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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Ренато Кури
1:1
Конец матча
19' Желтая карточкаДи Кармине Самуэль
0:1
20' ГолРозина Алессандро
39' Желтая карточкаМинала Джозеф
45' Желтая карточкаЧерри Альберто
1:1
50' ГолДи Кармине Самуэль
52' Желтая карточкаSantiago Colombatto
84' Желтая карточкаSalvatore Monaco II
90' Желтая карточкаВитале Луиджи
|
20'
0:1
39'
45'
50'
1:1
90'
Состав команд
Перуджа 3-5-2
- Основной состав
- 3 Леали Никола Вратарь
- 14 Вольта Массимо Защитник
- 17 Бельмонте Никола Защитник
- 6 Giangiacomo Magnani Защитник
- 9 Мустаккьо Маттиа Полузащитник
- 8 Густафссон Самуэль Полузащитник
- 23 Бьянко Раффаэле Полузащитник
- 11 Cristian Buonaiuto Полузащитник
- 4 Паяч Марко Полузащитник
- 27 Черри Альберто Нападающий
- 10 Ди Кармине Самуэль Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Timothy Nocchi Вратарь
- 18 Дель Прете Лоренцо Защитник
- 2 Дзанон Дамиано Защитник
- 21 Диаманти Алессандро Полузащитник
- 26 Террани Джованни Полузащитник
- 15 Santiago Colombatto Полузащитник
- 28 Christian Kouan
- 5 Алехандро Гонсалес V
- 12 Alessandro Santopadre
- Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
Салернитана 4-3-3
- Основной состав
- 22 Радунович Борис Вратарь
- 15 Tiago Casasola Защитник
- 5 Мантовани Валерио Защитник
- 31 Salvatore Monaco II Защитник
- 3 Витале Луиджи Защитник
- 18 Акпа-Акпро Жан-Даниэль Полузащитник
- 16 Туиа Алессандро Полузащитник
- 17 Минала Джозеф Полузащитник
- 10 Розина Алессандро Нападающий
- 24 Бокалон Риккардо Нападающий
- 7 Синьорелли Франко Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Адамонис Марюс Вратарь
- 34 Попеску Штефан Защитник
- 2 Пучино Раффаэле Защитник
- 21 Скьяви Раффаэле Защитник
- 13 Кийине Софиан Полузащитник
- 23 Оджер Мозес Полузащитник
- 28 Спрокати Маттиа Нападающий
- 19 Паломби Симоне Нападающий
- 30 Росси Алессандро Нападающий
- 25 Ди Роберто Нунцио Нападающий
- 27 Matteo Ricci II
- 26 Patrick Asmah
- Главный тренер: Торренте Винченцо
Предыдущие игры
Перуджа (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 28.04.2018 Асколи 2:2 Перуджа СB
- 22.04.2018 Перуджа 2:3 Тернана СB
- 17.04.2018 Карпи 1:2 Перуджа СB
- 14.04.2018 Перуджа 1:1 Венеция СB
- 09.04.2018 Авеллино 2:0 Перуджа СB
- 03.04.2018 Про Верчелли 0:2 Перуджа СB
- 30.03.2018 Перуджа 1:0 Кремонезе СB
- 25.03.2018 Чезена 1:1 Перуджа СB
- 17.03.2018 Перуджа 3:0 Специя СB
- 10.03.2018 Перуджа 2:0 Фоджа СB
- 06.03.2018 Перуджа 2:0 Брешия СB
- 24.02.2018 Фрозиноне 1:3 Перуджа СB
- 17.02.2018 Перуджа 1:0 Палермо СB
- 11.02.2018 Парма 1:1 Перуджа СB
- 03.02.2018 Перуджа 1:3 Читтаделла СB
- 26.01.2018 Пескара 0:2 Перуджа СB
- 20.01.2018 Перуджа 2:0 Виртус Энтелла СB
- 28.12.2017 Перуджа 2:4 Эмполи СB
- 21.12.2017 Новара 1:1 Перуджа СB
- 16.12.2017 Перуджа 1:3 Бари СB
Салернитана (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 28.04.2018 Салернитана 4:2 Брешия СB
- 21.04.2018 Салернитана 1:3 Читтаделла СB
- 17.04.2018 Кремонезе 1:1 Салернитана СB
- 14.04.2018 Салернитана 1:1 Чезена СB
- 07.04.2018 Бари 1:1 Салернитана СB
- 29.03.2018 Эмполи 2:0 Салернитана СB
- 25.03.2018 Салернитана 1:0 Новара СB
- 17.03.2018 Фрозиноне 0:0 Салернитана СB
- 11.03.2018 Салернитана 2:0 Авеллино СB
- 03.03.2018 Асколи 1:3 Салернитана СB
- 26.02.2018 Салернитана 0:1 Парма СB
- 23.02.2018 Специя 3:0 Салернитана СB
- 17.02.2018 Салернитана 0:0 Про Верчелли СB
- 10.02.2018 Пескара 1:0 Салернитана СB
- 03.02.2018 Салернитана 1:2 Карпи СB
- 29.01.2018 Тернана 2:2 Салернитана СB
- 20.01.2018 Салернитана 3:2 Венеция СB
- 28.12.2017 Палермо 3:0 Салернитана СB
- 21.12.2017 Салернитана 0:3 Фоджа СB
- 16.12.2017 Виртус Энтелла 0:2 Салернитана СB
Последние игры между собой
Перуджа: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 1
Салернитана: победы: 1, ничьи: 6, поражения: 2
- 09.12.2017 Салернитана 1:1 Перуджа Серия B
- 18.05.2017 Перуджа 3:2 Салернитана Серия B
- 30.12.2016 Салернитана 2:1 Перуджа Серия B
- 19.03.2016 Перуджа 1:1 Салернитана Серия B
- 31.10.2015 Салернитана 1:1 Перуджа Серия B
- 27.04.2014 Салернитана 2:2 Перуджа Про Прима Дивизионе
- 13.12.2013 Перуджа 1:0 Салернитана Про Прима Дивизионе
- 16.03.2008 Салернитана 2:2 Перуджа Серия C1 B
- 28.10.2007 Перуджа 1:1 Салернитана Серия C1 B
Перуджа
Салернитана
-
3 Офсайды 3
-
14 Нарушения правил 17
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|39
|22
|12
|5
|83 - 47
|78
|2.
|Парма
|39
|19
|9
|11
|53 - 35
|66
|3.
|Фрозиноне
|39
|17
|14
|8
|61 - 45
|65
|4.
|Палермо
|39
|16
|16
|7
|54 - 37
|64
|5.
|Венеция
|39
|16
|15
|8
|53 - 36
|63
|6.
|Читтаделла
|39
|17
|10
|12
|56 - 45
|61
|7.
|Бари
|39
|16
|13
|10
|54 - 46
|61
|8.
|Перуджа
|39
|16
|11
|12
|64 - 52
|59
|9.
|Фоджа
|39
|15
|9
|15
|62 - 64
|54
|10.
|Карпи
|39
|12
|15
|12
|31 - 42
|51
|11.
|Специя
|39
|12
|14
|13
|41 - 41
|50
|12.
|Салернитана
|39
|10
|18
|11
|50 - 55
|48
|13.
|Брешия
|39
|11
|13
|15
|39 - 48
|46
|14.
|Пескара
|39
|11
|13
|15
|49 - 62
|46
|15.
|Кремонезе
|39
|8
|20
|11
|42 - 44
|44
|16.
|Чезена
|39
|9
|16
|14
|52 - 60
|43
|17.
|Новара
|39
|10
|12
|17
|40 - 49
|42
|18.
|Асколи
|39
|10
|11
|18
|38 - 59
|41
|19.
|Виртус Энтелла
|39
|9
|14
|16
|40 - 52
|41
|20.
|Авеллино
|39
|9
|14
|16
|45 - 58
|41
|21.
|Про Верчелли
|39
|8
|13
|18
|44 - 62
|37
|22.
|Тернана
|39
|7
|16
|16
|58 - 70
|37
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Витале Луиджи получил желтую карточку от судьи
84'
Salvatore Monaco получил желтую карточку от судьи
83'
Салернитана делает замену. Акпа-Акпро Жан-Даниэль уходит с поля, а Matteo Ricci выходит на его замену.
77'
Перуджа делает замену. Паяч Марко уходит с поля, а Террани Джованни выходит на его замену.
71'
Салернитана делает замену. Бокалон Риккардо уходит с поля, а Росси Алессандро выходит на его замену.
66'
Салернитана делает замену. Минала Джозеф уходит с поля, а Оджер Мозес выходит на его замену.
52'
Santiago Colombatto получил желтую карточку от судьи
50'
Г О О О О Л - Ди Кармине Самуэль бьет в цель!
48'
Перуджа делает замену. Бьянко Раффаэле уходит с поля, а Santiago Colombatto выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Черри Альберто получил желтую карточку от судьи
39'
Минала Джозеф получил желтую карточку от судьи
20'
Г О О О О Л - Розина Алессандро бьет в цель!
19'
Ди Кармине Самуэль получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Curi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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