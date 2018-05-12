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Стадион: Ренцо Барбера
16' Желтая карточкаДонкор Исаак
48' Желтая карточкаМуравски Радослав
|
16'
Состав команд
Палермо 4-4-2
- Основной состав
- 22 Помини Альберто Вратарь
- 3 Рисполи Андреа Защитник
- 28 Давидович Павел Защитник
- 5 Райкович Слободан Защитник
- 19 Алеесами Хайтам Защитник
- 14 Gabriele Rolando Полузащитник
- 8 Яяло Мато Полузащитник
- 35 Муравски Радослав Полузащитник
- 10 Коронадо Игор Полузащитник
- 20 Ла Гумина Антонино Нападающий
- 9 Stefano Moreo Нападающий
- Запасные игроки
- 24 Przemyslaw Szyminski Защитник
- 23 Фьоре Корентин Защитник
- 2 Беллучи Джузеппе Защитник
- 4 Andrea Accardi Защитник
- 21 Luca Antonio Fiordilino Полузащитник
- 18 Чочев Ивайло Полузащитник
- 13 Гнаоре Эдди Полузащитник
- 7 Трайковски Александар Нападающий
- 16 Балог Норберт Нападающий
- 30 Несторовски Илья Нападающий
- 1 Luca Maniero II
- 32 Andrea Ingegneri
- Главный тренер: Диего Бортолуззи
Чезена 4-3-1-2
- Основной состав
- 33 Фулиньяти Андреа Вратарь
- 18 Донкор Исаак Защитник
- 13 Суагер Эмануэле Защитник
- 29 Сконьямильо Дженнаро Защитник
- 7 Фацци Николо Защитник
- 4 Кашоне Эммануэль Полузащитник
- 8 Скьявоне Андреа Полузащитник
- 17 Феделе Маттео Полузащитник
- 5 Лариби Карим Полузащитник
- 24 Вита Алессио Нападающий
- 11 Мончини Габриэле Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Мельграти Рикардо Вратарь
- 1 Альярди Федерико Вратарь
- 16 Эспозито Андреа Защитник
- 32 Simone Emmanuello Полузащитник
- 6 Fabio Eguelfi Полузащитник
- 10 Качиа Даниэле Нападающий
- 30 Джаллоу Ламин Нападающий
- 14 Даль Монте Никола Нападающий
- 23 Moussa Ndiaye
- Главный тренер: Драго Массимо
Предыдущие игры
Палермо (последние 20 матчей: +8 =7 -5)
- 05.05.2018 Тернана 2:3 Палермо СB
- 30.04.2018 Палермо 1:1 Бари СB
- 27.04.2018 Венеция 3:0 Палермо СB
- 21.04.2018 Палермо 3:0 Авеллино СB
- 17.04.2018 Читтаделла 0:0 Палермо СB
- 14.04.2018 Палермо 1:1 Кремонезе СB
- 07.04.2018 Палермо 1:1 Пескара СB
- 02.04.2018 Парма 3:2 Палермо СB
- 29.03.2018 Виртус Энтелла 1:2 Палермо СB
- 25.03.2018 Палермо 4:0 Карпи СB
- 17.03.2018 Новара 2:2 Палермо СB
- 10.03.2018 Палермо 1:0 Фрозиноне СB
- 27.02.2018 Палермо 4:1 Асколи СB
- 24.02.2018 Про Верчелли 0:0 Палермо СB
- 17.02.2018 Перуджа 1:0 Палермо СB
- 12.02.2018 Палермо 1:2 Фоджа СB
- 02.02.2018 Эмполи 4:0 Палермо СB
- 27.01.2018 Палермо 2:0 Брешия СB
- 20.01.2018 Специя 0:0 Палермо СB
- 28.12.2017 Палермо 3:0 Салернитана СB
Чезена (последние 20 матчей: +5 =8 -7)
- 06.05.2018 Чезена 2:1 Парма СB
- 01.05.2018 Пескара 0:0 Чезена СB
- 28.04.2018 Чезена 1:0 Фрозиноне СB
- 21.04.2018 Брешия 0:0 Чезена СB
- 17.04.2018 Чезена 2:3 Эмполи СB
- 14.04.2018 Салернитана 1:1 Чезена СB
- 08.04.2018 Чезена 3:0 Виртус Энтелла СB
- 30.03.2018 Новара 1:0 Чезена СB
- 25.03.2018 Чезена 1:1 Перуджа СB
- 16.03.2018 Фоджа 2:1 Чезена СB
- 10.03.2018 Чезена 0:0 Карпи СB
- 06.03.2018 Чезена 2:2 Про Верчелли СB
- 03.03.2018 Специя 1:2 Чезена СB
- 24.02.2018 Асколи 2:1 Чезена СB
- 17.02.2018 Чезена 0:1 Читтаделла СB
- 10.02.2018 Авеллино 1:1 Чезена СB
- 04.02.2018 Чезена 4:3 Тернана СB
- 27.01.2018 Венеция 1:0 Чезена СB
- 20.01.2018 Чезена 1:1 Бари СB
- 28.12.2017 Кремонезе 1:0 Чезена СB
Последние игры между собой
Палермо: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 1
Чезена: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 3
- 21.12.2017 Чезена 1:1 Палермо Серия B
- 08.03.2015 Чезена 0:0 Палермо Серия A
- 19.10.2014 Палермо 2:1 Чезена Серия A
- 15.02.2014 Чезена 0:0 Палермо Серия B
- 13.09.2013 Палермо 2:1 Чезена Серия B
- 22.04.2012 Чезена 2:2 Палермо Серия A
- 10.12.2011 Палермо 0:1 Чезена Серия A
- 10.04.2011 Палермо 2:2 Чезена Серия A
- 21.11.2010 Чезена 1:2 Палермо Серия A
Палермо
Чезена
-
3 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
68 Владение мячом, % 32
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|0:0
|41
|22
|14
|5
|84 - 48
|80
|2.
|Фрозиноне
|1:0
|41
|19
|14
|8
|63 - 45
|71
|3.
|Палермо
|0:0
|41
|17
|17
|7
|57 - 39
|68
|4.
|Парма
|0:0
|41
|19
|10
|12
|54 - 37
|67
|5.
|Венеция
|1:1
|41
|17
|16
|8
|56 - 38
|67
|6.
|Бари
|0:0
|41
|17
|14
|10
|57 - 47
|65
|7.
|Читтаделла
|1:1
|41
|17
|12
|12
|59 - 48
|63
|8.
|Перуджа
|1:0
|41
|17
|11
|13
|66 - 55
|62
|9.
|Фоджа
|1:0
|41
|16
|9
|16
|64 - 66
|57
|10.
|Специя
|41
|13
|14
|14
|46 - 43
|53
|11.
|Карпи
|1:1
|41
|12
|16
|13
|32 - 44
|52
|12.
|Салернитана
|0:1
|41
|11
|18
|12
|51 - 56
|51
|13.
|Брешия
|0:0
|41
|11
|15
|15
|41 - 50
|48
|14.
|Пескара
|0:1
|41
|11
|14
|16
|50 - 64
|47
|15.
|Чезена
|0:0
|41
|10
|17
|14
|54 - 61
|47
|16.
|Кремонезе
|1:1
|41
|8
|22
|11
|44 - 46
|46
|17.
|Асколи
|1:0
|41
|11
|12
|18
|40 - 60
|45
|18.
|Авеллино
|41
|10
|15
|16
|47 - 59
|45
|19.
|Новара
|0:1
|41
|10
|13
|18
|41 - 51
|43
|20.
|Виртус Энтелла
|0:1
|41
|9
|14
|18
|40 - 54
|41
|21.
|Про Верчелли
|1:0
|41
|9
|13
|19
|46 - 67
|40
|22.
|Тернана
|0:1
|41
|7
|16
|18
|60 - 74
|37
Второй тайм
48'
Муравски Радослав получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
16'
Донкор Исаак получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renzo Barbera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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