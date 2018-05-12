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Стадион: Ренато Кури
1:0
22' ГолВольта Массимо
43' Желтая карточкаMarco Moscati
48' Желтая карточкаВольта Массимо
|
22'
1:0
43'
48'
Состав команд
17
Сек
Мустафа
Перуджа 3-4-1-2
- Основной состав
- 3 Леали Никола Вратарь
- 14 Вольта Массимо Защитник
- 17 Бельмонте Никола Защитник
- 6 Giangiacomo Magnani Защитник
- 9 Мустаккьо Маттиа Полузащитник
- 8 Густафссон Самуэль Полузащитник
- 15 Santiago Colombatto Полузащитник
- 4 Паяч Марко Полузащитник
- 21 Диаманти Алессандро Полузащитник
- 27 Черри Альберто Нападающий
- 10 Ди Кармине Самуэль Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Timothy Nocchi Вратарь
- 18 Дель Прете Лоренцо Защитник
- 2 Дзанон Дамиано Защитник
- 26 Террани Джованни Полузащитник
- 29 Джермони Лука Полузащитник
- 11 Cristian Buonaiuto Полузащитник
- 28 Christian Kouan
- 5 Алехандро Гонсалес V
- 12 Alessandro Santopadre
- Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
Новара 3-4-1-2
- Основной состав
- 1 Lorenzo Montipo Вратарь
- 31 Petar Golubovic Защитник
- 3 Дель Фабро Дарио Защитник
- 8 Кьоза Марко Защитник
- 24 Lorenzo Dickman Полузащитник
- 21 Орланди Андреа Полузащитник
- 20 Помпеу Роналдо Полузащитник
- 17 Сек Мустафа Полузащитник
- 23 Marco Moscati Полузащитник
- 19 Пушкаш Георге Нападающий
- 7 Сансоне Джанлука Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Бенедеттини Элиа Вратарь
- 12 Фарелли Симоне Вратарь
- 4 Мантовани Андреа Защитник
- 15 Federico Maracchi Полузащитник
- 27 Кальдерони Марко Полузащитник
- 11 Ди Мариано Франческо Полузащитник
- 5 Казарини Федерико Полузащитник
- 9 Шаудоне Даниэле Полузащитник
- 30 Маньеро Риккардо Нападающий
- 18 Antonio Lukanovic Нападающий
- 32 Davide Bove
- 26 Moutir Chaija
- Главный тренер: Барони Марко
Предыдущие игры
Перуджа (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 05.05.2018 Бари 3:1 Перуджа СB
- 01.05.2018 Перуджа 1:1 Салернитана СB
- 28.04.2018 Асколи 2:2 Перуджа СB
- 22.04.2018 Перуджа 2:3 Тернана СB
- 17.04.2018 Карпи 1:2 Перуджа СB
- 14.04.2018 Перуджа 1:1 Венеция СB
- 09.04.2018 Авеллино 2:0 Перуджа СB
- 03.04.2018 Про Верчелли 0:2 Перуджа СB
- 30.03.2018 Перуджа 1:0 Кремонезе СB
- 25.03.2018 Чезена 1:1 Перуджа СB
- 17.03.2018 Перуджа 3:0 Специя СB
- 10.03.2018 Перуджа 2:0 Фоджа СB
- 06.03.2018 Перуджа 2:0 Брешия СB
- 24.02.2018 Фрозиноне 1:3 Перуджа СB
- 17.02.2018 Перуджа 1:0 Палермо СB
- 11.02.2018 Парма 1:1 Перуджа СB
- 03.02.2018 Перуджа 1:3 Читтаделла СB
- 26.01.2018 Пескара 0:2 Перуджа СB
- 20.01.2018 Перуджа 2:0 Виртус Энтелла СB
- 28.12.2017 Перуджа 2:4 Эмполи СB
Новара (последние 20 матчей: +4 =7 -9)
- 05.05.2018 Новара 1:1 Пескара СB
- 01.05.2018 Кремонезе 1:1 Новара СB
- 28.04.2018 Эмполи 1:1 Новара СB
- 21.04.2018 Новара 1:3 Венеция СB
- 17.04.2018 Бари 1:1 Новара СB
- 14.04.2018 Новара 0:3 Тернана СB
- 08.04.2018 Про Верчелли 0:0 Новара СB
- 30.03.2018 Новара 1:0 Чезена СB
- 25.03.2018 Салернитана 1:0 Новара СB
- 17.03.2018 Новара 2:2 Палермо СB
- 12.03.2018 Новара 2:1 Брешия СB
- 03.03.2018 Фрозиноне 1:0 Новара СB
- 27.02.2018 Новара 0:1 Фоджа СB
- 24.02.2018 Авеллино 2:1 Новара СB
- 17.02.2018 Новара 1:1 Специя СB
- 11.02.2018 Читтаделла 1:3 Новара СB
- 03.02.2018 Новара 1:2 Асколи СB
- 27.01.2018 Парма 3:0 Новара СB
- 20.01.2018 Новара 1:0 Карпи СB
- 28.12.2017 Виртус Энтелла 2:1 Новара СB
Последние игры между собой
Перуджа: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 2
Новара: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 1
Перуджа
Новара
-
1 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|0:0
|41
|22
|14
|5
|84 - 48
|80
|2.
|Фрозиноне
|1:0
|41
|19
|14
|8
|63 - 45
|71
|3.
|Палермо
|0:0
|41
|17
|17
|7
|57 - 39
|68
|4.
|Парма
|0:0
|41
|19
|10
|12
|54 - 37
|67
|5.
|Венеция
|1:2
|41
|17
|15
|9
|56 - 39
|66
|6.
|Бари
|0:0
|41
|17
|14
|10
|57 - 47
|65
|7.
|Читтаделла
|1:1
|41
|17
|12
|12
|59 - 48
|63
|8.
|Перуджа
|1:0
|41
|17
|11
|13
|66 - 55
|62
|9.
|Фоджа
|1:0
|41
|16
|9
|16
|64 - 66
|57
|10.
|Специя
|41
|13
|14
|14
|46 - 43
|53
|11.
|Карпи
|1:1
|41
|12
|16
|13
|32 - 44
|52
|12.
|Салернитана
|0:1
|41
|11
|18
|12
|51 - 56
|51
|13.
|Брешия
|0:0
|41
|11
|15
|15
|41 - 50
|48
|14.
|Кремонезе
|2:1
|41
|9
|21
|11
|45 - 46
|48
|15.
|Пескара
|0:1
|41
|11
|14
|16
|50 - 64
|47
|16.
|Чезена
|0:0
|41
|10
|17
|14
|54 - 61
|47
|17.
|Асколи
|1:0
|41
|11
|12
|18
|40 - 60
|45
|18.
|Авеллино
|41
|10
|15
|16
|47 - 59
|45
|19.
|Новара
|0:1
|41
|10
|13
|18
|41 - 51
|43
|20.
|Виртус Энтелла
|0:1
|41
|9
|14
|18
|40 - 54
|41
|21.
|Про Верчелли
|1:0
|41
|9
|13
|19
|46 - 67
|40
|22.
|Тернана
|0:1
|41
|7
|16
|18
|60 - 74
|37
Второй тайм
53'
Новара делает замену. Lorenzo Dickman уходит с поля, а Шаудоне Даниэле выходит на его замену.
48'
Вольта Массимо получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
Marco Moscati получил желтую карточку от судьи
22'
Г О О О О Л - Вольта Массимо бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Curi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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