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Стадион: Партенио-Адриано Ломбарди
13' Желтая карточкаПессина Маттео
1:0
77' ГолLuigi Castaldo I
78' Желтая карточкаLuigi Castaldo I
79' Желтая карточкаАрдеманьи Маттео
|
13'
77'
1:0
78'
79'
Состав команд
33
Reno
Wilmots
26
Бидуи
Софьян
Авеллино 4-3-3
- Основной состав
- 1 Раду Йонуц Вратарь
- 15 Pierre-Yves Ngawa Защитник
- 6 Мильорини Марко Защитник
- 5 Крешич Антон Защитник
- 13 Nicola Falasco Защитник
- 11 Гавацци Давиде Полузащитник
- 14 Francesco Di Tacchio Полузащитник
- 33 Reno Wilmots Полузащитник
- 17 Молина Сальваторе Нападающий
- 10 Luigi Castaldo I Нападающий
- 26 Бидуи Софьян Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Леццерини Лука Вратарь
- 16 Мореро Сантьяго Защитник
- 21 Морозини Леонардо Полузащитник
- 8 Д'Анджело Анджело Полузащитник
- 4 Моретти Федерико Полузащитник
- 7 Ваюши Армандо Полузащитник
- 9 Ардеманьи Маттео Нападающий
- 19 Асенсио Рауль Нападающий
- 20 Angelo Casadei
- Главный тренер: Тессер Аттилио
Специя 3-5-2
- Основной состав
- 43 Манфредини Никколо Вратарь
- 15 Gabriele Corbo Защитник
- 19 Терци Клаудио Защитник
- 5 Nicolas Devis Giani Защитник
- 23 Де Кол Филиппо Полузащитник
- 18 Alberto De Francesco Полузащитник
- 8 Хуанде Хуан Полузащитник
- 21 Пессина Маттео Полузащитник
- 3 Lopez Walter II Полузащитник
- 10 Джилардино Альберто Нападающий
- 39 Марилунго Гуидо Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Ди Дженнаро Раффаэле Вратарь
- 28 Мази Альберто Защитник
- 6 Pietro Ceccaroni Защитник
- 4 Капелли Даниэле Защитник
- 25 Giulio Maggiore Полузащитник
- 16 Мора Лука Полузащитник
- 13 Tommaso Augello Полузащитник
- 7 Больцони Франческо Полузащитник
- 29 Граноче Пабло Нападающий
- 32 Samuele Mulattieri
- 17 Theophilus Awua
- 9 Francesco Forte I
- Главный тренер: Ди Карло Доменико
Предыдущие игры
Авеллино (последние 20 матчей: +4 =8 -8)
- 05.05.2018 Асколи 1:1 Авеллино СB
- 01.05.2018 Авеллино 0:2 Читтаделла СB
- 28.04.2018 Карпи 0:0 Авеллино СB
- 21.04.2018 Палермо 3:0 Авеллино СB
- 17.04.2018 Авеллино 0:2 Фрозиноне СB
- 14.04.2018 Виртус Энтелла 1:1 Авеллино СB
- 09.04.2018 Авеллино 2:0 Перуджа СB
- 02.04.2018 Авеллино 1:2 Бари СB
- 29.03.2018 Авеллино 1:2 Парма СB
- 25.03.2018 Про Верчелли 0:0 Авеллино СB
- 18.03.2018 Авеллино 2:2 Пескара СB
- 11.03.2018 Салернитана 2:0 Авеллино СB
- 27.02.2018 Эмполи 1:1 Авеллино СB
- 24.02.2018 Авеллино 2:1 Новара СB
- 17.02.2018 Венеция 3:1 Авеллино СB
- 10.02.2018 Авеллино 1:1 Чезена СB
- 03.02.2018 Фоджа 2:1 Авеллино СB
- 27.01.2018 Авеллино 0:0 Кремонезе СB
- 21.01.2018 Брешия 2:3 Авеллино СB
- 28.12.2017 Авеллино 2:1 Тернана СB
Специя (последние 20 матчей: +5 =9 -6)
- 05.05.2018 Специя 5:1 Про Верчелли СB
- 01.05.2018 Фоджа 2:1 Специя СB
- 28.04.2018 Специя 1:0 Кремонезе СB
- 22.04.2018 Пескара 3:2 Специя СB
- 17.04.2018 Специя 0:1 Брешия СB
- 14.04.2018 Фрозиноне 1:1 Специя СB
- 07.04.2018 Специя 1:1 Эмполи СB
- 29.03.2018 Читтаделла 1:2 Специя СB
- 24.03.2018 Специя 1:1 Асколи СB
- 17.03.2018 Перуджа 3:0 Специя СB
- 13.03.2018 Бари 1:1 Специя СB
- 10.03.2018 Специя 1:1 Тернана СB
- 03.03.2018 Специя 1:2 Чезена СB
- 23.02.2018 Специя 3:0 Салернитана СB
- 17.02.2018 Новара 1:1 Специя СB
- 10.02.2018 Специя 1:1 Венеция СB
- 05.02.2018 Виртус Энтелла 0:1 Специя СB
- 27.01.2018 Карпи 2:1 Специя СB
- 20.01.2018 Специя 0:0 Палермо СB
- 27.12.2017 Парма 0:0 Специя СB
Последние игры между собой
Авеллино: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 3
Специя: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 4
- 21.12.2017 Специя 1:0 Авеллино Серия B
- 11.03.2017 Специя 2:1 Авеллино Серия B
- 15.10.2016 Авеллино 1:0 Специя Серия B
- 05.03.2016 Авеллино 0:1 Специя Серия B
- 24.10.2015 Специя 1:1 Авеллино Серия B
- 26.05.2015 Специя 1:2 Авеллино Серия B
- 02.02.2015 Специя 0:1 Авеллино Серия B
- 13.09.2014 Авеллино 0:0 Специя Серия B
- 10.05.2014 Авеллино 2:0 Специя Серия B
- 09.12.2013 Специя 0:0 Авеллино Серия B
- 26.04.2008 Специя 2:2 Авеллино Серия B
- 24.11.2007 Авеллино 2:2 Специя Серия B
Авеллино
Специя
-
1 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|40
|22
|13
|5
|84 - 48
|79
|2.
|Фрозиноне
|40
|18
|14
|8
|62 - 45
|68
|3.
|Палермо
|40
|17
|16
|7
|57 - 39
|67
|4.
|Парма
|40
|19
|9
|12
|54 - 37
|66
|5.
|Венеция
|40
|17
|15
|8
|55 - 37
|66
|6.
|Бари
|40
|17
|13
|10
|57 - 47
|64
|7.
|Читтаделла
|40
|17
|11
|12
|58 - 47
|62
|8.
|Перуджа
|40
|16
|11
|13
|65 - 55
|59
|9.
|Фоджа
|40
|15
|9
|16
|63 - 66
|54
|10.
|Специя
|41
|13
|14
|14
|46 - 43
|53
|11.
|Карпи
|40
|12
|15
|13
|31 - 43
|51
|12.
|Салернитана
|40
|11
|18
|11
|51 - 55
|51
|13.
|Брешия
|40
|11
|14
|15
|41 - 50
|47
|14.
|Пескара
|40
|11
|14
|15
|50 - 63
|47
|15.
|Чезена
|40
|10
|16
|14
|54 - 61
|46
|16.
|Кремонезе
|40
|8
|21
|11
|43 - 45
|45
|17.
|Авеллино
|41
|10
|15
|16
|47 - 59
|45
|18.
|Новара
|40
|10
|13
|17
|41 - 50
|43
|19.
|Асколи
|40
|10
|12
|18
|39 - 60
|42
|20.
|Виртус Энтелла
|40
|9
|14
|17
|40 - 53
|41
|21.
|Про Верчелли
|40
|8
|13
|19
|45 - 67
|37
|22.
|Тернана
|40
|7
|16
|17
|60 - 73
|37
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
83'
Авеллино делает замену. Крешич Антон уходит с поля, а Мореро Сантьяго выходит на его замену.
79'
Ардеманьи Маттео получил желтую карточку от судьи
78'
Luigi Castaldo получил желтую карточку от судьи
77'
Г О О О О Л - Luigi Castaldo бьет в цель!
69'
Специя делает замену. Gabriele Corbo уходит с поля, а Капелли Даниэле выходит на его замену.
67'
Специя делает замену. Джилардино Альберто уходит с поля, а Граноче Пабло выходит на его замену.
64'
Авеллино делает замену. Бидуи Софьян уходит с поля, а Д'Анджело Анджело выходит на его замену.
60'
Специя делает замену. Пессина Маттео уходит с поля, а Мора Лука выходит на его замену.
53'
Авеллино делает замену. Pierre-Yves Ngawa уходит с поля, а Ардеманьи Маттео выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
13'
Пессина Маттео получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Partenio-Adriano Lombardi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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