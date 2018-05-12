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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Эннио Тардини
20' Желтая карточкаFrancisco Sierralta
37' Желтая карточкаБаша Мигьен
50' Желтая карточкаМарроне Лука
55' Желтая карточкаСабелли Стефано
|
37'
50'
55'
Состав команд
33
Дези
Якопо
17
Марроне
Лука
19
Балковец
Юре
Парма 4-3-3
- Основной состав
- 1 Фраттали Пьерлуиджи Вратарь
- 23 Гаццола Марчелло Защитник
- 2 Якопони Симоне Защитник
- 28 Гальоло Риккардо Защитник
- 31 Francisco Sierralta Защитник
- 33 Дези Якопо Полузащитник
- 29 Скавоне Мануэль Полузащитник
- 17 Барилла Антонио Полузащитник
- 8 Чичиретти Амато Нападающий
- 30 Чераволо Фабио Нападающий
- 20 Ди Гаудио Антонио Нападающий
- Запасные игроки
- 16 Armando Anastasio Защитник
- 6 Лукарелли Алессандро Защитник
- 21 Скоццарелла Маттео Полузащитник
- 9 Калайо Эмануэле Нападающий
- 22 Michele Nardi
- 35 Andrea Dini
- 14 Marco Frediani
- Главный тренер: Донадони Роберто
Бари 3-5-2
- Основной состав
- 12 Alessandro Micai Вратарь
- 32 Дьомбер Норберт Защитник
- 17 Марроне Лука Защитник
- 33 Эмпереур Алан Защитник
- 4 Сабелли Стефано Полузащитник
- 14 Хендерсон Лиам Полузащитник
- 8 Баша Мигьен Полузащитник
- 23 Йоколано Симоне Полузащитник
- 19 Балковец Юре Полузащитник
- 29 Андрада Федерико Нападающий
- 27 Нене Да Сильва Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Victor De Lucia Вратарь
- 30 Диаките Мобидо Защитник
- 5 Ойконому Мариос Защитник
- 16 Импрота Риккардо Полузащитник
- 21 Тельо Андрес Полузащитник
- 13 Андерсон Дхаван Полузащитник
- 7 Jacopo Petriccione Полузащитник
- 31 Бузеллато Массимилиано Полузащитник
- 24 Флоро Флорес Антонио Нападающий
- 11 Галано Кристиан Нападающий
- 9 Козак Либор Нападающий
- 10 Бриенца Франко Нападающий
- Главный тренер: Каплоне Андреа
Предыдущие игры
Парма (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 06.05.2018 Чезена 2:1 Парма СB
- 01.05.2018 Парма 2:0 Тернана СB
- 28.04.2018 Про Верчелли 1:0 Парма СB
- 21.04.2018 Парма 2:1 Карпи СB
- 16.04.2018 Асколи 0:1 Парма СB
- 13.04.2018 Парма 0:0 Читтаделла СB
- 07.04.2018 Парма 2:0 Фрозиноне СB
- 02.04.2018 Парма 3:2 Палермо СB
- 29.03.2018 Авеллино 1:2 Парма СB
- 25.03.2018 Парма 3:1 Фоджа СB
- 17.03.2018 Виртус Энтелла 2:0 Парма СB
- 10.03.2018 Пескара 1:4 Парма СB
- 26.02.2018 Салернитана 0:1 Парма СB
- 23.02.2018 Парма 1:1 Венеция СB
- 17.02.2018 Эмполи 4:0 Парма СB
- 11.02.2018 Парма 1:1 Перуджа СB
- 03.02.2018 Брешия 2:1 Парма СB
- 27.01.2018 Парма 3:0 Новара СB
- 20.01.2018 Кремонезе 1:0 Парма СB
- 27.12.2017 Парма 0:0 Специя СB
Бари (последние 20 матчей: +7 =10 -3)
- 05.05.2018 Бари 3:1 Перуджа СB
- 30.04.2018 Палермо 1:1 Бари СB
- 27.04.2018 Бари 1:0 Виртус Энтелла СB
- 21.04.2018 Фоджа 1:1 Бари СB
- 17.04.2018 Бари 1:1 Новара СB
- 14.04.2018 Пескара 2:2 Бари СB
- 07.04.2018 Бари 1:1 Салернитана СB
- 02.04.2018 Авеллино 1:2 Бари СB
- 28.03.2018 Асколи 1:0 Бари СB
- 24.03.2018 Бари 3:0 Брешия СB
- 17.03.2018 Читтаделла 0:0 Бари СB
- 13.03.2018 Бари 1:1 Специя СB
- 10.03.2018 Бари 2:2 Про Верчелли СB
- 24.02.2018 Тернана 1:2 Бари СB
- 16.02.2018 Кремонезе 0:1 Бари СB
- 10.02.2018 Бари 1:0 Фрозиноне СB
- 03.02.2018 Венеция 3:1 Бари СB
- 27.01.2018 Бари 0:4 Эмполи СB
- 20.01.2018 Чезена 1:1 Бари СB
- 28.12.2017 Карпи 0:0 Бари СB
Последние игры между собой
Парма: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 2
Бари: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 3
Парма
Бари
-
5 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|0:0
|41
|22
|14
|5
|84 - 48
|80
|2.
|Фрозиноне
|1:0
|41
|19
|14
|8
|63 - 45
|71
|3.
|Палермо
|0:0
|41
|17
|17
|7
|57 - 39
|68
|4.
|Парма
|0:0
|41
|19
|10
|12
|54 - 37
|67
|5.
|Венеция
|1:1
|41
|17
|16
|8
|56 - 38
|67
|6.
|Бари
|0:0
|41
|17
|14
|10
|57 - 47
|65
|7.
|Читтаделла
|1:1
|41
|17
|12
|12
|59 - 48
|63
|8.
|Перуджа
|1:0
|41
|17
|11
|13
|66 - 55
|62
|9.
|Фоджа
|1:0
|41
|16
|9
|16
|64 - 66
|57
|10.
|Специя
|41
|13
|14
|14
|46 - 43
|53
|11.
|Карпи
|1:1
|41
|12
|16
|13
|32 - 44
|52
|12.
|Салернитана
|0:1
|41
|11
|18
|12
|51 - 56
|51
|13.
|Брешия
|0:0
|41
|11
|15
|15
|41 - 50
|48
|14.
|Пескара
|0:1
|41
|11
|14
|16
|50 - 64
|47
|15.
|Чезена
|0:0
|41
|10
|17
|14
|54 - 61
|47
|16.
|Кремонезе
|1:1
|41
|8
|22
|11
|44 - 46
|46
|17.
|Асколи
|1:0
|41
|11
|12
|18
|40 - 60
|45
|18.
|Авеллино
|41
|10
|15
|16
|47 - 59
|45
|19.
|Новара
|0:1
|41
|10
|13
|18
|41 - 51
|43
|20.
|Виртус Энтелла
|0:1
|41
|9
|14
|18
|40 - 54
|41
|21.
|Про Верчелли
|1:0
|41
|9
|13
|19
|46 - 67
|40
|22.
|Тернана
|0:1
|41
|7
|16
|18
|60 - 74
|37
Второй тайм
50'
Марроне Лука получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
37'
Баша Мигьен получил желтую карточку от судьи
20'
Francisco Sierralta получил желтую карточку от судьи
16'
Бари делает замену. Андрада Федерико уходит с поля, а Флоро Флорес Антонио выходит на его замену.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ennio Tardini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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