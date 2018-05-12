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  5. Серия B
Стадион:
Пескара
0:1
Второй тайм: 56'
Асколи
0'
17' Желтая карточка
Бругман Гастон
0:1
18' Гол
Бьянки Томмазо
26' Красная карточка
Кода Андреа
45' Желтая карточка
Черубин Николо
56'
Второй тайм
46'
Асколи делает замену. Моначелло Гаетано уходит с поля, а Роззети Лоренцо выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Черубин Николо получил желтую карточку от судьи
27'
Пескара делает замену. Капоне Кристиан уходит с поля, а Форнасьер Микеле выходит на его замену.
26'
УДАЛЕНИЕ! - Кода Андреа увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Описание гола
18'
Г О О О О Л - Бьянки Томмазо бьет в цель!
Желтая карточка
17'
Бругман Гастон получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Adriatico. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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