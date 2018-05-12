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  5. Серия B
Стадион:
Перуджа
1:0
Второй тайм: 57'
Новара
0'
1:0
22' Гол
Вольта Массимо
43' Желтая карточка
Marco Moscati
48' Желтая карточка
Вольта Массимо
57'
Второй тайм
53'
Новара делает замену. Lorenzo Dickman уходит с поля, а Шаудоне Даниэле выходит на его замену.
Желтая карточка
48'
Вольта Массимо получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
43'
Marco Moscati получил желтую карточку от судьи
Описание гола
22'
Г О О О О Л - Вольта Массимо бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Curi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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