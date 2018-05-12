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Стадион:
Палермо
0:0
Второй тайм: 55'
Чезена
0'
16' Желтая карточка
Донкор Исаак
48' Желтая карточка
Муравски Радослав
55'
Второй тайм
Желтая карточка
48'
Муравски Радослав получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
16'
Донкор Исаак получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renzo Barbera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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