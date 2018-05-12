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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Сандро Кабасси
1:1
Второй тайм: 56'
16' Желтая карточкаПашиути Лоренцо
0:1
21' ГолСкенетти Андреа
1:1
41' ГолМелькьорри Федерико
52' Желтая карточкаСеттембрини Андреа
|
16'
21'
0:1
41'
1:1
Состав команд
27
Еленич
Эней
21
Dario
Saric
Карпи 4-1-4-1
- Основной состав
- 1 Federico Serraiocco Вратарь
- 25 Tobias Pachonik Защитник
- 23 Броско Риккардо Защитник
- 14 Лиджи Алессандро Защитник
- 13 Поли Фабрицио Защитник
- 19 Пашиути Лоренцо Полузащитник
- 27 Еленич Эней Полузащитник
- 4 Alessio Sabbione Полузащитник
- 21 Dario Saric Полузащитник
- 16 Гарритано Лука Полузащитник
- 11 Мелькьорри Федерико Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Коломби Симоне Вратарь
- 3 Капела Анибал Защитник
- 24 Maodo Mbaye Полузащитник
- 26 Калапай Лука Полузащитник
- 30 Saber Hraiech Полузащитник
- 20 Биттанте Лука Полузащитник
- 8 Джорико Даниэле Полузащитник
- 7 Fabio Concas Полузащитник
- 9 Giancarlo Malcore Полузащитник
- 5 Luca Verna Полузащитник
- 10 Мбакогу Джерри Нападающий
- 12 Matteo Brunelli
- Главный тренер: Кастори Фабрицио
Читтаделла 4-3-1-2
- Основной состав
- 1 Альфонсо Энрико Вратарь
- 2 Сальви Алессандро Защитник
- 24 Адорни Давиде Защитник
- 13 Варньер Марко Защитник
- 3 Amedeo Benedetti Защитник
- 27 Сеттембрини Андреа Полузащитник
- 20 Паза Симоне Полузащитник
- 16 Бартоломей Паоло Полузащитник
- 7 Скенетти Андреа Полузащитник
- 17 Luca Strizzolo Нападающий
- 11 Куаме Кристиан Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Палеари Альберто Вратарь
- 19 Пелагатти Карло Защитник
- 14 Пецци Энрико Защитник
- 25 Маньеро Лука IV Полузащитник
- 4 Йори Мануэль Полузащитник
- 10 Кьяретти Лукас Полузащитник
- 5 Лора Филиппо Полузащитник
- 26 Фасоло Джулио Нападающий
- 18 Арригини Андреа Нападающий
- Главный тренер: Вентурато Роберто
Предыдущие игры
Карпи (последние 20 матчей: +5 =8 -7)
- 05.05.2018 Фрозиноне 1:0 Карпи СB
- 01.05.2018 Карпи 0:0 Эмполи СB
- 28.04.2018 Карпи 0:0 Авеллино СB
- 21.04.2018 Парма 2:1 Карпи СB
- 17.04.2018 Карпи 1:2 Перуджа СB
- 14.04.2018 Брешия 1:1 Карпи СB
- 07.04.2018 Асколи 2:0 Карпи СB
- 02.04.2018 Карпи 0:0 Венеция СB
- 29.03.2018 Карпи 2:1 Тернана СB
- 25.03.2018 Палермо 4:0 Карпи СB
- 19.03.2018 Карпи 2:0 Про Верчелли СB
- 13.03.2018 Пескара 0:1 Карпи СB
- 10.03.2018 Чезена 0:0 Карпи СB
- 24.02.2018 Карпи 0:0 Виртус Энтелла СB
- 17.02.2018 Фоджа 3:0 Карпи СB
- 10.02.2018 Карпи 1:1 Кремонезе СB
- 03.02.2018 Салернитана 1:2 Карпи СB
- 27.01.2018 Карпи 2:1 Специя СB
- 20.01.2018 Новара 1:0 Карпи СB
- 28.12.2017 Карпи 0:0 Бари СB
Читтаделла (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 05.05.2018 Читтаделла 2:2 Брешия СB
- 01.05.2018 Авеллино 0:2 Читтаделла СB
- 28.04.2018 Читтаделла 3:1 Фоджа СB
- 21.04.2018 Салернитана 1:3 Читтаделла СB
- 17.04.2018 Читтаделла 0:0 Палермо СB
- 13.04.2018 Парма 0:0 Читтаделла СB
- 07.04.2018 Тернана 5:1 Читтаделла СB
- 29.03.2018 Читтаделла 1:2 Специя СB
- 25.03.2018 Венеция 2:1 Читтаделла СB
- 17.03.2018 Читтаделла 0:0 Бари СB
- 10.03.2018 Кремонезе 1:1 Читтаделла СB
- 03.03.2018 Читтаделла 2:0 Пескара СB
- 27.02.2018 Виртус Энтелла 0:1 Читтаделла СB
- 24.02.2018 Читтаделла 1:1 Эмполи СB
- 17.02.2018 Чезена 0:1 Читтаделла СB
- 11.02.2018 Читтаделла 1:3 Новара СB
- 03.02.2018 Перуджа 1:3 Читтаделла СB
- 28.01.2018 Читтаделла 1:2 Фрозиноне СB
- 20.01.2018 Асколи 1:2 Читтаделла СB
- 28.12.2017 Про Верчелли 1:2 Читтаделла СB
Последние игры между собой
Карпи: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 3
Читтаделла: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 5
- 21.12.2017 Читтаделла 0:1 Карпи Серия B
- 22.05.2017 Читтаделла 1:2 Карпи Серия B
- 22.04.2017 Читтаделла 4:1 Карпи Серия B
- 26.11.2016 Карпи 2:0 Читтаделла Серия B
- 11.04.2015 Читтаделла 0:1 Карпи Серия B
- 15.11.2014 Карпи 5:2 Читтаделла Серия B
- 15.03.2014 Читтаделла 1:0 Карпи Серия B
- 05.10.2013 Карпи 0:1 Читтаделла Серия B
Карпи
Читтаделла
-
3 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
44 Владение мячом, % 56
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|0:0
|41
|22
|14
|5
|84 - 48
|80
|2.
|Фрозиноне
|1:0
|41
|19
|14
|8
|63 - 45
|71
|3.
|Палермо
|0:0
|41
|17
|17
|7
|57 - 39
|68
|4.
|Парма
|0:0
|41
|19
|10
|12
|54 - 37
|67
|5.
|Венеция
|1:1
|41
|17
|16
|8
|56 - 38
|67
|6.
|Бари
|0:0
|41
|17
|14
|10
|57 - 47
|65
|7.
|Читтаделла
|1:1
|41
|17
|12
|12
|59 - 48
|63
|8.
|Перуджа
|1:0
|41
|17
|11
|13
|66 - 55
|62
|9.
|Фоджа
|1:0
|41
|16
|9
|16
|64 - 66
|57
|10.
|Специя
|41
|13
|14
|14
|46 - 43
|53
|11.
|Карпи
|1:1
|41
|12
|16
|13
|32 - 44
|52
|12.
|Салернитана
|0:1
|41
|11
|18
|12
|51 - 56
|51
|13.
|Брешия
|0:0
|41
|11
|15
|15
|41 - 50
|48
|14.
|Пескара
|0:1
|41
|11
|14
|16
|50 - 64
|47
|15.
|Чезена
|0:0
|41
|10
|17
|14
|54 - 61
|47
|16.
|Кремонезе
|1:1
|41
|8
|22
|11
|44 - 46
|46
|17.
|Асколи
|1:0
|41
|11
|12
|18
|40 - 60
|45
|18.
|Авеллино
|41
|10
|15
|16
|47 - 59
|45
|19.
|Новара
|0:1
|41
|10
|13
|18
|41 - 51
|43
|20.
|Виртус Энтелла
|0:1
|41
|9
|14
|18
|40 - 54
|41
|21.
|Про Верчелли
|1:0
|41
|9
|13
|19
|46 - 67
|40
|22.
|Тернана
|0:1
|41
|7
|16
|18
|60 - 74
|37
Второй тайм
51'
Читтаделла делает замену. Amedeo Benedetti уходит с поля, а Пелагатти Карло выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
41'
Г О О О О Л - Мелькьорри Федерико бьет в цель!
21'
Г О О О О Л - Скенетти Андреа бьет в цель!
16'
Пашиути Лоренцо получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Sandro Cabassi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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