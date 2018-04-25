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Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Верона

До начала игры осталось 1 день 14 часов 54 минуты, которая состоится 05.05.2018.
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Прогнозы на матч Милан - Верона
Милан
96.2% (101)
Ничья:
3.8% (4)
Верона
0% (0)

Вы не участвовали в прогнозе

Милан:
42.9% (45)
Милан:
15.2% (16)
Милан:
12.4% (13)
Милан:
10.5% (11)
Милан:
8.6% (9)
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