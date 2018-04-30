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Стадион: Ренцо Барбера
31' Желтая карточкаНене Да Сильва
36' Желтая карточкаЭмпереур Алан
46' Желтая карточкаЧочев Ивайло
66' Желтая карточкаБалковец Юре
76' Желтая карточкаМарроне Лука
1:0
80' ГолЛа Гумина Антонино
85' Вторая желтая карточкаМарроне Лука
88' Желтая карточкаGabriele Rolando
88' Желтая карточкаБаша Мигьен
1:1
88' ГолНене Да Сильва
90' Желтая карточкаХендерсон Лиам
|
31'
36'
46'
66'
76'
80'
1:0
85'
88'
88'
88'
1:1
90'
Состав команд
13
Гнаоре
Эдди
18
Чочев
Ивайло
17
Марроне
Лука
21
Тельо
Андрес
19
Балковец
Юре
Палермо 4-4-1-1
- Основной состав
- 22 Помини Альберто Вратарь
- 3 Рисполи Андреа Защитник
- 6 Струна Альяж Защитник
- 5 Райкович Слободан Защитник
- 19 Алеесами Хайтам Защитник
- 14 Gabriele Rolando Полузащитник
- 13 Гнаоре Эдди Полузащитник
- 35 Муравски Радослав Полузащитник
- 18 Чочев Ивайло Полузащитник
- 10 Коронадо Игор Полузащитник
- 20 Ла Гумина Антонино Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Посавец Йосип Вратарь
- 4 Andrea Accardi Защитник
- 28 Давидович Павел Защитник
- 23 Фьоре Корентин Защитник
- 8 Яяло Мато Полузащитник
- 21 Luca Antonio Fiordilino Полузащитник
- 16 Балог Норберт Нападающий
- 7 Трайковски Александар Нападающий
- 9 Stefano Moreo Нападающий
- 1 Luca Maniero II
- 32 Andrea Ingegneri
- Главный тренер: Диего Бортолуззи
Бари 3-5-2
- Основной состав
- 12 Alessandro Micai Вратарь
- 33 Эмпереур Алан Защитник
- 17 Марроне Лука Защитник
- 32 Дьомбер Норберт Защитник
- 13 Андерсон Дхаван Полузащитник
- 21 Тельо Андрес Полузащитник
- 8 Баша Мигьен Полузащитник
- 14 Хендерсон Лиам Полузащитник
- 19 Балковец Юре Полузащитник
- 27 Нене Да Сильва Нападающий
- 18 Karamoko Cisse Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Victor De Lucia Вратарь
- 5 Ойконому Мариос Защитник
- 4 Сабелли Стефано Защитник
- 30 Диаките Мобидо Защитник
- 7 Jacopo Petriccione Полузащитник
- 31 Бузеллато Массимилиано Полузащитник
- 23 Йоколано Симоне Полузащитник
- 9 Козак Либор Нападающий
- 11 Галано Кристиан Нападающий
- 24 Флоро Флорес Антонио Нападающий
- 29 Андрада Федерико Нападающий
- 34 Emanuele Conti
- Главный тренер: Каплоне Андреа
Предыдущие игры
Палермо (последние 20 матчей: +8 =7 -5)
- 27.04.2018 Венеция 3:0 Палермо СB
- 21.04.2018 Палермо 3:0 Авеллино СB
- 17.04.2018 Читтаделла 0:0 Палермо СB
- 14.04.2018 Палермо 1:1 Кремонезе СB
- 07.04.2018 Палермо 1:1 Пескара СB
- 02.04.2018 Парма 3:2 Палермо СB
- 29.03.2018 Виртус Энтелла 1:2 Палермо СB
- 25.03.2018 Палермо 4:0 Карпи СB
- 17.03.2018 Новара 2:2 Палермо СB
- 10.03.2018 Палермо 1:0 Фрозиноне СB
- 27.02.2018 Палермо 4:1 Асколи СB
- 24.02.2018 Про Верчелли 0:0 Палермо СB
- 17.02.2018 Перуджа 1:0 Палермо СB
- 12.02.2018 Палермо 1:2 Фоджа СB
- 02.02.2018 Эмполи 4:0 Палермо СB
- 27.01.2018 Палермо 2:0 Брешия СB
- 20.01.2018 Специя 0:0 Палермо СB
- 28.12.2017 Палермо 3:0 Салернитана СB
- 21.12.2017 Чезена 1:1 Палермо СB
- 16.12.2017 Палермо 1:0 Тернана СB
Бари (последние 20 матчей: +7 =10 -3)
- 27.04.2018 Бари 1:0 Виртус Энтелла СB
- 21.04.2018 Фоджа 1:1 Бари СB
- 17.04.2018 Бари 1:1 Новара СB
- 14.04.2018 Пескара 2:2 Бари СB
- 07.04.2018 Бари 1:1 Салернитана СB
- 02.04.2018 Авеллино 1:2 Бари СB
- 28.03.2018 Асколи 1:0 Бари СB
- 24.03.2018 Бари 3:0 Брешия СB
- 17.03.2018 Читтаделла 0:0 Бари СB
- 13.03.2018 Бари 1:1 Специя СB
- 10.03.2018 Бари 2:2 Про Верчелли СB
- 24.02.2018 Тернана 1:2 Бари СB
- 16.02.2018 Кремонезе 0:1 Бари СB
- 10.02.2018 Бари 1:0 Фрозиноне СB
- 03.02.2018 Венеция 3:1 Бари СB
- 27.01.2018 Бари 0:4 Эмполи СB
- 20.01.2018 Чезена 1:1 Бари СB
- 28.12.2017 Карпи 0:0 Бари СB
- 21.12.2017 Бари 0:0 Парма СB
- 16.12.2017 Перуджа 1:3 Бари СB
Последние игры между собой
Палермо: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
Бари: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
- 10.12.2017 Бари 0:3 Палермо Серия B
- 12.08.2016 Палермо 1:0 Бари Кубок Италии
- 01.03.2014 Палермо 2:1 Бари Серия B
- 24.09.2013 Бари 2:1 Палермо Серия B
- 07.05.2011 Палермо 2:1 Бари Серия A
- 19.12.2010 Бари 1:1 Палермо Серия A
- 30.01.2010 Бари 4:2 Палермо Серия A
- 13.09.2009 Палермо 1:1 Бари Серия A
Палермо
Бари
-
4 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 6
-
0 Красные карточки 1
-
51 Владение мячом, % 49
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|38
|22
|11
|5
|83 - 47
|77
|2.
|Палермо
|39
|16
|16
|7
|54 - 37
|64
|3.
|Парма
|38
|18
|9
|11
|51 - 35
|63
|4.
|Фрозиноне
|38
|16
|14
|8
|59 - 44
|62
|5.
|Бари
|39
|16
|13
|10
|54 - 46
|61
|6.
|Венеция
|38
|15
|15
|8
|51 - 36
|60
|7.
|Перуджа
|38
|16
|10
|12
|63 - 51
|58
|8.
|Читтаделла
|38
|16
|10
|12
|54 - 45
|58
|9.
|Фоджа
|38
|14
|9
|15
|60 - 63
|51
|10.
|Специя
|38
|12
|14
|12
|40 - 39
|50
|11.
|Карпи
|38
|12
|14
|12
|31 - 42
|50
|12.
|Салернитана
|38
|10
|17
|11
|49 - 54
|47
|13.
|Брешия
|38
|11
|13
|14
|38 - 46
|46
|14.
|Пескара
|38
|11
|12
|15
|49 - 62
|45
|15.
|Кремонезе
|38
|8
|19
|11
|41 - 43
|43
|16.
|Чезена
|38
|9
|15
|14
|52 - 60
|42
|17.
|Новара
|38
|10
|11
|17
|39 - 48
|41
|18.
|Авеллино
|38
|9
|14
|15
|45 - 56
|41
|19.
|Асколи
|38
|10
|10
|18
|37 - 58
|40
|20.
|Виртус Энтелла
|38
|9
|13
|16
|39 - 51
|40
|21.
|Про Верчелли
|38
|8
|13
|17
|44 - 60
|37
|22.
|Тернана
|38
|7
|16
|15
|58 - 68
|37
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Хендерсон Лиам получил желтую карточку от судьи
88'
Г О О О О Л - Нене Да Сильва бьет в цель!
88'
Баша Мигьен получил желтую карточку от судьи
88'
Gabriele Rolando получил желтую карточку от судьи
85'
Марроне Лука получает вторую желтую карточку. Удаление.
83'
Палермо делает замену. Муравски Радослав уходит с поля, а Luca Antonio Fiordilino выходит на его замену.
82'
Бари делает замену. Тельо Андрес уходит с поля, а Андрада Федерико выходит на его замену.
80'
Г О О О О Л - Ла Гумина Антонино бьет в цель!
76'
Марроне Лука получил желтую карточку от судьи
73'
Палермо делает замену. Струна Альяж уходит с поля, а Давидович Павел выходит на его замену.
68'
Бари делает замену. Карамоко Сиссе уходит с поля, а Флоро Флорес Антонио выходит на его замену.
66'
Балковец Юре получил желтую карточку от судьи
63'
Палермо делает замену. Гнаоре Эдди уходит с поля, а Stefano Moreo выходит на его замену.
60'
Бари делает замену. Эмпереур Алан уходит с поля, а Галано Кристиан выходит на его замену.
46'
Чочев Ивайло получил желтую карточку от судьи
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
36'
Эмпереур Алан получил желтую карточку от судьи
31'
Нене Да Сильва получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renzo Barbera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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