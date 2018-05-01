  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Италия
  5. Серия B
Стадион:
Перуджа
1:1
Конец матча
Салернитана
0'
19' Желтая карточка
Ди Кармине Самуэль
0:1
20' Гол
Розина Алессандро
39' Желтая карточка
Минала Джозеф
45' Желтая карточка
Черри Альберто
1:1
50' Гол
Ди Кармине Самуэль
52' Желтая карточка
Santiago Colombatto
84' Желтая карточка
Salvatore Monaco II
90' Желтая карточка
Витале Луиджи
90'+7
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Витале Луиджи получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
84'
Salvatore Monaco получил желтую карточку от судьи
83'
Салернитана делает замену. Акпа-Акпро Жан-Даниэль уходит с поля, а Matteo Ricci выходит на его замену.
77'
Перуджа делает замену. Паяч Марко уходит с поля, а Террани Джованни выходит на его замену.
71'
Салернитана делает замену. Бокалон Риккардо уходит с поля, а Росси Алессандро выходит на его замену.

66'
Салернитана делает замену. Минала Джозеф уходит с поля, а Оджер Мозес выходит на его замену.
Желтая карточка
52'
Santiago Colombatto получил желтую карточку от судьи
Описание гола
50'
Г О О О О Л - Ди Кармине Самуэль бьет в цель!
48'
Перуджа делает замену. Бьянко Раффаэле уходит с поля, а Santiago Colombatto выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Черри Альберто получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
39'
Минала Джозеф получил желтую карточку от судьи
Описание гола
20'
Г О О О О Л - Розина Алессандро бьет в цель!
Желтая карточка
19'
Ди Кармине Самуэль получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Curi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация