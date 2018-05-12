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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Джованни Цини
1:0
2' Гол в свои воротаMarco Modolo
27' Желтая карточкаБрускаджин Маттео
1:1
45' ПенальтиЛиттери Джанлука
45' Желтая карточкаПеше Симоне
2:1
50' ГолПикколо Антонио
|
2'
1:0
45'
1:1
45'
50'
2:1
Состав команд
27
Уйкани
Самир
15
Ivan
Marconi
18
Пеше
Симоне
Кремонезе 4-3-3
- Основной состав
- 27 Уйкани Самир Вратарь
- 21 Канини Микеле Защитник
- 3 Клейтон Машадо Защитник
- 15 Ivan Marconi Защитник
- 33 Ренцетти Франческо Защитник
- 34 Арини Мариано Полузащитник
- 18 Пеше Симоне Полузащитник
- 5 Кроче Даниэле Полузащитник
- 7 Пикколо Антонио Нападающий
- 9 Andrea Brighenti Нападающий
- 20 Giampietro Perrulli Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Nicola Ravaglia Вратарь
- 40 Гарсия Пол Защитник
- 35 Чинелли Антонио Полузащитник
- 8 Michele Cavion Полузащитник
- 4 Сбрисса Джованни Полузащитник
- 32 Хуанито Гомес Нападающий
- 31 Мацек Роман Нападающий
- 19 Stefano Scappini Нападающий
- 30 Камара Абел Нападающий
- 11 Скамачча Джанлука Нападающий
- 16 Eduardo D'Avino
Венеция 3-5-2
- Основной состав
- 1 Аудеро Эмиль Вратарь
- 25 Francesco Cernuto Защитник
- 13 Marco Modolo Защитник
- 6 Домицци Мауриццио Защитник
- 3 Брускаджин Маттео Полузащитник
- 23 Marcello Falzerano Полузащитник
- 5 Штулац Лео Полузащитник
- 18 Сучиу Сергиу Полузащитник
- 26 Гарофало Агостино Полузащитник
- 29 Литтери Джанлука Нападающий
- 17 Марсура Давиде Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Guglielmo Vicario Вратарь
- 22 Руссо Данило Вратарь
- 27 Дзампано Джузеппе Защитник
- 4 Анджелкович Синиша Защитник
- 10 Gianni Fabiano Полузащитник
- 11 Фиренце Марко Полузащитник
- 31 Дель Гроссо Кристиано Полузащитник
- 7 Бентивольо Симоне Полузащитник
- 21 Фрей Николя Полузащитник
- 9 Зигони Джанмарко Нападающий
- 19 Гейхо Алекс Нападающий
- 8 Evans Soligo
Предыдущие игры
Кремонезе (последние 20 матчей: +2 =10 -8)
- 07.05.2018 Эмполи 1:1 Кремонезе СB
- 01.05.2018 Кремонезе 1:1 Новара СB
- 28.04.2018 Специя 1:0 Кремонезе СB
- 21.04.2018 Кремонезе 1:2 Асколи СB
- 17.04.2018 Кремонезе 1:1 Салернитана СB
- 14.04.2018 Палермо 1:1 Кремонезе СB
- 07.04.2018 Кремонезе 0:4 Фоджа СB
- 30.03.2018 Перуджа 1:0 Кремонезе СB
- 25.03.2018 Кремонезе 0:1 Виртус Энтелла СB
- 17.03.2018 Брешия 1:1 Кремонезе СB
- 10.03.2018 Кремонезе 1:1 Читтаделла СB
- 03.03.2018 Тернана 2:1 Кремонезе СB
- 27.02.2018 Кремонезе 2:2 Фрозиноне СB
- 24.02.2018 Пескара 0:0 Кремонезе СB
- 16.02.2018 Кремонезе 0:1 Бари СB
- 10.02.2018 Карпи 1:1 Кремонезе СB
- 03.02.2018 Кремонезе 2:3 Про Верчелли СB
- 27.01.2018 Авеллино 0:0 Кремонезе СB
- 20.01.2018 Кремонезе 1:0 Парма СB
- 28.12.2017 Кремонезе 1:0 Чезена СB
Венеция (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 05.05.2018 Венеция 2:1 Фоджа СB
- 01.05.2018 Про Верчелли 0:2 Венеция СB
- 27.04.2018 Венеция 3:0 Палермо СB
- 21.04.2018 Новара 1:3 Венеция СB
- 17.04.2018 Венеция 2:0 Виртус Энтелла СB
- 14.04.2018 Перуджа 1:1 Венеция СB
- 08.04.2018 Венеция 1:2 Брешия СB
- 02.04.2018 Карпи 0:0 Венеция СB
- 29.03.2018 Фрозиноне 2:1 Венеция СB
- 25.03.2018 Венеция 2:1 Читтаделла СB
- 17.03.2018 Эмполи 3:2 Венеция СB
- 10.03.2018 Венеция 1:0 Асколи СB
- 27.02.2018 Венеция 2:0 Тернана СB
- 23.02.2018 Парма 1:1 Венеция СB
- 17.02.2018 Венеция 3:1 Авеллино СB
- 10.02.2018 Специя 1:1 Венеция СB
- 03.02.2018 Венеция 3:1 Бари СB
- 27.01.2018 Венеция 1:0 Чезена СB
- 20.01.2018 Салернитана 3:2 Венеция СB
- 28.12.2017 Пескара 1:0 Венеция СB
Последние игры между собой
Кремонезе: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 5
Венеция: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 2
- 20.12.2017 Венеция 1:1 Кремонезе Серия B
- 13.05.2017 Кремонезе 1:2 Венеция Лега Про. Суперкубок
- 14.03.2015 Венеция 3:0 Кремонезе Лега Про
- 14.03.2015 Венеция 3:0 Кремонезе Лега Про
- 26.10.2014 Кремонезе 2:1 Венеция Лега Про
- 27.04.2014 Венеция 1:0 Кремонезе Про Прима Дивизионе
- 15.12.2013 Кремонезе 1:3 Венеция Про Прима Дивизионе
- 23.10.2013 Венеция 0:3 Кремонезе Коппа Италия Лега Про
- 18.01.2009 Венеция 1:1 Кремонезе Серия C1 A
- 07.09.2008 Кремонезе 1:1 Венеция Серия C1 A
- 16.12.2007 Кремонезе 0:0 Венеция Серия C1 A
Кремонезе
Венеция
-
2 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|0:0
|41
|22
|14
|5
|84 - 48
|80
|2.
|Фрозиноне
|1:0
|41
|19
|14
|8
|63 - 45
|71
|3.
|Палермо
|0:0
|41
|17
|17
|7
|57 - 39
|68
|4.
|Парма
|0:0
|41
|19
|10
|12
|54 - 37
|67
|5.
|Венеция
|1:1
|41
|17
|16
|8
|56 - 38
|67
|6.
|Бари
|0:0
|41
|17
|14
|10
|57 - 47
|65
|7.
|Читтаделла
|1:1
|41
|17
|12
|12
|59 - 48
|63
|8.
|Перуджа
|1:0
|41
|17
|11
|13
|66 - 55
|62
|9.
|Фоджа
|1:0
|41
|16
|9
|16
|64 - 66
|57
|10.
|Специя
|41
|13
|14
|14
|46 - 43
|53
|11.
|Карпи
|1:1
|41
|12
|16
|13
|32 - 44
|52
|12.
|Салернитана
|0:1
|41
|11
|18
|12
|51 - 56
|51
|13.
|Брешия
|0:0
|41
|11
|15
|15
|41 - 50
|48
|14.
|Пескара
|0:1
|41
|11
|14
|16
|50 - 64
|47
|15.
|Чезена
|0:0
|41
|10
|17
|14
|54 - 61
|47
|16.
|Кремонезе
|1:1
|41
|8
|22
|11
|44 - 46
|46
|17.
|Асколи
|1:0
|41
|11
|12
|18
|40 - 60
|45
|18.
|Авеллино
|41
|10
|15
|16
|47 - 59
|45
|19.
|Новара
|0:1
|41
|10
|13
|18
|41 - 51
|43
|20.
|Виртус Энтелла
|0:1
|41
|9
|14
|18
|40 - 54
|41
|21.
|Про Верчелли
|1:0
|41
|9
|13
|19
|46 - 67
|40
|22.
|Тернана
|0:1
|41
|7
|16
|18
|60 - 74
|37
Второй тайм
50'
Г О О О О Л - Пикколо Антонио бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Пеше Симоне получил желтую карточку от судьи
45'
Кремонезе делает замену. Ivan Marconi уходит с поля, а Гарсия Пол выходит на его замену.
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Г О О О О Л - Литтери Джанлука из команды Венеция забивает с точки!
27'
Брускаджин Маттео получил желтую карточку от судьи
2'
Г О О О О Л - Marco Modolo уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Giovanni Zini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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