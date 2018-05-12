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Стадион: Комунале ди Кьявари
0:1
Второй тайм: 56'
23' Желтая карточкаAndrea La Mantia
29' Желтая карточкаАриаудо Лоренцо
0:0
35' Не забитый пенальтиДионизи Федерико
36' Желтая карточкаДе Лука Джузеппе
36' Желтая карточкаГори Мирко
0:1
45' ГолДионизи Федерико
45' Желтая карточкаДионизи Федерико
|
23'
29'
35'
0:0
36'
36'
45'
0:1
45'
Состав команд
35
Чибсах
Юссиф
28
Чано
Камилло
20
Читро
Никола
Виртус Энтелла 4-3-3
- Основной состав
- 1 Andrea Paroni Вратарь
- 4 Белли Франческо Защитник
- 5 Чеккарелли Лука II Защитник
- 15 Пеллиццер Микеле Защитник
- 3 Алийи Насер Защитник
- 17 Ардиццоне Франческо Полузащитник
- 8 Трояно Микеле Полузащитник
- 11 Simone Icardi Полузащитник
- 10 Де Лука Джузеппе Нападающий
- 19 Andrea La Mantia Нападающий
- 7 Ниццетто Лука Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Якобуччи Алессандро Вратарь
- 29 Бривио Давиде Защитник
- 13 Бенедетти Симоне Защитник
- 2 Де Сантис Эрос Защитник
- 25 Акампора Дженнаро Полузащитник
- 23 Крими Марко Полузащитник
- 18 Ллуллаку Аздрен Полузащитник
- 14 Эрамо Мирко Полузащитник
- 16 Гатто Леонардо Полузащитник
- 30 Араму Маттиа Нападающий
- 24 Tomi Petrovic Нападающий
- 26 Michele Currarino
- Главный тренер: Альетти Альфредо
Фрозиноне 4-2-3-1
- Основной состав
- 27 Вигорито Мауро Вратарь
- 13 Чофани Маттео Защитник
- 15 Ариаудо Лоренцо Защитник
- 26 Терранова Эмануэле Защитник
- 23 Бригенти Николо Защитник
- 35 Чибсах Юссиф Полузащитник
- 5 Гори Мирко Полузащитник
- 17 Паганини Лука Полузащитник
- 28 Чано Камилло Полузащитник
- 18 Дионизи Федерико Полузащитник
- 20 Читро Никола Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Барди Франческо Вратарь
- 4 Руссо Адриано Защитник
- 32 Крайнц Лука Защитник
- 37 Коне Мусса Полузащитник
- 21 Саммарко Паоло Полузащитник
- 11 Бегетто Андреа Полузащитник
- 6 Emmanuel Besea Полузащитник
- 7 Фрара Алессандро Полузащитник
- 16 Michele Volpe
- 19 Luca Matarese
- Главный тренер: Стеллоне Роберто
Предыдущие игры
Виртус Энтелла (последние 20 матчей: +5 =5 -10)
- 05.05.2018 Салернитана 1:0 Виртус Энтелла СB
- 01.05.2018 Виртус Энтелла 1:1 Асколи СB
- 27.04.2018 Бари 1:0 Виртус Энтелла СB
- 21.04.2018 Виртус Энтелла 3:2 Про Верчелли СB
- 17.04.2018 Венеция 2:0 Виртус Энтелла СB
- 14.04.2018 Виртус Энтелла 1:1 Авеллино СB
- 08.04.2018 Чезена 3:0 Виртус Энтелла СB
- 03.04.2018 Брешия 0:0 Виртус Энтелла СB
- 29.03.2018 Виртус Энтелла 1:2 Палермо СB
- 25.03.2018 Кремонезе 0:1 Виртус Энтелла СB
- 17.03.2018 Виртус Энтелла 2:0 Парма СB
- 11.03.2018 Эмполи 2:1 Виртус Энтелла СB
- 27.02.2018 Виртус Энтелла 0:1 Читтаделла СB
- 24.02.2018 Карпи 0:0 Виртус Энтелла СB
- 17.02.2018 Виртус Энтелла 0:0 Пескара СB
- 10.02.2018 Тернана 0:1 Виртус Энтелла СB
- 05.02.2018 Виртус Энтелла 0:1 Специя СB
- 27.01.2018 Виртус Энтелла 1:2 Фоджа СB
- 20.01.2018 Перуджа 2:0 Виртус Энтелла СB
- 28.12.2017 Виртус Энтелла 2:1 Новара СB
Фрозиноне (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 05.05.2018 Фрозиноне 1:0 Карпи СB
- 01.05.2018 Брешия 1:2 Фрозиноне СB
- 28.04.2018 Чезена 1:0 Фрозиноне СB
- 23.04.2018 Фрозиноне 2:4 Эмполи СB
- 17.04.2018 Авеллино 0:2 Фрозиноне СB
- 14.04.2018 Фрозиноне 1:1 Специя СB
- 07.04.2018 Парма 2:0 Фрозиноне СB
- 29.03.2018 Фрозиноне 2:1 Венеция СB
- 25.03.2018 Тернана 0:0 Фрозиноне СB
- 17.03.2018 Фрозиноне 0:0 Салернитана СB
- 10.03.2018 Палермо 1:0 Фрозиноне СB
- 03.03.2018 Фрозиноне 1:0 Новара СB
- 27.02.2018 Кремонезе 2:2 Фрозиноне СB
- 24.02.2018 Фрозиноне 1:3 Перуджа СB
- 18.02.2018 Фрозиноне 2:0 Асколи СB
- 10.02.2018 Бари 1:0 Фрозиноне СB
- 03.02.2018 Фрозиноне 3:0 Пескара СB
- 28.01.2018 Читтаделла 1:2 Фрозиноне СB
- 20.01.2018 Фрозиноне 4:0 Про Верчелли СB
- 28.12.2017 Фоджа 1:2 Фрозиноне СB
Последние игры между собой
Виртус Энтелла: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Фрозиноне: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Виртус Энтелла
Фрозиноне
-
4 Офсайды 4
-
10 Нарушения правил 5
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|0:0
|41
|22
|14
|5
|84 - 48
|80
|2.
|Фрозиноне
|1:0
|41
|19
|14
|8
|63 - 45
|71
|3.
|Палермо
|0:0
|41
|17
|17
|7
|57 - 39
|68
|4.
|Парма
|0:0
|41
|19
|10
|12
|54 - 37
|67
|5.
|Венеция
|1:1
|41
|17
|16
|8
|56 - 38
|67
|6.
|Бари
|0:0
|41
|17
|14
|10
|57 - 47
|65
|7.
|Читтаделла
|1:1
|41
|17
|12
|12
|59 - 48
|63
|8.
|Перуджа
|1:0
|41
|17
|11
|13
|66 - 55
|62
|9.
|Фоджа
|1:0
|41
|16
|9
|16
|64 - 66
|57
|10.
|Специя
|41
|13
|14
|14
|46 - 43
|53
|11.
|Карпи
|1:1
|41
|12
|16
|13
|32 - 44
|52
|12.
|Салернитана
|0:1
|41
|11
|18
|12
|51 - 56
|51
|13.
|Брешия
|0:0
|41
|11
|15
|15
|41 - 50
|48
|14.
|Пескара
|0:1
|41
|11
|14
|16
|50 - 64
|47
|15.
|Чезена
|0:0
|41
|10
|17
|14
|54 - 61
|47
|16.
|Кремонезе
|1:1
|41
|8
|22
|11
|44 - 46
|46
|17.
|Асколи
|1:0
|41
|11
|12
|18
|40 - 60
|45
|18.
|Авеллино
|41
|10
|15
|16
|47 - 59
|45
|19.
|Новара
|0:1
|41
|10
|13
|18
|41 - 51
|43
|20.
|Виртус Энтелла
|0:1
|41
|9
|14
|18
|40 - 54
|41
|21.
|Про Верчелли
|1:0
|41
|9
|13
|19
|46 - 67
|40
|22.
|Тернана
|0:1
|41
|7
|16
|18
|60 - 74
|37
Второй тайм
51'
Фрозиноне делает замену. Ариаудо Лоренцо уходит с поля, а Крайнц Лука выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Дионизи Федерико получил желтую карточку от судьи
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Г О О О О Л - Дионизи Федерико бьет в цель!
36'
Гори Мирко получил желтую карточку от судьи
36'
Де Лука Джузеппе получил желтую карточку от судьи
35'
ОН ПРОМАЗАЛ - Дионизи Федерико пробил пенальти, но не смог забить!
29'
Ариаудо Лоренцо получил желтую карточку от судьи
29'
Виртус Энтелла делает замену. Ниццетто Лука уходит с поля, а Крими Марко выходит на его замену.
23'
Andrea La Mantia получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Comunale di Chiavari. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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