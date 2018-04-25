Текстовая онлайн трансляция матча Удинезе - Интер Милан

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Стадион: Дачия-Арена
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Удинезе (последние 20 матчей: +3 =4 -13)
- 29.04.2018 Беневенто 3:3 Удинезе СA
- 22.04.2018 Удинезе 1:2 Кротоне СA
- 18.04.2018 Наполи 4:2 Удинезе СA
- 14.04.2018 Кальяри 2:1 Удинезе СA
- 08.04.2018 Удинезе 1:2 Лацио СA
- 03.04.2018 Удинезе 0:2 Фиорентина СA
- 31.03.2018 Аталанта 2:0 Удинезе СA
- 23.03.2018 Домжале 1:0 Удинезе ТМК
- 17.03.2018 Удинезе 1:2 Сассуоло СA
- 11.03.2018 Ювентус 2:0 Удинезе СA
- 25.02.2018 Сампдория 2:1 Удинезе СA
- 17.02.2018 Удинезе 0:2 Рома СA
- 11.02.2018 Торино 2:0 Удинезе СA
- 04.02.2018 Удинезе 1:1 Милан СA
- 28.01.2018 Дженоа 0:1 Удинезе СA
- 24.01.2018 Лацио 3:0 Удинезе СA
- 21.01.2018 Удинезе 1:1 СПАЛ 2013 СA
- 05.01.2018 Кьево 1:1 Удинезе СA
- 30.12.2017 Болонья 1:2 Удинезе СA
- 23.12.2017 Удинезе 4:0 Верона СA
Интер Милан (последние 20 матчей: +6 =8 -6)
- 28.04.2018 Интер Милан 2:3 Ювентус СA
- 22.04.2018 Кьево 1:2 Интер Милан СA
- 17.04.2018 Интер Милан 4:0 Кальяри СA
- 14.04.2018 Аталанта 0:0 Интер Милан СA
- 08.04.2018 Торино 1:0 Интер Милан СA
- 04.04.2018 Милан 0:0 Интер Милан СA
- 31.03.2018 Интер Милан 3:0 Верона СA
- 18.03.2018 Сампдория 0:5 Интер Милан СA
- 11.03.2018 Интер Милан 0:0 Наполи СA
- 24.02.2018 Интер Милан 2:0 Беневенто СA
- 17.02.2018 Дженоа 2:0 Интер Милан СA
- 11.02.2018 Интер Милан 2:1 Болонья СA
- 03.02.2018 Интер Милан 1:1 Кротоне СA
- 28.01.2018 СПАЛ 2013 1:1 Интер Милан СA
- 21.01.2018 Интер Милан 1:1 Рома СA
- 05.01.2018 Фиорентина 1:1 Интер Милан СA
- 30.12.2017 Интер Милан 0:0 Лацио СA
- 27.12.2017 Милан 1:0 Интер Милан КИ
- 23.12.2017 Сассуоло 1:0 Интер Милан СA
- 16.12.2017 Интер Милан 1:3 Удинезе СA
Последние игры между собой
Удинезе: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 12
Интер Милан: победы: 12, ничьи: 1, поражения: 7
- 16.12.2017 Интер Милан 1:3 Удинезе Серия A
- 28.05.2017 Интер Милан 5:2 Удинезе Серия A
- 08.01.2017 Удинезе 1:2 Интер Милан Серия A
- 23.04.2016 Интер Милан 3:1 Удинезе Серия A
- 12.12.2015 Удинезе 0:4 Интер Милан Серия A
- 28.04.2015 Удинезе 1:2 Интер Милан Серия A
- 07.12.2014 Интер Милан 1:2 Удинезе Серия A
- 27.03.2014 Интер Милан 0:0 Удинезе Серия A
- 10.01.2014 Удинезе 1:0 Интер Милан Кубок Италии
- 03.11.2013 Удинезе 0:3 Интер Милан Серия A
- 19.05.2013 Интер Милан 2:5 Удинезе Серия A
- 06.01.2013 Удинезе 3:0 Интер Милан Серия A
- 25.04.2012 Удинезе 1:3 Интер Милан Серия A
- 03.12.2011 Интер Милан 0:1 Удинезе Серия A
- 23.01.2011 Удинезе 3:1 Интер Милан Серия A
- 11.09.2010 Интер Милан 2:1 Удинезе Серия A
- 28.02.2010 Удинезе 2:3 Интер Милан Серия A
- 03.10.2009 Интер Милан 2:1 Удинезе Серия A
- 05.04.2009 Удинезе 0:1 Интер Милан Серия A
- 09.11.2008 Интер Милан 1:0 Удинезе Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|35
|28
|4
|3
|81 - 22
|88
|2.
|Наполи
|Заявка
|35
|26
|6
|3
|71 - 26
|84
|3.
|Лацио
|Заявка
|35
|21
|7
|7
|84 - 43
|70
|4.
|Рома
|Заявка
|35
|21
|7
|7
|59 - 28
|70
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|35
|18
|12
|5
|58 - 26
|66
|6.
|Аталанта
|Заявка
|35
|16
|10
|9
|55 - 36
|58
|7.
|Милан
|Заявка
|35
|16
|9
|10
|46 - 39
|57
|8.
|Сампдория
|Заявка
|35
|16
|6
|13
|55 - 54
|54
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|35
|15
|9
|11
|50 - 38
|54
|10.
|Торино
|Заявка
|35
|11
|14
|10
|48 - 42
|47
|11.
|Дженоа
|Заявка
|35
|11
|8
|16
|30 - 37
|41
|12.
|Болонья
|Заявка
|35
|11
|6
|18
|38 - 46
|39
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|35
|9
|10
|16
|26 - 57
|37
|14.
|Удинезе
|Заявка
|35
|10
|4
|21
|46 - 59
|34
|15.
|Кротоне
|Заявка
|35
|9
|7
|19
|36 - 60
|34
|16.
|Кальяри
|Заявка
|35
|9
|6
|20
|31 - 60
|33
|17.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|35
|6
|14
|15
|33 - 56
|32
|18.
|Кьево
|Заявка
|35
|7
|10
|18
|31 - 57
|31
|19.
|Верона
|Заявка
|35
|7
|4
|24
|28 - 71
|25
|20.
|Беневенто
|Заявка
|35
|5
|3
|27
|32 - 81
|18
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Текстовая онлайн трансляция матча Удинезе - Интер МиланДо начала игры осталось 2 дня 9 часов 24 минуты, которая состоится 06.05.2018.
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Прогнозы на матч Удинезе - Интер Милан
Удинезе
5.5% (5)
Ничья:
12.1% (11)
Интер Милан
82.4% (75)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Интер Милан:
47.3% (43)
0:1 Интер Милан:
17.6% (16)
0:2 Интер Милан:
9.9% (9)
1:1 Ничья:
8.8% (8)
2:1 Удинезе:
5.5% (5)
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