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Стадион: Сильвио Пиола
0:2
Конец матча
0:1
31' ГолМарсура Давиде
0:2
77' ГолШтулац Лео
84' Желтая карточкаАудеро Эмиль
85' Желтая карточкаЛиттери Джанлука
|
31'
0:1
77'
0:2
84'
85'
Состав команд
13
Гоцци
Симоне
33
Reginaldo
IV
Про Верчелли 3-4-3
- Основной состав
- 22 Пильячелли Мирко Вратарь
- 27 Бергамелли Дарио Защитник
- 28 Джидайи Виллиам Защитник
- 13 Гоцци Симоне Защитник
- 18 Гильоне Паоло Полузащитник
- 5 Вивес Джузеппе Полузащитник
- 30 Джермано Умберто Полузащитник
- 3 Маммарелла Карло Полузащитник
- 11 Ровини Эмануэле Нападающий
- 33 Reginaldo IV Нападающий
- 16 Alfredo Bifulco Нападающий
- Запасные игроки
- 32 Марконе Ричард Вратарь
- 2 Берра Филиппо Защитник
- 15 Dramane Konate Полузащитник
- 10 Кастилья Лука Полузащитник
- 14 Пагера Фабрицио Полузащитник
- 17 Алекс Энрике II Полузащитник
- 24 Пульезе Марио Полузащитник
- 20 Давид Иван Полузащитник
- 21 Гладестони Эстеван Нападающий
- 19 Гатто Массимилиано Нападающий
- 9 Claudio Morra Нападающий
- 6 Алькибиаде Раффаэле
- Главный тренер: Фоскарини Клаудио
Венеция 3-5-2
- Основной состав
- 1 Аудеро Эмиль Вратарь
- 25 Francesco Cernuto Защитник
- 13 Marco Modolo Защитник
- 6 Домицци Мауриццио Защитник
- 3 Брускаджин Маттео Полузащитник
- 23 Marcello Falzerano Полузащитник
- 5 Штулац Лео Полузащитник
- 18 Сучиу Сергиу Полузащитник
- 26 Гарофало Агостино Полузащитник
- 9 Зигони Джанмарко Нападающий
- 17 Марсура Давиде Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Guglielmo Vicario Вратарь
- 22 Руссо Данило Вратарь
- 27 Дзампано Джузеппе Защитник
- 4 Анджелкович Синиша Защитник
- 7 Бентивольо Симоне Полузащитник
- 31 Дель Гроссо Кристиано Полузащитник
- 11 Фиренце Марко Полузащитник
- 21 Фрей Николя Полузащитник
- 10 Gianni Fabiano Полузащитник
- 29 Литтери Джанлука Нападающий
- 8 Evans Soligo
Предыдущие игры
Про Верчелли (последние 20 матчей: +4 =7 -9)
- 28.04.2018 Про Верчелли 1:0 Парма СB
- 21.04.2018 Виртус Энтелла 3:2 Про Верчелли СB
- 17.04.2018 Про Верчелли 3:1 Пескара СB
- 14.04.2018 Эмполи 3:2 Про Верчелли СB
- 08.04.2018 Про Верчелли 0:0 Новара СB
- 03.04.2018 Про Верчелли 0:2 Перуджа СB
- 29.03.2018 Фоджа 2:1 Про Верчелли СB
- 25.03.2018 Про Верчелли 0:0 Авеллино СB
- 19.03.2018 Карпи 2:0 Про Верчелли СB
- 10.03.2018 Бари 2:2 Про Верчелли СB
- 06.03.2018 Чезена 2:2 Про Верчелли СB
- 24.02.2018 Про Верчелли 0:0 Палермо СB
- 17.02.2018 Салернитана 0:0 Про Верчелли СB
- 10.02.2018 Про Верчелли 0:0 Брешия СB
- 03.02.2018 Кремонезе 2:3 Про Верчелли СB
- 27.01.2018 Про Верчелли 2:0 Асколи СB
- 20.01.2018 Фрозиноне 4:0 Про Верчелли СB
- 28.12.2017 Про Верчелли 1:2 Читтаделла СB
- 21.12.2017 Тернана 4:3 Про Верчелли СB
- 16.12.2017 Про Верчелли 0:2 Специя СB
Венеция (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 27.04.2018 Венеция 3:0 Палермо СB
- 21.04.2018 Новара 1:3 Венеция СB
- 17.04.2018 Венеция 2:0 Виртус Энтелла СB
- 14.04.2018 Перуджа 1:1 Венеция СB
- 08.04.2018 Венеция 1:2 Брешия СB
- 02.04.2018 Карпи 0:0 Венеция СB
- 29.03.2018 Фрозиноне 2:1 Венеция СB
- 25.03.2018 Венеция 2:1 Читтаделла СB
- 17.03.2018 Эмполи 3:2 Венеция СB
- 10.03.2018 Венеция 1:0 Асколи СB
- 27.02.2018 Венеция 2:0 Тернана СB
- 23.02.2018 Парма 1:1 Венеция СB
- 17.02.2018 Венеция 3:1 Авеллино СB
- 10.02.2018 Специя 1:1 Венеция СB
- 03.02.2018 Венеция 3:1 Бари СB
- 27.01.2018 Венеция 1:0 Чезена СB
- 20.01.2018 Салернитана 3:2 Венеция СB
- 28.12.2017 Пескара 1:0 Венеция СB
- 20.12.2017 Венеция 1:1 Кремонезе СB
- 15.12.2017 Фоджа 2:2 Венеция СB
Последние игры между собой
Про Верчелли
Венеция
-
5 Офсайды 2
-
17 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|39
|22
|12
|5
|83 - 47
|78
|2.
|Парма
|39
|19
|9
|11
|53 - 35
|66
|3.
|Фрозиноне
|39
|17
|14
|8
|61 - 45
|65
|4.
|Палермо
|39
|16
|16
|7
|54 - 37
|64
|5.
|Венеция
|39
|16
|15
|8
|53 - 36
|63
|6.
|Читтаделла
|39
|17
|10
|12
|56 - 45
|61
|7.
|Бари
|39
|16
|13
|10
|54 - 46
|61
|8.
|Перуджа
|38
|16
|10
|12
|63 - 51
|58
|9.
|Фоджа
|39
|15
|9
|15
|62 - 64
|54
|10.
|Карпи
|39
|12
|15
|12
|31 - 42
|51
|11.
|Специя
|39
|12
|14
|13
|41 - 41
|50
|12.
|Салернитана
|38
|10
|17
|11
|49 - 54
|47
|13.
|Брешия
|39
|11
|13
|15
|39 - 48
|46
|14.
|Пескара
|39
|11
|13
|15
|49 - 62
|46
|15.
|Кремонезе
|39
|8
|20
|11
|42 - 44
|44
|16.
|Чезена
|39
|9
|16
|14
|52 - 60
|43
|17.
|Новара
|39
|10
|12
|17
|40 - 49
|42
|18.
|Асколи
|39
|10
|11
|18
|38 - 59
|41
|19.
|Виртус Энтелла
|39
|9
|14
|16
|40 - 52
|41
|20.
|Авеллино
|39
|9
|14
|16
|45 - 58
|41
|21.
|Про Верчелли
|39
|8
|13
|18
|44 - 62
|37
|22.
|Тернана
|39
|7
|16
|16
|58 - 70
|37
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Венеция делает замену. Зигони Джанмарко уходит с поля, а Gianni Fabiano выходит на его замену.
85'
Литтери Джанлука получил желтую карточку от судьи
84'
Аудеро Эмиль получил желтую карточку от судьи
77'
Про Верчелли делает замену. Джидайи Виллиам уходит с поля, а Кастилья Лука выходит на его замену.
77'
Г О О О О Л - Штулац Лео бьет в цель!
67'
Про Верчелли делает замену. Alfredo Bifulco уходит с поля, а Алекс Энрике II выходит на его замену.
63'
Венеция делает замену. Марсура Давиде уходит с поля, а Литтери Джанлука выходит на его замену.
58'
Про Верчелли делает замену. Ровини Эмануэле уходит с поля, а Claudio Morra выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
46'
Венеция делает замену. Francesco Cernuto уходит с поля, а Анджелкович Синиша выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
31'
Г О О О О Л - Марсура Давиде бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Silvio Piola, Vercelli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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