозиноне
-
4 Офсайды 2
-
19 Нарушения правил 16
-
3 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
42 Владение мячом, % 58
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|39
|22
|12
|5
|83 - 47
|78
|2.
|Парма
|39
|19
|9
|11
|53 - 35
|66
|3.
|Фрозиноне
|39
|17
|14
|8
|61 - 45
|65
|4.
|Палермо
|39
|16
|16
|7
|54 - 37
|64
|5.
|Венеция
|39
|16
|15
|8
|53 - 36
|63
|6.
|Читтаделла
|39
|17
|10
|12
|56 - 45
|61
|7.
|Бари
|39
|16
|13
|10
|54 - 46
|61
|8.
|Перуджа
|38
|16
|10
|12
|63 - 51
|58
|9.
|Фоджа
|39
|15
|9
|15
|62 - 64
|54
|10.
|Карпи
|39
|12
|15
|12
|31 - 42
|51
|11.
|Специя
|39
|12
|14
|13
|41 - 41
|50
|12.
|Салернитана
|38
|10
|17
|11
|49 - 54
|47
|13.
|Брешия
|39
|11
|13
|15
|39 - 48
|46
|14.
|Пескара
|39
|11
|13
|15
|49 - 62
|46
|15.
|Кремонезе
|39
|8
|20
|11
|42 - 44
|44
|16.
|Чезена
|39
|9
|16
|14
|52 - 60
|43
|17.
|Новара
|39
|10
|12
|17
|40 - 49
|42
|18.
|Асколи
|39
|10
|11
|18
|38 - 59
|41
|19.
|Виртус Энтелла
|39
|9
|14
|16
|40 - 52
|41
|20.
|Авеллино
|39
|9
|14
|16
|45 - 58
|41
|21.
|Про Верчелли
|39
|8
|13
|18
|44 - 62
|37
|22.
|Тернана
|39
|7
|16
|16
|58 - 70
|37
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Чано Камилло бьет в цель!
86'
Фрозиноне делает замену. Ариаудо Лоренцо уходит с поля, а Крайнц Лука выходит на его замену.
84'
Брешия делает замену. Ланчини Эдоардо уходит с поля, а Меккарьелло Бьяджо выходит на его замену.
79'
Бригенти Николо получил желтую карточку от судьи
78'
Фрозиноне делает замену. Паганини Лука уходит с поля, а Luca Matarese выходит на его замену.
78'
Фрозиноне делает замену. Гори Мирко уходит с поля, а Саммарко Паоло выходит на его замену.
75'
Шпалек Николас получил желтую карточку от судьи
73'
Ариаудо Лоренцо получил желтую карточку от судьи
64'
Брешия делает замену. Лонги Алессандро уходит с поля, а Felipe Curcio выходит на его замену.
60'
Гори Мирко получил желтую карточку от судьи
56'
Караччоло Андреа получил желтую карточку от судьи
50'
Чофани Маттео получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
46'
Брешия делает замену. Мартинелли Алессандро уходит с поля, а Dimitri Bisoli выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
38'
Г О О О О Л - Гори Мирко бьет в цель!
25'
Паганини Лука получил желтую карточку от судьи
18'
Ндой Эмануэле получил желтую карточку от судьи
10'
Г О О О О Л - Ндой Эмануэле бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mario Rigamonti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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