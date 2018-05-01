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  5. Серия B
Стадион:
Карпи
0:0
Конец матча
Эмполи
0'
36' Желтая карточка
Dario Saric
64' Желтая карточка
Крунич Раде
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
87'
Эмполи делает замену. Доннарумма Альфредо уходит с поля, а Пью Алессандро выходит на его замену.
78'
Карпи делает замену. Dario Saric уходит с поля, а Мбакогу Джерри выходит на его замену.
77'
Эмполи делает замену. Зайц Миха уходит с поля, а Бриги Маттео выходит на его замену.
71'
Эмполи делает замену. Крунич Раде уходит с поля, а Hamed Traore выходит на его замену.
66'
Карпи делает замену. Saber Hraiech уходит с поля, а Luca Verna выходит на его замену.

Желтая карточка
64'
Крунич Раде получил желтую карточку от судьи
55'
Карпи делает замену. Гарритано Лука уходит с поля, а Fabio Concas выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
36'
[player1] получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
36'
Dario Saric получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Sandro Cabassi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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