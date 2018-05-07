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  5. Серия B
Стадион:
Эмполи
1:1
Конец матча
Кремонезе
0'
36' Желтая карточка
Giovanni Di Lorenzo
0:1
69' Гол
Арини Мариано
1:1
73' Пенальти
Доннарумма Альфредо
76' Желтая карточка
Паскуаль Мануэль
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Кремонезе делает замену. Джампетро Перрулли уходит с поля, а Сбрисса Джованни выходит на его замену.
Желтая карточка
76'
Паскуаль Мануэль получил желтую карточку от судьи
74'
Эмполи делает замену. Доннарумма Альфредо уходит с поля, а Пью Алессандро выходит на его замену.
73'
Эмполи делает замену. Зайц Миха уходит с поля, а Бриги Маттео выходит на его замену.
Описание гола
73'
Г О О О О Л - Доннарумма Альфредо из команды Эмполи забивает с точки!

71'
Кремонезе делает замену. Andrea Brighenti уходит с поля, а Скамачча Джанлука выходит на его замену.
71'
Кремонезе делает замену. Мацек Роман уходит с поля, а Michele Cavion выходит на его замену.
Описание гола
69'
Г О О О О Л - Арини Мариано бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
36'
Giovanni Di Lorenzo получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Carlo Castellani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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