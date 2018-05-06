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Стадион: Дино Мануцци
43' Желтая карточкаЧичиретти Амато
43' Желтая карточкаСуагер Эмануэле
0:1
56' ГолЧераволо Фабио
76' Желтая карточкаЛариби Карим
1:1
86' ГолМончини Габриэле
89' Красная карточкаКупиш Томаш
90' Желтая карточкаИнсинье Роберто
90' Желтая карточкаДи Чезаре Валерио
90' Желтая карточкаСкавоне Мануэль
2:1
90' ГолМончини Габриэле
90' Желтая карточкаМончини Габриэле
|
43'
43'
56'
0:1
76'
86'
1:1
89'
90'
90'
90'
2:1
90'
Состав команд
18
Донкор
Исаак
20
Купиш
Томаш
24
Вита
Алессио
Чезена 4-3-3
- Основной состав
- 33 Фулиньяти Андреа Вратарь
- 18 Донкор Исаак Защитник
- 13 Суагер Эмануэле Защитник
- 29 Сконьямильо Дженнаро Защитник
- 2 Пертиконе Романо Защитник
- 5 Лариби Карим Полузащитник
- 8 Скьявоне Андреа Полузащитник
- 20 Купиш Томаш Полузащитник
- 24 Вита Алессио Нападающий
- 30 Джаллоу Ламин Нападающий
- 17 Феделе Маттео Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Альярди Федерико Вратарь
- 22 Мельграти Рикардо Вратарь
- 4 Кашоне Эммануэль Защитник
- 16 Эспозито Андреа Защитник
- 7 Фацци Николо Защитник
- 32 Simone Emmanuello Полузащитник
- 6 Fabio Eguelfi Полузащитник
- 14 Даль Монте Никола Нападающий
- 11 Мончини Габриэле Нападающий
- 9 Cosimo Chirico Нападающий
- 10 Качиа Даниэле Нападающий
- 23 Moussa Ndiaye
- Главный тренер: Драго Массимо
Парма 4-3-3
- Основной состав
- 1 Фраттали Пьерлуиджи Вратарь
- 23 Гаццола Марчелло Защитник
- 2 Якопони Симоне Защитник
- 5 Ди Чезаре Валерио Защитник
- 28 Гальоло Риккардо Защитник
- 33 Дези Якопо Полузащитник
- 29 Скавоне Мануэль Полузащитник
- 17 Барилла Антонио Полузащитник
- 8 Чичиретти Амато Нападающий
- 30 Чераволо Фабио Нападающий
- 20 Ди Гаудио Антонио Нападающий
- Запасные игроки
- 31 Francisco Sierralta Защитник
- 6 Лукарелли Алессандро Защитник
- 16 Armando Anastasio Защитник
- 4 Antonio Junior Vacca Полузащитник
- 21 Скоццарелла Маттео Полузащитник
- 10 Bertrand Yves Baraye Нападающий
- 9 Калайо Эмануэле Нападающий
- 19 Инсинье Роберто Нападающий
- 14 Marco Frediani
- 35 Andrea Dini
- 22 Michele Nardi
- Главный тренер: Донадони Роберто
Предыдущие игры
Чезена (последние 20 матчей: +4 =9 -7)
- 01.05.2018 Пескара 0:0 Чезена СB
- 28.04.2018 Чезена 1:0 Фрозиноне СB
- 21.04.2018 Брешия 0:0 Чезена СB
- 17.04.2018 Чезена 2:3 Эмполи СB
- 14.04.2018 Салернитана 1:1 Чезена СB
- 08.04.2018 Чезена 3:0 Виртус Энтелла СB
- 30.03.2018 Новара 1:0 Чезена СB
- 25.03.2018 Чезена 1:1 Перуджа СB
- 16.03.2018 Фоджа 2:1 Чезена СB
- 10.03.2018 Чезена 0:0 Карпи СB
- 06.03.2018 Чезена 2:2 Про Верчелли СB
- 03.03.2018 Специя 1:2 Чезена СB
- 24.02.2018 Асколи 2:1 Чезена СB
- 17.02.2018 Чезена 0:1 Читтаделла СB
- 10.02.2018 Авеллино 1:1 Чезена СB
- 04.02.2018 Чезена 4:3 Тернана СB
- 27.01.2018 Венеция 1:0 Чезена СB
- 20.01.2018 Чезена 1:1 Бари СB
- 28.12.2017 Кремонезе 1:0 Чезена СB
- 21.12.2017 Чезена 1:1 Палермо СB
Парма (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 01.05.2018 Парма 2:0 Тернана СB
- 28.04.2018 Про Верчелли 1:0 Парма СB
- 21.04.2018 Парма 2:1 Карпи СB
- 16.04.2018 Асколи 0:1 Парма СB
- 13.04.2018 Парма 0:0 Читтаделла СB
- 07.04.2018 Парма 2:0 Фрозиноне СB
- 02.04.2018 Парма 3:2 Палермо СB
- 29.03.2018 Авеллино 1:2 Парма СB
- 25.03.2018 Парма 3:1 Фоджа СB
- 17.03.2018 Виртус Энтелла 2:0 Парма СB
- 10.03.2018 Пескара 1:4 Парма СB
- 26.02.2018 Салернитана 0:1 Парма СB
- 23.02.2018 Парма 1:1 Венеция СB
- 17.02.2018 Эмполи 4:0 Парма СB
- 11.02.2018 Парма 1:1 Перуджа СB
- 03.02.2018 Брешия 2:1 Парма СB
- 27.01.2018 Парма 3:0 Новара СB
- 20.01.2018 Кремонезе 1:0 Парма СB
- 27.12.2017 Парма 0:0 Специя СB
- 21.12.2017 Бари 0:0 Парма СB
Последние игры между собой
Чезена: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 1
Парма: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 2
Чезена
Парма
-
2 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 16
-
3 Жёлтые карточки 4
-
1 Красные карточки 0
-
45 Владение мячом, % 55
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|39
|22
|12
|5
|83 - 47
|78
|2.
|Фрозиноне
|40
|18
|14
|8
|62 - 45
|68
|3.
|Палермо
|40
|17
|16
|7
|57 - 39
|67
|4.
|Парма
|40
|19
|9
|12
|54 - 37
|66
|5.
|Венеция
|40
|17
|15
|8
|55 - 37
|66
|6.
|Бари
|40
|17
|13
|10
|57 - 47
|64
|7.
|Читтаделла
|40
|17
|11
|12
|58 - 47
|62
|8.
|Перуджа
|40
|16
|11
|13
|65 - 55
|59
|9.
|Фоджа
|40
|15
|9
|16
|63 - 66
|54
|10.
|Специя
|40
|13
|14
|13
|46 - 42
|53
|11.
|Карпи
|40
|12
|15
|13
|31 - 43
|51
|12.
|Салернитана
|40
|11
|18
|11
|51 - 55
|51
|13.
|Брешия
|40
|11
|14
|15
|41 - 50
|47
|14.
|Пескара
|40
|11
|14
|15
|50 - 63
|47
|15.
|Чезена
|40
|10
|16
|14
|54 - 61
|46
|16.
|Кремонезе
|39
|8
|20
|11
|42 - 44
|44
|17.
|Новара
|40
|10
|13
|17
|41 - 50
|43
|18.
|Асколи
|40
|10
|12
|18
|39 - 60
|42
|19.
|Авеллино
|40
|9
|15
|16
|46 - 59
|42
|20.
|Виртус Энтелла
|40
|9
|14
|17
|40 - 53
|41
|21.
|Про Верчелли
|40
|8
|13
|19
|45 - 67
|37
|22.
|Тернана
|40
|7
|16
|17
|60 - 73
|37
Второй тайм
90'
Мончини Габриэле получил желтую карточку от судьи
90'
Г О О О О Л - Мончини Габриэле бьет в цель!
90'
Скавоне Мануэль получил желтую карточку от судьи
90'
Ди Чезаре Валерио получил желтую карточку от судьи
90'
Инсинье Роберто получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
УДАЛЕНИЕ! - Купиш Томаш увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
86'
Г О О О О Л - Мончини Габриэле бьет в цель!
80'
Парма делает замену. Чераволо Фабио уходит с поля, а Калайо Эмануэле выходит на его замену.
76'
Лариби Карим получил желтую карточку от судьи
74'
Чезена делает замену. Пертиконе Романо уходит с поля, а Cosimo Chirico выходит на его замену.
72'
Парма делает замену. Ди Гаудио Антонио уходит с поля, а Marco Frediani выходит на его замену.
68'
Парма делает замену. Чичиретти Амато уходит с поля, а Инсинье Роберто выходит на его замену.
60'
Чезена делает замену. Феделе Маттео уходит с поля, а Даль Монте Никола выходит на его замену.
60'
Чезена делает замену. Джаллоу Ламин уходит с поля, а Мончини Габриэле выходит на его замену.
56'
Г О О О О Л - Чераволо Фабио бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
Суагер Эмануэле получил желтую карточку от судьи
43'
Чичиретти Амато получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Dino Manuzzi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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