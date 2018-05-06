Стадион: Луиджи Феррарис
0:0
Первый тайм: 31'
19' Желтая карточкаБертолаччи Андреа
30' Желтая карточкаБадель Милан
Первый тайм
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
30'
Удар от ворот произведет Фиорентина
30'
Бадель Милан получил желтую карточку от судьи
29'
Бадель Милан наказан за толчок Росси Джузеппе
29'
Велозу Мигель из команды Дженоа направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
27'
Игрок клуба "Дженоа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Бертолаччи Андреа из команды Дженоа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
25'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
25'
Бираги Кристиано возвращается на поле, всё в порядке.
25'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
25'
Ох, нехорошо это выглядит. Бираги Кристиано получил травму и медбригада забирает его с поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 26% времени, а гости – 74%.
24'
Бираги Кристиано на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
24'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
24'
Шанс! Росси Джузеппе из команды Дженоа пробил головой, но мимо
23'
Рози Алеандро из команды Дженоа сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
23'
Лазович Дарко из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
23'
Судья сигнализирует, что Медейруш Юри из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Бадель Милан
22'
Бадель Милан из команды Фиорентина делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
22'
Игрок клуба "Дженоа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Лазович Дарко из команды Дженоа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 25% времени, а гости – 75%.
19'
Бертолаччи Андреа получил желтую карточку от судьи
19'
Безумный фол. Бертолаччи Андреа грубо играет против соперника. Пострадал Песселья Херман
19'
Бадель Милан из команды Фиорентина хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
19'
Лазович Дарко из команды Дженоа делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
19'
Перин Маттиа взял и забрал мяч на выходе
19'
Бенасси Марко из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
19'
19'
Сапонара Риккардо из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
18'
Игрок клуба "Фиорентина" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Бенасси Марко пробует нанести удар издали, но Перин Маттиа держит все под контролем
17'
Бадель Милан из команды Фиорентина направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
15'
Гости сейчас начали активно прессинговать соперника. Придётся наладить игру в обороне.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 26% времени, а гости – 74%.
14'
Симеоне Джованни из команды Фиорентина делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
14'
Игроки ФК "Фиорентина" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
13'
Бенасси Марко нарушает правила. Бертолаччи Андреа пострадал
13'
Удар от ворот произведет Дженоа
13'
Сапонара Риккардо из команды Фиорентина сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
12'
Бадель Милан нанес удар издали, а Перин Маттиа отбил его обратно в игру!
11'
Эль-Ямик Джавад выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Бенасси Марко из команды Фиорентина подал угловой справа.
11'
Велозу Мигель предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.
10'
Игрок клуба "Фиорентина" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Симеоне Джованни из команды Фиорентина в офсайде
9'
Бадель Милан нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
7'
Бенасси Марко из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
6'
Сапонара Риккардо из команды Фиорентина подал угловой слева.
6'
Бадель Милан из команды Фиорентина делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
4'
Песселья Херман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Велозу Мигель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
3'
Судья сигнализирует, что Гаспар Бруну из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Медейруш Юри
3'
Судья сигнализирует, что Симеоне Джованни из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Рози Алеандро
2'
Удар от ворот произведет Фиорентина
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Дженоа". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Дженоа 0:0 Фиорентина
Дженоа
7.3% (13)
Ничья:
31.5% (56)
Фиорентина
61.2% (109)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Фиорентина:
36.5% (65)
1:1 Ничья:
29.8% (53)
0:1 Фиорентина:
16.3% (29)
2:1 Дженоа:
3.9% (7)
0:2 Фиорентина:
3.4% (6)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация