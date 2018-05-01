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  5. Серия B
Стадион:
Брешия
1:2
Конец матча
Фрозиноне
0'
1:0
10' Гол
Ндой Эмануэле
18' Желтая карточка
Ндой Эмануэле
25' Желтая карточка
Паганини Лука
1:1
38' Гол
Гори Мирко
50' Желтая карточка
Чофани Маттео
56' Желтая карточка
Караччоло Андреа
60' Желтая карточка
Гори Мирко
73' Желтая карточка
Ариаудо Лоренцо
75' Желтая карточка
Шпалек Николас
79' Желтая карточка
Бригенти Николо
1:2
90' Гол
Чано Камилло
90'+7
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Чано Камилло бьет в цель!
86'
Фрозиноне делает замену. Ариаудо Лоренцо уходит с поля, а Крайнц Лука выходит на его замену.
84'
Брешия делает замену. Ланчини Эдоардо уходит с поля, а Меккарьелло Бьяджо выходит на его замену.
Желтая карточка
79'
Бригенти Николо получил желтую карточку от судьи
78'
Фрозиноне делает замену. Паганини Лука уходит с поля, а Luca Matarese выходит на его замену.

78'
Фрозиноне делает замену. Гори Мирко уходит с поля, а Саммарко Паоло выходит на его замену.
Желтая карточка
75'
Шпалек Николас получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
73'
Ариаудо Лоренцо получил желтую карточку от судьи
64'
Брешия делает замену. Лонги Алессандро уходит с поля, а Felipe Curcio выходит на его замену.
Желтая карточка
60'
Гори Мирко получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
56'
Караччоло Андреа получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
50'
Чофани Маттео получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Брешия делает замену. Мартинелли Алессандро уходит с поля, а Dimitri Bisoli выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
38'
Г О О О О Л - Гори Мирко бьет в цель!
Желтая карточка
25'
Паганини Лука получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
18'
Ндой Эмануэле получил желтую карточку от судьи
Описание гола
10'
Г О О О О Л - Ндой Эмануэле бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mario Rigamonti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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