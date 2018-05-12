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Стадион:
Фоджа
1:0
Второй тайм: 56'
Салернитана
0'
26' Желтая карточка
Cristian Agnelli
1:0
29' Гол
Fabio Mazzeo
56'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
29'
Г О О О О Л - Фабио Маззео бьет в цель!
Желтая карточка
26'
Кристиан Аньелли получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Pino Zaccheria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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