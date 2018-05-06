Стадион: Читта-дель-Триколоре Зрители: 10483
54' Желтая карточкаПелузо Федерико
1:0
68' ГолПолитано Маттео
90' Желтая карточкаРамирес Гастон
Новости после матча
Второй тайм
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 10483 болельщиков
93'
Судья сигнализирует, что Линетти Кароль из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Бабакар Хоума
93'
Рагуза Антонио из команды Сассуоло в офсайде
92'
Судья сигнализирует, что Торрейра Лукас из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Сенси Стефано
91'
Политано Маттео из команды Сассуоло сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
90'
Судья подбегает и показывает Рамирес Гастон из команды Сампдория отложенную желтую карточку за фол.
90'
Рамирес Гастон наказан за толчок Рагуза Антонио
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
88'
Тактическая замена. Берарди Доменико уходит с поля и его заменяет Рагуза Антонио
87'
Линетти Кароль коснулся мяча рукой.
87'
Берарди Доменико пробует нанести удар издали, но Вивиано Эмильяно держит все под контролем
87'
87'
Линетти Кароль из команды Сампдория забрасывает мяч в штрафную.
87'
86'
Бабакар Хоума из команды Сассуоло в офсайде
85'
Тактическая замена. Прает Деннис уходит с поля и его заменяет Стиепович Огнен
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
84'
Рамирес Гастон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Адьяпонг Клод из команды Сассуоло навешивает в штрафную с рикошетом.
84'
Андерсен Йоаким из команды Сампдория играет слишком грубо. Бабакар Хоума оказался на газоне.
83'
83'
83'
82'
Рамирес Гастон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
82'
Берарди Доменико наказан за толчок Торрейра Лукас
81'
Бабакар Хоума коснулся мяча рукой.
81'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
79'
78'
Миссироли Симоне из команды Сассуоло сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
77'
Сенси Стефано из команды Сассуоло подал угловой слева.
77'
Берешиньски Бартош предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
77'
Дункан Альфред из команды Сассуоло делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
74'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
73'
Тактическая замена. Политано Маттео уходит с поля и его заменяет Бабакар Хоума
73'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
72'
71'
Андерсен Йоаким из команды Сампдория опасно и грубо сыграл. Миссироли Симоне пострадал.
70'
70'
70'
Рамирес Гастон из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
68'
Отличный командный гол!
68'
Дункан Альфред сделал результативную передачу.
68'
Г О О О О Л - Политано Маттео изменил счет на табло!
68'
Дункан Альфред из команды Сассуоло делает пас партнеру.
68'
Сильвестре Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Игроки ФК "Сассуоло" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
68'
Политано Маттео из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
66'
Тактическая замена. Квальярелла Фабио уходит с поля и его заменяет Капрари Джанлука
66'
Судья сигнализирует, что Берешиньски Бартош из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Дункан Альфред
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
65'
Политано Маттео из команды Сассуоло в офсайде
65'
Берарди Доменико нанес удар, но тот был заблокирован.
65'
Сильвестре Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Политано Маттео из команды Сассуоло подал угловой слева.
65'
64'
Ачерби Франческо из команды Сассуоло нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
64'
64'
Вивиано Эмильяно из команды Сампдория сделал отличный сейв!
64'
Должен был быть гол! Политано Маттео имел отличный шанс, но Вивиано Эмильяно не дал голу состоятся!
64'
64'
63'
63'
62'
Судья сигнализирует, что Прает Деннис из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Миссироли Симоне
62'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
58'
58'
57'
Берарди Доменико наказан за толчок Андерсен Йоаким
57'
57'
Берешиньски Бартош из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
55'
Прает Деннис нарушает правила. Дункан Альфред пострадал
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
54'
Пелузо Федерико - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
54'
Судья сигнализирует, что Пелузо Федерико из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Рамирес Гастон
54'
Берарди Доменико из команды Сассуоло делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
54'
Ковнацки Давид наказан за толчок Консильи Андреа
54'
53'
Миссироли Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Торрейра Лукас из команды Сампдория подал угловой слева.
53'
Консильи Андреа предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
53'
53'
Прает Деннис из команды Сампдория делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
52'
52'
Прает Деннис из команды Сампдория делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
51'
ШАНС! Дункан Альфред нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
51'
Миссироли Симоне из команды Сассуоло сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
50'
Политано Маттео навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
50'
Судья сигнализирует, что Сала Джакопо из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Миссироли Симоне
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
50'
49'
48'
48'
Ковнацки Давид из команды Сампдория отдал передачу, которая была заблокирована.
47'
47'
Пелузо Федерико из команды Сассуоло наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
47'
47'
Линетти Кароль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
Дункан Альфред из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
46'
Судья сигнализирует, что Сала Джакопо из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Адьяпонг Клод
46'
Берарди Доменико из команды Сассуоло в офсайде
46'
Тактическая замена. Баррето Эдгар уходит с поля и его заменяет Рамирес Гастон
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
47'
Лемос Маурисио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Ковнацки Давид из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
47'
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
47'
Ковнацки Давид наказан за толчок Ачерби Франческо
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
45'
Берешиньски Бартош из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
45'
45'
Ковнацки Давид из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
44'
44'
Адьяпонг Клод нанес удар чуть мимо. Близко!
44'
Игроки ФК "Сассуоло" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
43'
Баррето Эдгар наказан за толчок Rogerio
43'
43'
Линетти Кароль из команды Сампдория забрасывает мяч в штрафную.
42'
Берарди Доменико из команды Сассуоло в офсайде
41'
Хорошую попытку сделал Дункан Альфред. Удар в створ, но вратарь начеку
41'
Политано Маттео из команды Сассуоло делает пас партнеру.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
40'
Сенси Стефано нарушает правила. Торрейра Лукас пострадал
40'
Лемос Маурисио нарушает правила. Баррето Эдгар пострадал
39'
Миссироли Симоне нанес удар головой, но Вивиано Эмильяно спокойно отбил мяч.
39'
39'
Торрейра Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Сенси Стефано навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
38'
Сильвестре Матиас наказан за толчок Политано Маттео
37'
37'
37'
Торрейра Лукас из команды Сампдория подал угловой справа.
36'
36'
Ковнацки Давид из команды Сампдория отдал передачу, которая была заблокирована.
35'
Судья сигнализирует, что Берешиньски Бартош из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Сенси Стефано
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
34'
34'
Андерсен Йоаким из команды Сампдория наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
33'
Торрейра Лукас из команды Сампдория подал угловой справа.
33'
Адьяпонг Клод предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
33'
Берешиньски Бартош из команды Сампдория делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
32'
Хорошую попытку сделал Адьяпонг Клод. Удар в створ, но вратарь начеку
32'
Адьяпонг Клод из команды Сассуоло идет с мячом вперед на обострение...
32'
Сала Джакопо ошибается в защите.
31'
31'
Дункан Альфред из команды Сассуоло делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
31'
30'
Судья сигнализирует, что Торрейра Лукас из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Сенси Стефано
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
29'
Берарди Доменико возвращается на поле, всё в порядке.
28'
28'
Шанс! Лемос Маурисио из команды Сассуоло пробил головой, но мимо
28'
28'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
28'
Ох, нехорошо это выглядит. Берарди Доменико получил травму и медбригада забирает его с поля.
28'
Берарди Доменико на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
27'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
27'
Сенси Стефано мяч отрикошетил от ворот
27'
Берарди Доменико из команды Сассуоло делает пас партнеру.
27'
Берарди Доменико имел все шансы забить, но Вивиано Эмильяно сделал отличный сейв!
27'
Отличные скиллы показывает Берарди Доменико, обводя своих соперников
27'
Берешиньски Бартош ошибается в защите.
26'
26'
ШАНС! Политано Маттео нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
26'
Баррето Эдгар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Дункан Альфред из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
26'
Сенси Стефано из команды Сассуоло разыграл угловой с левого угла.
26'
Берешиньски Бартош предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
25'
Дункан Альфред мяч отрикошетил от ворот
25'
Политано Маттео из команды Сассуоло делает пас партнеру.
25'
25'
25'
Rogerio из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
24'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
21'
21'
Судья сигнализирует, что Берешиньски Бартош из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Берарди Доменико
21'
21'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
20'
Дель Орко Кристиан получил травму и заменен. Пелузо Федерико выходит на поле.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
19'
Ох, нехорошо это выглядит. Дель Орко Кристиан получил травму и медбригада забирает его с поля.
19'
Дель Орко Кристиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
18'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
18'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Баррето Эдгар и Ковнацки Давид из команды Сампдория.
18'
17'
Rogerio из команды Сассуоло делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
16'
Назначен штрафной. Пострадал Баррето Эдгар, его свалил Лемос Маурисио.
16'
Сенси Стефано навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
15'
Судья сигнализирует, что Торрейра Лукас из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Политано Маттео
14'
Сампдория совершает вбрасывание на своей половине поля
14'
Адьяпонг Клод из команды Сассуоло делает навес прямо в штрафную.
14'
Адьяпонг Клод из команды Сассуоло идет с мячом вперед на обострение...
13'
Ковнацки Давид наказан за толчок Дель Орко Кристиан
13'
13'
13'
12'
12'
Сильвестре Матиас наказан за толчок Политано Маттео
12'
12'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
12'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
11'
10'
Лемос Маурисио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Сильвестре Матиас выбил мяч подальше от ворот.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
9'
9'
Политано Маттео из команды Сассуоло сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
9'
9'
Торрейра Лукас нанес удар, но промахнулся очень сильно.
8'
Дель Орко Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Торрейра Лукас из команды Сампдория забрасывает мяч в штрафную.
7'
Дункан Альфред из команды Сассуоло в офсайде
6'
Rogerio из команды Сассуоло навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
5'
Дункан Альфред нанес удар, но тот был заблокирован.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
4'
4'
Плохо сыграл Андерсен Йоаким - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
4'
Сенси Стефано из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
4'
4'
Сенси Стефано из команды Сассуоло навешивает в штрафную с рикошетом.
4'
Прает Деннис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
3'
Сала Джакопо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
3'
Адьяпонг Клод из команды Сассуоло делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
2'
Политано Маттео из команды Сассуоло навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
2'
Прает Деннис из команды Сампдория делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Сампдория". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Citta del Tricolore. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Сассуоло 1:0 Сампдория
Сассуоло
23.1% (42)
Ничья:
42.3% (77)
Сампдория
34.6% (63)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
35.7% (65)
1:2 Сампдория:
23.6% (43)
2:1 Сассуоло:
9.3% (17)
1:0 Сассуоло:
9.3% (17)
0:1 Сампдория:
7.7% (14)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация