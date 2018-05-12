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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Марио Ригамонти
Состав команд
Брешия 4-3-3
- Основной состав
- 1 Минелли Стефано Вратарь
- 15 Копполаро Мауро Защитник
- 3 Сомма Микеле Защитник
- 35 Гастальделло Даниэле Защитник
- 33 Лонги Алессандро Защитник
- 25 Dimitri Bisoli Полузащитник
- 34 Sandro Tonali Полузащитник
- 20 Ндой Эмануэле Полузащитник
- 27 Шпалек Николас Нападающий
- 9 Караччоло Андреа Нападающий
- 30 Фурлан Федерико Нападающий
- Запасные игроки
- 37 Пелаготти Альберто Вратарь
- 19 Ланчини Эдоардо Защитник
- 16 Felipe Curcio Защитник
- 8 Мартинелли Алессандро Полузащитник
- 23 Даль'Ольо Якопо Полузащитник
- 11 Эмбало Карлос Нападающий
- 7 Торрегросса Эрнесто Нападающий
- 18 Оквонкво Орджи Нападающий
- Главный тренер: Боскалья Роберто
Эмполи 4-3-1-2
- Основной состав
- 21 Террачано Пьетро Вратарь
- 28 Giovanni Di Lorenzo Защитник
- 3 Майетта Доменико Защитник
- 13 Луперто Себастьяно Защитник
- 23 Паскуаль Мануэль Защитник
- 10 Беннасер Исмаэль Полузащитник
- 19 Michele Castagnetti Полузащитник
- 8 Крунич Раде Полузащитник
- 15 Hamed Traore Полузащитник
- 7 Пью Алессандро Нападающий
- 11 Капуто Франческо Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Джакомель Алессандро Вратарь
- 25 Габриэл Васконселлос Вратарь
- 5 Весели Фредерик Защитник
- 18 Полвани Лоренцо Защитник
- 20 Лолло Лоренцо Полузащитник
- 27 Нинкович Никола Полузащитник
- 6 Зайц Миха Полузащитник
- 4 Бриги Маттео Полузащитник
- 9 Доннарумма Альфредо Нападающий
- 34 Marco Imperiale
- Главный тренер: Мартушьелло Джованни
Предыдущие игры
Брешия (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 05.05.2018 Читтаделла 2:2 Брешия СB
- 01.05.2018 Брешия 1:2 Фрозиноне СB
- 28.04.2018 Салернитана 4:2 Брешия СB
- 21.04.2018 Брешия 0:0 Чезена СB
- 17.04.2018 Специя 0:1 Брешия СB
- 14.04.2018 Брешия 1:1 Карпи СB
- 08.04.2018 Венеция 1:2 Брешия СB
- 03.04.2018 Брешия 0:0 Виртус Энтелла СB
- 29.03.2018 Брешия 2:1 Пескара СB
- 24.03.2018 Бари 3:0 Брешия СB
- 17.03.2018 Брешия 1:1 Кремонезе СB
- 12.03.2018 Новара 2:1 Брешия СB
- 06.03.2018 Перуджа 2:0 Брешия СB
- 24.02.2018 Фоджа 1:2 Брешия СB
- 18.02.2018 Брешия 3:1 Тернана СB
- 10.02.2018 Про Верчелли 0:0 Брешия СB
- 03.02.2018 Брешия 2:1 Парма СB
- 27.01.2018 Палермо 2:0 Брешия СB
- 21.01.2018 Брешия 2:3 Авеллино СB
- 28.12.2017 Брешия 0:1 Асколи СB
Эмполи (последние 20 матчей: +14 =6 -0)
- 07.05.2018 Эмполи 1:1 Кремонезе СB
- 01.05.2018 Карпи 0:0 Эмполи СB
- 28.04.2018 Эмполи 1:1 Новара СB
- 23.04.2018 Фрозиноне 2:4 Эмполи СB
- 17.04.2018 Чезена 2:3 Эмполи СB
- 14.04.2018 Эмполи 3:2 Про Верчелли СB
- 07.04.2018 Специя 1:1 Эмполи СB
- 02.04.2018 Фоджа 0:3 Эмполи СB
- 29.03.2018 Эмполи 2:0 Салернитана СB
- 25.03.2018 Пескара 0:1 Эмполи СB
- 17.03.2018 Эмполи 3:2 Венеция СB
- 11.03.2018 Эмполи 2:1 Виртус Энтелла СB
- 27.02.2018 Эмполи 1:1 Авеллино СB
- 24.02.2018 Читтаделла 1:1 Эмполи СB
- 17.02.2018 Эмполи 4:0 Парма СB
- 10.02.2018 Асколи 1:2 Эмполи СB
- 02.02.2018 Эмполи 4:0 Палермо СB
- 27.01.2018 Бари 0:4 Эмполи СB
- 20.01.2018 Эмполи 2:1 Тернана СB
- 28.12.2017 Перуджа 2:4 Эмполи СB
Последние игры между собой
Брешия: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 2
Эмполи: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 5
- 21.12.2017 Эмполи 1:1 Брешия Серия B
- 03.05.2014 Брешия 1:3 Эмполи Серия B
- 29.11.2013 Эмполи 2:2 Брешия Серия B
- 26.02.2013 Брешия 0:3 Эмполи Серия B
- 29.09.2012 Эмполи 1:1 Брешия Серия B
- 28.01.2012 Эмполи 0:2 Брешия Серия B
- 04.09.2011 Брешия 2:1 Эмполи Серия B
- 03.05.2010 Эмполи 1:2 Брешия Серия B
- 05.12.2009 Брешия 2:2 Эмполи Серия B
- 11.06.2009 Брешия 3:0 Эмполи Серия B
- 07.06.2009 Эмполи 1:1 Брешия Серия B
- 24.01.2009 Брешия 2:0 Эмполи Серия B
- 30.08.2008 Эмполи 2:2 Брешия Серия B
Брешия
Эмполи
-
0 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
38 Владение мячом, % 62
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|0:0
|41
|22
|14
|5
|84 - 48
|80
|2.
|Фрозиноне
|1:0
|41
|19
|14
|8
|63 - 45
|71
|3.
|Палермо
|0:0
|41
|17
|17
|7
|57 - 39
|68
|4.
|Парма
|0:0
|41
|19
|10
|12
|54 - 37
|67
|5.
|Венеция
|1:1
|41
|17
|16
|8
|56 - 38
|67
|6.
|Бари
|0:0
|41
|17
|14
|10
|57 - 47
|65
|7.
|Читтаделла
|1:1
|41
|17
|12
|12
|59 - 48
|63
|8.
|Перуджа
|1:0
|41
|17
|11
|13
|66 - 55
|62
|9.
|Фоджа
|1:0
|41
|16
|9
|16
|64 - 66
|57
|10.
|Специя
|41
|13
|14
|14
|46 - 43
|53
|11.
|Карпи
|1:1
|41
|12
|16
|13
|32 - 44
|52
|12.
|Салернитана
|0:1
|41
|11
|18
|12
|51 - 56
|51
|13.
|Брешия
|0:0
|41
|11
|15
|15
|41 - 50
|48
|14.
|Пескара
|0:1
|41
|11
|14
|16
|50 - 64
|47
|15.
|Чезена
|0:0
|41
|10
|17
|14
|54 - 61
|47
|16.
|Кремонезе
|1:1
|41
|8
|22
|11
|44 - 46
|46
|17.
|Асколи
|1:0
|41
|11
|12
|18
|40 - 60
|45
|18.
|Авеллино
|41
|10
|15
|16
|47 - 59
|45
|19.
|Новара
|0:1
|41
|10
|13
|18
|41 - 51
|43
|20.
|Виртус Энтелла
|0:1
|41
|9
|14
|18
|40 - 54
|41
|21.
|Про Верчелли
|1:0
|41
|9
|13
|19
|46 - 67
|40
|22.
|Тернана
|0:1
|41
|7
|16
|18
|60 - 74
|37
Второй тайм
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
35'
Брешия делает замену. Фурлан Федерико уходит с поля, а Даль'Ольо Якопо выходит на его замену.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mario Rigamonti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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