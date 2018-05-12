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Стадион: Стадио Адриатико
17' Желтая карточкаБругман Гастон
0:1
18' ГолБьянки Томмазо
26' Красная карточкаКода Андреа
45' Желтая карточкаЧерубин Николо
|
17'
18'
0:1
26'
45'
Состав команд
13
Кода
Андреа
26
Pepin
I
14
Vasile
Mogos
19
Аддэ
Брайт
Пескара 4-3-3
- Основной состав
- 1 Фиорилло Винченцо Вратарь
- 24 Фьямоцци Риккардо Защитник
- 28 Гравильон Эндрю Защитник
- 13 Кода Андреа Защитник
- 2 Крешенци Алессандро Защитник
- 26 Pepin I Полузащитник
- 16 Бругман Гастон Полузащитник
- 14 Вальцания Лука Полузащитник
- 7 Leonardo Mancuso Нападающий
- 17 Петтинари Стефано Нападающий
- 29 Капоне Кристиан Нападающий
- Запасные игроки
- 36 Савеллони Лука Вратарь
- 18 Форнасьер Микеле Защитник
- 33 Кулибали Мамаду Полузащитник
- 9 Ямга Кевин Полузащитник
- 35 Баэс Хайме Нападающий
- 11 Cristian Bunino Нападающий
- 19 Кокко Андреа Нападающий
- 32 Каппеллуццо Пьерлуиджи Нападающий
- 30 Marco Carraro
- 12 Paolo Baiocco
- 15 Edgar Elizalde
- Главный тренер: Земан Зденек
Асколи 3-5-2
- Основной состав
- 22 Агацци Микаэль Вратарь
- 4 Де Сантис Иван Защитник
- 13 Guillame Gigliotti Защитник
- 34 Черубин Николо Защитник
- 14 Vasile Mogos Полузащитник
- 19 Аддэ Брайт Полузащитник
- 6 Бьянки Томмазо Полузащитник
- 29 Бальдини Энрико Полузащитник
- 26 Giovanni Pinto Полузащитник
- 27 Клеменца Лука Нападающий
- 45 Моначелло Гаетано Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Ланни Иван Вратарь
- 5 Менгони Андреа Защитник
- 18 Samuele Parlati Полузащитник
- 21 Fabio Castellano Полузащитник
- 28 Д'Урсо Кристиан Полузащитник
- 20 Буццеголи Даниэле Полузащитник
- 25 Filippo Florio Полузащитник
- 33 Daniele Mignanelli Полузащитник
- 11 Gianmarco De Feo Полузащитник
- 23 Ганц Симоне Нападающий
- 9 Роззети Лоренцо Нападающий
- 32 Franck Kanoute
- Главный тренер: Манджа Дэвис
Предыдущие игры
Пескара (последние 20 матчей: +5 =7 -8)
- 05.05.2018 Новара 1:1 Пескара СB
- 01.05.2018 Пескара 0:0 Чезена СB
- 28.04.2018 Тернана 0:3 Пескара СB
- 22.04.2018 Пескара 3:2 Специя СB
- 17.04.2018 Про Верчелли 3:1 Пескара СB
- 14.04.2018 Пескара 2:2 Бари СB
- 07.04.2018 Палермо 1:1 Пескара СB
- 29.03.2018 Брешия 2:1 Пескара СB
- 25.03.2018 Пескара 0:1 Эмполи СB
- 18.03.2018 Авеллино 2:2 Пескара СB
- 13.03.2018 Пескара 0:1 Карпи СB
- 10.03.2018 Пескара 1:4 Парма СB
- 03.03.2018 Читтаделла 2:0 Пескара СB
- 24.02.2018 Пескара 0:0 Кремонезе СB
- 17.02.2018 Виртус Энтелла 0:0 Пескара СB
- 10.02.2018 Пескара 1:0 Салернитана СB
- 03.02.2018 Фрозиноне 3:0 Пескара СB
- 26.01.2018 Пескара 0:2 Перуджа СB
- 20.01.2018 Фоджа 0:1 Пескара СB
- 17.01.2018 Пескара 3:1 Лугано ТМК
Асколи (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 05.05.2018 Асколи 1:1 Авеллино СB
- 01.05.2018 Виртус Энтелла 1:1 Асколи СB
- 28.04.2018 Асколи 2:2 Перуджа СB
- 21.04.2018 Кремонезе 1:2 Асколи СB
- 16.04.2018 Асколи 0:1 Парма СB
- 13.04.2018 Фоджа 3:0 Асколи СB
- 07.04.2018 Асколи 2:0 Карпи СB
- 28.03.2018 Асколи 1:0 Бари СB
- 24.03.2018 Специя 1:1 Асколи СB
- 17.03.2018 Асколи 2:1 Тернана СB
- 10.03.2018 Венеция 1:0 Асколи СB
- 03.03.2018 Асколи 1:3 Салернитана СB
- 27.02.2018 Палермо 4:1 Асколи СB
- 24.02.2018 Асколи 2:1 Чезена СB
- 18.02.2018 Фрозиноне 2:0 Асколи СB
- 10.02.2018 Асколи 1:2 Эмполи СB
- 03.02.2018 Новара 1:2 Асколи СB
- 27.01.2018 Про Верчелли 2:0 Асколи СB
- 20.01.2018 Асколи 1:2 Читтаделла СB
- 28.12.2017 Брешия 0:1 Асколи СB
Последние игры между собой
Пескара: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
Асколи: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
Пескара
Асколи
-
2 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|0:0
|41
|22
|14
|5
|84 - 48
|80
|2.
|Фрозиноне
|1:0
|41
|19
|14
|8
|63 - 45
|71
|3.
|Палермо
|0:0
|41
|17
|17
|7
|57 - 39
|68
|4.
|Парма
|0:0
|41
|19
|10
|12
|54 - 37
|67
|5.
|Венеция
|1:1
|41
|17
|16
|8
|56 - 38
|67
|6.
|Бари
|0:0
|41
|17
|14
|10
|57 - 47
|65
|7.
|Читтаделла
|1:1
|41
|17
|12
|12
|59 - 48
|63
|8.
|Перуджа
|1:0
|41
|17
|11
|13
|66 - 55
|62
|9.
|Фоджа
|1:0
|41
|16
|9
|16
|64 - 66
|57
|10.
|Специя
|41
|13
|14
|14
|46 - 43
|53
|11.
|Карпи
|1:1
|41
|12
|16
|13
|32 - 44
|52
|12.
|Салернитана
|0:1
|41
|11
|18
|12
|51 - 56
|51
|13.
|Брешия
|0:0
|41
|11
|15
|15
|41 - 50
|48
|14.
|Пескара
|0:1
|41
|11
|14
|16
|50 - 64
|47
|15.
|Чезена
|0:0
|41
|10
|17
|14
|54 - 61
|47
|16.
|Кремонезе
|1:1
|41
|8
|22
|11
|44 - 46
|46
|17.
|Асколи
|1:0
|41
|11
|12
|18
|40 - 60
|45
|18.
|Авеллино
|41
|10
|15
|16
|47 - 59
|45
|19.
|Новара
|0:1
|41
|10
|13
|18
|41 - 51
|43
|20.
|Виртус Энтелла
|0:1
|41
|9
|14
|18
|40 - 54
|41
|21.
|Про Верчелли
|1:0
|41
|9
|13
|19
|46 - 67
|40
|22.
|Тернана
|0:1
|41
|7
|16
|18
|60 - 74
|37
Второй тайм
46'
Асколи делает замену. Моначелло Гаетано уходит с поля, а Роззети Лоренцо выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Черубин Николо получил желтую карточку от судьи
27'
Пескара делает замену. Капоне Кристиан уходит с поля, а Форнасьер Микеле выходит на его замену.
26'
УДАЛЕНИЕ! - Кода Андреа увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
18'
Г О О О О Л - Бьянки Томмазо бьет в цель!
17'
Бругман Гастон получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Adriatico. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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