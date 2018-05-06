Стадион: Марк-Антонио Бентегоди
1:0
12' ГолБирса Вальтер
Первый тайм
29'
29'
Сими Нванкво из команды Кротоне сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
28'
28'
27'
Дайнелли Дарио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Мартелла Бруно из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
27'
26'
Бирса Вальтер из команды Кьево играет слишком грубо. Тротта Марселло оказался на газоне.
26'
Инглезе Роберто нанес удар, но тот был заблокирован.
25'
Бирса Вальтер пробил со штрафного прямо в стенку
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
25'
Судья сигнализирует, что Барберис Андреа из команды Кротоне поставил подножку. Пострадал Хетемай Перпарим
22'
Удар от ворот произведет Кьево
21'
Сими Нванкво не смог попасть в створ ударом издали
21'
Кордац Алекс взял и забрал мяч на выходе
21'
Бирса Вальтер из команды Кьево забрасывает мяч в штрафную.
21'
Соррентино Стефано взял и забрал мяч на выходе
20'
Стоян Адриан из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
20'
Сими Нванкво из команды Кротоне в офсайде
19'
Мартелла Бруно из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
19'
Хетемай Перпарим пробует нанести удар издали, но Кордац Алекс держит все под контролем
16'
Гобби Массимо из команды Кьево играет слишком грубо. Тротта Марселло оказался на газоне.
16'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
15'
Удар от ворот произведет Кьево
15'
Фараони Марко не смог попасть в створ ударом издали
15'
Сими Нванкво нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
Плохо сыграл Гобби Массимо - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
15'
Стоян Адриан из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
14'
Тротта Марселло из команды Кротоне разыграл угловой с правого угла.
14'
Дайнелли Дарио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
14'
Бирса Вальтер наказан за толчок Мартелла Бруно
12'
Гобби Массимо сделал результативную передачу.
12'
ГО-О-О-О-ОЛ! Бирса Вальтер из клуба "Кьево" отправил мяч головой в ворота.
12'
Гобби Массимо из команды Кьево делает отличный кросс...
12'
Чеккерини Федерико наказан за толчок Инглезе Роберто
12'
Тротта Марселло из команды Кротоне делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
11'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
10'
10'
ШАНС! Инглезе Роберто нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
10'
Хетемай Перпарим из команды Кьево делает пас партнеру.
10'
10'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
9'
Чеккерини Федерико из команды Кротоне в офсайде
9'
Матч остановлен
9'
Чеккерини Федерико забил ударом головой, но гол не был засчитан
9'
Тротта Марселло навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
8'
Судья сигнализирует, что Дайнелли Дарио из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Стоян Адриан
7'
7'
Гобби Массимо из команды Кьево делает неудачный навес.
7'
Барберис Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Джаккерини Эммануэле из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
6'
6'
Инглезе Роберто из команды Кьево наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
6'
6'
5'
Бирса Вальтер из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
5'
Джаккерини Эммануэле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Фараони Марко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
4'
Судья сигнализирует, что Ригони Никола из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Стоян Адриан
4'
Кордац Алекс взял и забрал мяч на выходе
4'
4'
3'
Гобби Массимо из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
3'
Сими Нванкво выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Бирса Вальтер из команды Кьево подал угловой слева.
3'
Каччаторе Фабрицио из команды Кьево делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
3'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
3'
Бирса Вальтер из команды Кьево подал угловой слева.
2'
Фараони Марко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
2'
Фараони Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
2'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Налини Андреа из команды Кротоне опасно и грубо сыграл. Каччаторе Фабрицио пострадал.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Кротоне". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
-
"Кьево" уволил главного тренера — 13:00
Прогнозы на матч Кьево 1:0 Кротоне
Кьево
67.8% (118)
Ничья:
25.3% (44)
Кротоне
6.9% (12)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Кьево:
39.1% (68)
1:1 Ничья:
20.7% (36)
2:1 Кьево:
19.5% (34)
2:0 Кьево:
5.7% (10)
1:2 Кротоне:
4.6% (8)
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