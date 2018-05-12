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  5. Серия B
Стадион:
Парма
0:0
Второй тайм: 56'
Бари
0'
20' Желтая карточка
Francisco Sierralta
37' Желтая карточка
Баша Мигьен
50' Желтая карточка
Марроне Лука
55' Желтая карточка
Сабелли Стефано
56'
Второй тайм
Желтая карточка
50'
Марроне Лука получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
37'
Баша Мигьен получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
20'
Francisco Sierralta получил желтую карточку от судьи
16'
Бари делает замену. Андрада Федерико уходит с поля, а Флоро Флорес Антонио выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ennio Tardini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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