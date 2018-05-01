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  5. Серия B
Стадион:
Фоджа
2:1
Конец матча
Специя
0'
1:0
28' Гол
Roberto Floriano
62' Желтая карточка
Мора Лука
2:0
82' Гол
Тонуччи Денис
2:1
85' Гол
Марилунго Гуидо
90' Желтая карточка
Крагль Оливер
90' Желтая карточка
Калабрези Артуро
90'+7
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Калабрези Артуро получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
90'
Крагль Оливер получил желтую карточку от судьи
Описание гола
85'
Г О О О О Л - Марилунго Гуидо бьет в цель!
Описание гола
82'
Г О О О О Л - Тонуччи Денис бьет в цель!
75'
Фоджа делает замену. Roberto Floriano уходит с поля, а Никастро Франческо выходит на его замену.

64'
Фоджа делает замену. Фабио Маззео уходит с поля, а Беретта Джакомо выходит на его замену.
63'
Специя делает замену. Francesco Forte уходит с поля, а Samuele Mulattieri выходит на его замену.
Желтая карточка
62'
Мора Лука получил желтую карточку от судьи
59'
Специя делает замену. Терци Клаудио уходит с поля, а Марилунго Гуидо выходит на его замену.
57'
Фоджа делает замену. Греко Леандро уходит с поля, а Кристиан Аньелли выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
28'
Г О О О О Л - Roberto Floriano бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Pino Zaccheria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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