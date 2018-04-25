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Текстовая онлайн трансляция матча Наполи - Торино

До начала игры осталось 2 дня 11 часов 53 минуты, которая состоится 06.05.2018.
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Прогнозы на матч Наполи - Торино
Наполи
92% (80)
Ничья:
5.7% (5)
Торино
2.3% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Наполи:
34.5% (30)
Наполи:
25.3% (22)
Наполи:
10.3% (9)
Наполи:
9.2% (8)
Наполи:
5.7% (5)
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