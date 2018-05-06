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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион: Зрители: 10483
Сассуоло
1:0
Конец матча
Сампдория
0'
54' Желтая карточка
Пелузо Федерико
1:0
68' Гол
Политано Маттео
90' Желтая карточка
Рамирес Гастон
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 10483 болельщиков
Фол, нарушение
93'
Судья сигнализирует, что Линетти Кароль из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Бабакар Хоума
93'
Рагуза Антонио из команды Сассуоло в офсайде
Фол, нарушение
92'
Судья сигнализирует, что Торрейра Лукас из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Сенси Стефано

91'
Политано Маттео из команды Сассуоло сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
Желтая карточка
90'
Судья подбегает и показывает Рамирес Гастон из команды Сампдория отложенную желтую карточку за фол.
Фол, нарушение
90'
Рамирес Гастон наказан за толчок Рагуза Антонио
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
88'
Тактическая замена. Берарди Доменико уходит с поля и его заменяет Рагуза Антонио
Фол, нарушение
87'
Линетти Кароль коснулся мяча рукой.
87'
Берарди Доменико пробует нанести удар издали, но Вивиано Эмильяно держит все под контролем
87'
Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе
87'
Линетти Кароль из команды Сампдория забрасывает мяч в штрафную.
87'
Игрок клуба "Сампдория" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
86'
Бабакар Хоума из команды Сассуоло в офсайде
85'
Тактическая замена. Прает Деннис уходит с поля и его заменяет Стиепович Огнен
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
84'
Рамирес Гастон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Адьяпонг Клод из команды Сассуоло навешивает в штрафную с рикошетом.
Фол, нарушение
84'
Андерсен Йоаким из команды Сампдория играет слишком грубо. Бабакар Хоума оказался на газоне.
83'
Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе
Угловой
83'
Рамирес Гастон из команды Сампдория подал угловой справа.
83'
Ачерби Франческо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
82'
Рамирес Гастон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
82'
Берарди Доменико наказан за толчок Торрейра Лукас
Фол, нарушение
81'
Бабакар Хоума коснулся мяча рукой.
81'
Удар от ворот произведет Сассуоло
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
79'
Удар от ворот произведет Сассуоло
78'
Миссироли Симоне из команды Сассуоло сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
77'
Сенси Стефано из команды Сассуоло подал угловой слева.
77'
Берешиньски Бартош предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
77'
Дункан Альфред из команды Сассуоло делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
74'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
73'
Тактическая замена. Политано Маттео уходит с поля и его заменяет Бабакар Хоума
73'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
72'
Игрок клуба "Сассуоло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
71'
Андерсен Йоаким из команды Сампдория опасно и грубо сыграл. Миссироли Симоне пострадал.
Угловой
70'
Рамирес Гастон из команды Сампдория подал угловой справа.
70'
Ачерби Франческо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
70'
Рамирес Гастон из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
68'
Отличный командный гол!
68'
Дункан Альфред сделал результативную передачу.
Описание гола
68'
Г О О О О Л - Политано Маттео изменил счет на табло!
68'
Дункан Альфред из команды Сассуоло делает пас партнеру.
68'
Сильвестре Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Игроки ФК "Сассуоло" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
68'
Политано Маттео из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
66'
Тактическая замена. Квальярелла Фабио уходит с поля и его заменяет Капрари Джанлука
Фол, нарушение
66'
Судья сигнализирует, что Берешиньски Бартош из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Дункан Альфред
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
Офсайд
65'
Политано Маттео из команды Сассуоло в офсайде
65'
Берарди Доменико нанес удар, но тот был заблокирован.
65'
Сильвестре Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
65'
Политано Маттео из команды Сассуоло подал угловой слева.
65'
Андерсен Йоаким предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
64'
Ачерби Франческо из команды Сассуоло нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
64'
Сенси Стефано из команды Сассуоло подал угловой справа.
64'
Вивиано Эмильяно из команды Сампдория сделал отличный сейв!
64'
Должен был быть гол! Политано Маттео имел отличный шанс, но Вивиано Эмильяно не дал голу состоятся!
64'
Пелузо Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
64'
Сенси Стефано из команды Сассуоло подал угловой справа.
63'
Андерсен Йоаким предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
63'
Игрок клуба "Сассуоло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
62'
Судья сигнализирует, что Прает Деннис из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Миссироли Симоне
62'
Удар от ворот произведет Сассуоло
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
58'
Удар от ворот произведет Сампдория
58'
Андерсен Йоаким предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Фол, нарушение
57'
Берарди Доменико наказан за толчок Андерсен Йоаким
57'
Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Берешиньски Бартош из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
55'
Прает Деннис нарушает правила. Дункан Альфред пострадал
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
Желтая карточка
54'
Пелузо Федерико - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
54'
Судья сигнализирует, что Пелузо Федерико из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Рамирес Гастон
54'
Берарди Доменико из команды Сассуоло делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
54'
Ковнацки Давид наказан за толчок Консильи Андреа
54'
Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе
53'
Миссироли Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
53'
Торрейра Лукас из команды Сампдория подал угловой слева.
53'
Консильи Андреа предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
53'
Рамирес Гастон из команды Сампдория подал угловой справа.
53'
Прает Деннис из команды Сампдория делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
52'
Игрок клуба "Сампдория" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Прает Деннис из команды Сампдория делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
51'
ШАНС! Дункан Альфред нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
51'
Миссироли Симоне из команды Сассуоло сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
50'
Политано Маттео навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
50'
Судья сигнализирует, что Сала Джакопо из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Миссироли Симоне
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
50'
Игрок клуба "Сассуоло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
49'
Игрок клуба "Сассуоло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Игрок клуба "Сассуоло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Ковнацки Давид из команды Сампдория отдал передачу, которая была заблокирована.
47'
Удар от ворот произведет Сампдория
47'
Пелузо Федерико из команды Сассуоло наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
47'
Сенси Стефано из команды Сассуоло подал угловой справа.
47'
Линетти Кароль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
Дункан Альфред из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Сала Джакопо из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Адьяпонг Клод
Офсайд
46'
Берарди Доменико из команды Сассуоло в офсайде
46'
Тактическая замена. Баррето Эдгар уходит с поля и его заменяет Рамирес Гастон
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
47'
Лемос Маурисио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Ковнацки Давид из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
47'
Игрок клуба "Сампдория" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
Фол, нарушение
47'
Ковнацки Давид наказан за толчок Ачерби Франческо
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе
45'
Берешиньски Бартош из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
45'
Пелузо Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Ковнацки Давид из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
44'
Удар от ворот произведет Сампдория
44'
Адьяпонг Клод нанес удар чуть мимо. Близко!
44'
Игроки ФК "Сассуоло" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Офсайд
43'
Баррето Эдгар наказан за толчок Rogerio
43'
Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Линетти Кароль из команды Сампдория забрасывает мяч в штрафную.
Офсайд
42'
Берарди Доменико из команды Сассуоло в офсайде
41'
Хорошую попытку сделал Дункан Альфред. Удар в створ, но вратарь начеку
41'
Политано Маттео из команды Сассуоло делает пас партнеру.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Фол, нарушение
40'
Сенси Стефано нарушает правила. Торрейра Лукас пострадал
Фол, нарушение
40'
Лемос Маурисио нарушает правила. Баррето Эдгар пострадал
39'
Миссироли Симоне нанес удар головой, но Вивиано Эмильяно спокойно отбил мяч.
39'
Адьяпонг Клод из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
39'
Торрейра Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Сенси Стефано навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
37'
Игрок клуба "Сампдория" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Пелузо Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
37'
Торрейра Лукас из команды Сампдория подал угловой справа.
36'
Ачерби Франческо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
36'
Ковнацки Давид из команды Сампдория отдал передачу, которая была заблокирована.
Фол, нарушение
35'
Судья сигнализирует, что Берешиньски Бартош из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Сенси Стефано
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
34'
Удар от ворот произведет Сассуоло
34'
Андерсен Йоаким из команды Сампдория наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
33'
Торрейра Лукас из команды Сампдория подал угловой справа.
33'
Адьяпонг Клод предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
33'
Берешиньски Бартош из команды Сампдория делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
32'
Хорошую попытку сделал Адьяпонг Клод. Удар в створ, но вратарь начеку
32'
Адьяпонг Клод из команды Сассуоло идет с мячом вперед на обострение...
32'
Сала Джакопо ошибается в защите.
31'
Удар от ворот произведет Сампдория
31'
Дункан Альфред из команды Сассуоло делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
31'
Игрок клуба "Сассуоло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
30'
Судья сигнализирует, что Торрейра Лукас из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Сенси Стефано
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Травма, повреждение
29'
Берарди Доменико возвращается на поле, всё в порядке.
28'
Удар от ворот произведет Сампдория
28'
Шанс! Лемос Маурисио из команды Сассуоло пробил головой, но мимо
Угловой
28'
Сенси Стефано из команды Сассуоло подал угловой справа.
28'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
28'
Ох, нехорошо это выглядит. Берарди Доменико получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
28'
Берарди Доменико на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
27'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
27'
Сенси Стефано мяч отрикошетил от ворот
27'
Берарди Доменико из команды Сассуоло делает пас партнеру.
27'
Берарди Доменико имел все шансы забить, но Вивиано Эмильяно сделал отличный сейв!
27'
Отличные скиллы показывает Берарди Доменико, обводя своих соперников
27'
Берешиньски Бартош ошибается в защите.
26'
Удар от ворот произведет Сампдория
26'
ШАНС! Политано Маттео нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
26'
Баррето Эдгар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Дункан Альфред из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
Угловой
26'
Сенси Стефано из команды Сассуоло разыграл угловой с левого угла.
26'
Берешиньски Бартош предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
25'
Дункан Альфред мяч отрикошетил от ворот
25'
Политано Маттео из команды Сассуоло делает пас партнеру.
25'
Игрок клуба "Сассуоло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
Андерсен Йоаким выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Rogerio из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
24'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
21'
Игрок клуба "Сассуоло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
21'
Судья сигнализирует, что Берешиньски Бартош из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Берарди Доменико
21'
Удар от ворот произведет Сассуоло
21'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
20'
Дель Орко Кристиан получил травму и заменен. Пелузо Федерико выходит на поле.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Травма, повреждение
19'
Ох, нехорошо это выглядит. Дель Орко Кристиан получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
19'
Дель Орко Кристиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
18'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
18'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Баррето Эдгар и Ковнацки Давид из команды Сампдория.
18'
Удар от ворот произведет Сампдория
17'
Rogerio из команды Сассуоло делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
16'
Назначен штрафной. Пострадал Баррето Эдгар, его свалил Лемос Маурисио.
16'
Сенси Стефано навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Торрейра Лукас из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Политано Маттео
14'
Сампдория совершает вбрасывание на своей половине поля
14'
Адьяпонг Клод из команды Сассуоло делает навес прямо в штрафную.
14'
Адьяпонг Клод из команды Сассуоло идет с мячом вперед на обострение...
13'
Андерсен Йоаким выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Адьяпонг Клод из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
13'
Андерсен Йоаким выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Адьяпонг Клод из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
12'
Игрок клуба "Сампдория" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
12'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
11'
Игрок клуба "Сампдория" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
Лемос Маурисио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Сильвестре Матиас выбил мяч подальше от ворот.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
9'
Удар от ворот произведет Сампдория
9'
Политано Маттео из команды Сассуоло сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
9'
Удар от ворот произведет Сассуоло
9'
Торрейра Лукас нанес удар, но промахнулся очень сильно.
8'
Дель Орко Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Торрейра Лукас из команды Сампдория забрасывает мяч в штрафную.
Офсайд
7'
Дункан Альфред из команды Сассуоло в офсайде
6'
Rogerio из команды Сассуоло навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
5'
Дункан Альфред нанес удар, но тот был заблокирован.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
4'
Удар от ворот произведет Сампдория
4'
Плохо сыграл Андерсен Йоаким - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
4'
Сенси Стефано из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
4'
Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Сенси Стефано из команды Сассуоло навешивает в штрафную с рикошетом.
4'
Прает Деннис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
3'
Сенси Стефано из команды Сассуоло подал угловой справа.
3'
Сала Джакопо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
3'
Адьяпонг Клод из команды Сассуоло делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
2'
Политано Маттео из команды Сассуоло навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
2'
Прает Деннис из команды Сампдория делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Сампдория". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Citta del Tricolore. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Сассуоло 1:0 Сампдория
Сассуоло
23.1% (42)
Ничья:
42.3% (77)
Сампдория
34.6% (63)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
35.7% (65)
Сампдория:
23.6% (43)
Сассуоло:
9.3% (17)
Сассуоло:
9.3% (17)
Сампдория:
7.7% (14)
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