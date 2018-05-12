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Стадион:
Брешия
0:0
Второй тайм: 53'
Эмполи
0' 53'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
35'
Брешия делает замену. Фурлан Федерико уходит с поля, а Даль'Ольо Якопо выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mario Rigamonti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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