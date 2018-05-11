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  5. Серия B
Стадион:
Авеллино
1:0
Конец матча
Специя
0'
13' Желтая карточка
Пессина Маттео
1:0
77' Гол
Luigi Castaldo I
78' Желтая карточка
Luigi Castaldo I
79' Желтая карточка
Ардеманьи Маттео
90'+8
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
83'
Авеллино делает замену. Крешич Антон уходит с поля, а Мореро Сантьяго выходит на его замену.
Желтая карточка
79'
Ардеманьи Маттео получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
78'
Luigi Castaldo получил желтую карточку от судьи
Описание гола
77'
Г О О О О Л - Luigi Castaldo бьет в цель!
69'
Специя делает замену. Gabriele Corbo уходит с поля, а Капелли Даниэле выходит на его замену.

67'
Специя делает замену. Джилардино Альберто уходит с поля, а Граноче Пабло выходит на его замену.
64'
Авеллино делает замену. Бидуи Софьян уходит с поля, а Д'Анджело Анджело выходит на его замену.
60'
Специя делает замену. Пессина Маттео уходит с поля, а Мора Лука выходит на его замену.
53'
Авеллино делает замену. Pierre-Yves Ngawa уходит с поля, а Ардеманьи Маттео выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
13'
Пессина Маттео получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Partenio-Adriano Lombardi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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