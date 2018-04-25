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Стадион:
Кальяри
 
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Рома
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Текстовая онлайн трансляция матча Кальяри - Рома

До начала игры осталось 2 дня 17 часов 37 минут, которая состоится 06.05.2018.
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:
Прогнозы на матч Кальяри - Рома
Кальяри
7.1% (6)
Ничья:
3.6% (3)
Рома
89.3% (75)

Вы не участвовали в прогнозе

Рома:
46.4% (39)
Рома:
20.2% (17)
Рома:
10.7% (9)
Рома:
4.8% (4)
Ничья:
3.6% (3)
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