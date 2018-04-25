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Лацио
 
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Аталанта
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Текстовая онлайн трансляция матча Лацио - Аталанта

До начала игры осталось 2 дня 11 часов 53 минуты, которая состоится 06.05.2018.
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Прогнозы на матч Лацио - Аталанта
Лацио
83.7% (72)
Ничья:
7% (6)
Аталанта
9.3% (8)

Вы не участвовали в прогнозе

Лацио:
31.4% (27)
Лацио:
19.8% (17)
Лацио:
18.6% (16)
Лацио:
7% (6)
Ничья:
5.8% (5)
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