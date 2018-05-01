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Стадион: Сандро Кабасси
36' Желтая карточкаDario Saric
64' Желтая карточкаКрунич Раде
|
36'
64'
Состав команд
26
Калапай
Лука
21
Dario
Saric
Карпи 3-5-1-1
- Основной состав
- 22 Коломби Симоне Вратарь
- 14 Лиджи Алессандро Защитник
- 23 Броско Риккардо Защитник
- 13 Поли Фабрицио Защитник
- 26 Калапай Лука Полузащитник
- 21 Dario Saric Полузащитник
- 8 Джорико Даниэле Полузащитник
- 16 Гарритано Лука Полузащитник
- 20 Биттанте Лука Полузащитник
- 30 Saber Hraiech Полузащитник
- 11 Мелькьорри Федерико Нападающий
- Запасные игроки
- 17 Ди Кьяра Джанлука Полузащитник
- 25 Tobias Pachonik Полузащитник
- 19 Пашиути Лоренцо Полузащитник
- 27 Еленич Эней Полузащитник
- 9 Giancarlo Malcore Полузащитник
- 4 Alessio Sabbione Полузащитник
- 5 Luca Verna Полузащитник
- 7 Fabio Concas Полузащитник
- 24 Maodo Mbaye Полузащитник
- 10 Мбакогу Джерри Нападающий
- 1 Federico Serraiocco
- 18 Luigi Palumbo
- Главный тренер: Кастори Фабрицио
Эмполи 4-3-1-2
- Основной состав
- 25 Габриэл Васконселлос Вратарь
- 28 Giovanni Di Lorenzo Защитник
- 5 Весели Фредерик Защитник
- 3 Майетта Доменико Защитник
- 23 Паскуаль Мануэль Защитник
- 10 Беннасер Исмаэль Полузащитник
- 19 Michele Castagnetti Полузащитник
- 8 Крунич Раде Полузащитник
- 6 Зайц Миха Полузащитник
- 9 Доннарумма Альфредо Нападающий
- 11 Капуто Франческо Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Джакомель Алессандро Вратарь
- 21 Террачано Пьетро Вратарь
- 18 Полвани Лоренцо Защитник
- 13 Луперто Себастьяно Защитник
- 4 Бриги Маттео Полузащитник
- 20 Лолло Лоренцо Полузащитник
- 31 Унтерзее Жоэль Полузащитник
- 7 Пью Алессандро Нападающий
- 15 Hamed Traore
- 34 Marco Imperiale
- Главный тренер: Мартушьелло Джованни
Предыдущие игры
Карпи (последние 20 матчей: +6 =8 -6)
- 28.04.2018 Карпи 0:0 Авеллино СB
- 21.04.2018 Парма 2:1 Карпи СB
- 17.04.2018 Карпи 1:2 Перуджа СB
- 14.04.2018 Брешия 1:1 Карпи СB
- 07.04.2018 Асколи 2:0 Карпи СB
- 02.04.2018 Карпи 0:0 Венеция СB
- 29.03.2018 Карпи 2:1 Тернана СB
- 25.03.2018 Палермо 4:0 Карпи СB
- 19.03.2018 Карпи 2:0 Про Верчелли СB
- 13.03.2018 Пескара 0:1 Карпи СB
- 10.03.2018 Чезена 0:0 Карпи СB
- 24.02.2018 Карпи 0:0 Виртус Энтелла СB
- 17.02.2018 Фоджа 3:0 Карпи СB
- 10.02.2018 Карпи 1:1 Кремонезе СB
- 03.02.2018 Салернитана 1:2 Карпи СB
- 27.01.2018 Карпи 2:1 Специя СB
- 20.01.2018 Новара 1:0 Карпи СB
- 28.12.2017 Карпи 0:0 Бари СB
- 21.12.2017 Читтаделла 0:1 Карпи СB
- 16.12.2017 Карпи 1:1 Фрозиноне СB
Эмполи (последние 20 матчей: +14 =6 -0)
- 28.04.2018 Эмполи 1:1 Новара СB
- 23.04.2018 Фрозиноне 2:4 Эмполи СB
- 17.04.2018 Чезена 2:3 Эмполи СB
- 14.04.2018 Эмполи 3:2 Про Верчелли СB
- 07.04.2018 Специя 1:1 Эмполи СB
- 02.04.2018 Фоджа 0:3 Эмполи СB
- 29.03.2018 Эмполи 2:0 Салернитана СB
- 25.03.2018 Пескара 0:1 Эмполи СB
- 17.03.2018 Эмполи 3:2 Венеция СB
- 11.03.2018 Эмполи 2:1 Виртус Энтелла СB
- 27.02.2018 Эмполи 1:1 Авеллино СB
- 24.02.2018 Читтаделла 1:1 Эмполи СB
- 17.02.2018 Эмполи 4:0 Парма СB
- 10.02.2018 Асколи 1:2 Эмполи СB
- 02.02.2018 Эмполи 4:0 Палермо СB
- 27.01.2018 Бари 0:4 Эмполи СB
- 20.01.2018 Эмполи 2:1 Тернана СB
- 28.12.2017 Перуджа 2:4 Эмполи СB
- 21.12.2017 Эмполи 1:1 Брешия СB
- 16.12.2017 Кремонезе 1:1 Эмполи СB
Последние игры между собой
Карпи
Эмполи
-
5 Офсайды 7
-
9 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
36 Владение мячом, % 64
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|39
|22
|12
|5
|83 - 47
|78
|2.
|Парма
|39
|19
|9
|11
|53 - 35
|66
|3.
|Фрозиноне
|39
|17
|14
|8
|61 - 45
|65
|4.
|Палермо
|39
|16
|16
|7
|54 - 37
|64
|5.
|Венеция
|39
|16
|15
|8
|53 - 36
|63
|6.
|Читтаделла
|39
|17
|10
|12
|56 - 45
|61
|7.
|Бари
|39
|16
|13
|10
|54 - 46
|61
|8.
|Перуджа
|38
|16
|10
|12
|63 - 51
|58
|9.
|Фоджа
|39
|15
|9
|15
|62 - 64
|54
|10.
|Карпи
|39
|12
|15
|12
|31 - 42
|51
|11.
|Специя
|39
|12
|14
|13
|41 - 41
|50
|12.
|Салернитана
|38
|10
|17
|11
|49 - 54
|47
|13.
|Брешия
|39
|11
|13
|15
|39 - 48
|46
|14.
|Пескара
|39
|11
|13
|15
|49 - 62
|46
|15.
|Кремонезе
|39
|8
|20
|11
|42 - 44
|44
|16.
|Чезена
|39
|9
|16
|14
|52 - 60
|43
|17.
|Новара
|39
|10
|12
|17
|40 - 49
|42
|18.
|Асколи
|39
|10
|11
|18
|38 - 59
|41
|19.
|Виртус Энтелла
|39
|9
|14
|16
|40 - 52
|41
|20.
|Авеллино
|39
|9
|14
|16
|45 - 58
|41
|21.
|Про Верчелли
|39
|8
|13
|18
|44 - 62
|37
|22.
|Тернана
|39
|7
|16
|16
|58 - 70
|37
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
87'
Эмполи делает замену. Доннарумма Альфредо уходит с поля, а Пью Алессандро выходит на его замену.
78'
Карпи делает замену. Dario Saric уходит с поля, а Мбакогу Джерри выходит на его замену.
77'
Эмполи делает замену. Зайц Миха уходит с поля, а Бриги Маттео выходит на его замену.
71'
Эмполи делает замену. Крунич Раде уходит с поля, а Hamed Traore выходит на его замену.
66'
Карпи делает замену. Saber Hraiech уходит с поля, а Luca Verna выходит на его замену.
64'
Крунич Раде получил желтую карточку от судьи
55'
Карпи делает замену. Гарритано Лука уходит с поля, а Fabio Concas выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
36'
[player1] получил желтую карточку от судьи
36'
Dario Saric получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Sandro Cabassi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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