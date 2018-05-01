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  5. Серия B
Стадион:
Про Верчелли
0:2
Конец матча
Венеция
0'
0:1
31' Гол
Марсура Давиде
0:2
77' Гол
Штулац Лео
84' Желтая карточка
Аудеро Эмиль
85' Желтая карточка
Литтери Джанлука
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Венеция делает замену. Зигони Джанмарко уходит с поля, а Gianni Fabiano выходит на его замену.
Желтая карточка
85'
Литтери Джанлука получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
84'
Аудеро Эмиль получил желтую карточку от судьи
77'
Про Верчелли делает замену. Джидайи Виллиам уходит с поля, а Кастилья Лука выходит на его замену.
Описание гола
77'
Г О О О О Л - Штулац Лео бьет в цель!

67'
Про Верчелли делает замену. Alfredo Bifulco уходит с поля, а Алекс Энрике II выходит на его замену.
63'
Венеция делает замену. Марсура Давиде уходит с поля, а Литтери Джанлука выходит на его замену.
58'
Про Верчелли делает замену. Ровини Эмануэле уходит с поля, а Claudio Morra выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Венеция делает замену. Francesco Cernuto уходит с поля, а Анджелкович Синиша выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
31'
Г О О О О Л - Марсура Давиде бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Silvio Piola, Vercelli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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