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  5. Серия B
Стадион:
Карпи
1:1
Второй тайм: 56'
Читтаделла
0'
16' Желтая карточка
Пашиути Лоренцо
0:1
21' Гол
Скенетти Андреа
1:1
41' Гол
Мелькьорри Федерико
52' Желтая карточка
Сеттембрини Андреа
56'
Второй тайм
51'
Читтаделла делает замену. Amedeo Benedetti уходит с поля, а Пелагатти Карло выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
41'
Г О О О О Л - Мелькьорри Федерико бьет в цель!
Описание гола
21'
Г О О О О Л - Скенетти Андреа бьет в цель!
Желтая карточка
16'
Пашиути Лоренцо получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Sandro Cabassi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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