Текстовая онлайн трансляция матча Кальяри - Рома

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Стадион: Сарденья Арена
Предыдущие игры
Кальяри (последние 20 матчей: +4 =5 -11)
- 29.04.2018 Сампдория 4:1 Кальяри СA
- 22.04.2018 Кальяри 0:0 Болонья СA
- 17.04.2018 Интер Милан 4:0 Кальяри СA
- 14.04.2018 Кальяри 2:1 Удинезе СA
- 08.04.2018 Верона 1:0 Кальяри СA
- 03.04.2018 Дженоа 2:1 Кальяри СA
- 31.03.2018 Кальяри 0:4 Торино СA
- 18.03.2018 Беневенто 1:2 Кальяри СA
- 11.03.2018 Кальяри 2:2 Лацио СA
- 26.02.2018 Кальяри 0:5 Наполи СA
- 17.02.2018 Кьево 2:1 Кальяри СA
- 11.02.2018 Сассуоло 0:0 Кальяри СA
- 04.02.2018 Кальяри 2:0 СПАЛ 2013 СA
- 28.01.2018 Кротоне 1:1 Кальяри СA
- 21.01.2018 Кальяри 1:2 Милан СA
- 06.01.2018 Кальяри 0:1 Ювентус СA
- 30.12.2017 Аталанта 1:2 Кальяри СA
- 22.12.2017 Кальяри 0:1 Фиорентина СA
- 16.12.2017 Рома 1:0 Кальяри СA
- 09.12.2017 Кальяри 2:2 Сампдория СA
Рома (последние 20 матчей: +12 =2 -6)
- 02.05.2018 Рома 4:2 Ливерпуль ЛЧ
- 28.04.2018 Рома 4:1 Кьево СA
- 24.04.2018 Ливерпуль 5:2 Рома ЛЧ
- 21.04.2018 СПАЛ 2013 0:3 Рома СA
- 18.04.2018 Рома 2:1 Дженоа СA
- 15.04.2018 Лацио 0:0 Рома СA
- 10.04.2018 Рома 3:0 Барселона ЛЧ
- 07.04.2018 Рома 0:2 Фиорентина СA
- 04.04.2018 Барселона 4:1 Рома ЛЧ
- 31.03.2018 Болонья 1:1 Рома СA
- 18.03.2018 Кротоне 0:2 Рома СA
- 13.03.2018 Рома 1:0 Шахтёр Дн ЛЧ
- 09.03.2018 Рома 3:0 Торино СA
- 03.03.2018 Наполи 2:4 Рома СA
- 25.02.2018 Рома 0:2 Милан СA
- 21.02.2018 Шахтёр Дн 2:1 Рома ЛЧ
- 17.02.2018 Удинезе 0:2 Рома СA
- 11.02.2018 Рома 5:2 Беневенто СA
- 04.02.2018 Верона 0:1 Рома СA
- 28.01.2018 Рома 0:1 Сампдория СA
Последние игры между собой
Кальяри: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 10
Рома: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 4
- 16.12.2017 Рома 1:0 Кальяри Серия A
- 22.01.2017 Рома 1:0 Кальяри Серия A
- 28.08.2016 Кальяри 2:2 Рома Серия A
- 08.02.2015 Кальяри 1:2 Рома Серия A
- 21.09.2014 Рома 2:0 Кальяри Серия A
- 06.04.2014 Кальяри 1:3 Рома Серия A
- 25.11.2013 Рома 0:0 Кальяри Серия A
- 01.02.2013 Рома 2:4 Кальяри Серия A
- 23.09.2012 Кальяри 0:3 Рома Серия A
- 01.02.2012 Кальяри 4:2 Рома Серия A
- 11.09.2011 Рома 1:2 Кальяри Серия A
- 22.01.2011 Рома 3:0 Кальяри Серия A
- 11.09.2010 Кальяри 5:1 Рома Серия A
- 09.05.2010 Рома 2:1 Кальяри Серия A
- 06.01.2010 Кальяри 2:2 Рома Серия A
- 10.05.2009 Кальяри 2:2 Рома Серия A
- 14.12.2008 Рома 3:2 Кальяри Серия A
- 29.03.2008 Кальяри 1:1 Рома Серия A
- 06.12.2007 Рома 2:0 Кальяри Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|35
|28
|4
|3
|81 - 22
|88
|2.
|Наполи
|Заявка
|35
|26
|6
|3
|71 - 26
|84
|3.
|Лацио
|Заявка
|35
|21
|7
|7
|84 - 43
|70
|4.
|Рома
|Заявка
|35
|21
|7
|7
|59 - 28
|70
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|35
|18
|12
|5
|58 - 26
|66
|6.
|Аталанта
|Заявка
|35
|16
|10
|9
|55 - 36
|58
|7.
|Милан
|Заявка
|35
|16
|9
|10
|46 - 39
|57
|8.
|Сампдория
|Заявка
|35
|16
|6
|13
|55 - 54
|54
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|35
|15
|9
|11
|50 - 38
|54
|10.
|Торино
|Заявка
|35
|11
|14
|10
|48 - 42
|47
|11.
|Дженоа
|Заявка
|35
|11
|8
|16
|30 - 37
|41
|12.
|Болонья
|Заявка
|35
|11
|6
|18
|38 - 46
|39
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|35
|9
|10
|16
|26 - 57
|37
|14.
|Удинезе
|Заявка
|35
|10
|4
|21
|46 - 59
|34
|15.
|Кротоне
|Заявка
|35
|9
|7
|19
|36 - 60
|34
|16.
|Кальяри
|Заявка
|35
|9
|6
|20
|31 - 60
|33
|17.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|35
|6
|14
|15
|33 - 56
|32
|18.
|Кьево
|Заявка
|35
|7
|10
|18
|31 - 57
|31
|19.
|Верона
|Заявка
|35
|7
|4
|24
|28 - 71
|25
|20.
|Беневенто
|Заявка
|35
|5
|3
|27
|32 - 81
|18
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Текстовая онлайн трансляция матча Кальяри - РомаДо начала игры осталось 2 дня 17 часов 37 минут, которая состоится 06.05.2018.
Новости матча
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Прогнозы на матч Кальяри - Рома
Кальяри
7.1% (6)
Ничья:
3.6% (3)
Рома
89.3% (75)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Рома:
46.4% (39)
0:2 Рома:
20.2% (17)
0:1 Рома:
10.7% (9)
1:3 Рома:
4.8% (4)
1:1 Ничья:
3.6% (3)
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