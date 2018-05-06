Стадион: Паоло Мацца
12' Желтая карточкаВикари Франческо
1:0
25' ГолПалоски Альберто
Первый тайм
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
30'
Игрок клуба "СПАЛ 2013" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
29'
29'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
26'
Команда СПАЛ 2013 забила мяч, хотя лучше играли соперники
25'
Г О О О О Л - Палоски Альберто первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
25'
Антенуччи Мирко из команды СПАЛ 2013 нанес удар, мяч после которого попал в перекладину, после того, как вратарь отбил мяч.
25'
Антенуччи Мирко из команды СПАЛ 2013 идет с мячом вперед на обострение...
25'
25'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
24'
Палоски Альберто из команды СПАЛ 2013 в офсайде
24'
Луис Эвертон из команды СПАЛ 2013 сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
23'
Летиция Гаэтано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Антенуччи Мирко из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
23'
Раньери Сандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Коста Филиппо из команды СПАЛ 2013 подал угловой справа.
22'
Джимсити Берат предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
22'
Палоски Альберто из команды СПАЛ 2013 делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
22'
22'
Летиция Гаэтано нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
Куртич Ясмин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Виола Николас из команды Беневенто подал угловой слева.
21'
Ционек Тьяго предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
21'
Летиция Гаэтано из команды Беневенто делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
21'
Игроки ФК "Беневенто" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
21'
Виола Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Коста Филиппо из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
21'
Раньери Сандро наказан за толчок Грасси Альберто
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 26% времени, а гости – 74%.
20'
Викари Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Гьямфи Брайт из команды Беневенто отправил кросс в штрафную...
19'
Ционек Тьяго из команды СПАЛ 2013 опасно и грубо сыграл. Париджини Витторио пострадал.
18'
Судья сигнализирует, что Париджини Витторио из команды Беневенто поставил подножку. Пострадал Куртич Ясмин
18'
Игра в одни ворота сейчас. Беневенто доминирует и владеет мячом
15'
Судья сигнализирует, что Париджини Витторио из команды Беневенто поставил подножку. Пострадал Коста Филиппо
15'
Палоски Альберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Виола Николас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
15'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 23% времени, а гости – 77%.
15'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
14'
Судья сигнализирует, что Антенуччи Мирко из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Летиция Гаэтано
14'
Венути Лоренцо нанес удар, но тот был заблокирован.
14'
Грасси Альберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Виола Николас из команды Беневенто подал угловой справа.
13'
Гомис Альфред из команды СПАЛ 2013 сделал отличный сейв!
13'
Штрафной исполнил Виола Николас, после его удара Гомис Альфред сделал классный сейв. Угловой
12'
Викари Франческо - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
12'
Судья сигнализирует, что Викари Франческо из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Париджини Витторио
12'
Куртич Ясмин ошибается в защите.
12'
Пуджиони Кристиан взял и забрал мяч на выходе
12'
Коста Филиппо из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
12'
Коста Филиппо из команды СПАЛ 2013 идет с мячом вперед на обострение...
11'
11'
Гьямфи Брайт из команды Беневенто сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
11'
Летиция Гаэтано из команды Беневенто отправил кросс в штрафную...
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 24% времени, а гости – 76%.
10'
9'
Виола Николас из команды Беневенто сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
9'
Игроки ФК "Беневенто" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
9'
9'
9'
Викари Франческо из команды СПАЛ 2013 хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
8'
Раньери Сандро выбил мяч подальше от ворот.
8'
Удар от ворот произведет Беневенто
8'
Грасси Альберто не смог попасть в створ ударом издали
7'
Виола Николас коснулся мяча рукой.
7'
Палоски Альберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Виола Николас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
6'
Судья сигнализирует, что Матьелло Федерико из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Летиция Гаэтано
6'
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 26% времени, а гости – 74%.
4'
Антенуччи Мирко из команды СПАЛ 2013 в офсайде
4'
Джимсити Берат наказан за толчок Палоски Альберто
3'
Удар от ворот произведет СПАЛ 2013
2'
Удар от ворот произведет Беневенто
2'
1'
Судья сигнализирует, что Викари Франческо из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Диабате Шейк
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Беневенто". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Paolo Mazza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч СПАЛ 2013 1:0 Беневенто
СПАЛ 2013
85.2% (150)
Ничья:
9.7% (17)
Беневенто
5.1% (9)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 СПАЛ 2013:
31.8% (56)
1:0 СПАЛ 2013:
30.7% (54)
2:0 СПАЛ 2013:
15.9% (28)
1:1 Ничья:
5.1% (9)
0:1 Беневенто:
2.8% (5)
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