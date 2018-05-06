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  5. Серия B
Стадион:
Чезена
2:1
Конец матча
Парма
0'
43' Желтая карточка
Чичиретти Амато
43' Желтая карточка
Суагер Эмануэле
0:1
56' Гол
Чераволо Фабио
76' Желтая карточка
Лариби Карим
1:1
86' Гол
Мончини Габриэле
89' Красная карточка
Купиш Томаш
90' Желтая карточка
Инсинье Роберто
90' Желтая карточка
Ди Чезаре Валерио
90' Желтая карточка
Скавоне Мануэль
2:1
90' Гол
Мончини Габриэле
90' Желтая карточка
Мончини Габриэле
90'+10
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Мончини Габриэле получил желтую карточку от судьи
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Мончини Габриэле бьет в цель!
Желтая карточка
90'
Скавоне Мануэль получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
90'
Ди Чезаре Валерио получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
90'
Инсинье Роберто получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

89'
УДАЛЕНИЕ! - Купиш Томаш увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Описание гола
86'
Г О О О О Л - Мончини Габриэле бьет в цель!
80'
Парма делает замену. Чераволо Фабио уходит с поля, а Калайо Эмануэле выходит на его замену.
Желтая карточка
76'
Лариби Карим получил желтую карточку от судьи
74'
Чезена делает замену. Пертиконе Романо уходит с поля, а Cosimo Chirico выходит на его замену.
72'
Парма делает замену. Ди Гаудио Антонио уходит с поля, а Marco Frediani выходит на его замену.
68'
Парма делает замену. Чичиретти Амато уходит с поля, а Инсинье Роберто выходит на его замену.
60'
Чезена делает замену. Феделе Маттео уходит с поля, а Даль Монте Никола выходит на его замену.
60'
Чезена делает замену. Джаллоу Ламин уходит с поля, а Мончини Габриэле выходит на его замену.
Описание гола
56'
Г О О О О Л - Чераволо Фабио бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
43'
Суагер Эмануэле получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
43'
Чичиретти Амато получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Dino Manuzzi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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