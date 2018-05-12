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  5. Серия B
Стадион:
Виртус Энтелла
0:1
Второй тайм: 56'
Фрозиноне
0'
23' Желтая карточка
Andrea La Mantia
29' Желтая карточка
Ариаудо Лоренцо
0:0
35' Не забитый пенальти
Дионизи Федерико
36' Желтая карточка
Де Лука Джузеппе
36' Желтая карточка
Гори Мирко
0:1
45' Гол
Дионизи Федерико
45' Желтая карточка
Дионизи Федерико
56'
Второй тайм
51'
Фрозиноне делает замену. Ариаудо Лоренцо уходит с поля, а Крайнц Лука выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
Желтая карточка
45'
Дионизи Федерико получил желтую карточку от судьи
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Дионизи Федерико бьет в цель!
Желтая карточка
36'
Гори Мирко получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
36'
Де Лука Джузеппе получил желтую карточку от судьи
Описание гола
35'
ОН ПРОМАЗАЛ - Дионизи Федерико пробил пенальти, но не смог забить!
Желтая карточка
29'
Ариаудо Лоренцо получил желтую карточку от судьи
29'
Виртус Энтелла делает замену. Ниццетто Лука уходит с поля, а Крими Марко выходит на его замену.
Желтая карточка
23'
Andrea La Mantia получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Comunale di Chiavari. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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