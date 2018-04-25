Текстовая онлайн трансляция матча Лацио - Аталанта

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Стадион: Олимпийский (Рим)
Предыдущие игры
Лацио (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 29.04.2018 Торино 0:1 Лацио СA
- 22.04.2018 Лацио 4:0 Сампдория СA
- 18.04.2018 Фиорентина 3:4 Лацио СA
- 15.04.2018 Лацио 0:0 Рома СA
- 12.04.2018 Ред Булл Зальцбург 4:1 Лацио ЛЕ
- 08.04.2018 Удинезе 1:2 Лацио СA
- 05.04.2018 Лацио 4:2 Ред Булл Зальцбург ЛЕ
- 31.03.2018 Лацио 6:2 Беневенто СA
- 18.03.2018 Лацио 1:1 Болонья СA
- 15.03.2018 Динамо Киев 0:2 Лацио ЛЕ
- 11.03.2018 Кальяри 2:2 Лацио СA
- 08.03.2018 Лацио 2:2 Динамо Киев ЛЕ
- 03.03.2018 Лацио 0:1 Ювентус СA
- 28.02.2018 Лацио 0:0 Милан КИ
- 25.02.2018 Сассуоло 0:3 Лацио СA
- 22.02.2018 Лацио 5:1 Стяуа ЛЕ
- 19.02.2018 Лацио 2:0 Верона СA
- 15.02.2018 Стяуа 1:0 Лацио ЛЕ
- 10.02.2018 Наполи 4:1 Лацио СA
- 05.02.2018 Лацио 1:2 Дженоа СA
Аталанта (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 29.04.2018 Аталанта 3:1 Дженоа СA
- 22.04.2018 Аталанта 2:1 Торино СA
- 18.04.2018 Беневенто 0:3 Аталанта СA
- 14.04.2018 Аталанта 0:0 Интер Милан СA
- 07.04.2018 СПАЛ 2013 1:1 Аталанта СA
- 03.04.2018 Аталанта 1:2 Сампдория СA
- 31.03.2018 Аталанта 2:0 Удинезе СA
- 18.03.2018 Верона 0:5 Аталанта СA
- 14.03.2018 Ювентус 2:0 Аталанта СA
- 11.03.2018 Болонья 0:1 Аталанта СA
- 28.02.2018 Ювентус 1:0 Аталанта КИ
- 22.02.2018 Аталанта 1:1 Боруссия Д ЛЕ
- 18.02.2018 Аталанта 1:1 Фиорентина СA
- 15.02.2018 Боруссия Д 3:2 Аталанта ЛЕ
- 10.02.2018 Кротоне 1:1 Аталанта СA
- 04.02.2018 Аталанта 1:0 Кьево СA
- 30.01.2018 Аталанта 0:1 Ювентус КИ
- 27.01.2018 Сассуоло 0:3 Аталанта СA
- 21.01.2018 Аталанта 0:1 Наполи СA
- 06.01.2018 Рома 1:2 Аталанта СA
Последние игры между собой
Лацио: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 6
Аталанта: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 11
- 17.12.2017 Аталанта 3:3 Лацио Серия A
- 15.01.2017 Лацио 2:1 Аталанта Серия A
- 21.08.2016 Аталанта 3:4 Лацио Серия A
- 13.03.2016 Лацио 2:0 Аталанта Серия A
- 28.10.2015 Аталанта 2:1 Лацио Серия A
- 03.05.2015 Аталанта 1:1 Лацио Серия A
- 13.12.2014 Лацио 3:0 Аталанта Серия A
- 09.03.2014 Лацио 0:1 Аталанта Серия A
- 20.10.2013 Аталанта 2:1 Лацио Серия A
- 13.01.2013 Лацио 2:0 Аталанта Серия A
- 26.08.2012 Аталанта 0:1 Лацио Серия A
- 06.05.2012 Аталанта 0:2 Лацио Серия A
- 15.01.2012 Лацио 2:0 Аталанта Серия A
- 17.01.2010 Аталанта 3:0 Лацио Серия A
- 23.08.2009 Лацио 1:0 Аталанта Серия A
- 26.04.2009 Лацио 0:1 Аталанта Серия A
- 30.11.2008 Аталанта 2:0 Лацио Серия A
- 01.10.2008 Лацио 2:0 Аталанта Кубок Италии
- 17.02.2008 Лацио 3:0 Аталанта Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|35
|28
|4
|3
|81 - 22
|88
|2.
|Наполи
|Заявка
|35
|26
|6
|3
|71 - 26
|84
|3.
|Лацио
|Заявка
|35
|21
|7
|7
|84 - 43
|70
|4.
|Рома
|Заявка
|35
|21
|7
|7
|59 - 28
|70
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|35
|18
|12
|5
|58 - 26
|66
|6.
|Аталанта
|Заявка
|35
|16
|10
|9
|55 - 36
|58
|7.
|Милан
|Заявка
|35
|16
|9
|10
|46 - 39
|57
|8.
|Сампдория
|Заявка
|35
|16
|6
|13
|55 - 54
|54
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|35
|15
|9
|11
|50 - 38
|54
|10.
|Торино
|Заявка
|35
|11
|14
|10
|48 - 42
|47
|11.
|Дженоа
|Заявка
|35
|11
|8
|16
|30 - 37
|41
|12.
|Болонья
|Заявка
|35
|11
|6
|18
|38 - 46
|39
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|35
|9
|10
|16
|26 - 57
|37
|14.
|Удинезе
|Заявка
|35
|10
|4
|21
|46 - 59
|34
|15.
|Кротоне
|Заявка
|35
|9
|7
|19
|36 - 60
|34
|16.
|Кальяри
|Заявка
|35
|9
|6
|20
|31 - 60
|33
|17.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|35
|6
|14
|15
|33 - 56
|32
|18.
|Кьево
|Заявка
|35
|7
|10
|18
|31 - 57
|31
|19.
|Верона
|Заявка
|35
|7
|4
|24
|28 - 71
|25
|20.
|Беневенто
|Заявка
|35
|5
|3
|27
|32 - 81
|18
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Текстовая онлайн трансляция матча Лацио - АталантаДо начала игры осталось 2 дня 11 часов 53 минуты, которая состоится 06.05.2018.
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Прогнозы на матч Лацио - Аталанта
Лацио
83.7% (72)
Ничья:
7% (6)
Аталанта
9.3% (8)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Лацио:
31.4% (27)
2:0 Лацио:
19.8% (17)
1:0 Лацио:
18.6% (16)
3:1 Лацио:
7% (6)
1:1 Ничья:
5.8% (5)
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