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Стадион: Пино Дзаккерия
1:0
Второй тайм: 56'
26' Желтая карточкаCristian Agnelli
1:0
29' ГолFabio Mazzeo
|
26'
29'
1:0
Состав команд
23
Рубин
Маттео
19
Fabio
Mazzeo
Фоджа 3-5-2
- Основной состав
- 22 Andries Noppert Вратарь
- 5 Тонуччи Денис Защитник
- 31 Кампорезе Микеле Защитник
- 33 Калабрези Артуро Защитник
- 25 Alberto Gerbo Полузащитник
- 26 Davide Agazzi Полузащитник
- 4 Cristian Agnelli Полузащитник
- 18 Francesco Deli Полузащитник
- 23 Рубин Маттео Полузащитник
- 27 Roberto Floriano Нападающий
- 19 Fabio Mazzeo Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Гуарна Энрико Вратарь
- 14 Мартинелли Лука Защитник
- 6 Giuseppe Loiacono Защитник
- 32 Скалья Луиджи Альберто Полузащитник
- 11 Крагль Оливер Полузащитник
- 9 Беретта Джакомо Нападающий
- 17 Никастро Франческо Нападающий
- 34 Giuseppe Lanzetta
- 29 Kyllan Rame
- 28 Alessandro Celli I
- 3 Giuseppe Figliomeni
Салернитана 4-3-3
- Основной состав
- 22 Радунович Борис Вратарь
- 5 Мантовани Валерио Защитник
- 16 Туиа Алессандро Защитник
- 31 Salvatore Monaco II Защитник
- 15 Tiago Casasola Защитник
- 18 Акпа-Акпро Жан-Даниэль Полузащитник
- 25 Ди Роберто Нунцио Полузащитник
- 7 Синьорелли Франко Полузащитник
- 10 Розина Алессандро Нападающий
- 24 Бокалон Риккардо Нападающий
- 28 Спрокати Маттиа Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Руссо Стефано Вратарь
- 34 Попеску Штефан Защитник
- 17 Минала Джозеф Полузащитник
- 13 Кийине Софиан Полузащитник
- 23 Оджер Мозес Полузащитник
- 30 Росси Алессандро Нападающий
- 20 Francesco Orlando Нападающий
- 19 Паломби Симоне Нападающий
- 6 Danilo Gaeta
- 12 Michalis Iliadis
- 27 Matteo Ricci II
- 26 Patrick Asmah
- Главный тренер: Торренте Винченцо
Предыдущие игры
Фоджа (последние 20 матчей: +10 =2 -8)
- 05.05.2018 Венеция 2:1 Фоджа СB
- 01.05.2018 Фоджа 2:1 Специя СB
- 28.04.2018 Читтаделла 3:1 Фоджа СB
- 21.04.2018 Фоджа 1:1 Бари СB
- 17.04.2018 Тернана 2:2 Фоджа СB
- 13.04.2018 Фоджа 3:0 Асколи СB
- 07.04.2018 Кремонезе 0:4 Фоджа СB
- 02.04.2018 Фоджа 0:3 Эмполи СB
- 29.03.2018 Фоджа 2:1 Про Верчелли СB
- 25.03.2018 Парма 3:1 Фоджа СB
- 16.03.2018 Фоджа 2:1 Чезена СB
- 10.03.2018 Перуджа 2:0 Фоджа СB
- 27.02.2018 Новара 0:1 Фоджа СB
- 24.02.2018 Фоджа 1:2 Брешия СB
- 17.02.2018 Фоджа 3:0 Карпи СB
- 12.02.2018 Палермо 1:2 Фоджа СB
- 03.02.2018 Фоджа 2:1 Авеллино СB
- 27.01.2018 Виртус Энтелла 1:2 Фоджа СB
- 20.01.2018 Фоджа 0:1 Пескара СB
- 28.12.2017 Фоджа 1:2 Фрозиноне СB
Салернитана (последние 20 матчей: +6 =7 -7)
- 05.05.2018 Салернитана 1:0 Виртус Энтелла СB
- 01.05.2018 Перуджа 1:1 Салернитана СB
- 28.04.2018 Салернитана 4:2 Брешия СB
- 21.04.2018 Салернитана 1:3 Читтаделла СB
- 17.04.2018 Кремонезе 1:1 Салернитана СB
- 14.04.2018 Салернитана 1:1 Чезена СB
- 07.04.2018 Бари 1:1 Салернитана СB
- 29.03.2018 Эмполи 2:0 Салернитана СB
- 25.03.2018 Салернитана 1:0 Новара СB
- 17.03.2018 Фрозиноне 0:0 Салернитана СB
- 11.03.2018 Салернитана 2:0 Авеллино СB
- 03.03.2018 Асколи 1:3 Салернитана СB
- 26.02.2018 Салернитана 0:1 Парма СB
- 23.02.2018 Специя 3:0 Салернитана СB
- 17.02.2018 Салернитана 0:0 Про Верчелли СB
- 10.02.2018 Пескара 1:0 Салернитана СB
- 03.02.2018 Салернитана 1:2 Карпи СB
- 29.01.2018 Тернана 2:2 Салернитана СB
- 20.01.2018 Салернитана 3:2 Венеция СB
- 28.12.2017 Палермо 3:0 Салернитана СB
Последние игры между собой
Фоджа: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 0
Салернитана: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 1
- 21.12.2017 Салернитана 0:3 Фоджа Серия B
- 20.02.2015 Салернитана 2:2 Фоджа Лега Про
- 20.02.2015 Салернитана 2:2 Фоджа Лега Про
- 04.10.2014 Фоджа 1:1 Салернитана Лега Про
Фоджа
Салернитана
-
2 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|0:0
|41
|22
|14
|5
|84 - 48
|80
|2.
|Фрозиноне
|1:0
|41
|19
|14
|8
|63 - 45
|71
|3.
|Палермо
|0:0
|41
|17
|17
|7
|57 - 39
|68
|4.
|Парма
|0:0
|41
|19
|10
|12
|54 - 37
|67
|5.
|Венеция
|1:1
|41
|17
|16
|8
|56 - 38
|67
|6.
|Бари
|0:0
|41
|17
|14
|10
|57 - 47
|65
|7.
|Читтаделла
|1:1
|41
|17
|12
|12
|59 - 48
|63
|8.
|Перуджа
|1:0
|41
|17
|11
|13
|66 - 55
|62
|9.
|Фоджа
|1:0
|41
|16
|9
|16
|64 - 66
|57
|10.
|Специя
|41
|13
|14
|14
|46 - 43
|53
|11.
|Карпи
|1:1
|41
|12
|16
|13
|32 - 44
|52
|12.
|Салернитана
|0:1
|41
|11
|18
|12
|51 - 56
|51
|13.
|Брешия
|0:0
|41
|11
|15
|15
|41 - 50
|48
|14.
|Пескара
|0:1
|41
|11
|14
|16
|50 - 64
|47
|15.
|Чезена
|0:0
|41
|10
|17
|14
|54 - 61
|47
|16.
|Кремонезе
|1:1
|41
|8
|22
|11
|44 - 46
|46
|17.
|Асколи
|1:0
|41
|11
|12
|18
|40 - 60
|45
|18.
|Авеллино
|41
|10
|15
|16
|47 - 59
|45
|19.
|Новара
|0:1
|41
|10
|13
|18
|41 - 51
|43
|20.
|Виртус Энтелла
|0:1
|41
|9
|14
|18
|40 - 54
|41
|21.
|Про Верчелли
|1:0
|41
|9
|13
|19
|46 - 67
|40
|22.
|Тернана
|0:1
|41
|7
|16
|18
|60 - 74
|37
Второй тайм
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
29'
Г О О О О Л - Фабио Маззео бьет в цель!
26'
Кристиан Аньелли получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Pino Zaccheria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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