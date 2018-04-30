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  5. Серия B
Стадион:
Палермо
1:1
Конец матча
Бари
0'
31' Желтая карточка
Нене Да Сильва
36' Желтая карточка
Эмпереур Алан
46' Желтая карточка
Чочев Ивайло
66' Желтая карточка
Балковец Юре
76' Желтая карточка
Марроне Лука
1:0
80' Гол
Ла Гумина Антонино
85' Вторая желтая карточка
Марроне Лука
88' Желтая карточка
Gabriele Rolando
88' Желтая карточка
Баша Мигьен
1:1
88' Гол
Нене Да Сильва
90' Желтая карточка
Хендерсон Лиам
90'+7
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Хендерсон Лиам получил желтую карточку от судьи
Описание гола
88'
Г О О О О Л - Нене Да Сильва бьет в цель!
Желтая карточка
88'
Баша Мигьен получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
88'
Gabriele Rolando получил желтую карточку от судьи
85'
Марроне Лука получает вторую желтую карточку. Удаление.

83'
Палермо делает замену. Муравски Радослав уходит с поля, а Luca Antonio Fiordilino выходит на его замену.
82'
Бари делает замену. Тельо Андрес уходит с поля, а Андрада Федерико выходит на его замену.
Описание гола
80'
Г О О О О Л - Ла Гумина Антонино бьет в цель!
Желтая карточка
76'
Марроне Лука получил желтую карточку от судьи
73'
Палермо делает замену. Струна Альяж уходит с поля, а Давидович Павел выходит на его замену.
68'
Бари делает замену. Карамоко Сиссе уходит с поля, а Флоро Флорес Антонио выходит на его замену.
Желтая карточка
66'
Балковец Юре получил желтую карточку от судьи
63'
Палермо делает замену. Гнаоре Эдди уходит с поля, а Stefano Moreo выходит на его замену.
60'
Бари делает замену. Эмпереур Алан уходит с поля, а Галано Кристиан выходит на его замену.
Желтая карточка
46'
Чочев Ивайло получил желтую карточку от судьи
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
36'
Эмпереур Алан получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
31'
Нене Да Сильва получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renzo Barbera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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