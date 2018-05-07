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Стадион: Карло Кастеллани
36' Желтая карточкаGiovanni Di Lorenzo
0:1
69' ГолАрини Мариано
1:1
73' ПенальтиДоннарумма Альфредо
76' Желтая карточкаПаскуаль Мануэль
|
69'
0:1
73'
1:1
76'
Состав команд
15
Hamed
Traore
27
Уйкани
Самир
15
Ivan
Marconi
18
Пеше
Симоне
31
Мацек
Роман
Эмполи 4-3-1-2
- Основной состав
- 21 Террачано Пьетро Вратарь
- 28 Giovanni Di Lorenzo Защитник
- 3 Майетта Доменико Защитник
- 13 Луперто Себастьяно Защитник
- 23 Паскуаль Мануэль Защитник
- 15 Hamed Traore Полузащитник
- 19 Michele Castagnetti Полузащитник
- 8 Крунич Раде Полузащитник
- 6 Зайц Миха Полузащитник
- 9 Доннарумма Альфредо Нападающий
- 11 Капуто Франческо Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Джакомель Алессандро Вратарь
- 25 Габриэл Васконселлос Вратарь
- 18 Полвани Лоренцо Защитник
- 5 Весели Фредерик Защитник
- 24 Бульо Давиде Полузащитник
- 20 Лолло Лоренцо Полузащитник
- 4 Бриги Маттео Полузащитник
- 27 Нинкович Никола Полузащитник
- 7 Пью Алессандро Нападающий
- 34 Marco Imperiale
- Главный тренер: Мартушьелло Джованни
Кремонезе 4-3-3
- Основной состав
- 27 Уйкани Самир Вратарь
- 21 Канини Микеле Защитник
- 3 Клейтон Машадо Защитник
- 15 Ivan Marconi Защитник
- 33 Ренцетти Франческо Защитник
- 34 Арини Мариано Полузащитник
- 18 Пеше Симоне Полузащитник
- 5 Кроче Даниэле Полузащитник
- 31 Мацек Роман Нападающий
- 9 Andrea Brighenti Нападающий
- 20 Giampietro Perrulli Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Nicola Ravaglia Вратарь
- 40 Гарсия Пол Защитник
- 4 Сбрисса Джованни Полузащитник
- 8 Michele Cavion Полузащитник
- 35 Чинелли Антонио Полузащитник
- 30 Камара Абел Нападающий
- 19 Stefano Scappini Нападающий
- 11 Скамачча Джанлука Нападающий
- 24 Filippo Forni
- 37 Giacomo Massari
- 16 Eduardo D'Avino
Предыдущие игры
Эмполи (последние 20 матчей: +14 =6 -0)
- 01.05.2018 Карпи 0:0 Эмполи СB
- 28.04.2018 Эмполи 1:1 Новара СB
- 23.04.2018 Фрозиноне 2:4 Эмполи СB
- 17.04.2018 Чезена 2:3 Эмполи СB
- 14.04.2018 Эмполи 3:2 Про Верчелли СB
- 07.04.2018 Специя 1:1 Эмполи СB
- 02.04.2018 Фоджа 0:3 Эмполи СB
- 29.03.2018 Эмполи 2:0 Салернитана СB
- 25.03.2018 Пескара 0:1 Эмполи СB
- 17.03.2018 Эмполи 3:2 Венеция СB
- 11.03.2018 Эмполи 2:1 Виртус Энтелла СB
- 27.02.2018 Эмполи 1:1 Авеллино СB
- 24.02.2018 Читтаделла 1:1 Эмполи СB
- 17.02.2018 Эмполи 4:0 Парма СB
- 10.02.2018 Асколи 1:2 Эмполи СB
- 02.02.2018 Эмполи 4:0 Палермо СB
- 27.01.2018 Бари 0:4 Эмполи СB
- 20.01.2018 Эмполи 2:1 Тернана СB
- 28.12.2017 Перуджа 2:4 Эмполи СB
- 21.12.2017 Эмполи 1:1 Брешия СB
Кремонезе (последние 20 матчей: +2 =10 -8)
- 01.05.2018 Кремонезе 1:1 Новара СB
- 28.04.2018 Специя 1:0 Кремонезе СB
- 21.04.2018 Кремонезе 1:2 Асколи СB
- 17.04.2018 Кремонезе 1:1 Салернитана СB
- 14.04.2018 Палермо 1:1 Кремонезе СB
- 07.04.2018 Кремонезе 0:4 Фоджа СB
- 30.03.2018 Перуджа 1:0 Кремонезе СB
- 25.03.2018 Кремонезе 0:1 Виртус Энтелла СB
- 17.03.2018 Брешия 1:1 Кремонезе СB
- 10.03.2018 Кремонезе 1:1 Читтаделла СB
- 03.03.2018 Тернана 2:1 Кремонезе СB
- 27.02.2018 Кремонезе 2:2 Фрозиноне СB
- 24.02.2018 Пескара 0:0 Кремонезе СB
- 16.02.2018 Кремонезе 0:1 Бари СB
- 10.02.2018 Карпи 1:1 Кремонезе СB
- 03.02.2018 Кремонезе 2:3 Про Верчелли СB
- 27.01.2018 Авеллино 0:0 Кремонезе СB
- 20.01.2018 Кремонезе 1:0 Парма СB
- 28.12.2017 Кремонезе 1:0 Чезена СB
- 20.12.2017 Венеция 1:1 Кремонезе СB
Последние игры между собой
Эмполи: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Кремонезе: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
- 16.12.2017 Кремонезе 1:1 Эмполи Серия B
Эмполи
Кремонезе
-
4 Офсайды 4
-
18 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
63 Владение мячом, % 37
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|40
|22
|13
|5
|84 - 48
|79
|2.
|Фрозиноне
|40
|18
|14
|8
|62 - 45
|68
|3.
|Палермо
|40
|17
|16
|7
|57 - 39
|67
|4.
|Парма
|40
|19
|9
|12
|54 - 37
|66
|5.
|Венеция
|40
|17
|15
|8
|55 - 37
|66
|6.
|Бари
|40
|17
|13
|10
|57 - 47
|64
|7.
|Читтаделла
|40
|17
|11
|12
|58 - 47
|62
|8.
|Перуджа
|40
|16
|11
|13
|65 - 55
|59
|9.
|Фоджа
|40
|15
|9
|16
|63 - 66
|54
|10.
|Специя
|40
|13
|14
|13
|46 - 42
|53
|11.
|Карпи
|40
|12
|15
|13
|31 - 43
|51
|12.
|Салернитана
|40
|11
|18
|11
|51 - 55
|51
|13.
|Брешия
|40
|11
|14
|15
|41 - 50
|47
|14.
|Пескара
|40
|11
|14
|15
|50 - 63
|47
|15.
|Чезена
|40
|10
|16
|14
|54 - 61
|46
|16.
|Кремонезе
|40
|8
|21
|11
|43 - 45
|45
|17.
|Новара
|40
|10
|13
|17
|41 - 50
|43
|18.
|Асколи
|40
|10
|12
|18
|39 - 60
|42
|19.
|Авеллино
|40
|9
|15
|16
|46 - 59
|42
|20.
|Виртус Энтелла
|40
|9
|14
|17
|40 - 53
|41
|21.
|Про Верчелли
|40
|8
|13
|19
|45 - 67
|37
|22.
|Тернана
|40
|7
|16
|17
|60 - 73
|37
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Кремонезе делает замену. Джампетро Перрулли уходит с поля, а Сбрисса Джованни выходит на его замену.
76'
Паскуаль Мануэль получил желтую карточку от судьи
74'
Эмполи делает замену. Доннарумма Альфредо уходит с поля, а Пью Алессандро выходит на его замену.
73'
Эмполи делает замену. Зайц Миха уходит с поля, а Бриги Маттео выходит на его замену.
73'
Г О О О О Л - Доннарумма Альфредо из команды Эмполи забивает с точки!
71'
Кремонезе делает замену. Andrea Brighenti уходит с поля, а Скамачча Джанлука выходит на его замену.
71'
Кремонезе делает замену. Мацек Роман уходит с поля, а Michele Cavion выходит на его замену.
69'
Г О О О О Л - Арини Мариано бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
36'
Giovanni Di Lorenzo получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Carlo Castellani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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