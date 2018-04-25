Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Болонья

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Стадион: Альянц Стэдиум
Предыдущие игры
Ювентус (последние 20 матчей: +15 =3 -2)
- 28.04.2018 Интер Милан 2:3 Ювентус СA
- 22.04.2018 Ювентус 0:1 Наполи СA
- 18.04.2018 Кротоне 1:1 Ювентус СA
- 15.04.2018 Ювентус 3:0 Сампдория СA
- 11.04.2018 Реал Мадрид 1:3 Ювентус ЛЧ
- 07.04.2018 Беневенто 2:4 Ювентус СA
- 03.04.2018 Ювентус 0:3 Реал Мадрид ЛЧ
- 31.03.2018 Ювентус 3:1 Милан СA
- 17.03.2018 СПАЛ 2013 0:0 Ювентус СA
- 14.03.2018 Ювентус 2:0 Аталанта СA
- 11.03.2018 Ювентус 2:0 Удинезе СA
- 07.03.2018 Тоттенхэм 1:2 Ювентус ЛЧ
- 03.03.2018 Лацио 0:1 Ювентус СA
- 28.02.2018 Ювентус 1:0 Аталанта КИ
- 18.02.2018 Торино 0:1 Ювентус СA
- 13.02.2018 Ювентус 2:2 Тоттенхэм ЛЧ
- 09.02.2018 Фиорентина 0:2 Ювентус СA
- 04.02.2018 Ювентус 7:0 Сассуоло СA
- 30.01.2018 Аталанта 0:1 Ювентус КИ
- 27.01.2018 Кьево 0:2 Ювентус СA
Болонья (последние 20 матчей: +5 =3 -12)
- 29.04.2018 Болонья 1:2 Милан СA
- 22.04.2018 Кальяри 0:0 Болонья СA
- 18.04.2018 Сампдория 1:0 Болонья СA
- 15.04.2018 Болонья 2:0 Верона СA
- 08.04.2018 Кротоне 1:0 Болонья СA
- 31.03.2018 Болонья 1:1 Рома СA
- 18.03.2018 Лацио 1:1 Болонья СA
- 11.03.2018 Болонья 0:1 Аталанта СA
- 03.03.2018 СПАЛ 2013 1:0 Болонья СA
- 24.02.2018 Болонья 2:0 Дженоа СA
- 18.02.2018 Болонья 2:1 Сассуоло СA
- 11.02.2018 Интер Милан 2:1 Болонья СA
- 04.02.2018 Болонья 1:2 Фиорентина СA
- 28.01.2018 Наполи 3:1 Болонья СA
- 21.01.2018 Болонья 3:0 Беневенто СA
- 06.01.2018 Торино 3:0 Болонья СA
- 30.12.2017 Болонья 1:2 Удинезе СA
- 22.12.2017 Кьево 2:3 Болонья СA
- 17.12.2017 Болонья 0:3 Ювентус СA
- 10.12.2017 Милан 2:1 Болонья СA
Последние игры между собой
Ювентус: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 1
Болонья: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 12
- 17.12.2017 Болонья 0:3 Ювентус Серия A
- 27.05.2017 Болонья 1:2 Ювентус Серия A
- 08.01.2017 Ювентус 3:0 Болонья Серия A
- 19.02.2016 Болонья 0:0 Ювентус Серия A
- 04.10.2015 Ювентус 3:1 Болонья Серия A
- 19.04.2014 Ювентус 1:0 Болонья Серия A
- 06.12.2013 Болонья 0:2 Ювентус Серия A
- 16.03.2013 Болонья 0:2 Ювентус Серия A
- 31.10.2012 Ювентус 2:1 Болонья Серия A
- 07.03.2012 Болонья 1:1 Ювентус Серия A
- 09.12.2011 Ювентус 2:1 Болонья Кубок Италии
- 21.09.2011 Ювентус 1:1 Болонья Серия A
- 26.02.2011 Ювентус 0:2 Болонья Серия A
- 24.10.2010 Болонья 0:0 Ювентус Серия A
- 21.02.2010 Болонья 1:2 Ювентус Серия A
- 27.09.2009 Ювентус 1:1 Болонья Серия A
- 14.03.2009 Ювентус 4:1 Болонья Серия A
- 29.10.2008 Болонья 1:2 Ювентус Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|35
|28
|4
|3
|81 - 22
|88
|2.
|Наполи
|Заявка
|35
|26
|6
|3
|71 - 26
|84
|3.
|Лацио
|Заявка
|35
|21
|7
|7
|84 - 43
|70
|4.
|Рома
|Заявка
|35
|21
|7
|7
|59 - 28
|70
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|35
|18
|12
|5
|58 - 26
|66
|6.
|Аталанта
|Заявка
|35
|16
|10
|9
|55 - 36
|58
|7.
|Милан
|Заявка
|35
|16
|9
|10
|46 - 39
|57
|8.
|Сампдория
|Заявка
|35
|16
|6
|13
|55 - 54
|54
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|35
|15
|9
|11
|50 - 38
|54
|10.
|Торино
|Заявка
|35
|11
|14
|10
|48 - 42
|47
|11.
|Дженоа
|Заявка
|35
|11
|8
|16
|30 - 37
|41
|12.
|Болонья
|Заявка
|35
|11
|6
|18
|38 - 46
|39
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|35
|9
|10
|16
|26 - 57
|37
|14.
|Удинезе
|Заявка
|35
|10
|4
|21
|46 - 59
|34
|15.
|Кротоне
|Заявка
|35
|9
|7
|19
|36 - 60
|34
|16.
|Кальяри
|Заявка
|35
|9
|6
|20
|31 - 60
|33
|17.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|35
|6
|14
|15
|33 - 56
|32
|18.
|Кьево
|Заявка
|35
|7
|10
|18
|31 - 57
|31
|19.
|Верона
|Заявка
|35
|7
|4
|24
|28 - 71
|25
|20.
|Беневенто
|Заявка
|35
|5
|3
|27
|32 - 81
|18
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Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - БолоньяДо начала игры осталось 1 день 17 часов 39 минут, которая состоится 05.05.2018.
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Прогнозы на матч Ювентус - Болонья
Ювентус
100% (107)
Ничья:
0% (0)
Болонья
0% (0)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Ювентус:
52.3% (56)
3:0 Ювентус:
15.9% (17)
2:1 Ювентус:
9.3% (10)
1:0 Ювентус:
8.4% (9)
4:0 Ювентус:
3.7% (4)
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