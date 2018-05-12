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  5. Серия B
Стадион:
Кремонезе
2:1
Второй тайм: 56'
Венеция
0'
1:0
2' Гол в свои ворота
Marco Modolo
27' Желтая карточка
Брускаджин Маттео
1:1
45' Пенальти
Литтери Джанлука
45' Желтая карточка
Пеше Симоне
2:1
50' Гол
Пикколо Антонио
56'
Второй тайм
Описание гола
50'
Г О О О О Л - Пикколо Антонио бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
Желтая карточка
45'
Пеше Симоне получил желтую карточку от судьи
45'
Кремонезе делает замену. Ivan Marconi уходит с поля, а Гарсия Пол выходит на его замену.
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Литтери Джанлука из команды Венеция забивает с точки!
Желтая карточка
27'
Брускаджин Маттео получил желтую карточку от судьи
Описание гола
2'
Г О О О О Л - Marco Modolo уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Giovanni Zini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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