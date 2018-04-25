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Ювентус
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Болонья

До начала игры осталось 1 день 17 часов 39 минут, которая состоится 05.05.2018.
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Прогнозы на матч Ювентус - Болонья
Ювентус
100% (107)
Ничья:
0% (0)
Болонья
0% (0)

Вы не участвовали в прогнозе

Ювентус:
52.3% (56)
Ювентус:
15.9% (17)
Ювентус:
9.3% (10)
Ювентус:
8.4% (9)
Ювентус:
3.7% (4)
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