Текстовая онлайн трансляция матча Наполи - Торино

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Стадион: Сан-Паоло
Предыдущие игры
Наполи (последние 20 матчей: +13 =3 -4)
- 29.04.2018 Фиорентина 3:0 Наполи СA
- 22.04.2018 Ювентус 0:1 Наполи СA
- 18.04.2018 Наполи 4:2 Удинезе СA
- 15.04.2018 Милан 0:0 Наполи СA
- 08.04.2018 Наполи 2:1 Кьево СA
- 31.03.2018 Сассуоло 1:1 Наполи СA
- 18.03.2018 Наполи 1:0 Дженоа СA
- 11.03.2018 Интер Милан 0:0 Наполи СA
- 03.03.2018 Наполи 2:4 Рома СA
- 26.02.2018 Кальяри 0:5 Наполи СA
- 22.02.2018 РБ Лейпциг 0:2 Наполи ЛЕ
- 18.02.2018 Наполи 1:0 СПАЛ 2013 СA
- 15.02.2018 Наполи 1:3 РБ Лейпциг ЛЕ
- 10.02.2018 Наполи 4:1 Лацио СA
- 04.02.2018 Беневенто 0:2 Наполи СA
- 28.01.2018 Наполи 3:1 Болонья СA
- 21.01.2018 Аталанта 0:1 Наполи СA
- 06.01.2018 Наполи 2:0 Верона СA
- 02.01.2018 Наполи 1:2 Аталанта КИ
- 29.12.2017 Кротоне 0:1 Наполи СA
Торино (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 29.04.2018 Торино 0:1 Лацио СA
- 22.04.2018 Аталанта 2:1 Торино СA
- 18.04.2018 Торино 1:1 Милан СA
- 14.04.2018 Кьево 0:0 Торино СA
- 08.04.2018 Торино 1:0 Интер Милан СA
- 04.04.2018 Торино 4:1 Кротоне СA
- 31.03.2018 Кальяри 0:4 Торино СA
- 18.03.2018 Торино 1:2 Фиорентина СA
- 09.03.2018 Рома 3:0 Торино СA
- 25.02.2018 Верона 2:1 Торино СA
- 18.02.2018 Торино 0:1 Ювентус СA
- 11.02.2018 Торино 2:0 Удинезе СA
- 03.02.2018 Сампдория 1:1 Торино СA
- 28.01.2018 Торино 3:0 Беневенто СA
- 21.01.2018 Сассуоло 1:1 Торино СA
- 06.01.2018 Торино 3:0 Болонья СA
- 03.01.2018 Ювентус 2:0 Торино КИ
- 30.12.2017 Торино 0:0 Дженоа СA
- 23.12.2017 СПАЛ 2013 2:2 Торино СA
- 20.12.2017 Рома 1:2 Торино КИ
Последние игры между собой
Наполи: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 4
Торино: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 9
- 16.12.2017 Торино 1:3 Наполи Серия A
- 14.05.2017 Торино 0:5 Наполи Серия A
- 18.12.2016 Наполи 5:3 Торино Серия A
- 08.05.2016 Торино 1:2 Наполи Серия A
- 06.01.2016 Наполи 2:1 Торино Серия A
- 01.03.2015 Торино 1:0 Наполи Серия A
- 05.10.2014 Наполи 2:1 Торино Серия A
- 17.03.2014 Торино 0:1 Наполи Серия A
- 27.10.2013 Наполи 2:0 Торино Серия A
- 31.03.2013 Торино 3:5 Наполи Серия A
- 04.11.2012 Наполи 1:1 Торино Серия A
- 17.05.2009 Наполи 1:2 Торино Серия A
- 21.12.2008 Торино 1:0 Наполи Серия A
- 04.05.2008 Торино 2:1 Наполи Серия A
- 23.12.2007 Наполи 1:1 Торино Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|35
|28
|4
|3
|81 - 22
|88
|2.
|Наполи
|Заявка
|35
|26
|6
|3
|71 - 26
|84
|3.
|Лацио
|Заявка
|35
|21
|7
|7
|84 - 43
|70
|4.
|Рома
|Заявка
|35
|21
|7
|7
|59 - 28
|70
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|35
|18
|12
|5
|58 - 26
|66
|6.
|Аталанта
|Заявка
|35
|16
|10
|9
|55 - 36
|58
|7.
|Милан
|Заявка
|35
|16
|9
|10
|46 - 39
|57
|8.
|Сампдория
|Заявка
|35
|16
|6
|13
|55 - 54
|54
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|35
|15
|9
|11
|50 - 38
|54
|10.
|Торино
|Заявка
|35
|11
|14
|10
|48 - 42
|47
|11.
|Дженоа
|Заявка
|35
|11
|8
|16
|30 - 37
|41
|12.
|Болонья
|Заявка
|35
|11
|6
|18
|38 - 46
|39
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|35
|9
|10
|16
|26 - 57
|37
|14.
|Удинезе
|Заявка
|35
|10
|4
|21
|46 - 59
|34
|15.
|Кротоне
|Заявка
|35
|9
|7
|19
|36 - 60
|34
|16.
|Кальяри
|Заявка
|35
|9
|6
|20
|31 - 60
|33
|17.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|35
|6
|14
|15
|33 - 56
|32
|18.
|Кьево
|Заявка
|35
|7
|10
|18
|31 - 57
|31
|19.
|Верона
|Заявка
|35
|7
|4
|24
|28 - 71
|25
|20.
|Беневенто
|Заявка
|35
|5
|3
|27
|32 - 81
|18
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Текстовая онлайн трансляция матча Наполи - ТориноДо начала игры осталось 2 дня 11 часов 53 минуты, которая состоится 06.05.2018.
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Прогнозы на матч Наполи - Торино
Наполи
92% (80)
Ничья:
5.7% (5)
Торино
2.3% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Наполи:
34.5% (30)
2:1 Наполи:
25.3% (22)
3:1 Наполи:
10.3% (9)
1:0 Наполи:
9.2% (8)
3:0 Наполи:
5.7% (5)
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