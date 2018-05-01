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Стадион: Пино Дзаккерия
1:0
28' ГолRoberto Floriano
62' Желтая карточкаМора Лука
2:0
82' ГолТонуччи Денис
2:1
85' ГолМарилунго Гуидо
90' Желтая карточкаКрагль Оливер
90' Желтая карточкаКалабрези Артуро
|
28'
1:0
62'
82'
2:0
85'
2:1
90'
90'
Состав команд
19
Fabio
Mazzeo
Фоджа 3-5-2
- Основной состав
- 22 Andries Noppert Вратарь
- 33 Калабрези Артуро Защитник
- 5 Тонуччи Денис Защитник
- 14 Мартинелли Лука Защитник
- 26 Davide Agazzi Полузащитник
- 25 Alberto Gerbo Полузащитник
- 7 Греко Леандро Полузащитник
- 18 Francesco Deli Полузащитник
- 11 Крагль Оливер Полузащитник
- 19 Fabio Mazzeo Нападающий
- 27 Roberto Floriano Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Гуарна Энрико Вратарь
- 6 Giuseppe Loiacono Защитник
- 31 Кампорезе Микеле Защитник
- 13 Замбелли Марко Полузащитник
- 32 Скалья Луиджи Альберто Полузащитник
- 23 Рубин Маттео Полузащитник
- 4 Cristian Agnelli Полузащитник
- 9 Беретта Джакомо Нападающий
- 17 Никастро Франческо Нападающий
- 3 Giuseppe Figliomeni
- 29 Kyllan Rame
- 28 Alessandro Celli I
Специя 3-5-2
- Основной состав
- 43 Манфредини Никколо Вратарь
- 19 Терци Клаудио Защитник
- 5 Nicolas Devis Giani Защитник
- 6 Pietro Ceccaroni Защитник
- 23 Де Кол Филиппо Полузащитник
- 16 Мора Лука Полузащитник
- 7 Больцони Франческо Полузащитник
- 25 Giulio Maggiore Полузащитник
- 13 Tommaso Augello Полузащитник
- 9 Francesco Forte I Нападающий
- 29 Граноче Пабло Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Ди Дженнаро Раффаэле Вратарь
- 4 Капелли Даниэле Защитник
- 28 Мази Альберто Защитник
- 18 Alberto De Francesco Полузащитник
- 21 Пессина Маттео Полузащитник
- 42 Аммари Нажиб Полузащитник
- 10 Джилардино Альберто Нападающий
- 39 Марилунго Гуидо Нападающий
- 32 Samuele Mulattieri
- 15 Gabriele Corbo
- 17 Theophilus Awua
- Главный тренер: Ди Карло Доменико
Предыдущие игры
Фоджа (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 28.04.2018 Читтаделла 3:1 Фоджа СB
- 21.04.2018 Фоджа 1:1 Бари СB
- 17.04.2018 Тернана 2:2 Фоджа СB
- 13.04.2018 Фоджа 3:0 Асколи СB
- 07.04.2018 Кремонезе 0:4 Фоджа СB
- 02.04.2018 Фоджа 0:3 Эмполи СB
- 29.03.2018 Фоджа 2:1 Про Верчелли СB
- 25.03.2018 Парма 3:1 Фоджа СB
- 16.03.2018 Фоджа 2:1 Чезена СB
- 10.03.2018 Перуджа 2:0 Фоджа СB
- 27.02.2018 Новара 0:1 Фоджа СB
- 24.02.2018 Фоджа 1:2 Брешия СB
- 17.02.2018 Фоджа 3:0 Карпи СB
- 12.02.2018 Палермо 1:2 Фоджа СB
- 03.02.2018 Фоджа 2:1 Авеллино СB
- 27.01.2018 Виртус Энтелла 1:2 Фоджа СB
- 20.01.2018 Фоджа 0:1 Пескара СB
- 28.12.2017 Фоджа 1:2 Фрозиноне СB
- 21.12.2017 Салернитана 0:3 Фоджа СB
- 15.12.2017 Фоджа 2:2 Венеция СB
Специя (последние 20 матчей: +6 =9 -5)
- 28.04.2018 Специя 1:0 Кремонезе СB
- 22.04.2018 Пескара 3:2 Специя СB
- 17.04.2018 Специя 0:1 Брешия СB
- 14.04.2018 Фрозиноне 1:1 Специя СB
- 07.04.2018 Специя 1:1 Эмполи СB
- 29.03.2018 Читтаделла 1:2 Специя СB
- 24.03.2018 Специя 1:1 Асколи СB
- 17.03.2018 Перуджа 3:0 Специя СB
- 13.03.2018 Бари 1:1 Специя СB
- 10.03.2018 Специя 1:1 Тернана СB
- 03.03.2018 Специя 1:2 Чезена СB
- 23.02.2018 Специя 3:0 Салернитана СB
- 17.02.2018 Новара 1:1 Специя СB
- 10.02.2018 Специя 1:1 Венеция СB
- 05.02.2018 Виртус Энтелла 0:1 Специя СB
- 27.01.2018 Карпи 2:1 Специя СB
- 20.01.2018 Специя 0:0 Палермо СB
- 27.12.2017 Парма 0:0 Специя СB
- 21.12.2017 Специя 1:0 Авеллино СB
- 16.12.2017 Про Верчелли 0:2 Специя СB
Последние игры между собой
Фоджа: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Специя: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 08.12.2017 Специя 1:0 Фоджа Серия B
Фоджа
Специя
-
1 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|39
|22
|12
|5
|83 - 47
|78
|2.
|Парма
|39
|19
|9
|11
|53 - 35
|66
|3.
|Фрозиноне
|39
|17
|14
|8
|61 - 45
|65
|4.
|Палермо
|39
|16
|16
|7
|54 - 37
|64
|5.
|Венеция
|39
|16
|15
|8
|53 - 36
|63
|6.
|Читтаделла
|39
|17
|10
|12
|56 - 45
|61
|7.
|Бари
|39
|16
|13
|10
|54 - 46
|61
|8.
|Перуджа
|38
|16
|10
|12
|63 - 51
|58
|9.
|Фоджа
|39
|15
|9
|15
|62 - 64
|54
|10.
|Карпи
|39
|12
|15
|12
|31 - 42
|51
|11.
|Специя
|39
|12
|14
|13
|41 - 41
|50
|12.
|Салернитана
|38
|10
|17
|11
|49 - 54
|47
|13.
|Брешия
|39
|11
|13
|15
|39 - 48
|46
|14.
|Пескара
|39
|11
|13
|15
|49 - 62
|46
|15.
|Кремонезе
|39
|8
|20
|11
|42 - 44
|44
|16.
|Чезена
|39
|9
|16
|14
|52 - 60
|43
|17.
|Новара
|39
|10
|12
|17
|40 - 49
|42
|18.
|Асколи
|39
|10
|11
|18
|38 - 59
|41
|19.
|Виртус Энтелла
|39
|9
|14
|16
|40 - 52
|41
|20.
|Авеллино
|39
|9
|14
|16
|45 - 58
|41
|21.
|Про Верчелли
|39
|8
|13
|18
|44 - 62
|37
|22.
|Тернана
|39
|7
|16
|16
|58 - 70
|37
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Калабрези Артуро получил желтую карточку от судьи
90'
Крагль Оливер получил желтую карточку от судьи
85'
Г О О О О Л - Марилунго Гуидо бьет в цель!
82'
Г О О О О Л - Тонуччи Денис бьет в цель!
75'
Фоджа делает замену. Roberto Floriano уходит с поля, а Никастро Франческо выходит на его замену.
64'
Фоджа делает замену. Фабио Маззео уходит с поля, а Беретта Джакомо выходит на его замену.
63'
Специя делает замену. Francesco Forte уходит с поля, а Samuele Mulattieri выходит на его замену.
62'
Мора Лука получил желтую карточку от судьи
59'
Специя делает замену. Терци Клаудио уходит с поля, а Марилунго Гуидо выходит на его замену.
57'
Фоджа делает замену. Греко Леандро уходит с поля, а Кристиан Аньелли выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
28'
Г О О О О Л - Roberto Floriano бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Pino Zaccheria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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