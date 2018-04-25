Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Верона

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Стадион: Сан-Сиро
Предыдущие игры
Милан (последние 20 матчей: +10 =6 -4)
- 29.04.2018 Болонья 1:2 Милан СA
- 21.04.2018 Милан 0:1 Беневенто СA
- 18.04.2018 Торино 1:1 Милан СA
- 15.04.2018 Милан 0:0 Наполи СA
- 08.04.2018 Милан 1:1 Сассуоло СA
- 04.04.2018 Милан 0:0 Интер Милан СA
- 31.03.2018 Ювентус 3:1 Милан СA
- 18.03.2018 Милан 3:2 Кьево СA
- 15.03.2018 Арсенал 3:1 Милан ЛЕ
- 11.03.2018 Дженоа 0:1 Милан СA
- 08.03.2018 Милан 0:2 Арсенал ЛЕ
- 28.02.2018 Лацио 0:0 Милан КИ
- 25.02.2018 Рома 0:2 Милан СA
- 22.02.2018 Милан 1:0 Лудогорец ЛЕ
- 18.02.2018 Милан 1:0 Сампдория СA
- 15.02.2018 Лудогорец 0:3 Милан ЛЕ
- 10.02.2018 СПАЛ 2013 0:4 Милан СA
- 04.02.2018 Удинезе 1:1 Милан СA
- 31.01.2018 Милан 0:0 Лацио КИ
- 28.01.2018 Милан 2:1 Лацио СA
Верона (последние 20 матчей: +5 =0 -15)
- 29.04.2018 Верона 1:3 СПАЛ 2013 СA
- 23.04.2018 Дженоа 3:1 Верона СA
- 18.04.2018 Верона 0:1 Сассуоло СA
- 15.04.2018 Болонья 2:0 Верона СA
- 08.04.2018 Верона 1:0 Кальяри СA
- 04.04.2018 Беневенто 3:0 Верона СA
- 31.03.2018 Интер Милан 3:0 Верона СA
- 18.03.2018 Верона 0:5 Аталанта СA
- 10.03.2018 Верона 1:0 Кьево СA
- 25.02.2018 Верона 2:1 Торино СA
- 19.02.2018 Лацио 2:0 Верона СA
- 11.02.2018 Сампдория 2:0 Верона СA
- 04.02.2018 Верона 0:1 Рома СA
- 28.01.2018 Фиорентина 1:4 Верона СA
- 21.01.2018 Верона 0:3 Кротоне СA
- 06.01.2018 Наполи 2:0 Верона СA
- 30.12.2017 Верона 1:3 Ювентус СA
- 23.12.2017 Удинезе 4:0 Верона СA
- 17.12.2017 Верона 3:0 Милан СA
- 13.12.2017 Милан 3:0 Верона КИ
Последние игры между собой
Милан: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
Верона: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
- 17.12.2017 Верона 3:0 Милан Серия A
- 13.12.2017 Милан 3:0 Верона Кубок Италии
- 25.04.2016 Верона 2:1 Милан Серия A
- 13.12.2015 Милан 1:1 Верона Серия A
- 07.03.2015 Милан 2:2 Верона Серия A
- 19.10.2014 Верона 1:3 Милан Серия A
- 19.01.2014 Милан 1:0 Верона Серия A
- 24.08.2013 Верона 2:1 Милан Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|35
|28
|4
|3
|81 - 22
|88
|2.
|Наполи
|Заявка
|35
|26
|6
|3
|71 - 26
|84
|3.
|Лацио
|Заявка
|35
|21
|7
|7
|84 - 43
|70
|4.
|Рома
|Заявка
|35
|21
|7
|7
|59 - 28
|70
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|35
|18
|12
|5
|58 - 26
|66
|6.
|Аталанта
|Заявка
|35
|16
|10
|9
|55 - 36
|58
|7.
|Милан
|Заявка
|35
|16
|9
|10
|46 - 39
|57
|8.
|Сампдория
|Заявка
|35
|16
|6
|13
|55 - 54
|54
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|35
|15
|9
|11
|50 - 38
|54
|10.
|Торино
|Заявка
|35
|11
|14
|10
|48 - 42
|47
|11.
|Дженоа
|Заявка
|35
|11
|8
|16
|30 - 37
|41
|12.
|Болонья
|Заявка
|35
|11
|6
|18
|38 - 46
|39
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|35
|9
|10
|16
|26 - 57
|37
|14.
|Удинезе
|Заявка
|35
|10
|4
|21
|46 - 59
|34
|15.
|Кротоне
|Заявка
|35
|9
|7
|19
|36 - 60
|34
|16.
|Кальяри
|Заявка
|35
|9
|6
|20
|31 - 60
|33
|17.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|35
|6
|14
|15
|33 - 56
|32
|18.
|Кьево
|Заявка
|35
|7
|10
|18
|31 - 57
|31
|19.
|Верона
|Заявка
|35
|7
|4
|24
|28 - 71
|25
|20.
|Беневенто
|Заявка
|35
|5
|3
|27
|32 - 81
|18
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Текстовая онлайн трансляция матча Милан - ВеронаДо начала игры осталось 1 день 14 часов 54 минуты, которая состоится 05.05.2018.
Новости матча
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Прогнозы на матч Милан - Верона
Милан
96.2% (101)
Ничья:
3.8% (4)
Верона
0% (0)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Милан:
42.9% (45)
2:1 Милан:
15.2% (16)
1:0 Милан:
12.4% (13)
3:0 Милан:
10.5% (11)
3:1 Милан:
8.6% (9)
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